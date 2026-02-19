Die Wintertransfers der Kreisliga C Düren - die Zugänge & Abgänge

Transfers aus der Kreisliga C Düren. – Foto: Marlon Hammoudeh

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga C Düren - Zugänge, Abgänge und generell alle Wintertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht.

FC Germania Kirchberg II

Trainer: Georg Kühn

Zugänge: Tobias Logen (), Georg Kühn ()

Abgänge: keine



FC Rasensport Tetz

Trainer: Stephan Hellenbrandt

Zugänge: keine

Abgänge: Simon Heinrichs (Viktoria Koslar II)





Kreisliga C2

Fortuna Linnich IITrainer: Marc AngenendtZugänge: keineAbgänge: keineGrün-Weiß Welldorf-Güsten IIITrainer: Dirk MüllerZugänge: keineAbgänge: keineSC Stetternich IITrainer: Dennis BüttgenZugänge: keineAbgänge: keineSchwarz-Weiß TitzTrainer: Daniel ReckerZugänge: keineAbgänge: Joao Pedro Nogueira Dias (Amicitia Schleiden), Jonas Herber (SV Niederzier II), Kevin Sieberichs (FC Rhenania Immendorf)SpVg Jackerath-Opherten IITrainer: Renee WaßenZugänge: keineAbgänge: keineSSV KörrenzigTrainer: David FabriziusZugänge: Benjamin Lüpschen (Constantia Gereonsweiler), Alaa Farahat (Grün-Weiß Welldorf-Güsten II), Tino Mehls (Viktoria Koslar III)Abgänge: keineSV Aldenhoven/Pattern IITrainer:Zugänge: keineAbgänge: keineSV Rödingen-Höllen IITrainer: Pierre DinslakenZugänge: keineAbgänge: Selim Cem Soysal (Rhenania Lohn II)SV Siersdorf IITrainer: Christoph SchmidtZugänge: keineAbgänge: Stefan Geisinger (SV Aldenhoven/Pattern)Viktoria Koslar IIITrainer: Uwe WeckaufZugänge: keineAbgänge: Tino Mehls (SSV Körrenzig), Leon Westhoff ehem. Modler (TuS Langerwehe III)

CSV Düren II

Trainer: Manuel Kosmann

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Bergwacht Berzbuir

Trainer: Tobias Schulze, Marco Jacobs

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Borussia Derichsweiler

Trainer: Thomas Palm

Zugänge: Felix Pütz (), Marcel Eßer (), Felix Pütz ()

Abgänge: keine



JSV Frenz II

Trainer: Osman Osmani

Zugänge: Besnik Berisha ()

Abgänge: keine



Jugendsport Wenau II

Trainer: Eric Cepuran

Zugänge: Kai Fuge (Sportfreunde Dorff)

Abgänge: Hendrik Hoffmann (Germania Binsfeld II), Marc Radtke (Hambacher Spielverein)



Rhenania Lohn II

Trainer: Maik Prost

Zugänge: Kevin Stürtz (Ohne Verein), Derik Heerklotz (TuS 08Jüngersdorf-Stütgerloch), Selim Cem Soysal (SV Rödingen-Höllen II)

Abgänge: keine



Schwarz-Weiß Düren II

Trainer: Rohat Armac

Zugänge: Mohamed Jrad (Sportfreunde Düren II)

Abgänge: keine



Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln II

Trainer: Esad Delanovic

Zugänge: Viktor Sel (Victoria Pier-Schophoven), Hamdi Stullca (), Hussein Abdulahi (Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln)

Abgänge: Ionut Ciobotaru (TuS Jüngersdorf-Stütgerloch), Patrick Oosterbosch (SC Merzenich II)



SV Jülich-Selgersdorf

Trainer: Patrick Bläsen

Zugänge: Tayfun Sahin (SC Merzenich), Tobias Selbach (Reaktiviert), Ali Al Rachini (SV Jülich), Ron Mir (Dürener Spielverein), Burak Cetinkaya (Reaktiviert), Ahmad Seklawi (Ohne Verein), Kevin Scheffler (Ohne Verein), Berk Kumbas (Ohne Verein), Arda Karadan (Ohne Verein), Jeremy Fassbender (SV Jülich-Selgersdorf), Jeremy Fassbender (Reaktiviert)

Abgänge: Tulga Gülyaz (Rhenania Mariaweiler), Seweryn Korzeniowski (Alemannia Rommelsheim), Timo Niessen (TuS Langerwehe III), Marc Emunds (TuS Jüngersdorf-Stütgerloch), Patrick Peters (TuS Jüngersdorf-Stütgerloch), Kevin Dreger (Pausiert), Ibrahim Diallo (unbekannt), Jeremy Fassbender (SV Jülich-Selgersdorf)



SV Niederzier II

Trainer: Leon Papenfuß

Zugänge: Christopher Bayer (Reaktiviert), Jonas Herber (Schwarz-Weiß Titz), Aymane Ouikar (VfL Sindorf II)

Abgänge: Marcel Lion (1. FC Krauthausen), Stefan Schmitz (Einvernehmliche Trennung)



TuS Germania Birgel II

Trainer: Hubert Cremer, Philipp Kurth, Bastian Behl

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TuS Langerwehe III

Trainer: Daniel Vitzer

Zugänge: Dustin Klaßen (Rücktritt vom Rücktritt), Leon Westhoff ehem. Modler (Viktoria Koslar III), Timo Niessen (SV Jülich-Selgersdorf), Gabriel Wottrich (TuS Dom-Esch 1920), René Kaufmann (Sportfreunde Dorff)

Abgänge: Dustin Klaßen (), Sebastian Schmitz (Ruhestand)



Viktoria Schlich

Trainer: Lars Götze

Zugänge: Tobias Frings (TuS Jüngersdorf-Stütgerloch), Lucas Wolter (1. FC Krauthausen)

Abgänge: keine

Kreisliga C3

1. FC Düren III

Trainer: Francisco-José Martin-Bié

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Alemannia Lendersdorf III

Trainer: Tim Ferebauer, Thorsten Utzerath

Zugänge: Kevin Zander (TuS Langerwehe)

Abgänge: Marvin Schwickerath (TuS Jüngersdorf-Stütgerloch), Andreas Hüffel (SC Merzenich), Christoph Raven (Pausiert), Thomas Mybach (Pausiert)



Alemannia Rommelsheim

Trainer: Kevin Staruß, Janik Staruß

Zugänge: Stan Nicusor (Vereinslos), Dominik Becker (Vereinslos), Seweryn Korzeniowski (SV Jülich-Selgersdorf)

Abgänge: Tim Wolff (BC Oberzier II), Andrei Rares Berdan (Unbekannt), Andrei Rares Berdan (TuS Jüngersdorf-Stütgerloch)



BSV Wissersheim

Trainer: Helmut Dümbgen

Zugänge: keine

Abgänge: Sebastian Käufer (SG Nörvenich-Hochkirchen II)



FC Bergwacht Berzbuir II

Trainer: Tobias Schulze

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Düren 77 III

Trainer: Alexander Dick, Marcel Krebs

Zugänge: Vitali Lauk (Victoria Pier-Schophoven)

Abgänge: Roland Miller (CSV Düren)



FC Golzheim II

Trainer: Alexander Klesper

Zugänge: Yessin Akarcay (FC Düren 77 II zg.), Costea Zmeu (Vereinslos)

Abgänge: keine



Germania Binsfeld II

Trainer: Welat Gecici

Zugänge: Muhamet Ordu (), Hendrik Hoffmann (Jugendsport Wenau II), Cenk-Kaan Demirli (), Hüseyin Bahceci (Vereinslos), Marcel Sapadtka (Victoria Pier-Schophoven), Binak Bejzak (Germania Binsfeld), Soner Topcu (FC Düren 77 II zg.), Azzedin Zlifi (FC Düren 77 II zg.), Fatih Elicora (FC Düren 77 II zg.), Adem Bahceci (Vereinslos), Raphael Dursunov (FC Düren 77 II zg.)

Abgänge: keine



SC Merzenich II

Trainer: Guido Nickel

Zugänge: André Pütz (Rhenania Mariaweiler), André Pütz (), Sevdar André Sanke (Rhenania Mariaweiler), Patrick Oosterbosch (Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln II), Dominik Dirk Kienle (SC Merzenich), Dervis Omeirat (FC Düren 77 II zg.)

Abgänge: Jürgen Krume (Rhenania Richterich II)



SG Neffeltal II

Trainer: Martin Lutschak, Tobias Albrecht, Alexander Peifer

Zugänge: Benjamin Cremer (SG Nörvenich-Hochkirchen II)

Abgänge: keine



SV Kelz

Trainer: Marco Dencker, Keven Leonhardt

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Stockheim

Trainer: Marco Vilshöver

Zugänge: Alexandru Vicentiu Stoican (FC Düren 77 II zg.)

Abgänge: keine



VfR Vettweiß

Trainer: Felix Herrmann, Justin Dörsam

Zugänge: keine

Abgänge: keine

Kreisliga C4

BSV Gey

Trainer: Dominik Gentgen

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Columbia Drove II

Trainer: Stefan Witterwulghe, Lucas Groß

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG SG Vossenack/Hürtgen / Hürtgen II

Trainer: Oliver Grunwald

Zugänge: Mohammad Siban (Dürener Spielverein)

Abgänge: keine



FC Montania Berg II

Trainer: Jerome Unger, Stefan Krämer

Zugänge: Dominik Zerfas (VfVuJ Winden III)

Abgänge: keine



SC Alemannia Straß II

Trainer: Cedric Schumacher

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SC Kreuzau II

Trainer: Max Kammer

Zugänge: Benjamin Ehnes (FFC Bergheim)

Abgänge: keine



SG Germania Burgwart II

Trainer: Carsten Maquet

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG Nordeifel II

Trainer: Andreas Meyer, Marco Tings

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG SG Voreifel/Nideggen / Mausauel II

Trainer: Timo Markus

Zugänge: keine

Abgänge: Florian Mössner (SG Neffeltal)



Siegfried Sievernich

Trainer: Christoph Wolff

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Sportfreunde Üdingen

Trainer: Christian Weber

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VfR Vettweiß II

Trainer: Torsten Küppers

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VfVuJ Winden III

Trainer: Markus Hellenthal

Zugänge: keine

Abgänge: Dominik Zerfas (FC Montania Berg II)