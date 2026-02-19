Die Wintertransfers der U19-Grenzlandliga - die Zugänge & Abgänge

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der U19-Grenzlandliga - Zugänge, Abgänge und generell alle Wintertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht.
1. FC Kleve
Trainer: Dominic Pascal Trarbach
Zugänge: Milo Erdal Rosendahl (), Markus Siebert ()
Abgänge: Tobias Rink (Pausiert), Leon Koebergen (JSG Erfgen/Warbeyen)
1. FC Lintfort
Trainer: Djore Vidoevski
Zugänge: Musa Sidibeh (JSG FC Hellas / CSV Marathon / SuS Krefeld)
Abgänge: Massimiliano Boi (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Nelio Walkowski (JSG Aldekerk/Nieukerk)
1. FC Kleve
Trainer: Dominic Pascal Trarbach
Zugänge: Niklas van Betteray (SV Straelen), Jakob Riddermann (SV Straelen), Sidi Numu Osman Turay (Kevelaerer SV), Matteo Cagnazzo (Kevelaerer SV), Milo Erdal Rosendahl (), Markus Siebert ()
Abgänge: Ilkay Arif Akpinar (1. FC Kleve), Daniel Fernando da Costa (1. FC Kleve), Elias Reffeling (1. FC Kleve), Luca Erkens (Siegfried Materborn), Hannes Michajlezko (Siegfried Materborn), Fabio Dittrich (SGE Bedburg-Hau), Ismael Sanogo (1. FC Kleve II), Oliver Tillmanns (1. FC Kleve II), Leon Doll (1. FC Kleve II), Boran Varan (Siegfried Materborn), David Robert Peikert (Siegfried Materborn), Tobias Rink (Pausiert), Leon Koebergen (JSG Erfgen/Warbeyen)
1. FC Lintfort
Trainer: Djore Vidoevski
Zugänge: Jean Eric Junior Assi (GSV Moers), Musa Sidibeh (JSG FC Hellas / CSV Marathon / SuS Krefeld)
Abgänge: Mavis Baaken (1. FC Lintfort), Bilal Ouizou (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Karim Ikebaben (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Julien Frick (1. FC Lintfort II), Taycan Köksel (1. FC Lintfort), Albion Luma (1. FC Lintfort), Leon Haliti (1. FC Lintfort), Timo Samusch (SV Alemannia Kamp), Murat Can Pirinccioglu (TSV Bruckhausen), Massimiliano Boi (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Nelio Walkowski (JSG Aldekerk/Nieukerk)
SG JSG Borussia Bocholt/Vardingholt/Barlo / DJK Barlo / Vardingholt
Trainer: Tom Rosendahl
Zugänge: Dalgash Khader (), Maximilian Konert ()
Abgänge: Leonardo Urbaitis (1. FC Bocholt), Leonardo Urbaitis (VfL Rhede)
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
Trainer: Benjamin Reetz
Zugänge: Maxim Kloster (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Emin Manai (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Nick Luca Weyen (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Leon Wranik (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Ensar Yanik (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Maurice Aetzler (FC Neukirchen-Vluyn 09/21)
Abgänge: Jakob Adam Kempken (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Elmin Pedljic (TV Asberg), Jonas Händler (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Raphael Kostros (unbekannt), Emil Düntgen (pausiert), Leonard Schiffer (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Bohdan Yarosh (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II)
GSV Moers
Trainer: Tim Wlazik
Zugänge: Mikail Aydogan (VfB Homberg II), Merhawi Gezae (FC Neukirchen-Vluyn), Mohammed Echerif Soula (FC Neukirchen-Vluyn), Jakob Kronen (TV Asberg), Fynn Yannik Zwartjes (SC Rheinkamp), Luan Bisevac (1. FC Lintfort), Leon Daniel Wesierski (VfB Homberg), Paul Broux (SC Union Nettetal), Hicham Biyad (Mülheimer FC 97)
Abgänge: Luk Schwardt (TV Asberg), Louis Scholl (GSV Moers zg.), Matti Grabig (GSV Moers zg.), Obadja Turan (Rheinland Hamborn), Leon Gabenstein (VfL Repelen), Samer Al Jajaeh (TV Asberg), Henry Tsekpo (Sportfreunde Hamborn 07), Salih Efe Aydin (TuS Asterlagen), Jesuane Bunga Mungo (TSV Meerbusch), Paul Gerber (Studium), Mika Greschuck (Karriereende), Ghassan Hasso (TSV Krefeld-Bockum), Akram Hommani Jaouhari (unbekannt), Kai Nießen (unbekannt), Mika Rösen (Ausland), Julian Rupprecht (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Tom Scholten (unbekannt), Hugo Weinbach (unbekannt), Mohammed Echerif Soula (Karriereende), Yassir Ziraoui (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Tom Scholten (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Fynn Yannik Zwartjes (unbekannt), Luan Bisevac (unbekannt)
Hamminkelner SV
Trainer: Paul Braun
Zugänge: Julian Elias Kissel (Hamminkelner SV), Jonas Terlinden (Hamminkelner SV), Fabio Brill (Hamminkelner SV), Jörn Hußmann (Hamminkelner SV), Moritz Kasner (Hamminkelner SV), Maik Oliver Kirschbaum (Hamminkelner SV), Jonah Leonard Bick (Hamminkelner SV), Jasper Schürmann (Hamminkelner SV), Moritz Winkel (Hamminkelner SV), Sebastian Wojciechowski (Hamminkelner SV), Max Tyrann (Hamminkelner SV), Luca Leander Hakken (FSV Duisburg), Dion Tomljenovic (JSG Wertherbruch/Lankern/Werth)
Abgänge: Ben Kolsberger (SV Bislich), Yannik Boland (Hamminkelner SV), Felix Enk (Hamminkelner SV), Nick-Constantin Otto (Hamminkelner SV), Ole Breuer (Hamminkelner SV), Finn Marten Schürmann (Hamminkelner SV), Aboudoulaye Bangoura (Hamminkelner SV II), Kaleed Akano Rasaq (Hamminkelner SV II), Pius Hewing (Hamminkelner SV III), Jonah Leonard Bick (Pausiert), Constantin Peter Maria van Nahmen (JSG Wertherbruch/Lankern/Werth)
PSV Wesel
Trainer: Nuri Talay
Zugänge: keine
Abgänge: David La Perna (SV 08/29 Friedrichsfeld II), Phillip Rutkovski (TV Voerde), Noah Olisa Grüneweg (TV Voerde II), Alessandro Trapani (1. FC Bocholt), Max Peerenboom (SV Biemenhorst), Felix Gellings (SV Menzelen), Zerdest Özdemir (TuS Xanten), Jonas Emil Schlusemann (SV Brünen), Baran Gülcan (SuS Wesel)
Sportfreunde 97/30 Lowick
Trainer: Sebastian Connor
Zugänge: Sebastian Connor (JSG Alpen/Menzelen/Veen), Boran Yildirim (VfL Rhede), Phil Mönikes (JSG Alpen/Menzelen/Veen), Arda Sarigül (SC TuB Mussum 1926), Collin Berg (1. FC Bocholt)
Abgänge: Boran Yildirim (Karriereende (Knie)), Mika Hollands (Karriereende (Schulter)), Yannick Jüttermann (Inaktiv), Luca Schaapfeld (Pausiert), Luca Wiesmann (TuS Stenern)
SV Budberg
Trainer: Nils Ahrens
Zugänge: Nils Ahrens (SV Budberg), Tom Breuer (VfL Rhede), Henry Schwickert (VfB Homberg), Andria Arjevanidze (SC St. Tönis 1911/20)
Abgänge: Luis Weyhofen (SV Budberg), Malte Cedric Kluge (SV Budberg), Finn Berg (SV Budberg), Fynn Jansen (SV Budberg), Deniz Ucan (SV Budberg II), Lennard Syska (SV Budberg II), Julien Schulz (SV Budberg II), Patrick Reitemeier (SV Budberg II), Noah Schaffrath (SV Budberg II), Lion Hicking (SV Budberg III), Phil Hardelauf (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Emilio Bajrami (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Jermaine Isaiah Zerai (TuS Wickrath), Noah Scheinert (FC Moers-Meerfeld)
SV Sonsbeck
Trainer: Jan Wijnbergen, Luca Janßen, Sven Lehmkuhl
Zugänge: keine
Abgänge: Noah Langert (Borussia Veen), Dirk Friedhoff (SV Sonsbeck III), Leon van Bonn (Borussia Veen), Elias Kasim (Burtscheider TV), Tim Meyer (Arminia Kapellen/Hamb)
SG JSG Straelen/Veert / SV Veert
Trainer: Jannik Banner, Nico Pulmann
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfL Rheinhausen
Trainer: Sven Krappe
Zugänge: Panche Jankov (VfB Homberg II)
Abgänge: Nevio Nils Embers (FC Rumeln-Kaldenhausen), Yunus Pirnal (VfL Rheinhausen)
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: