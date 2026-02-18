Die Wintertransfers der Kreisliga B Düren - die Zugänge & Abgänge

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga B Düren - Zugänge, Abgänge und generell alle Wintertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht.
Amicitia Schleiden
Trainer: Norman Wüllenweber
Zugänge: Joao Pedro Nogueira Dias (Schwarz-Weiß Titz)
Abgänge: Can Miguel Mertens (SV Aldenhoven/Pattern), Andre Brusius (1. FC Krauthausen)
FC Germania Kirchberg
Trainer: Serkan Türkmen
Zugänge: Yusuf Tiryaki (FC Concordia Oidtweiler II)
Abgänge: Jaafar Hussein El-Hallani (Emir Sultan Spor Merkstein)
1. FC Krauthausen
Trainer: Moritz Kraus
Zugänge: Marcel Lion (SV Niederzier II), Luca Lechner (JFV Sophienhöhe), Silas Lechner (JFV Sophienhöhe), Andre Brusius (Amicitia Schleiden)
Abgänge: Lucas Wolter (Viktoria Schlich)
BC Oberzier II
Trainer: Guido Kruth
Zugänge: Tim Wolff (Alemannia Rommelsheim), Kevin Kruth (Rhenania Girbelsrath)
Abgänge: keine
CSV Düren
Trainer: Daniel Löwen
Zugänge: Dzianis Martynovich (Dürener Spielverein), Roland Miller (FC Düren 77 III), Tolga Gezer (SG Türkischer SV Düren II)
Abgänge: keine
FC Inden/Altdorf
Trainer: Lars Sachße
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Hambacher Spielverein
Trainer: Christian Böhme
Zugänge: Timo Strüver (Reaktiviert), Marc Radtke (Jugendsport Wenau II), Dennis Staẞ (JFV Sophienhöhe)
Abgänge: Michael Kox (unbekannt)
Rhenania Girbelsrath
Trainer: Karl-Heinz Kunkel
Zugänge: Ercan Cüceoglu (Germania Binsfeld), Tabariou Yakoubou (SV Merken), Garcia Mendez (SG Türkischer SV Düren II)
Abgänge: Kai Kunkel (BC Viktoria Glesch-Paffendorf), Kevin Kruth (BC Oberzier II)
Rhenania Mariaweiler
Trainer: Oliver Becker
Zugänge: Oliver Becker (Reaktiviert), Alexander Clemens (Reaktiviert), Marc Welsch (Reaktiviert), Jonas Brück (Reaktiviert), Enrico Sorressa (Reaktiviert), Philipp Kron (Reaktiviert), Tim Hauswaldt (Reaktiviert), Tulga Gülyaz (SV Jülich-Selgersdorf)
Abgänge: André Pütz (SC Merzenich II), Keskin Kilic (Einvernehmliche Trennung), Sevdar André Sanke (Vereinslos), Sevdar André Sanke (SC Merzenich II), Özcan Ugur (Pausiert), Nick Schier (SV Niederzier), Philipp Kron (TuS Jüngersdorf-Stütgerloch), Julian Ciesla (Pausiert), Semih Bozkurt (SC Merzenich)
SG Türkischer SV Düren II
Trainer: Murat Celen
Zugänge: Murat Celen (Vereinslos), Ersin Ceylan (Nur noch als Spieler)
Abgänge: Garcia Mendez (Unbekannt), Tolga Gezer (CSV Düren), Ersin Ceylan (SG Türkischer SV Düren II), Garcia Mendez (Rhenania Girbelsrath)
SV Merken
Trainer: Marc Gonschorek, Timo Kall
Zugänge: Emre Hot (FC Düren 77 II zg.)
Abgänge: Tabariou Yakoubou (Rhenania Girbelsrath)
SV Morschenich
Trainer: Patrick Höhn
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Niederzier
Trainer: Gerwin Esser
Zugänge: Mehdi Abbadi (SV Jülich), Stan Junior Evina (Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln), Nick Schier (Rhenania Mariaweiler), Nico Fuchs (Viktoria Arnoldsweiler II)
Abgänge: keine
TuS Jüngersdorf-Stütgerloch
Trainer: Frank Emunds, Lothar Weber
Zugänge: Marvin Schwickerath (Alemannia Lendersdorf III), Max Huppertz (Vereinslos), Frank Emunds (), Sven Kohlbau (), Lothar Weber (), Paul Josef Rosarius (SG Germania Burgwart), Marc Emunds (SV Jülich-Selgersdorf), Philipp Kron (Rhenania Mariaweiler), Andrei Rares Berdan (Alemannia Rommelsheim), Patrick Peters (SV Jülich-Selgersdorf), Sebastian Schimpf (Vereinslos), Ionut Ciobotaru (Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln II), Jesse van Keulen (Vereinslos), Brosieru Alin Ciprian (Vereinslos), Till Malsbenden (Jugendsport Wenau), Adrian Olschewski (Vereinslos)
Abgänge: Tobias Frings (Viktoria Schlich), Derik Heerklotz (Rhenania Lohn II)
TuS Langerwehe II
Trainer: Andreas Semrau
Zugänge: keine
Abgänge: Kevin Thörner (TuS Langerwehe)
Viktoria Arnoldsweiler II
Trainer: Daniel Niemeier
Zugänge: keine
Abgänge: Nico Fuchs (SV Niederzier)
Alemannia Lendersdorf II
Trainer: David Mankowski
Zugänge: Yannick Krischer (Alemannia Lendersdorf)
Abgänge: Andreas Hüffel (SC Merzenich)
Columbia Drove
Trainer: Michael Mybach
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Düren 77 II
Trainer: Kaddafi Güngör
Zugänge: keine
Abgänge: Yessin Akarcay (FC Golzheim II), Soner Topcu (Germania Binsfeld II), Azzedin Zlifi (Germania Binsfeld II), Fatih Elicora (Germania Binsfeld II), Leon Harbich (SC Merzenich), Emre Hot (SV Merken), Raphael Dursunov (Germania Binsfeld II), Alexandru Vicentiu Stoican (TSV Stockheim), Dervis Omeirat (SC Merzenich II)
SG Vossenack/Hürtgen / Hürtgen
Trainer: Christoph Offermann
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Montania Berg
Trainer: Marco Schmunkamp
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Germania Binsfeld
Trainer: Lukas Vilz
Zugänge: keine
Abgänge: Louis Braun (SG Neffeltal), Binak Bejzak (Germania Binsfeld II), Ercan Cüceoglu (Rhenania Girbelsrath)
SC Alemannia Straß
Trainer: Daniel Wolff, Cedric Schumacher
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SC Merzenich
Trainer: Oliver Hamboch, Presley Lubaça
Zugänge: Andreas Hüffel (Alemannia Lendersdorf II), Andi Ceka (Sportfreunde Düren), Leon Harbich (FC Düren 77 II zg.), Jonas Görnitz (1. FC Düren), Andreas Hüffel (Alemannia Lendersdorf III), Semih Bozkurt (Rhenania Mariaweiler), Daniel Jansen (Viktoria Birkesdorf)
Abgänge: Tayfun Sahin (SV Jülich-Selgersdorf), Dominik Dirk Kienle (SC Merzenich II), Moussa Cisse (Unbekannt)
SG Neffeltal
Trainer: Patrick Pützer
Zugänge: Louis Braun (Germania Binsfeld), Florian Mössner (SG Voreifel/Nideggen II), Timotej Descik (Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln), Jan Salentin (SG Voreifel/Nideggen), Nick Smit (Vereinslos), Justin Andrieu (SC 1925 Wißkirchen zg.)
Abgänge: keine
SG Nordeifel
Trainer: Gerd Orzeske
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG Nörvenich-Hochkirchen II
Trainer: Stefan Justen
Zugänge: Sebastian Käufer (BSV Wissersheim), David Ohrem (SG Frechen 46)
Abgänge: Benjamin Cremer (SG Neffeltal II)
SG SG Voreifel/Nideggen / Mausauel
Trainer: Kürsat Güclü
Zugänge: Michael Denneborg (), Paul Zimmermann (Viktoria Birkesdorf)
Abgänge: Thomas Schaffrath (JFV Bördeland Vettweiß II), Jan Salentin (SG Neffeltal)
Sportfreunde Düren II
Trainer: Tobias Link, Pascal Jösting, Sven Roßbroich
Zugänge: keine
Abgänge: Hasan Öztürkce (wechsel unbekannt), Mohamed Jrad (Schwarz-Weiß Düren II)
TuS Germania Birgel
Trainer: Markus Pütz
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TuS Schmidt
Trainer: Achim Sarlette, Matthias Warnstädt
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfVuJ Winden II
Trainer: Paul Warning
Zugänge: keine
Abgänge: keine