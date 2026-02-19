Die Wintertransfers der Kreisliga C Düren - die Zugänge & Abgänge

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga C Düren - Zugänge, Abgänge und generell alle Wintertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht.
Amicitia Schleiden II
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Constantia Gereonsweiler
Trainer: Michael Nießen
Zugänge: Nico Henschenmacher (Viktoria Gevenich zg.)
Abgänge: Kamil Can Ekiz (VfR Übach-Palenberg II), Benjamin Lüpschen (SSV Körrenzig)
CSV Düren II
Trainer: Manuel Kosmann
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Bergwacht Berzbuir
Trainer: Tobias Schulze, Marco Jacobs
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Borussia Derichsweiler
Trainer: Thomas Palm
Zugänge: Felix Pütz (), Marcel Eßer (), Felix Pütz ()
Abgänge: keine
JSV Frenz II
Trainer: Osman Osmani
Zugänge: Besnik Berisha ()
Abgänge: keine
Jugendsport Wenau II
Trainer: Eric Cepuran
Zugänge: Kai Fuge (Sportfreunde Dorff)
Abgänge: Hendrik Hoffmann (Germania Binsfeld II), Marc Radtke (Hambacher Spielverein)
Rhenania Lohn II
Trainer: Maik Prost
Zugänge: Kevin Stürtz (Ohne Verein), Derik Heerklotz (TuS 08Jüngersdorf-Stütgerloch), Selim Cem Soysal (SV Rödingen-Höllen II)
Abgänge: keine
Schwarz-Weiß Düren II
Trainer: Rohat Armac
Zugänge: Mohamed Jrad (Sportfreunde Düren II)
Abgänge: keine
Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln II
Trainer: Esad Delanovic
Zugänge: Viktor Sel (Victoria Pier-Schophoven), Hamdi Stullca (), Hussein Abdulahi (Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln)
Abgänge: Ionut Ciobotaru (TuS Jüngersdorf-Stütgerloch), Patrick Oosterbosch (SC Merzenich II)
SV Jülich-Selgersdorf
Trainer: Patrick Bläsen
Zugänge: Tayfun Sahin (SC Merzenich), Tobias Selbach (Reaktiviert), Ali Al Rachini (SV Jülich), Ron Mir (Dürener Spielverein), Burak Cetinkaya (Reaktiviert), Ahmad Seklawi (Ohne Verein), Kevin Scheffler (Ohne Verein), Berk Kumbas (Ohne Verein), Arda Karadan (Ohne Verein), Jeremy Fassbender (SV Jülich-Selgersdorf), Jeremy Fassbender (Reaktiviert)
Abgänge: Tulga Gülyaz (Rhenania Mariaweiler), Seweryn Korzeniowski (Alemannia Rommelsheim), Timo Niessen (TuS Langerwehe III), Marc Emunds (TuS Jüngersdorf-Stütgerloch), Patrick Peters (TuS Jüngersdorf-Stütgerloch), Kevin Dreger (Pausiert), Ibrahim Diallo (unbekannt), Jeremy Fassbender (SV Jülich-Selgersdorf)
SV Niederzier II
Trainer: Leon Papenfuß
Zugänge: Christopher Bayer (Reaktiviert), Jonas Herber (Schwarz-Weiß Titz), Aymane Ouikar (VfL Sindorf II)
Abgänge: Marcel Lion (1. FC Krauthausen), Stefan Schmitz (Einvernehmliche Trennung)
TuS Germania Birgel II
Trainer: Hubert Cremer, Philipp Kurth, Bastian Behl
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TuS Langerwehe III
Trainer: Daniel Vitzer
Zugänge: Dustin Klaßen (Rücktritt vom Rücktritt), Leon Westhoff ehem. Modler (Viktoria Koslar III), Timo Niessen (SV Jülich-Selgersdorf), Gabriel Wottrich (TuS Dom-Esch 1920), René Kaufmann (Sportfreunde Dorff)
Abgänge: Dustin Klaßen (), Sebastian Schmitz (Ruhestand)
Viktoria Schlich
Trainer: Lars Götze
Zugänge: Tobias Frings (TuS Jüngersdorf-Stütgerloch), Lucas Wolter (1. FC Krauthausen)
Abgänge: keine
1. FC Düren III
Trainer: Francisco-José Martin-Bié
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Alemannia Lendersdorf III
Trainer: Tim Ferebauer, Thorsten Utzerath
Zugänge: Kevin Zander (TuS Langerwehe)
Abgänge: Marvin Schwickerath (TuS Jüngersdorf-Stütgerloch), Andreas Hüffel (SC Merzenich), Christoph Raven (Pausiert), Thomas Mybach (Pausiert)
Alemannia Rommelsheim
Trainer: Kevin Staruß, Janik Staruß
Zugänge: Stan Nicusor (Vereinslos), Dominik Becker (Vereinslos), Seweryn Korzeniowski (SV Jülich-Selgersdorf)
Abgänge: Tim Wolff (BC Oberzier II), Andrei Rares Berdan (Unbekannt), Andrei Rares Berdan (TuS Jüngersdorf-Stütgerloch)
BSV Wissersheim
Trainer: Helmut Dümbgen
Zugänge: keine
Abgänge: Sebastian Käufer (SG Nörvenich-Hochkirchen II)
FC Bergwacht Berzbuir II
Trainer: Tobias Schulze
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Düren 77 III
Trainer: Alexander Dick, Marcel Krebs
Zugänge: Vitali Lauk (Victoria Pier-Schophoven)
Abgänge: Roland Miller (CSV Düren)
FC Golzheim II
Trainer: Alexander Klesper
Zugänge: Yessin Akarcay (FC Düren 77 II zg.), Costea Zmeu (Vereinslos)
Abgänge: keine
Germania Binsfeld II
Trainer: Welat Gecici
Zugänge: Muhamet Ordu (), Hendrik Hoffmann (Jugendsport Wenau II), Cenk-Kaan Demirli (), Hüseyin Bahceci (Vereinslos), Marcel Sapadtka (Victoria Pier-Schophoven), Binak Bejzak (Germania Binsfeld), Soner Topcu (FC Düren 77 II zg.), Azzedin Zlifi (FC Düren 77 II zg.), Fatih Elicora (FC Düren 77 II zg.), Adem Bahceci (Vereinslos), Raphael Dursunov (FC Düren 77 II zg.)
Abgänge: keine
SC Merzenich II
Trainer: Guido Nickel
Zugänge: André Pütz (Rhenania Mariaweiler), André Pütz (), Sevdar André Sanke (Rhenania Mariaweiler), Patrick Oosterbosch (Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln II), Dominik Dirk Kienle (SC Merzenich), Dervis Omeirat (FC Düren 77 II zg.)
Abgänge: Jürgen Krume (Rhenania Richterich II)
SG Neffeltal II
Trainer: Martin Lutschak, Tobias Albrecht, Alexander Peifer
Zugänge: Benjamin Cremer (SG Nörvenich-Hochkirchen II)
Abgänge: keine
SV Kelz
Trainer: Marco Dencker, Keven Leonhardt
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Stockheim
Trainer: Marco Vilshöver
Zugänge: Alexandru Vicentiu Stoican (FC Düren 77 II zg.)
Abgänge: keine
VfR Vettweiß
Trainer: Felix Herrmann, Justin Dörsam
Zugänge: keine
Abgänge: keine
BSV Gey
Trainer: Dominik Gentgen
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Columbia Drove II
Trainer: Stefan Witterwulghe, Lucas Groß
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG SG Vossenack/Hürtgen / Hürtgen II
Trainer: Oliver Grunwald
Zugänge: Mohammad Siban (Dürener Spielverein)
Abgänge: keine
FC Montania Berg II
Trainer: Jerome Unger, Stefan Krämer
Zugänge: Dominik Zerfas (VfVuJ Winden III)
Abgänge: keine
SC Alemannia Straß II
Trainer: Cedric Schumacher
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SC Kreuzau II
Trainer: Max Kammer
Zugänge: Benjamin Ehnes (FFC Bergheim)
Abgänge: keine
SG Germania Burgwart II
Trainer: Carsten Maquet
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG Nordeifel II
Trainer: Andreas Meyer, Marco Tings
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG SG Voreifel/Nideggen / Mausauel II
Trainer: Timo Markus
Zugänge: keine
Abgänge: Florian Mössner (SG Neffeltal)
Siegfried Sievernich
Trainer: Christoph Wolff
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Sportfreunde Üdingen
Trainer: Christian Weber
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfR Vettweiß II
Trainer: Torsten Küppers
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfVuJ Winden III
Trainer: Markus Hellenthal
Zugänge: keine
Abgänge: Dominik Zerfas (FC Montania Berg II)