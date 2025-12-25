Die Wintertransfers der Landesliga, Staffel 4

Die Vorfreude auf die zweite Hälfte der Saison 2025/2026 in der Landesliga, Staffel 4, wächst. Alle Vereine planen den Kader für die Spiele nach der Winterpause. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.
FC Blaubeuren
Trainer: Dario Tomic, Zeljko Haramina
Zugänge: keine
Abgänge: Modou Ceesay (Karriereende), Kacper Bojarski (Pausiert), Adrian Skeja (vereinslos), Nikolaj Adlwarth (TSG Ehingen)
FC Srbija Ulm
Trainer: Zeljko Milanovic, Zoltan Monostori
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Wangen
Trainer: Safet Hyseni
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FV Bad Schussenried
Trainer: Martin Schmid
Zugänge: Marius Walter ()
Abgänge: keine
FV Biberach/Riß
Trainer: Andreas Wonschick
Zugänge: Dominik Edward Eberle (FC Gundelfingen II)
Abgänge: Fatin Vlashi (SpVgg Au/Iller), Fabio Linder (TSV 1889 Buch), Axel Durand Sime (TSG Ehingen)
FV Olympia Laupheim
Trainer: Andreas Spann
Zugänge: keine
Abgänge: Jonathan Hirsch (FV Rot)
FV Rot-Weiß Weiler
Trainer: Uwe Wegmann
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SC Staig
Trainer: Tim Hille
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SSG Ulm 99
Trainer: Martin Klarer
Zugänge: keine
Abgänge: Jakob Emge (TSG 1909 Mainflingen)
SV Kressbronn
Trainer: Jürgen Kopfsguter
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Mietingen
Trainer: Philipp Lang
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Reinstetten
Trainer: Florian Treske
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV 1889 Buch
Trainer: Harald Haug, Ulrich Klar
Zugänge: Fabio Linder (FV Biberach/Riß)
Abgänge: keine
TSV Heimenkirch
Trainer: Adrian Philipp
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Neu-Ulm
Trainer: Stephan Baierl
Zugänge: keine
Abgänge: Dusan Radovanovic (SGM Machtolsheim/Merklingen), Volker Jannik Kaup (Pausiert), Dennis Bogdan (TSV Pfersee), Magnus Radlmayr (SV Offenhausen), Noah Kufner (SG Ringschnait / Mittelbuch)
TSV Riedlingen
Trainer: Raphael Sontheimer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Türkspor Neu-Ulm
Trainer: Florian Peruzzi
Zugänge: keine
Abgänge: Seymen Yilmaz (TSV Blaustein)