Die Wintertransfers der Kreisliga B Düren - die Zugänge & Abgänge

Die Transfers aus Düren. – Foto: Luca Schmitz

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga B Düren - Zugänge, Abgänge und generell alle Wintertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht.

FC Rurdorf

Trainer: Yannic Schönen, Philipp Leucht

Zugänge: Marco Freialdenhofen (Viktoria Gevenich zg.), Philipp Leucht (SC Germania Erftstadt-Lechenich)

Abgänge: keine



Fortuna Linnich

Trainer: Mehmet Ali Turan

Zugänge: Lukas Ludwig (Viktoria Gevenich zg.), German Gorochov (Viktoria Gevenich zg.)

Abgänge: Leon Bogdanovic (SG Union Würm-Lindern), Jetlir Salihaj (FC Germania Rurich), Mehmet von den Driesch (VfR Granterath)





Kreisliga B2

Grün-Weiß Welldorf-Güsten IITrainer: Daniel Thauer, Julian StradzaZugänge: Julien Secker (Merscher SV), Luka Tim Ahrens (VfR Unterbruch II)Abgänge: Alaa Farahat (SSV Körrenzig)Salingia Barmen IITrainer: Dominik PelzerZugänge: Tillmann Dinstühler ()Abgänge: keineSC EderenTrainer: Armin MatlaZugänge: Ufuk Arik (SV Aldenhoven/Pattern)Abgänge: Sean Beez (Viktoria Arnoldsweiler), Mohamed Amine Rafiki (SV Jülich)SC StetternichTrainer: Michael Berger, Peter PeikertZugänge: keineAbgänge: keineSpVg Jackerath-OphertenTrainer: Andreas RenschZugänge: keineAbgänge: keineSV Aldenhoven/PatternTrainer: Daniel BöltzZugänge: Gino-Alessandro Colling (Aus eigener Jugend), Florian Correntz (Reaktiviert), Yasin Kilicarslan (Viktoria Gevenich zg.), Keveny Vuakiandi (Dürener Spielverein), Can Miguel Mertens (Amicitia Schleiden), Maurice Schwabe (), Stefan Geisinger (SV Siersdorf II), Furkan Özlüoglu (aus der Pause), Daniel Böltz (Reaktiviert), Ian Hoven (aus eigener Jugend)Abgänge: Ufuk Arik (SC Ederen), Serkan Yazbahar (Getrennt), Murat Topal (Karriereende), Damian Kaul (Getrennt), Sülo Özdemir (Getrennt), Robin-Philipp Correntz (Getrennt), Maurice von Berg (Getrennt), Serhan Akyol (Getrennt), Serkan Yazbahar (Getrennt), Florian Correntz (Getrennt), Burak Yazbahar (Getrennt), Hüseyin Yazbahar (Getrennt), Abdul Koc (Auszeit)SV JülichTrainer: Murat TosunZugänge: Yasser Laita (Wydad Casablanca), Saad Gouda (OC Safi), Mohamed Amine Rafiki (SC Ederen), Lusiandro Jorge Diego Morais (Luanda City)Abgänge: Mehdi Abbadi (SV Niederzier), Ali Al Rachini (SV Jülich-Selgersdorf)SV Rödingen-HöllenTrainer: Marco GiesenZugänge: Mehmet Emin Colak (Viktoria Koslar)Abgänge: Kai Büsgen (Aushilfe), Timo Maurice Diwisch (Aushilfe), Benjamin Hüpperling (Aushilfe)SV SiersdorfTrainer: Musa DoganZugänge: Hamza Bayat (Viktoria Gevenich zg.), Serkan Temel (SV Alemannia Mariadorf II)Abgänge: keineViktoria GevenichTrainer:Zugänge: keineAbgänge: Nico Henschenmacher (Constantia Gereonsweiler), Lukas Ludwig (Fortuna Linnich), German Gorochov (Fortuna Linnich), Marco Freialdenhofen (FC Rurdorf), Anil Karapinar (SV Alemannia Mariadorf II), Hamza Bayat (SV Siersdorf), Yasin Kilicarslan (SV Aldenhoven/Pattern)Viktoria Koslar IITrainer: Muhammed TürkmenZugänge: Simon Heinrichs (FC Rasensport Tetz zg.)Abgänge: keine

1. FC Krauthausen

Trainer: Moritz Kraus

Zugänge: Marcel Lion (SV Niederzier II), Luca Lechner (JFV Sophienhöhe), Silas Lechner (JFV Sophienhöhe), Andre Brusius (Amicitia Schleiden)

Abgänge: Lucas Wolter (Viktoria Schlich)



BC Oberzier II

Trainer: Guido Kruth

Zugänge: Tim Wolff (Alemannia Rommelsheim), Kevin Kruth (Rhenania Girbelsrath)

Abgänge: keine



CSV Düren

Trainer: Daniel Löwen

Zugänge: Dzianis Martynovich (Dürener Spielverein), Roland Miller (FC Düren 77 III), Tolga Gezer (SG Türkischer SV Düren II)

Abgänge: keine



FC Inden/Altdorf

Trainer: Lars Sachße

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Hambacher Spielverein

Trainer: Christian Böhme

Zugänge: Timo Strüver (Reaktiviert), Marc Radtke (Jugendsport Wenau II), Dennis Staẞ (JFV Sophienhöhe)

Abgänge: Michael Kox (unbekannt)



Rhenania Girbelsrath

Trainer: Karl-Heinz Kunkel

Zugänge: Ercan Cüceoglu (Germania Binsfeld), Tabariou Yakoubou (SV Merken), Garcia Mendez (SG Türkischer SV Düren II)

Abgänge: Kai Kunkel (BC Viktoria Glesch-Paffendorf), Kevin Kruth (BC Oberzier II)



Rhenania Mariaweiler

Trainer: Oliver Becker

Zugänge: Oliver Becker (Reaktiviert), Alexander Clemens (Reaktiviert), Marc Welsch (Reaktiviert), Jonas Brück (Reaktiviert), Enrico Sorressa (Reaktiviert), Philipp Kron (Reaktiviert), Tim Hauswaldt (Reaktiviert), Tulga Gülyaz (SV Jülich-Selgersdorf)

Abgänge: André Pütz (SC Merzenich II), Keskin Kilic (Einvernehmliche Trennung), Sevdar André Sanke (Vereinslos), Sevdar André Sanke (SC Merzenich II), Özcan Ugur (Pausiert), Nick Schier (SV Niederzier), Philipp Kron (TuS Jüngersdorf-Stütgerloch), Julian Ciesla (Pausiert), Semih Bozkurt (SC Merzenich)



SG Türkischer SV Düren II

Trainer: Murat Celen

Zugänge: Murat Celen (Vereinslos), Ersin Ceylan (Nur noch als Spieler)

Abgänge: Garcia Mendez (Unbekannt), Tolga Gezer (CSV Düren), Ersin Ceylan (SG Türkischer SV Düren II), Garcia Mendez (Rhenania Girbelsrath)



SV Merken

Trainer: Marc Gonschorek, Timo Kall

Zugänge: Emre Hot (FC Düren 77 II zg.)

Abgänge: Tabariou Yakoubou (Rhenania Girbelsrath)



SV Morschenich

Trainer: Patrick Höhn

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Niederzier

Trainer: Gerwin Esser

Zugänge: Mehdi Abbadi (SV Jülich), Stan Junior Evina (Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln), Nick Schier (Rhenania Mariaweiler), Nico Fuchs (Viktoria Arnoldsweiler II)

Abgänge: keine



TuS Jüngersdorf-Stütgerloch

Trainer: Frank Emunds, Lothar Weber

Zugänge: Marvin Schwickerath (Alemannia Lendersdorf III), Max Huppertz (Vereinslos), Frank Emunds (), Sven Kohlbau (), Lothar Weber (), Paul Josef Rosarius (SG Germania Burgwart), Marc Emunds (SV Jülich-Selgersdorf), Philipp Kron (Rhenania Mariaweiler), Andrei Rares Berdan (Alemannia Rommelsheim), Patrick Peters (SV Jülich-Selgersdorf), Sebastian Schimpf (Vereinslos), Ionut Ciobotaru (Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln II), Jesse van Keulen (Vereinslos), Brosieru Alin Ciprian (Vereinslos), Till Malsbenden (Jugendsport Wenau), Adrian Olschewski (Vereinslos)

Abgänge: Tobias Frings (Viktoria Schlich), Derik Heerklotz (Rhenania Lohn II)



TuS Langerwehe II

Trainer: Andreas Semrau

Zugänge: keine

Abgänge: Kevin Thörner (TuS Langerwehe)



Viktoria Arnoldsweiler II

Trainer: Daniel Niemeier

Zugänge: keine

Abgänge: Nico Fuchs (SV Niederzier)

Kreisliga B3

Alemannia Lendersdorf II

Trainer: David Mankowski

Zugänge: Yannick Krischer (Alemannia Lendersdorf)

Abgänge: Andreas Hüffel (SC Merzenich)



Columbia Drove

Trainer: Michael Mybach

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Düren 77 II

Trainer: Kaddafi Güngör

Zugänge: keine

Abgänge: Yessin Akarcay (FC Golzheim II), Soner Topcu (Germania Binsfeld II), Azzedin Zlifi (Germania Binsfeld II), Fatih Elicora (Germania Binsfeld II), Leon Harbich (SC Merzenich), Emre Hot (SV Merken), Raphael Dursunov (Germania Binsfeld II), Alexandru Vicentiu Stoican (TSV Stockheim), Dervis Omeirat (SC Merzenich II)



SG Vossenack/Hürtgen / Hürtgen

Trainer: Christoph Offermann

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Montania Berg

Trainer: Marco Schmunkamp

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Germania Binsfeld

Trainer: Lukas Vilz

Zugänge: keine

Abgänge: Louis Braun (SG Neffeltal), Binak Bejzak (Germania Binsfeld II), Ercan Cüceoglu (Rhenania Girbelsrath)



SC Alemannia Straß

Trainer: Daniel Wolff, Cedric Schumacher

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SC Merzenich

Trainer: Oliver Hamboch, Presley Lubaça

Zugänge: Andreas Hüffel (Alemannia Lendersdorf II), Andi Ceka (Sportfreunde Düren), Leon Harbich (FC Düren 77 II zg.), Jonas Görnitz (1. FC Düren), Andreas Hüffel (Alemannia Lendersdorf III), Semih Bozkurt (Rhenania Mariaweiler), Daniel Jansen (Viktoria Birkesdorf)

Abgänge: Tayfun Sahin (SV Jülich-Selgersdorf), Dominik Dirk Kienle (SC Merzenich II), Moussa Cisse (Unbekannt)



SG Neffeltal

Trainer: Patrick Pützer

Zugänge: Louis Braun (Germania Binsfeld), Florian Mössner (SG Voreifel/Nideggen II), Timotej Descik (Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln), Jan Salentin (SG Voreifel/Nideggen), Nick Smit (Vereinslos), Justin Andrieu (SC 1925 Wißkirchen zg.)

Abgänge: keine



SG Nordeifel

Trainer: Gerd Orzeske

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG Nörvenich-Hochkirchen II

Trainer: Stefan Justen

Zugänge: Sebastian Käufer (BSV Wissersheim), David Ohrem (SG Frechen 46)

Abgänge: Benjamin Cremer (SG Neffeltal II)



SG SG Voreifel/Nideggen / Mausauel

Trainer: Kürsat Güclü

Zugänge: Michael Denneborg (), Paul Zimmermann (Viktoria Birkesdorf)

Abgänge: Thomas Schaffrath (JFV Bördeland Vettweiß II), Jan Salentin (SG Neffeltal)



Sportfreunde Düren II

Trainer: Tobias Link, Pascal Jösting, Sven Roßbroich

Zugänge: keine

Abgänge: Hasan Öztürkce (wechsel unbekannt), Mohamed Jrad (Schwarz-Weiß Düren II)



TuS Germania Birgel

Trainer: Markus Pütz

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TuS Schmidt

Trainer: Achim Sarlette, Matthias Warnstädt

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VfVuJ Winden II

Trainer: Paul Warning

Zugänge: keine

Abgänge: keine