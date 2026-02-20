Die Wintertransfers der U19-Sonderliga links - die Zugänge & Abgänge

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der U19-Sonderliga links - Zugänge, Abgänge und generell alle Wintertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht.
1. FC Mönchengladbach
Trainer: Evgenij Tajlakov
Zugänge: Mathay Diego Pauwels (TSV Meerbusch), Moritz Schlanstedt (FC Wegberg-Beeck)
Abgänge: Kerem Yücel (Victoria Mennrath), Marios Papamarkos (FC Wegberg-Beeck), Abel Calenus (1. FC Mönchengladbach), Florian Saljii (TSV Meerbusch II), Leon Azemi (FC Kosova Düsseldorf), Benjamin Erb (Sportfreunde Neersbroich), Nordin Wette (1. FC Mönchengladbach)
ASV Einigkeit Süchteln
Trainer: Tobias Reichardt
Zugänge: Arda Ilgoermez ()
Abgänge: Christian Schultz (Sportfreunde Neuwerk), Graziano Ruggeri (1. FC Viersen), Markus Optenplatz (1. FC Viersen), Aaron Enno Kranzen (Sportfreunde Neersbroich)
DJK VfL Willich
Trainer: Quoc-Dung Huynh
Zugänge: keine
Abgänge: Kaan Üngör (FSV Vatan Neuss II), Henric Franz Manfred Grotke (JSC Blau-Weiss Aachen)
Fortuna Mönchengladbach
Trainer:
Zugänge: Ali Badaoui (SC Hardt II), Jad Alakabani (SC Hardt II), Max Pforr (SC Hardt), Gabriel Jovanovic (SC Hardt), Joel Widdermann (BV Grün-Weiß Holt zg.), Anthony Vieß (Rheydter SV)
Abgänge: Tim Zimmer (Rot-Weiß Venn)
Rheydter SV
Trainer: Bilal Özer
Zugänge: Marios Papamarkos (FC Wegberg-Beeck), Bayas Shikhseyidov (SC Union Nettetal)
Abgänge: Mohamedyasine Belhamri (Rheydter SV), Baris Ibrahim Dalbun (Rheydter SV), Naoufal El Aboussi (Polizei SV Mönchengladbach), Naye Kante (SC Rheindahlen), Jonas Heide (FC Wegberg-Beeck), Leon Rustemaj (Rheydter SV II), Luca Krölls (1. FC Mönchengladbach), Anthony Vieß (Fortuna Mönchengladbach), Bastian Yamac (Fortuna Mönchengladbach II)
SC Kapellen-Erft
Trainer: Sebastian Narloch, Felix Grobarek
Zugänge: Jon Osdautaj (Sportfreunde Baumberg), Delawer Sarwary (VdS 1920 Nievenheim), Salar Wazir Kute (TSV Bayer Dormagen), Phil-Simon Sutter (Sportfreunde Baumberg)
Abgänge: Mustafa Can Parlak (1. FC Grevenbroich-Süd), Lennart Romboy (BV Wevelinghoven), Santiago Rojas Hawlitschek (BV Wevelinghoven), Nils Carsten Kunz (VdS 1920 Nievenheim), Luca Lehne (SV 1926 Rheidt), Nils Klöther (1. FC Grevenbroich-Süd), Fatih Gedik (1. FC Grevenbroich-Süd), Leon Lücker (KSV Mesopotamia Grevenbroich), Amin Chabib (KSV Mesopotamia Grevenbroich), Nika Akhmedov (KSV Mesopotamia Grevenbroich), Killian Kennedy Schmeißer (SC St. Tönis 1911/20), Nick Wenschuch (SG Orken-Noithausen)
SC Union Nettetal
Trainer: Andre Küppers
Zugänge: Benjamin Gutrath (TSV Kaldenkirchen), Andre Küppers (TSV Kaldenkirchen)
Abgänge: Jonathan Krahn (Sportfreunde Leuth II), Jamal Akabbouz (TSV Kaldenkirchen), Enes Memedov (TV Lobberich), Bayas Shikhseyidov (Rheydter SV)
Sportfreunde Neersbroich
Trainer: Jan Hüsges, Nicolas Puhe
Zugänge: Benjamin Erb (1. FC Mönchengladbach), Aaron Enno Kranzen (ASV Einigkeit Süchteln)
Abgänge: Julius Hepner (Niersquelle Kuckum II)
SSV Strümp
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Bedburdyck/Gierath
Trainer: Fabio De Souza, Oliver Roelen
Zugänge: keine
Abgänge: Justus Küpper (ASV Einigkeit Süchteln), Maurice Bender (VfL Jüchen-Garzweiler), Levin Schmitz (1. FC Heinsberg-Lieck), Erik Schwarzkopf (VfR Büttgen II)
SVG Neuss-Weissenberg
Trainer: Daniel Duarte da Silva, Abdul Masatou
Zugänge: Alexander Faber (), Finn Fleuster ()
Abgänge: Benedikt Lothar Schneider (DJK Gnadental II), Stanley Omardi Schäfers (DJK Gnadental II), Markus Bartsch (SVG Neuss-Weissenberg II), Artur Koval (Sportfreunde Vorst), Ahmad Mohammad (Sportfreunde Vorst), Niklas Bardjikas (Polizei SV Neuss III), Mirko Boban (SVG Neuss-Weissenberg II), Ouail Bouklata (Unbekannt), Benedict Chiemeziem Emeruwa (SVG Neuss-Weissenberg III), Hendrik Domalski (SVG Neuss-Weissenberg II), Luan Hornung (Sportfreunde Vorst), Theo Louis Schnepel (Unbekannt), Yusuf Bilazer (SVG Neuss-Weissenberg), Kaan Erdogan (SVG Neuss-Weissenberg), Kadir Emiroglu (Unbekannt)
TSV Krefeld-Bockum
Trainer:
Zugänge: Ghassan Hasso (GSV Moers)
Abgänge: Mijo Jurkic (FC Hellas Krefeld), Malik Binbay (TSV Krefeld-Bockum), Robin Müller (TSV Krefeld-Bockum), Leslaw Goluch (TSV Krefeld-Bockum II), Jan-Erik Neikes (TSV Krefeld-Bockum)
SG JSG Tönisberg/Kempen / Thomasstadt
Trainer: Rouven Hüsken, Andreas Keens
Zugänge: Maximilian Tivadar (TSV Meerbusch), Florian Giebelen (JSG SC St. Tönis / SV Vorst II), Sebastian Frank (JSG SC St. Tönis / SV Vorst II), Piet Klauth (JSG SC St. Tönis / SV Vorst II), Alexander Ninow (JSG SC St. Tönis / SV Vorst II)
Abgänge: Maximilian Krug (SV Straelen), Fabian Milch (VfL Tönisberg), Leonard Koeters (VfL Tönisberg)
