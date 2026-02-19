Die Wintertransfers der Kreisliga B Mönchengladbach-Viersen

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga B Mönchengladbach-Viersen - Zugänge, Abgänge und generell alle Wintertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht.
ASV Einigkeit Süchteln III
Trainer: Calvin Leon Heinrichs
Zugänge: keine
Abgänge: Felix Wiesner (Dülkener FC)
BV Grün-Weiß Holt
Trainer: Andreas Schroers
Zugänge: Patrick Coenen (SC Hardt II), Fabian Erens (SC Hardt)
Abgänge: Kevin Andrés Maldonado Arias (Fortuna Mönchengladbach)
DJK/VfL Giesenkirchen
Trainer: Tayfun Er
Zugänge: Tanyu Engels (SV Lürrip zg.), Gunalan Gunapalan (Türkiyemspor Mönchengladbach), Faryar Shahbazi (Türkiyemspor Mönchengladbach), Zacharie Mohammed Ztoti (TuS Wickrath III), Murat Ok (Türkiyemspor Mönchengladbach)
Abgänge: Bastian Kaiser (DJK/VfL Giesenkirchen II)
MSV Mönchengladbach
Trainer: Ridwan Banwo
Zugänge: Zuheir Al Khaldi (), Ridwan Banwo (Türkiyemspor Mönchengladbach II), Dzenan Neimarlija (SV Lürrip II zg.)
Abgänge: Dlovan Zalkoko (KFC Welate Roj Mönchengladbach)
Red Stars Mönchengladbach II
Trainer: Andrej Akinin
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SC Hardt II
Trainer: Serdal Yilmaz, Salim Can Gürsoy
Zugänge: Mustafa Sala ()
Abgänge: Patrick Coenen (BV Grün-Weiß Holt)
SC Viktoria 04 Rheydt
Trainer: Dominik Bischoff, Nikolai Bongartz
Zugänge: keine
Abgänge: Ali Ege Caska (Unbekannt), Jaylen Tegamani (Unbekannt), Ardin Syla (Unbekannt), Daniel Reck (Pausiert), Pascal Kuttnik (Pausiert), Patrick Bolten (SC Viktoria 04 Rheydt II), Ezz Aldin Alahmad Aleliwat (KFC Welate Roj Mönchengladbach)
Sportfreunde Neersbroich II
Trainer: Marco Retzsch
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SpVg Odenkirchen III
Trainer: Oskar Welters, Ben Welters, Stephan Moesges, Tobias Mehl
Zugänge: keine
Abgänge: Fehmi Sevdi (Fortuna Mönchengladbach), Domenic-Joshua Yaramis (DJK/VfL Giesenkirchen II), Philip Welzer (1. FC Mönchengladbach)
SV 08 Rheydt
Trainer: Marcel Pannier
Zugänge: keine
Abgänge: Justin Briese (Fortuna Mönchengladbach III)
BW Meer
Trainer: Metin Saglamoglu
Zugänge: Nadir El-Harrak Bachiri (), Tahir Molliqaj (), Dominik Runkler (VfB Hochneukirch)
Abgänge: Enes Kacar (SV Blau-Weiß Meer II), Silas Ronie Schmidt (), Ouassim Jadaoun (Türkiyemspor Mönchengladbach)
SV Rot-Weiß Hockstein
Trainer: Sascha Hartmut Velten
Zugänge: Thilaxan Uthayamoorthy (), Okan Kaymakci (DJK Hehn)
Abgänge: Dennis Tholen (SC Viktoria 04 Rheydt II), Luca Conconi (SC Viktoria 04 Rheydt II)
SV Schelsen II
Trainer: Maximilian Linke
Zugänge: keine
Abgänge: Maximilian Linke (SV Schelsen)
Teutonia Kleinenbroich
Trainer: Mischa Bongarz
Zugänge: Daniel Müller (Reaktiviert), Nawid Sadig ()
Abgänge: Luca Prusko (Pausiert)
Türkiyemspor Mönchengladbach II
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: Ridwan Banwo (MSV Mönchengladbach), Burak Türkmen (TVAS Viersen)
TuS Wickrath II
Trainer: David Endemann, Mark Endemann
Zugänge: Mark Endemann (FC Blau-Weiß Wickrathhahn)
Abgänge: keine
VfB Hochneukirch
Trainer: Michel Schmitz
Zugänge: keine
Abgänge: Kevin Ehwald (SC Viktoria 04 Rheydt II), Florian Krappen (FC Eintracht Güdderath), Dominik Runkler (BW Meer)
Victoria Mennrath III
Trainer: Ilja Heinen
Zugänge: keine
Abgänge: keine
