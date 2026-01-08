Die Wintertransfers der Regionalliga West - alle Zugänge und Abgänge

1. FC Bocholt

Trainer: René Lewejohann

Zugänge: Patrick Kurzen (SV Rödinghausen), Maximilian Jansen (FC 08 Homburg), Stipe Batarilo (SC Fortuna Köln), Jeff Mensah (VfL Sportfreunde Lotte), Linus Olthoff (1. FC Bocholt), Noah Michaels (1. FC Bocholt), Paul Grave (VfL Bochum), Haakon Johannes Pomorin (SC Velbert), Sebastian Patzler (1. FC Bocholt), Arnold Budimbu (SC Fortuna Köln), Jonas Carls (SV Sandhausen), Ensar Celebi (KFC Uerdingen), Marlon Frey (Vereinslos), René Lewejohann (Rot Weiss Ahlen)

Abgänge: Sebastian Patzler (Karriereende), Celal Aydogan (Ziel unbekannt), Lennart Brandes (Ziel unbekannt), Celal Aydogan (Wuppertaler SV), Jarno Janssen (BSV Kickers Emden), Sebastian Patzler (1. FC Bocholt), Raphael Assibey-Mensah (FC Rot-Weiß Erfurt), Haris Mesic (Vereinslos), Marko Stojanovic (Vereinslos), Haris Mesic (Bonner SC)



1. FC Köln II

Trainer: Evangelos Sbonias

Zugänge: Safyan Touré (FSV Mainz 05), Marvin Ajani (FC Teutonia 05 Ottensen), Artem Belousov (FC Hennef 05), Luc Dabrowski (VfL Bochum), Luca Dürholtz (SV 07 Elversberg), Luc Dabrowski (VfL Bochum II), Luca Lechner (FC Ingolstadt 04), Chilohem Onuoha (SC Verl), Max Lippert (DSC Arminia Bielefeld), Cenny Neumann (RB Leipzig), Nilas Yacobi (VfL Wolfsburg), Ilias Elyazidi (1. FC Kaiserslautern), Luiz Labenz (F.C. Hansa Rostock II), Keyhan Sancarbarlaz (1. FC Köln), Gavin Didzilatis (VfB Lübeck)

Abgänge: Marco Höger (Karriereende), Stephan Salger (Karriereende), Meiko Sponsel (Viktoria Köln), Alessandro Blazic (Ziel unbekannt), Teoman Akmestanli (SV Sandhausen), Yannick Freischlad (SC 1929 Waldgirmes), Jonas Nickisch (1. FC Saarbrücken), Stephan Salger (TuS Langerwehe), Georg Strauch (SC Fortuna Köln), Oliver Schmitt (SV Meppen), Jaka Cuber Potocnik (Rot-Weiss Essen), Jonas Saliger (VSG Altglienicke), Mansour Ouro-Tagba (VfB Stuttgart II), Rijad Smajic (FC St. Pauli II), Kian Hekmat (SC Fortuna Köln), Phil Thieltges (FC Rot-Weiss Koblenz), Keyhan Sancarbarlaz (SV Eintracht Hohkeppel), Joao Pinto (Vitesse Arnheim)



Bonner SC

Trainer: Björn Mehnert

Zugänge: Markus Arendt (SSV Merten), Clinton Williams-Emmanuel (FC Pesch), Marzouk Kotya-Fofana (TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900), Tobias Peitz (FSV Frankfurt), Petar Lela (1. FC Düren), Roman Doulashi (Roda JC Kerkrade U21 (NED)), Lucas Cueto (Viktoria Köln), Marcel Damaschek (Vereinslos), Elias Bördner (Alemannia Aachen), Haris Mesic (1. FC Bocholt), Elias Kratzer (Greifswalder FC)

Abgänge: Rudolf González (SV Eintracht Hohkeppel), Michael Okoroafor (SSV Merten), Kelana Mahessa (Siegburger SV 04), Masahiro Fujiwara (TuS Koblenz), Marc Brasnic (FC Wegberg-Beeck), Kotaro Nakanishi (Vereinslos), Denys Vyrych (Vereinslos), Hamza Salman (SSV Merten), Denys Vyrych (TuS Koblenz), Kenny Oelbaum (1. FC Kaiserslautern II), Raphael-Jan Kaik (SpVg Porz 1919), Cedric Abresch (SSV Bornheim), Sascha Glatzel (Entlassen), Jens Fikisi (Siegburger SV 04), Hendrik Strobl (Ziel unbekannt), Hendrik Strobl (SV Eintracht Hohkeppel), Tarik Dogan (SV Eintracht Hohkeppel)



Borussia Dortmund II

Trainer: Daniel Rios

Zugänge: Guille Bueno (SV Darmstadt 98), Arne Wessels (SpVg Schonnebeck), Bennedikt Wüstenhagen (BFC Dynamo), Marcel Johnen (Alemannia Aachen), Joseph Boyamba (Rot-Weiss Essen), Yılmaz Aktaş (Adana Demirspor), Ismael Mansaray (Bahlinger SC), Jonas Feddersen (Borussia Dortmund)

Abgänge: Franz Roggow (Hannover 96), Julian Hettwer (Fortuna Düsseldorf), Niklas Jessen (MSV Duisburg), Kjell Wätjen (VfL Bochum), Tiago Estêvão (SKU Amstetten), Baran Mogultay (Alanyaspor), Jan Zimmermann (RB Leipzig), Guille Bueno (Real Valladolid), Paul-Philipp Besong (SSV Ulm 1846 Fußball), Tyler Meiser (Borussia Mönchengladbach II), Rodney Elongo-Yombo (1. FC Saarbrücken), Yannik Lührs (TSG 1899 Hoffenheim II), Mike Tullberg (FC Midtjylland), David Lelle (Aris Limassol), Antonio Fóti (SC Verl), Jordi Paulina (Fortuna Düsseldorf), Ben Hüning (Rot-Weiss Essen)



Borussia Mönchengladbach II

Trainer: Oliver Kirch

Zugänge: Yannick Michaelis (Borussia Mönchengladbach), Nico Vidic (Borussia Mönchengladbach), Jan Urbich (Kickers Offenbach), Oguzcan Büyükarslan (FC Schalke 04 II), Tyler Meiser (Borussia Dortmund II), Juri Schüchter (SpVg Frechen 20), Antonio Jozanovic (FC Carl Zeiss Jena), Kemal Cirpan (Karlsruher SC), Justin Adozi (Sportfreunde Siegen), Yannik David Dasbach (Borussia Mönchengladbach), Divine Dillon Berko (Borussia Mönchengladbach), Talha Catkaya (Borussia Mönchengladbach), Flavjo Hoxha (Borussia Mönchengladbach), Josiah Uwakhonye (Borussia Mönchengladbach), Fritz Fleck (Borussia Mönchengladbach), Kilian Sauck (Borussia Mönchengladbach), Iaia Manco Danfa (Berliner AK)

Abgänge: Ismail Harnafi (Alemannia Aachen), Kushtrim Asallari (SV Waldhof Mannheim), Leon Wolfgang Kwabena Bamf O Ampadu Wiafe (SV Sandhausen), Winsley Boteli (FC Sion), Jonathan Foss (Roda JC Kerkrade), Noah Pesch (1. FC Magdeburg), Ashraf Moustafa (Vitesse Arnheim), Jamil Najjar (VfL Bochum II), In-gyom Jung (FC Schalke 04 II), Ibrahim Digberekou (Lokeren-Temse), Flavjo Hoxha (FC Progrès Niederkorn), Maximilian Brüll (Vitesse Arnheim), Oguzcan Büyükarslan (SSVg Velbert)



FC Gütersloh

Trainer: Julian Hesse

Zugänge: Len Wilkesmann (ASC 09 Dortmund), Jan-Lukas Liehr (SC Wiedenbrück), Paul-Joel Sauer (Chemnitzer FC), Hannes John (1. FC Gievenbeck), Julius Langfeld (SC Paderborn 07 II), Kevin Hoffmeier (SV Rödinghausen), Fynn Arkenberg (Hannover 96 II), Paolo Maiella (TSV Steinbach Haiger), Niklas Frese (FC Schalke 04 II), Niklas Barthel (FC Schalke 04 II)

Abgänge: Julian Schauerte (Karriereende), Markus Esko (SC Herford), Lars Beuckmann (Karriereende), Dimitrios Touratzidis (Ziel unbekannt), Kevin Freiberger (Rot Weiss Ahlen), Allan Firmino Dantas (SV Rödinghausen), Grigorijs Degtjarevs (SC RW Maaslingen), Ilias Illig (SC Herford), Nico Alexander Tübing (Ziel unbekannt), Dimitrios Touratzidis (SC Wiedenbrück), Sandro Reyes (Ziel unbekannt), Phil Beckhoff (SSV Jahn Regensburg), Philimon Tawiah (Ziel unbekannt), Niklas Frese (FC Gütersloh II), Paul-Joel Sauer (Ziel unbekannt), Nico Alexander Tübing (SV Lippstadt 08)



FC Schalke 04 II

Trainer: Jakob Fimpel

Zugänge: Magnus Rösner (SV Lichtenberg 47), Edion Gashi (FC Schalke 04), Emmanuel Gyamfi (VVV-Venlo), Linus Weik (SGV Freiberg), Tim-Justin Dietrich (BSV Kickers Emden), Max Hauswirth (Eintracht Frankfurt II), Luca Alexander Happe (VfB Homberg), Zaid Tchibara (FC Schalke 04), Johannes Siebeking (FC Schalke 04), Gerrit Wegkamp (MSV Duisburg), Max Lamby (SpVgg Unterhaching), Paul Pöpperl (Viktoria Köln), Jean-Paul Ndiaye (FC Schalke 04), Anas Bouda (1. FC Kaiserslautern II), In-gyom Jung (Borussia Mönchengladbach II), Vincenzo Onofrietti (SSC Bari), Andri Buzolli (SSVg Velbert)

Abgänge: Ngufor Anubodem (Vereinslos), Tim Albutat (Karriereende), Niklas Barthel (Vereinslos), Nedzhib Hadzha (Vereinslos), Seok-ju Hong (Vereinslos), Felix Allgaier (Vereinslos), Philip Buczkowski (Ziel unbekannt), Finn Kotyrba (VfL Bochum II), Tidiane Touré (FC Schalke 04), Emmanuel Gyamfi (FC Aberdeen), Tim Schmidt (SGV Freiberg), Oguzcan Büyükarslan (Borussia Mönchengladbach II), Pierre-Michel Lasogga (Karriereende), Yannick Tonye (Viktoria Köln), Malik Talabidi (FC Carl Zeiss Jena), Simon Breuer (SV Rödinghausen), Maurice Deville (FC Jeunesse Canach), Phil Kemper (FSV Frankfurt), Pablo Zahnen-Martinez (SV Sandhausen), Patryk Dragon (SV 07 Elversberg), Tim Giesen (1. FC Magdeburg II), Seok-ju Hong (RW Oberhausen), Nedzhib Hadzha (KFC Uerdingen), Ngufor Anubodem (VfB Oldenburg), Niklas Frese (FC Gütersloh), Niklas Barthel (FC Gütersloh), Tristan Osmani (Floridsdorfer AC Wien)



Fortuna Düsseldorf II

Trainer: Jens Langeneke

Zugänge: Leo Mirgartz (FC Wegberg-Beeck), Maksym Len (Fortuna Düsseldorf), Si-woo Yang (Fortuna Düsseldorf U19), Arno Krause (Fortuna Düsseldorf U19), Conor David Tönnies (SpVg Schonnebeck), Ben Eze (Fortuna Düsseldorf U19), Simon Vu (Fortuna Düsseldorf U19), Noah Nikolaou (Fortuna Düsseldorf U19), Noah Egouli (Fortuna Düsseldorf U19), Linus Langenbruch (Fortuna Düsseldorf U19), Charlison Benschop (Alemannia Aachen), Arno Krause (Fortuna Düsseldorf), Si-woo Yang (Fortuna Düsseldorf), Linus Langenbruch (Fortuna Düsseldorf), Simon Vu (Fortuna Düsseldorf), Ben Eze (Fortuna Düsseldorf), Noah Egouli (Fortuna Düsseldorf), Noah Nikolaou (Fortuna Düsseldorf), Milán Czakó (Fortuna Düsseldorf), Kaden Amaniampong (VfB Stuttgart II), Chernoh Bah (Kickers Offenbach)

Abgänge: Kris Pöstges (SC St. Tönis 1911/20), Lennard Wagemann (Wuppertaler SV), Gideon Guzy (Ziel unbekannt), Daniel Bunk (Ziel unbekannt), Ahmet Cebe (Ziel unbekannt (Ins Ausland)), Kevin Brechmann (SC Fortuna Köln), Luca Majetic (SC Fortuna Köln), Jan Boller (SSV Ulm 1846 Fußball), Ben Zich (Roda JC Kerkrade), Ronay Arabaci (Wuppertaler SV), Abdoul Camara (Ziel unbekannt), Kilian Skolik (Kickers Offenbach)



SC Fortuna Köln

Trainer: Matthias Mink

Zugänge: Kevin Brechmann (Fortuna Düsseldorf II), Tom Geerkens (VfB Lübeck), Luca Majetic (Fortuna Düsseldorf II), Timo Bornemann (Wuppertaler SV), Nico Thier (VfL Sportfreunde Lotte), Enzo Wirtz (SV Eintracht Hohkeppel), Hamadi Al Ghaddioui (KFC Uerdingen), David Haider (BFC Dynamo), Georg Strauch (1. FC Köln II), Suheyel Najar (Viktoria Köln), Jonas Michelbrink (MSV Duisburg), Kian Hekmat (1. FC Köln II), Neo Telle (1. FC Köln)

Abgänge: Joshua Eze (SC Verl), Felix Buer (Ziel unbekannt), Stipe Batarilo (1. FC Bocholt), Danny Breitfelder (Ziel unbekannt), Henri Matter (Ziel unbekannt), Kingsley Sarpei (Ziel unbekannt), Gianluis Di Fine (Ziel unbekannt), Achunike Ekene (Ziel unbekannt), Nik Orth (Ziel unbekannt), Abdul-Wahid Bancé (Ziel unbekannt), Finn Bauens (Ziel unbekannt), Younes Derbali (Ziel unbekannt), Joel Vieting (Ziel unbekannt), Dominik Ernst (Karriereende), Henri Matter (VfL Bochum II), Hendrik Mittelstädt (Ziel unbekannt), Barne Pernot (Ziel unbekannt), Finn Bauens (SV Eintracht Hohkeppel), Barne Pernot (Sturm Graz II), Hendrik Mittelstädt (VfB Marburg), Marvin Mika (TSV Steinbach Haiger), Arnold Budimbu (1. FC Bocholt), Joel Vieting (SV Eintracht Hohkeppel), Adrian Stanilewicz (Ziel unbekannt), Albert Czerner (Viktoria Köln), Julius Biada (Ziel unbekannt), Julius Biada (SV Eintracht Hohkeppel II zg.), Dominik Ernst (SV Preußen Sutum), Jules Schwadorf (SC Germania Geyen 1932), Max Wiese (SSVg Velbert)



SC Paderborn 07 II

Trainer: Thomas Bertels

Zugänge: Fedir Babak (SC Paderborn U19), Hassan Mohamad (SC Paderborn U19), Lucas Kiewitt (SC Paderborn U19), Luca Löwelt (Chemnitzer FC U19), Lenny Hennig (RB Leipzig U19), Lenn Spremberg (Heeslinger SC), Kerem Yalcin (RW Oberhausen), Lenny Hennig (RB Leipzig), Luca Löwelt (Chemnitzer FC), Michael Schwerhoff (FC Schalke 04), John Xaver Posselt (VfB Lübeck), Niklas Mohr (SG Sonnenhof Großaspach)

Abgänge: Julius Langfeld (FC Gütersloh), Marco Pledl (Viktoria Köln), Marlon Lakämper (Ziel unbekannt), Milan Hoffmeister (Ziel unbekannt), Tom Wulf (SC Wiedenbrück), Marlon Lakämper (SC Wiedenbrück), Kevin Krumme (SC Paderborn 07), Tristan Zobel (FC Erzgebirge Aue), Jascha Brandt (SV Waldhof Mannheim), Arne Schulz (Viktoria Köln), Niclas Nadj (SV Meppen), John Xaver Posselt (TSV Havelse), Kevin Gleissner (TSV Steinbach Haiger), Max Ritter (VfL Sportfreunde Lotte), Hassan Mohamad (DSC Arminia Bielefeld II), Joel Vega Zambrano (Viktoria Köln)



RW Oberhausen

Trainer: Sebastian Gunkel

Zugänge: Mustafa Kourouma (Rot-Weiss Essen), Ryan Valentine (ETB Schwarz-Weiß Essen), Burinyuy Nyuydine (VfL Sportfreunde Lotte), Illia Poliakov (SC Verl), Christopher Schepp (SV Meppen), Ayman Aourir (SV Eintracht Hohkeppel), Alexander Mühling (SV Sandhausen), Lucas Halangk (Hallescher FC), Seok-ju Hong (FC Schalke 04 II), Drew Murray (SC Freiburg II), Timur Kesim (Hertha BSC II)

Abgänge: Cottrell Ezekwem (SV Rödinghausen), Ozan Hot (Ziel unbekannt), Jonah Husseck (Ziel unbekannt), Robin Benz (Ziel unbekannt), Denis Donkor (TSG 1899 Hoffenheim II), Michel Niemeyer (Ziel unbekannt), Diamant Berisha (VfL Sportfreunde Lotte), Kerem Yalcin (SC Paderborn 07 II), Tanju Öztürk (Ziel unbekannt), Daniel Davari (VfL Osnabrück), Tarsis Bonga (FC Würzburger Kickers), Leon Kayser (SC Preußen Münster II), Timur Kesim (Hertha BSC II), Ozan Hot (1. FC Kaiserslautern II), Jonah Husseck (TSG Sprockhövel), Mustafa Kourouma (Ziel unbekannt), Christopher Schepp (Ziel unbekannt)



SC Wiedenbrück

Trainer: Sascha Mölders

Zugänge: Tom Wulf (SC Paderborn 07 II), Dominik Sammer (SV Mering), Marlon Lakämper (SC Paderborn 07 II), Dimitrios Touratzidis (FC Gütersloh), Nikola Aracic (1. FC Lokomotive Leipzig), Finn Cramer (VfL Osnabrück), Daniel Sanchez Ruiz Diaz (FC Rot-Weiss Koblenz), Joschka Kroll (VfL Osnabrück), Fabio Riedl (VFC Plauen), Matvey Obolkin (Viktoria Aschaffenburg), Konstantin Gerhardt (SC Verl), Aday Ercan (Vereinslos)

Abgänge: Niklas Szeleschus (SV Rödinghausen), Christoph Linnemann (FSC Rheda), Jan-Lukas Liehr (FC Gütersloh), Nick Flock (Victoria Clarholz), Luca Kerkemeyer (VfL Sportfreunde Lotte), Imran Ali (Ziel unbekannt), Luis Weber (Ziel unbekannt), Fabian Brosowski (Ziel unbekannt), Luis Weber (VfL Theesen), Albin Nishori (Ziel unbekannt), Imran Ali (1. FC Phönix Lübeck), Albin Nishori (SV Eichede), Luis Allmeroth (Karriereende), Lamin Touray (Vereinslos), Lamin Touray (Eintracht Rheine), Iskender Aslan (Rot Weiss Ahlen), Dimitrios Touratzidis (Zurück nach Griechenland), Finn Cramer (VfL Osnabrück)



Sportfreunde Siegen

Trainer: Boris Schommers

Zugänge: Ömer Tokac (SV Eintracht Hohkeppel), Josue Santo (ASC 09 Dortmund), Levin Leandro D'Aloia (TSV Steinbach Haiger), David Kammerbauer (SV Stuttgarter Kickers), Tom Henrik Gutsch (Sportfreunde Siegen), Dustin Willms (MSV Duisburg), Justin Ospelt (FSV Frankfurt), Fynn Luca Schneider (Sportfreunde Siegen), Hamza Saghiri (VSG Altglienicke), Paul Polauke (SV Stuttgarter Kickers), Leonhard Von Schroetter (FSV Frankfurt), Jan-Luca Rumpf (Alemannia Aachen), Kevin Goden (Alemannia Aachen), Boris Schommers (vereinslos), Marco Beier (SV Rödinghausen)

Abgänge: Tobias Filipzik (TuS Erndtebrück), Lars Schardt (TuS Erndtebrück), Yannick Debrah (Unbekannt), André Weis (Unbekannt), Mats Scheld (TSG Adler Dielfen), Kevin Krumm (Ziel unbekannt), André Weis (Karriereende), Arthur Tomas (SG Hickengrund), Kevin Krumm (TuS Erndtebrück), Maurice Danielle Werlein (SG Finnentrop/Bamenohl), Markus Pazurek (Ziel unbekannt), Markus Pazurek (Ahrweiler BC 1920), Mateo Drljo (SGV Freiberg), Paul Polauke (SGV Freiberg), Hassan El Chaabi (FC Gießen), Levin Leandro D'Aloia (TuS Erndtebrück)



SSVg Velbert

Trainer: Bogdan Komorowski

Zugänge: Leon Jonah Lepper (FC Büderich), Baran Seker (TVD Velbert zg.), Aleksandar Gudalovic (TSG Sprockhövel), Marvin Brüggehoff (TVD Velbert zg.), Kilian-Joel Wagenaar (ETB Schwarz-Weiß Essen), Harding Mac Stuell Beira (Mülheimer FC 97), Haruto Idoguchi (Siegburger SV 04), Beyhan Ametov (Wuppertaler SV), Jonathan Freitag (SC Rot-Weiß Oberhausen), Arlind Mimini (SV Eintracht Hohkeppel), Calvin Marion Mockschan (VfB 03 Hilden), Bogdan Komorowski (Vereinslos - zuletzt SSVg Velbert), Philip Buczkowski (Vereinslos), Max Wiese (SC Fortuna Köln), Artur Golubytskij (Ausgeliehen), Max Wiese (SC Fortuna Köln II), Oguzcan Büyükarslan (Borussia Mönchengladbach II)

Abgänge: Pascal Kubina (Türkspor Dortmund zg.), Andri Buzolli (FC Schalke 04 II), Noel Czapelka (Unbekannt), Marco De Stefano (Unbekannt), Mohammed Hassouni (Unbekannt), Lukas Larsen (Unbekannt), Cem Ural (Sportfreunde Niederwenigern), Yasin-Cemal Kaya (KFC Uerdingen), Mohammed Hassouni (Vogelheimer SV), Marco De Stefano (SV Sonsbeck), Harding Mac Stuell Beira (TSV Meerbusch), Noel Czapelka (Kirchhörder SC), Marvin Brüggehoff (SSV Bergisch Born), Aleksandar Gudalovic (Unbekannt), Aleksandar Gudalovic (TSG Sprockhövel), Andri Buzolli (FC Schalke 04 II), Haruto Idoguchi (Unbekannt), Ismail Jaroui (Wuppertaler SV), Dmytro Kislin (SSVg Velbert II), Haruto Idoguchi (Sportfreunde Baumberg), Marcel Lenz (Rot-Weiss Essen II), Valon Zhushi (Vereinslos), Reo Yoshida (Vereinslos), Harumi Goto (Vereinslos), Valon Zhushi (Ratingen 04/19), Harumi Goto (TSV Meerbusch)



SV Rödinghausen

Trainer: Lars Fleischer

Zugänge: Lennox Afolabi (DSC Arminia Bielefeld), Niklas Szeleschus (SC Wiedenbrück), Cottrell Ezekwem (RW Oberhausen), Dennis Da Silva Félix (VfL Wolfsburg), Allan Firmino Dantas (FC Gütersloh), Marius Bauer (1. FC Kaiserslautern II), Leonard Köhler (VfL Wolfsburg), Manuel Reutter (Chemnitzer FC), Benyas-Solomon Junge-Abiol (Würzburger Kickers), Julian Schwermann (Alemannia Aachen), Eduard Probst (SC Verl), Simon Breuer (FC Schalke 04 II), Noah-Henry Köse (SV Rödinghausen II), Dennis Gorka (SV Sandhausen), Aygün Yildirim (1461 Trabzon), Lars Fleischer (Vereinslos), David Vrzogic (Vereinslos)

Abgänge: Simon Engelmann (Ziel unbekannt), Simon Engelmann (SV Meppen), Patrick Kurzen (Ziel unbekannt), Patrick Kurzen (1. FC Bocholt), Jonathan Riemer (Ziel unbekannt), Kevin Hoffmeier (Ziel unbekannt), Latif-Bilal Alassane (Ziel unbekannt), Karl Albers (Ziel unbekannt), Michael Seaton (Ziel unbekannt), Ayodele Adetula (Ziel unbekannt), Ole Hoch (Ziel unbekannt), Luca Horn (Ziel unbekannt), Kevin Wiethaup (VfL Osnabrück), Marvin Benjamins (SC Preußen Münster), Dominique Ndure (Ziel unbekannt), Dino Bajric (VfL Sportfreunde Lotte), Jonathan Riemer (VfL Sportfreunde Lotte), Luca Horn (VfL Sportfreunde Lotte), Kevin Hoffmeier (FC Gütersloh), Karl Albers (BFC Preussen), Ole Hoch (BFC Preussen), Dominique Ndure (SSV Jeddeloh), Ayodele Adetula (1. FC Lokomotive Leipzig), Julian Wolff (Ziel unbekannt), Noah-Henry Köse (SV Rödinghausen II), Julian Wolff (BSV Schwarz-Weiß Rehden), Marco Beier (Sportfreunde Siegen), Flemming Niemann (Ziel unbekannt)



VfL Bochum II

Trainer: Heiko Butscher

Zugänge: Benjamin Bußmann (TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900), Vahidin Turudija (VfB Homberg), Finn Kotyrba (FC Schalke 04 II), Ciwan Günes (VfL Bochum), Jeremias Heufken (VfL Bochum), Henri Matter (SC Fortuna Köln), Jamil Najjar (Borussia Mönchengladbach II), Luis Hartwig (MSV Duisburg), Keanu Kerbsties (eigene U19), Lirim Jashari (eigene U19), Cajetan Lenz (eigene U19), Jaden Korzynietz (Eintracht Frankfurt II), Jonathan Akaegbobi (VfL Wolfsburg), Jamil Najjar (Borussia Mönchengladbach II), Aurel Wagbe (Vereinslos)

Abgänge: Niklas Lübcke (Ziel unbekannt), Luca Erdelkamp (Wacker Obercastrop), Anjo Wilmanns (SG Massen), Hugo Rölleke (VfL Bochum), Niklas Lübcke (SpVg Schonnebeck), Nico Pulver (SG Wattenscheid 09), Luc Dabrowski (1. FC Köln II), Cedric Zajkowski (Ziel unbekannt), Mohammed Tolba (Ziel unbekannt), Dennis Grote (Karriereende), Tolga Özdemir (SV Schermbeck), Jan Nzeba-Bost (Rot Weiss Ahlen), Ben Heuser (Ziel unbekannt), Keleb Nwubani (Ziel unbekannt), Stevan Tasic (Ziel unbekannt), Keleb Nwubani (Rot Weiss Ahlen)



VfL Sportfreunde Lotte

Trainer: Fabian Lübbers

Zugänge: Luca Kerkemeyer (SC Wiedenbrück), Moussa Doumbouya (Rot-Weiss Essen), Fabian Rüth (BSG Chemie Leipzig), Dino Bajric (SV Rödinghausen), Jonathan Riemer (SV Rödinghausen), Ben Klefisch (KFC Uerdingen), Nazzareno Ciccarelli (KFC Uerdingen), Diamant Berisha (RW Oberhausen), Jonas Kehl (SpVgg Bayreuth), Luca Horn (SV Rödinghausen), Ron Meyer (KFC Uerdingen), Raimison Dos Santos (FC Eilenburg), Franko Uzelac (MSV Duisburg), Isaak Nwachukwu (SC Verl II), Luca Böggemann (VfL Osnabrück), Kaan Kurt (vereinslos (zuletzt Holstein Kiel II)), Max Ritter (SC Paderborn 07 II)

Abgänge: Vincent Schaub (Wuppertaler SV), Johannes Sabah (TuS Blau-Weiß Lohne), Jeff Mensah (1. FC Bocholt), Niklas Determann (Ziel unbekannt), Burinyuy Nyuydine (RW Oberhausen), Ulrich Bapoh (Ziel unbekannt), Steffen Westphal (Ziel unbekannt), Nico Thier (SC Fortuna Köln), Hans-Juraj Hartmann (Ziel unbekannt), Philip Fontein (Ziel unbekannt), Thomas Kok (Ziel unbekannt), Fatlum Elezi (Hallescher FC), Nico Lübke (VSG Altglienicke), Mats Facklam (VfB Oldenburg), Albin Thaqi (SG Wattenscheid 09), Steffen Westphal (BFC Preussen), Philip Fontein (BFC Preussen), Hans-Juraj Hartmann (Wuppertaler SV), Thomas Kok (De Graafschap), Ron Meyer (Ziel unbekannt), Kevin Holzweiler (Ziel unbekannt), Ruwen Albrecht (1. FC Germania Egestorf-Langreder), Franko Uzelac (Rot Weiss Ahlen)



Wuppertaler SV

Trainer: Mike Wunderlich

Zugänge: Daiki Kamo (SC St. Tönis 1911/20), Imad Lamnaouar Sekaki (Sportfreunde Siegen), Vincent Schaub (VfL Sportfreunde Lotte), Lennard Wagemann (Fortuna Düsseldorf II), Henry Mertsch (Wuppertaler SV U19), Romeo Kovarszki (Wuppertaler SV U19), Celal Aydogan (1. FC Bocholt), Aldin Dervisevic (SV Eintracht Hohkeppel), Alwin Weber (Greifswalder FC), Dominic Duncan (SV Eintracht Hohkeppel), Fritz Kleiner (Bremer SV), Alessio Arambasic (TuS Blau-Weiß Lohne), Ronay Arabaci (Fortuna Düsseldorf II), Fotios Adamidis (MSV Duisburg U19), Salmin Rebronja (Türkspor Dortmund), Jeff-Denis Fehr (KFC Uerdingen), Fotios Adamidis (MSV Duisburg), Amin Bouzraa (SV Eintracht Hohkeppel), Toshiaki Miyamoto (Bremer SV), Hans-Juraj Hartmann (VfL Sportfreunde Lotte), Chesron Oostwoud (Marbella FC), Mike Wunderlich (Ahrweiler BC 1920), Kevin Rodrigues-Pires (Ahrweiler BC 1920)

Abgänge: Benedikt Wimmer (FC Bayern München II), Krystian Wozniak (Ziel unbekannt), Shinnosuke Nishi (Ziel unbekannt), Dominik Bilogrevic (Ziel unbekannt), Etienne-Noel Reck (Ziel unbekannt), Marco Terrazzino (Karriereende), Dilhan Demir (Ziel unbekannt), Yousef Qashi (FC Bayern München II), Niek Munsters (Ziel unbekannt), Vincent Gembalies (Ziel unbekannt), Aday Ercan (VfL Osnabrück), Pedro Cejas (Ziel unbekannt), Timo Bornemann (SC Fortuna Köln), Riccardo Grym (Ziel unbekannt), Hugo Schmidt (SpVg Schonnebeck), Beyhan Ametov (SSVg Velbert), Kevin Hagemann (TuS Ennepetal), Vincent Ocansey (DSC Arminia Bielefeld II), Oktay Dal (Ziel unbekannt), Joep Munsters (FSV Frankfurt), Etienne-Noel Reck (KFC Uerdingen), Oktay Dal (SV Eintracht Hohkeppel), Dominik Bilogrevic (SV Eintracht Hohkeppel), Riccardo Grym (FC UNA Strassen), Mohamed Amin Bouyanzari (VfL Wuppertal 22), Marco Terrazzino (Hedefspor Hattingen), Lennard Wagemann (SG Hackenberg)

