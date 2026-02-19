 2026-02-17T13:18:05.561Z

Allgemeines

Die Wintertransfers der Kreisliga B Mönchengladbach-Viersen

Die Zugänge, Abgänge und generell die Transfers aller Vereine der Kreisliga B Mönchengladbach-Viersen in der Winterpause 2025/26 findet ihr in dieser Übersicht.

von André Nückel · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Die Transfers.
Die Transfers. – Foto: Marco Cretti

Verlinkte Inhalte

Kreisliga B1 MG/VIE
Kreisliga B2 MG/VIE
Mennrath II
RW Venn
Fortuna MG

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga B Mönchengladbach-Viersen - Zugänge, Abgänge und generell alle Wintertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht.

>>> Folge FuPa auf WhatsApp!

Das sind die Wintertransfers

Kreisliga B1

ASV Einigkeit Süchteln III
Trainer: Calvin Leon Heinrichs
Zugänge: keine
Abgänge: Felix Wiesner (Dülkener FC)

BV Grün-Weiß Holt
Trainer: Andreas Schroers
Zugänge: Patrick Coenen (SC Hardt II), Fabian Erens (SC Hardt)
Abgänge: Kevin Andrés Maldonado Arias (Fortuna Mönchengladbach)

BW Concordia Viersen
Trainer: Tobias Beier
Zugänge: keine
Abgänge: keine

DJK Hehn II
Trainer: Tom Fratzscher
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Fortuna Mönchengladbach
Trainer: Marcel Fachinger
Zugänge: Fehmi Sevdi (SpVg Odenkirchen III), Kutay Karasahin (VfB Korschenbroich II), Joshua Weber (Rheydter SV II), Lasse Krüger (Rheydter SV II), Yannick Müller (SV Lürrip zg.), Kevin Andrés Maldonado Arias (BV Grün-Weiß Holt), Samad Yahyaoui (SC Viersen-Rahser)
Abgänge: keine

KFC Welate Roj Mönchengladbach
Trainer: Franklin Poungoue-Tiako
Zugänge: Jens Irmer (), Ezz Aldin Alahmad Aleliwat (SC Viktoria 04 Rheydt), Dlovan Zalkoko (MSV Mönchengladbach), Jean-Luca Schütz (KFC Welate Roj Mönchengladbach)
Abgänge: Jens Irmer (Karriereende), Moise Khondo (KFC Welate Roj Mönchengladbach II), Atabey Kaplan (Türkiyemspor Mönchengladbach), Adrian-Ionel Taranu (Red Stars Mönchengladbach), Jean-Luca Schütz (KFC Welate Roj Mönchengladbach)

Rheydter SV II
Trainer: Stevica Blazeski
Zugänge: keine
Abgänge: Efekan Karatoprak (Spielverein Klinkum), Ulrich Hamans (SV Lürrip zg.), Pascal Faets (SV Lürrip zg.), Philipp Sasse (SV Lürrip zg.), Sebastian Hamans (SV Lürrip zg.), Ilkin Aliyev (SV Lürrip zg.), Thomas Pesch (SV Lürrip zg.), Bremar Kalaf (SV Lürrip zg.), Moritz Kehlen (SV Lürrip zg.), Leonardo Selimovic (SV Lürrip zg.), Oliver Hermges (SV Lürrip zg.), Noah Villanueva (Türkiyemspor Mönchengladbach), Ali Taleb (SC Viktoria 04 Rheydt II), Joshua Weber (Fortuna Mönchengladbach), Lasse Krüger (Fortuna Mönchengladbach)

Rot-Weiß Venn
Trainer: Peter Daners
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SC Broich-Peel
Trainer: Leon Rudolph
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SC Hardt
Trainer: Jose Miguel Carro Dominguez, Okan Cavus
Zugänge: Celil Günes (MSV Düsseldorf), Marwin Tim Bachmann (SV Lürrip zg.), Giulio Sinesi (Polizei SV Neuss), Batuhan Bayrak (SV Blau-Weiß Meer II), Filip Horvat (SV Lürrip zg.), Maythoos Toraya (SV Blau-Weiß Meer II)
Abgänge: Mustafa Sala (Verein nicht in Liste), Muhittin Can Kilic (DJK/VfL Giesenkirchen II), Alex Kieselbach (Ziemlich Beste Freunde), Fabian Erens (BV Grün-Weiß Holt)

SC Viersen-Rahser
Trainer: Michael Ingenrieth
Zugänge: Hayrettin Özer (), Hayrettin Özer (SG Dülken), Dennis Durak (OSV Meerbusch III), Alexander Neufeld (TVAS Viersen), Adem Karaman (TVAS Viersen), Pavlo Cherniaev (SC Rhenania Hinsbeck)
Abgänge: Samad Yahyaoui (Fortuna Mönchengladbach)

Sportfreunde Neersbroich III
Trainer: Volker Renneberg, Marvin Zehner
Zugänge: Tim Heymanns (Sportfreunde Neersbroich), Fabian Poth ()
Abgänge: Tobias Nießen (Invalide)

SV Rot-Weiß Hockstein II
Trainer: Zharmilan Mohan
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Teutonia Kleinenbroich II
Trainer: Dennis Prokopp
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Victoria Mennrath II
Trainer: Ilja Heinen
Zugänge: keine
Abgänge: Kevin Justen (SC Viktoria 04 Rheydt II), Timo Dreßen (Unbekannt)

Kreisliga B2

DJK/VfL Giesenkirchen
Trainer: Tayfun Er
Zugänge: Tanyu Engels (SV Lürrip zg.), Gunalan Gunapalan (Türkiyemspor Mönchengladbach), Faryar Shahbazi (Türkiyemspor Mönchengladbach), Zacharie Mohammed Ztoti (TuS Wickrath III), Murat Ok (Türkiyemspor Mönchengladbach)
Abgänge: Bastian Kaiser (DJK/VfL Giesenkirchen II)

MSV Mönchengladbach
Trainer: Ridwan Banwo
Zugänge: Zuheir Al Khaldi (), Ridwan Banwo (Türkiyemspor Mönchengladbach II), Dzenan Neimarlija (SV Lürrip II zg.)
Abgänge: Dlovan Zalkoko (KFC Welate Roj Mönchengladbach)

Red Stars Mönchengladbach II
Trainer: Andrej Akinin
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SC Hardt II
Trainer: Serdal Yilmaz, Salim Can Gürsoy
Zugänge: Mustafa Sala ()
Abgänge: Patrick Coenen (BV Grün-Weiß Holt)

SC Viktoria 04 Rheydt
Trainer: Dominik Bischoff, Nikolai Bongartz
Zugänge: keine
Abgänge: Ali Ege Caska (Unbekannt), Jaylen Tegamani (Unbekannt), Ardin Syla (Unbekannt), Daniel Reck (Pausiert), Pascal Kuttnik (Pausiert), Patrick Bolten (SC Viktoria 04 Rheydt II), Ezz Aldin Alahmad Aleliwat (KFC Welate Roj Mönchengladbach)

Sportfreunde Neersbroich II
Trainer: Marco Retzsch
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SpVg Odenkirchen III
Trainer: Oskar Welters, Ben Welters, Stephan Moesges, Tobias Mehl
Zugänge: keine
Abgänge: Fehmi Sevdi (Fortuna Mönchengladbach), Domenic-Joshua Yaramis (DJK/VfL Giesenkirchen II), Philip Welzer (1. FC Mönchengladbach)

SV 08 Rheydt
Trainer: Marcel Pannier
Zugänge: keine
Abgänge: Justin Briese (Fortuna Mönchengladbach III)

BW Meer
Trainer: Metin Saglamoglu
Zugänge: Nadir El-Harrak Bachiri (), Tahir Molliqaj (), Dominik Runkler (VfB Hochneukirch)
Abgänge: Enes Kacar (SV Blau-Weiß Meer II), Silas Ronie Schmidt (), Ouassim Jadaoun (Türkiyemspor Mönchengladbach)

SV Rot-Weiß Hockstein
Trainer: Sascha Hartmut Velten
Zugänge: Thilaxan Uthayamoorthy (), Okan Kaymakci (DJK Hehn)
Abgänge: Dennis Tholen (SC Viktoria 04 Rheydt II), Luca Conconi (SC Viktoria 04 Rheydt II)

SV Schelsen II
Trainer: Maximilian Linke
Zugänge: keine
Abgänge: Maximilian Linke (SV Schelsen)

Teutonia Kleinenbroich
Trainer: Mischa Bongarz
Zugänge: Daniel Müller (Reaktiviert), Nawid Sadig ()
Abgänge: Luca Prusko (Pausiert)

Türkiyemspor Mönchengladbach II
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: Ridwan Banwo (MSV Mönchengladbach), Burak Türkmen (TVAS Viersen)

TuS Wickrath II
Trainer: David Endemann, Mark Endemann
Zugänge: Mark Endemann (FC Blau-Weiß Wickrathhahn)
Abgänge: keine

VfB Hochneukirch
Trainer: Michel Schmitz
Zugänge: keine
Abgänge: Kevin Ehwald (SC Viktoria 04 Rheydt II), Florian Krappen (FC Eintracht Güdderath), Dominik Runkler (BW Meer)

Victoria Mennrath III
Trainer: Ilja Heinen
Zugänge: keine
Abgänge: keine

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: