Die Wintertransfers der U19-Rhein-Ruhr-Liga - die Zugänge & Abgänge

BV 04 Düsseldorf

Trainer: Mohamed Afritit

Zugänge: keine

Abgänge: Luis Vincent Herbrich (Lohausener SV)



DJK Arminia Klosterhardt

Trainer: Jörn Nowak

Zugänge: Nico Wycislok (Fortuna Bottrop)

Abgänge: Joel Dina (VfL Rhede), Dennis Dina (VfL Rhede), Triumf Imri Ademi (VfL Rhede), Jamie Lux (VfL Rhede), Burak Ayaz (VfL Rhede), Ruben Eloni Nele (Sportfreunde Hamborn 07)



Dostlukspor Bottrop

Trainer:

Zugänge: Necmi Akay (VfB Bottrop), Metehan Kapuçu (VfB Bottrop), Tunckaan Silik (VfB Bottrop)

Abgänge: Christoffer Mbombo (SpVgg Steele), Dario Essowe Batana (Sportfreunde Hamborn 07), Faruk Hepgüler (SSVg Velbert II), Michael Amoafo Boateng (Sportfreunde Königshardt), Nevio Möllmann (SC 1920 Oberhausen), Paul Mauer (DJK TuS Rotthausen), Canel Kaya (Rhenania Bottrop)



DSC 99 Düsseldorf

Trainer: Anton Redlich

Zugänge: Yusuf Karafil (VfB 03 Hilden), Joel Yeboah (TuRU Düsseldorf), Jascha Wollek (BV 04 Düsseldorf), Piet Stracke (SG Unterrath), Nils Eduard Sanders (Ratingen 04/19 II), Divine Osagie (FSV Duisburg), Hans Kenzo Schneider (SG Unterrath zg.)

Abgänge: Kirill Holm (TV Kalkum-Wittlaer), Alessandro Adriano Kramer (ASV Tiefenbroich), Justus Rudi Vehmeier (DJK Tusa 06 Düsseldorf II), Flavio Mensuri (FSV Duisburg), Tilman Schönau (Pausiert), Joseph Tshunza Madimba (), Joseph Tshunza Madimba (TuS Gerresheim)



ESC Rellinghausen

Trainer: Fabian Jung

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Kray

Trainer: Andreas Höbusch

Zugänge: keine

Abgänge: Rayan Nachid (SpVgg Steele), Cheryl Gabsia Bila Dinga (FSV Duisburg), Derek Idahosa (FSV Duisburg), Musa Eibesh (FSV Duisburg), Mehmet Erdogan (FSV Duisburg)



Mülheimer FC 97

Trainer: Marcel Boden

Zugänge: Isni Rahmani (), Samy Kwame Asare-Denyina (SC Croatia Mülheim zg.), Marcel Boden ()

Abgänge: Muzaffer Mutlu (), Zafer Mutlu (), Abdullah Topcu (Sportfreunde Hamborn 07), Isa Viqkollar (Sportfreunde Hamborn 07), Anthony Sobek (TuSpo Saarn 1908), Arda Bozkurt (Sportfreunde Hamborn 07), Emre Kamil Özdemir (Sportfreunde Hamborn 07), Muzaffer Eren (Mülheimer FC 97), Zuhrab Ciam Schaffa (VfB Speldorf), Berkant Talha Önen (Fatihspor II), Taha Halil Kuzuoglu (Mülheimer FC 97), Onur Gebes (Ratingen 04/19), Tarik Rutke (FC Internationale Oberhausen 2023), Hicham Biyad (GSV Moers)



SG Unterrath

Trainer: Bojan Katic

Zugänge: Alessandro Grano (SG Unterrath), Dmytro Kondratiuk (SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27)

Abgänge: Alessandro Grano (SG Unterrath), Henrik Noah Verhesen (TV Kalkum-Wittlaer), Fernando Henrique Krüll (SC Unterbach), Agan Ljeza (FC Kosova Düsseldorf), Piet Stracke (DSC 99 Düsseldorf), Abdulkadir Tas (Sportfreunde Hamborn 07)



Sportfreunde Niederwenigern

Trainer: Mario Hinkelmann

Zugänge: Till Thomas Madej (ETB Schwarz-Weiß Essen)

Abgänge: Finn Luca Baartz (Sportfreunde Niederwenigern), Linus Julius Hirsch (Sportfreunde Niederwenigern), Hendrik Maximilian Fülber (Sportfreunde Niederwenigern), Erol Hermann (SpVgg Steele)



SpVg Schonnebeck

Trainer: Markus Rauschtenberger

Zugänge: Henry Wallmann (Fortuna Bottrop), Tom Rauschtenberger (Ratingen 04/19)

Abgänge: Lucas Elias Simos (DJK Blau-Weiß Mintard), Matej Rajic (Westfalia Herne), Athanassios Angelos Gentidis (SG Essen-Schönebeck), Max Koltermann (DJK Adler Union Frintrop), Silas Yanik Niebaum (DJK Adler Union Frintrop), Tristan-Tell Ornot (DJK Adler Union Frintrop), Joel Kloßek (DJK Adler Union Frintrop), Sam Koch (Ratingen 04/19), Melvin Glogic (DJK Arminia Klosterhardt), Bilal Omeirat (SV Türkiyemspor Bochum), Kagola Kourani Traore (Alemannia Essen), Yusuf Derin (SV Türkiyemspor Bochum), Rami Zaitouni (DJK TuS Hordel), Frederik Valenbreder (), Maximilian Reichwein (SG Essen-Schönebeck)



SuS 09 Dinslaken

Trainer: Felix Schütte

Zugänge: keine

Abgänge: Emirhan Dickmann (SV Genc Osman Duisburg), Nevio Ley (SC Wacker Dinslaken), Connor Dirk Krischik (TV Voerde II), Keanu Ebbinghaus (FSV Duisburg), Luca Wessling (VfL Rhede)



SV Rhenania Hamborn

Trainer: Zafer Mutlu

Zugänge: keine

Abgänge: Muhammed-Ali Tirman (Sportfreunde Hamborn 07 II), Serkan Kilicer (Sportfreunde Hamborn 07 II), Berat Bakirtas (Sportfreunde Hamborn 07), Ezechiel Nkumu (Sportfreunde Hamborn 07 II), Mahmut Yahya Kalkan (FSV Duisburg), Ahmet Efe Uslu (SV Rhenania Hamborn), Koray Salvarli (FC Sterkrade 72)



SV Wersten 04

Trainer:

Zugänge: keine

Abgänge: Oskar Schaefers (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Albert Nehls (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Eray Abacioglu (SV Wersten 04), Noah Petrauskas (SV Wersten 04), Ayoub El Hadri (SV Oberbilk 09), Andreas Bluhm (SV Oberbilk 09), Max Eilmes (SV Oberbilk 09), Max Eilmes (SV Oberbilk 09), Rayane Bouchikhi (1. FC Monheim II), Enes-Malik Inci (FC Bosporus Düsseldorf), Angelo Naumann (Garather SV), Mohammad Abo Eysa (TSV Eller 04), Ayman Kannani (MSV Düsseldorf), Osman Shikhissa (MSV Düsseldorf), Devin Bryce Stock (MSV Düsseldorf), Soufian Ibrahim (MSV Düsseldorf), Mouhriz Etemovski (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf)



VfB Speldorf

Trainer: Marvin Häse

Zugänge: Frederik Gerads (VfB Speldorf), Niklas Schnell (VfB Speldorf), Matyas Bocska (VfB Speldorf), Lukas Kügler (VfB Speldorf), Jakub Mowinski (VfB Speldorf), Ben Hauptmann (VfB Speldorf), Maximilian Palzer (TuS Union 09 Mülheim), Johann Ole Himmelsbach (SV Raadt), Zuhrab Ciam Schaffa (Mülheimer FC 97), Konrad Kühl (VfB Homberg), Gabriel Matraku (FSV Duisburg), Samuel Harding (SG Essen-Schönebeck), Mert Acici (TuS Union 09 Mülheim), Ahmed Aziz Ghannay (ASV Tiefenbroich), Hossein Nazari (DJK Arminia Klosterhardt), Antoni Smaga (DJK Arminia Klosterhardt)

Abgänge: Furkan Remzi Kürklü (SV Rot-Weiss Mülheim), Armin Alihodzic (Unbekannt), Lasse Marten Ehrentraut (Unbekannt), Egzon Zabergja (Unbekannt), Ben Opriel (Unbekannt), Destine Onyemere (VfB Speldorf), Luis Holznagel (VfB Speldorf), Danijel Arsenovic (VfB Speldorf), Gabriel Heckerott (VfB Speldorf), Leon Barghorn (VfB Speldorf), Jamiro Jorden Patyk (Unbekannt), Lasse Marten Ehrentraut (Mülheimer SV 07 II), Jamiro Jorden Patyk (Sportfreunde Hamborn 07), Armin Alihodzic (GSG Duisburg), Mert Kaan Kesici (1. FC Mülheim-Styrum), Boran Demir (FSV Duisburg), Gabriel Matraku (Hört auf)

