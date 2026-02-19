 2026-02-17T13:18:05.561Z

Die Wintertransfers der Kreisliga C Düren - die Zugänge & Abgänge

Die Zugänge, Abgänge und generell die Transfers aller Vereine der Kreisliga C Düren in der Winterpause 2025/26 findet ihr in dieser Übersicht.

Transfers aus der Kreisliga C Düren.
Transfers aus der Kreisliga C Düren. – Foto: Marlon Hammoudeh

Titz

Das sind die Wintertransfers

Kreisliga C1

Amicitia Schleiden II
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Constantia Gereonsweiler
Trainer: Michael Nießen
Zugänge: Nico Henschenmacher (Viktoria Gevenich zg.)
Abgänge: Kamil Can Ekiz (VfR Übach-Palenberg II), Benjamin Lüpschen (SSV Körrenzig)

FC Germania Kirchberg II
Trainer: Georg Kühn
Zugänge: Tobias Logen (), Georg Kühn ()
Abgänge: keine

FC Rasensport Tetz
Trainer: Stephan Hellenbrandt
Zugänge: keine
Abgänge: Simon Heinrichs (Viktoria Koslar II)

Fortuna Linnich II
Trainer: Marc Angenendt
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Grün-Weiß Welldorf-Güsten III
Trainer: Dirk Müller
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SC Stetternich II
Trainer: Dennis Büttgen
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Schwarz-Weiß Titz
Trainer: Daniel Recker
Zugänge: keine
Abgänge: Joao Pedro Nogueira Dias (Amicitia Schleiden), Jonas Herber (SV Niederzier II), Kevin Sieberichs (FC Rhenania Immendorf)

SpVg Jackerath-Opherten II
Trainer: Renee Waßen
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SSV Körrenzig
Trainer: David Fabrizius
Zugänge: Benjamin Lüpschen (Constantia Gereonsweiler), Alaa Farahat (Grün-Weiß Welldorf-Güsten II), Tino Mehls (Viktoria Koslar III)
Abgänge: keine

SV Aldenhoven/Pattern II
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Rödingen-Höllen II
Trainer: Pierre Dinslaken
Zugänge: keine
Abgänge: Selim Cem Soysal (Rhenania Lohn II)

SV Siersdorf II
Trainer: Christoph Schmidt
Zugänge: keine
Abgänge: Stefan Geisinger (SV Aldenhoven/Pattern)

Viktoria Koslar III
Trainer: Uwe Weckauf
Zugänge: keine
Abgänge: Tino Mehls (SSV Körrenzig), Leon Westhoff ehem. Modler (TuS Langerwehe III)

Kreisliga C2

CSV Düren II
Trainer: Manuel Kosmann
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Bergwacht Berzbuir
Trainer: Tobias Schulze, Marco Jacobs
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Borussia Derichsweiler
Trainer: Thomas Palm
Zugänge: Felix Pütz (), Marcel Eßer (), Felix Pütz ()
Abgänge: keine

JSV Frenz II
Trainer: Osman Osmani
Zugänge: Besnik Berisha ()
Abgänge: keine

Jugendsport Wenau II
Trainer: Eric Cepuran
Zugänge: Kai Fuge (Sportfreunde Dorff)
Abgänge: Hendrik Hoffmann (Germania Binsfeld II), Marc Radtke (Hambacher Spielverein)

Rhenania Lohn II
Trainer: Maik Prost
Zugänge: Kevin Stürtz (Ohne Verein), Derik Heerklotz (TuS 08Jüngersdorf-Stütgerloch), Selim Cem Soysal (SV Rödingen-Höllen II)
Abgänge: keine

Schwarz-Weiß Düren II
Trainer: Rohat Armac
Zugänge: Mohamed Jrad (Sportfreunde Düren II)
Abgänge: keine

Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln II
Trainer: Esad Delanovic
Zugänge: Viktor Sel (Victoria Pier-Schophoven), Hamdi Stullca (), Hussein Abdulahi (Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln)
Abgänge: Ionut Ciobotaru (TuS Jüngersdorf-Stütgerloch), Patrick Oosterbosch (SC Merzenich II)

SV Jülich-Selgersdorf
Trainer: Patrick Bläsen
Zugänge: Tayfun Sahin (SC Merzenich), Tobias Selbach (Reaktiviert), Ali Al Rachini (SV Jülich), Ron Mir (Dürener Spielverein), Burak Cetinkaya (Reaktiviert), Ahmad Seklawi (Ohne Verein), Kevin Scheffler (Ohne Verein), Berk Kumbas (Ohne Verein), Arda Karadan (Ohne Verein), Jeremy Fassbender (SV Jülich-Selgersdorf), Jeremy Fassbender (Reaktiviert)
Abgänge: Tulga Gülyaz (Rhenania Mariaweiler), Seweryn Korzeniowski (Alemannia Rommelsheim), Timo Niessen (TuS Langerwehe III), Marc Emunds (TuS Jüngersdorf-Stütgerloch), Patrick Peters (TuS Jüngersdorf-Stütgerloch), Kevin Dreger (Pausiert), Ibrahim Diallo (unbekannt), Jeremy Fassbender (SV Jülich-Selgersdorf)

SV Niederzier II
Trainer: Leon Papenfuß
Zugänge: Christopher Bayer (Reaktiviert), Jonas Herber (Schwarz-Weiß Titz), Aymane Ouikar (VfL Sindorf II)
Abgänge: Marcel Lion (1. FC Krauthausen), Stefan Schmitz (Einvernehmliche Trennung)

TuS Germania Birgel II
Trainer: Hubert Cremer, Philipp Kurth, Bastian Behl
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TuS Langerwehe III
Trainer: Daniel Vitzer
Zugänge: Dustin Klaßen (Rücktritt vom Rücktritt), Leon Westhoff ehem. Modler (Viktoria Koslar III), Timo Niessen (SV Jülich-Selgersdorf), Gabriel Wottrich (TuS Dom-Esch 1920), René Kaufmann (Sportfreunde Dorff)
Abgänge: Dustin Klaßen (), Sebastian Schmitz (Ruhestand)

Viktoria Schlich
Trainer: Lars Götze
Zugänge: Tobias Frings (TuS Jüngersdorf-Stütgerloch), Lucas Wolter (1. FC Krauthausen)
Abgänge: keine

Kreisliga C3

1. FC Düren III
Trainer: Francisco-José Martin-Bié
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Alemannia Lendersdorf III
Trainer: Tim Ferebauer, Thorsten Utzerath
Zugänge: Kevin Zander (TuS Langerwehe)
Abgänge: Marvin Schwickerath (TuS Jüngersdorf-Stütgerloch), Andreas Hüffel (SC Merzenich), Christoph Raven (Pausiert), Thomas Mybach (Pausiert)

Alemannia Rommelsheim
Trainer: Kevin Staruß, Janik Staruß
Zugänge: Stan Nicusor (Vereinslos), Dominik Becker (Vereinslos), Seweryn Korzeniowski (SV Jülich-Selgersdorf)
Abgänge: Tim Wolff (BC Oberzier II), Andrei Rares Berdan (Unbekannt), Andrei Rares Berdan (TuS Jüngersdorf-Stütgerloch)

BSV Wissersheim
Trainer: Helmut Dümbgen
Zugänge: keine
Abgänge: Sebastian Käufer (SG Nörvenich-Hochkirchen II)

FC Bergwacht Berzbuir II
Trainer: Tobias Schulze
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Düren 77 III
Trainer: Alexander Dick, Marcel Krebs
Zugänge: Vitali Lauk (Victoria Pier-Schophoven)
Abgänge: Roland Miller (CSV Düren)

FC Golzheim II
Trainer: Alexander Klesper
Zugänge: Yessin Akarcay (FC Düren 77 II zg.), Costea Zmeu (Vereinslos)
Abgänge: keine

Germania Binsfeld II
Trainer: Welat Gecici
Zugänge: Muhamet Ordu (), Hendrik Hoffmann (Jugendsport Wenau II), Cenk-Kaan Demirli (), Hüseyin Bahceci (Vereinslos), Marcel Sapadtka (Victoria Pier-Schophoven), Binak Bejzak (Germania Binsfeld), Soner Topcu (FC Düren 77 II zg.), Azzedin Zlifi (FC Düren 77 II zg.), Fatih Elicora (FC Düren 77 II zg.), Adem Bahceci (Vereinslos), Raphael Dursunov (FC Düren 77 II zg.)
Abgänge: keine

SC Merzenich II
Trainer: Guido Nickel
Zugänge: André Pütz (Rhenania Mariaweiler), André Pütz (), Sevdar André Sanke (Rhenania Mariaweiler), Patrick Oosterbosch (Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln II), Dominik Dirk Kienle (SC Merzenich), Dervis Omeirat (FC Düren 77 II zg.)
Abgänge: Jürgen Krume (Rhenania Richterich II)

SG Neffeltal II
Trainer: Martin Lutschak, Tobias Albrecht, Alexander Peifer
Zugänge: Benjamin Cremer (SG Nörvenich-Hochkirchen II)
Abgänge: keine

SV Kelz
Trainer: Marco Dencker, Keven Leonhardt
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Stockheim
Trainer: Marco Vilshöver
Zugänge: Alexandru Vicentiu Stoican (FC Düren 77 II zg.)
Abgänge: keine

VfR Vettweiß
Trainer: Felix Herrmann, Justin Dörsam
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Kreisliga C4

BSV Gey
Trainer: Dominik Gentgen
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Columbia Drove II
Trainer: Stefan Witterwulghe, Lucas Groß
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG SG Vossenack/Hürtgen / Hürtgen II
Trainer: Oliver Grunwald
Zugänge: Mohammad Siban (Dürener Spielverein)
Abgänge: keine

FC Montania Berg II
Trainer: Jerome Unger, Stefan Krämer
Zugänge: Dominik Zerfas (VfVuJ Winden III)
Abgänge: keine

SC Alemannia Straß II
Trainer: Cedric Schumacher
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SC Kreuzau II
Trainer: Max Kammer
Zugänge: Benjamin Ehnes (FFC Bergheim)
Abgänge: keine

SG Germania Burgwart II
Trainer: Carsten Maquet
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG Nordeifel II
Trainer: Andreas Meyer, Marco Tings
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG SG Voreifel/Nideggen / Mausauel II
Trainer: Timo Markus
Zugänge: keine
Abgänge: Florian Mössner (SG Neffeltal)

Siegfried Sievernich
Trainer: Christoph Wolff
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Sportfreunde Üdingen
Trainer: Christian Weber
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfR Vettweiß II
Trainer: Torsten Küppers
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfVuJ Winden III
Trainer: Markus Hellenthal
Zugänge: keine
Abgänge: Dominik Zerfas (FC Montania Berg II)