Die Wintertransfers der Landesliga, Staffel 4

Die Vorfreude auf die zweite Hälfte der Saison 2025/2026 in der Landesliga, Staffel 4, wächst. Alle Vereine planen den Kader für die Spiele nach der Winterpause. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.

FC Blaubeuren

Trainer: Dario Tomic, Zeljko Haramina

Zugänge: keine

Abgänge: Modou Ceesay (Karriereende), Kacper Bojarski (Pausiert), Adrian Skeja (vereinslos), Nikolaj Adlwarth (TSG Ehingen)



FC Srbija Ulm

Trainer: Zeljko Milanovic, Zoltan Monostori

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Wangen

Trainer: Safet Hyseni

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FV Bad Schussenried

Trainer: Martin Schmid

Zugänge: Marius Walter ()

Abgänge: keine



FV Biberach/Riß

Trainer: Andreas Wonschick

Zugänge: Dominik Edward Eberle (FC Gundelfingen II)

Abgänge: Fatin Vlashi (SpVgg Au/Iller), Fabio Linder (TSV 1889 Buch), Axel Durand Sime (TSG Ehingen)



FV Olympia Laupheim

Trainer: Andreas Spann

Zugänge: keine

Abgänge: Jonathan Hirsch (FV Rot)



FV Rot-Weiß Weiler

Trainer: Uwe Wegmann

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SC Staig

Trainer: Tim Hille

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SSG Ulm 99

Trainer: Martin Klarer

Zugänge: keine

Abgänge: Jakob Emge (TSG 1909 Mainflingen)



SV Kressbronn

Trainer: Jürgen Kopfsguter

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Mietingen

Trainer: Philipp Lang

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Reinstetten

Trainer: Florian Treske

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV 1889 Buch

Trainer: Harald Haug, Ulrich Klar

Zugänge: Fabio Linder (FV Biberach/Riß)

Abgänge: keine



TSV Heimenkirch

Trainer: Adrian Philipp

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Neu-Ulm

Trainer: Stephan Baierl

Zugänge: keine

Abgänge: Dusan Radovanovic (SGM Machtolsheim/Merklingen), Volker Jannik Kaup (Pausiert), Dennis Bogdan (TSV Pfersee), Magnus Radlmayr (SV Offenhausen), Noah Kufner (SG Ringschnait / Mittelbuch)



TSV Riedlingen

Trainer: Raphael Sontheimer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Türkspor Neu-Ulm

Trainer: Florian Peruzzi

Zugänge: keine

Abgänge: Seymen Yilmaz (TSV Blaustein)