Die Wintertransfers der Kreisliga B Mönchengladbach-Viersen

BW Concordia Viersen

Trainer: Tobias Beier

Zugänge: keine

Abgänge: keine



DJK Hehn II

Trainer: Tom Fratzscher

Zugänge: keine

Abgänge: keine





Kreisliga B2

Fortuna MönchengladbachTrainer: Marcel FachingerZugänge: Fehmi Sevdi (SpVg Odenkirchen III), Kutay Karasahin (VfB Korschenbroich II), Joshua Weber (Rheydter SV II), Lasse Krüger (Rheydter SV II), Yannick Müller (SV Lürrip zg.), Kevin Andrés Maldonado Arias (BV Grün-Weiß Holt), Samad Yahyaoui (SC Viersen-Rahser)Abgänge: keineKFC Welate Roj MönchengladbachTrainer: Franklin Poungoue-TiakoZugänge: Jens Irmer (), Ezz Aldin Alahmad Aleliwat (SC Viktoria 04 Rheydt), Dlovan Zalkoko (MSV Mönchengladbach), Jean-Luca Schütz (KFC Welate Roj Mönchengladbach)Abgänge: Jens Irmer (Karriereende), Moise Khondo (KFC Welate Roj Mönchengladbach II), Atabey Kaplan (Türkiyemspor Mönchengladbach), Adrian-Ionel Taranu (Red Stars Mönchengladbach), Jean-Luca Schütz (KFC Welate Roj Mönchengladbach)Rheydter SV IITrainer: Stevica BlazeskiZugänge: keineAbgänge: Efekan Karatoprak (Spielverein Klinkum), Ulrich Hamans (SV Lürrip zg.), Pascal Faets (SV Lürrip zg.), Philipp Sasse (SV Lürrip zg.), Sebastian Hamans (SV Lürrip zg.), Ilkin Aliyev (SV Lürrip zg.), Thomas Pesch (SV Lürrip zg.), Bremar Kalaf (SV Lürrip zg.), Moritz Kehlen (SV Lürrip zg.), Leonardo Selimovic (SV Lürrip zg.), Oliver Hermges (SV Lürrip zg.), Noah Villanueva (Türkiyemspor Mönchengladbach), Ali Taleb (SC Viktoria 04 Rheydt II), Joshua Weber (Fortuna Mönchengladbach), Lasse Krüger (Fortuna Mönchengladbach)Rot-Weiß VennTrainer: Peter DanersZugänge: keineAbgänge: keineSC Broich-PeelTrainer: Leon RudolphZugänge: keineAbgänge: keineSC HardtTrainer: Jose Miguel Carro Dominguez, Okan CavusZugänge: Celil Günes (MSV Düsseldorf), Marwin Tim Bachmann (SV Lürrip zg.), Giulio Sinesi (Polizei SV Neuss), Batuhan Bayrak (SV Blau-Weiß Meer II), Filip Horvat (SV Lürrip zg.), Maythoos Toraya (SV Blau-Weiß Meer II)Abgänge: Mustafa Sala (Verein nicht in Liste), Muhittin Can Kilic (DJK/VfL Giesenkirchen II), Alex Kieselbach (Ziemlich Beste Freunde), Fabian Erens (BV Grün-Weiß Holt)SC Viersen-RahserTrainer: Michael IngenriethZugänge: Hayrettin Özer (), Hayrettin Özer (SG Dülken), Dennis Durak (OSV Meerbusch III), Alexander Neufeld (TVAS Viersen), Adem Karaman (TVAS Viersen), Pavlo Cherniaev (SC Rhenania Hinsbeck)Abgänge: Samad Yahyaoui (Fortuna Mönchengladbach)Sportfreunde Neersbroich IIITrainer: Volker Renneberg, Marvin ZehnerZugänge: Tim Heymanns (Sportfreunde Neersbroich), Fabian Poth ()Abgänge: Tobias Nießen (Invalide)SV Rot-Weiß Hockstein IITrainer: Zharmilan MohanZugänge: keineAbgänge: keineTeutonia Kleinenbroich IITrainer: Dennis ProkoppZugänge: keineAbgänge: keineVictoria Mennrath IITrainer: Ilja HeinenZugänge: keineAbgänge: Kevin Justen (SC Viktoria 04 Rheydt II), Timo Dreßen (Unbekannt)

DJK/VfL Giesenkirchen

Trainer: Tayfun Er

Zugänge: Tanyu Engels (SV Lürrip zg.), Gunalan Gunapalan (Türkiyemspor Mönchengladbach), Faryar Shahbazi (Türkiyemspor Mönchengladbach), Zacharie Mohammed Ztoti (TuS Wickrath III), Murat Ok (Türkiyemspor Mönchengladbach)

Abgänge: Bastian Kaiser (DJK/VfL Giesenkirchen II)



MSV Mönchengladbach

Trainer: Ridwan Banwo

Zugänge: Zuheir Al Khaldi (), Ridwan Banwo (Türkiyemspor Mönchengladbach II), Dzenan Neimarlija (SV Lürrip II zg.)

Abgänge: Dlovan Zalkoko (KFC Welate Roj Mönchengladbach)



Red Stars Mönchengladbach II

Trainer: Andrej Akinin

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SC Hardt II

Trainer: Serdal Yilmaz, Salim Can Gürsoy

Zugänge: Mustafa Sala ()

Abgänge: Patrick Coenen (BV Grün-Weiß Holt)



SC Viktoria 04 Rheydt

Trainer: Dominik Bischoff, Nikolai Bongartz

Zugänge: keine

Abgänge: Ali Ege Caska (Unbekannt), Jaylen Tegamani (Unbekannt), Ardin Syla (Unbekannt), Daniel Reck (Pausiert), Pascal Kuttnik (Pausiert), Patrick Bolten (SC Viktoria 04 Rheydt II), Ezz Aldin Alahmad Aleliwat (KFC Welate Roj Mönchengladbach)



Sportfreunde Neersbroich II

Trainer: Marco Retzsch

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SpVg Odenkirchen III

Trainer: Oskar Welters, Ben Welters, Stephan Moesges, Tobias Mehl

Zugänge: keine

Abgänge: Fehmi Sevdi (Fortuna Mönchengladbach), Domenic-Joshua Yaramis (DJK/VfL Giesenkirchen II), Philip Welzer (1. FC Mönchengladbach)



SV 08 Rheydt

Trainer: Marcel Pannier

Zugänge: keine

Abgänge: Justin Briese (Fortuna Mönchengladbach III)



BW Meer

Trainer: Metin Saglamoglu

Zugänge: Nadir El-Harrak Bachiri (), Tahir Molliqaj (), Dominik Runkler (VfB Hochneukirch)

Abgänge: Enes Kacar (SV Blau-Weiß Meer II), Silas Ronie Schmidt (), Ouassim Jadaoun (Türkiyemspor Mönchengladbach)



SV Rot-Weiß Hockstein

Trainer: Sascha Hartmut Velten

Zugänge: Thilaxan Uthayamoorthy (), Okan Kaymakci (DJK Hehn)

Abgänge: Dennis Tholen (SC Viktoria 04 Rheydt II), Luca Conconi (SC Viktoria 04 Rheydt II)



SV Schelsen II

Trainer: Maximilian Linke

Zugänge: keine

Abgänge: Maximilian Linke (SV Schelsen)



Teutonia Kleinenbroich

Trainer: Mischa Bongarz

Zugänge: Daniel Müller (Reaktiviert), Nawid Sadig ()

Abgänge: Luca Prusko (Pausiert)



Türkiyemspor Mönchengladbach II

Trainer:

Zugänge: keine

Abgänge: Ridwan Banwo (MSV Mönchengladbach), Burak Türkmen (TVAS Viersen)



TuS Wickrath II

Trainer: David Endemann, Mark Endemann

Zugänge: Mark Endemann (FC Blau-Weiß Wickrathhahn)

Abgänge: keine



VfB Hochneukirch

Trainer: Michel Schmitz

Zugänge: keine

Abgänge: Kevin Ehwald (SC Viktoria 04 Rheydt II), Florian Krappen (FC Eintracht Güdderath), Dominik Runkler (BW Meer)



Victoria Mennrath III

Trainer: Ilja Heinen

Zugänge: keine

Abgänge: keine

