Die Wintertransfers der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen - Zugänge, Abgänge und generell alle Wintertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht.
1. FC Viersen II --- Rückzug
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: keine
ASV Einigkeit Süchteln II
Trainer: Marvin Hermes
Zugänge: keine
Abgänge: Harun Pakirci (Dülkener FC)
1. FC Viersen II
Trainer:
Zugänge: Mehran Samim (), Albin Cekic (), Mehran Samim (), Florian Wittkopf (), Hardy Kaiser (), Kevin Jude Mohanraj ()
Abgänge: Johovahni Massamba (1. FC Mönchengladbach), Nathan Dibazingila (Türkiyemspor Mönchengladbach), Mustafa Sala (SC Hardt), Timo Weber (1. FC Mönchengladbach), Deniz Eray Karli (SV Lürrip zg.), Luis Laurens Schufen (FC Blau-Weiß Wickrathhahn), Luca Noel Doneth (FC Blau-Weiß Wickrathhahn), Cristiano Luis Dos Santos Miguel (FC Blau-Weiß Wickrathhahn), Younes Fiers (FC Blau-Weiß Wickrathhahn), Lino Til Mangelmann (FC Blau-Weiß Wickrathhahn), Leonit Ala (FC Blau-Weiß Wickrathhahn), Leart Bytyqi (TuS Wickrath II), Afam Kenneth Agu (FC Blau-Weiß Wickrathhahn), Maged Alderi (SC Erkelenz II), Albin Cekic (FC Blau-Weiß Wickrathhahn), Rick Voß (FC Blau-Weiß Wickrathhahn), Maanon Nayagam (FC Blau-Weiß Wickrathhahn), Nico Gabriel Walentek (FC Blau-Weiß Wickrathhahn), Can Ciwan Aydin (FC Blau-Weiß Wickrathhahn), Lukas Höckels (BW Concordia Viersen), Patrick Wirth (BW Concordia Viersen)
ASV Einigkeit Süchteln II
Trainer: Marvin Hermes
Zugänge: Björn Fruhen (TSV Boisheim)
Abgänge: Noel Ehlen (Dülkener FC), Jeremy Beckers (SV Schelsen), Harun Pakirci (Dülkener FC)
DJK Hehn
Trainer: Torsten Müller
Zugänge: David Dickmeiß (als Sportlicher Leiter), Riad Ainouz (SV Rot-Weiß Hockstein II), Okan Kaymakci (DJK/VfL Giesenkirchen), Jawad Bouziani EL Bouziani (TuS Wickrath), Gabriel Herrmann (SpVg Odenkirchen II), Hendrik Schotten (DJK Hehn), David Dickmeiß (DJK Hehn), Sandi Kheder (SpVg Odenkirchen II), Lars Schroers (DJK Hehn II zg.), Manuel Vogel (DJK Hehn II zg.), Christian Lenzen (DJK Hehn II zg.), Patrick Müller (DJK Hehn II zg.), Henry Bradler (DJK Hehn II zg.), Henri Jansen (DJK Hehn II zg.), Timo Busch (DJK Hehn II zg.), Justin Kiefler (SV Wickrathberg), Soufiane Moujahed (Polizei SV Mönchengladbach), Sabri Sahin (TIV Nettetal), Karim Alazzeh (Polizei SV Mönchengladbach), Afshin Afrouz (Polizei SV Mönchengladbach), Thorsten Kirchenwitz (1. FC Viersen), Oussama Mansour (Türkiyemspor Mönchengladbach)
Abgänge: Boris Rütten (SC Hardt), Georg Degen (SpVg Odenkirchen), Bremar Kalaf (Rheydter SV II), Leon Klerx (SC Erkelenz), Sebastian Kroll (Studium), Yannick Nebeler (Karriereende), Bastian Schroers (Karriereende), Calvin Mews (Pausiert), Mustafa Saleh (), Niklas Schlößer (Studium), Ramon Ringelband (Karriereende), Phillipp Rhönisch (SC Viktoria 04 Rheydt), Heinz-Josef Wolf (), Hendrik Schotten (DJK Hehn), David Dickmeiß (DJK Hehn), Altan Oktay Akkas (Vereinslos), Yannic Wolf (SpVg Odenkirchen), Patrik Schumacher (Unbekannt), Mustafa Saleh (Polizei SV Neuss III), Marc Schürings (DJK Hehn), Pierre Heymanns (DJK Hehn), Justin Kiefler (???), Okan Kaymakci (???), Okan Kaymakci (SV Rot-Weiß Hockstein), Sabri Sahin (TIV Nettetal)
FC Blau-Weiß Wickrathhahn
Trainer: Michael von Amelen
Zugänge: Dennis Doneth (), Carlos Miguel (), Daniel Hampel (), Luis Laurens Schufen (1. FC Viersen II zg.), Luca Noel Doneth (1. FC Viersen II zg.), Cristiano Luis Dos Santos Miguel (1. FC Viersen II zg.), Younes Fiers (1. FC Viersen II zg.), Arianit Ala (1. FC Viersen zg.), Lino Til Mangelmann (1. FC Viersen II zg.), Leonit Ala (1. FC Viersen II zg.), Afam Kenneth Agu (1. FC Viersen II zg.), Albin Cekic (1. FC Viersen II zg.), Rick Voß (1. FC Viersen II zg.), Maanon Nayagam (1. FC Viersen II zg.), Nico Gabriel Walentek (1. FC Viersen II zg.), Can Ciwan Aydin (1. FC Viersen II zg.), Prince Assibey Mensah (ASV Einigkeit Süchteln), Sebastian Schopp (Vereinslos), Rijad Krasniqi (Vereinslos)
Abgänge: Fabio Esposito (Niersquelle Kuckum), Arda Can Yilmaz (Türkiyemspor Mönchengladbach), Oussama Mansour (Türkiyemspor Mönchengladbach), Kaan Altun (Pause), Kai Schwiers (Pause wegen Bundeswehr), Mark Schummer (SG Dülken), Kaan Altun (DJK/VfL Giesenkirchen II), Mark Endemann (TuS Wickrath II), Albin Cekic (Polizei SV Mönchengladbach), Leonit Ala (Rheydter SV)
Polizei SV Mönchengladbach
Trainer: Erhan Kuralay
Zugänge: Ahmed El Aboussi (Rheydter SV II), Afshin Afrouz (Rot-Weiß Venn), Naoufal El Aboussi (Rheydter SV), Albin Cekic (FC Blau-Weiß Wickrathhahn), Saher Kalaf (SV Lürrip zg.), Justin Kuhlen (TuRa Brüggen)
Abgänge: Nico Henrix (TuS Wickrath), Justin Kuhlen (TuRa Brüggen), Oguz Aydin Ürkmez (Rheydter SV), Joel Bernards (Rheydter SV), Soufiane Moujahed (DJK Hehn), Okan Cavus (SC Hardt), Karim Alazzeh (DJK Hehn), Afshin Afrouz (DJK Hehn)
Red Stars Mönchengladbach
Trainer: Serhii Tsoi, Ilja Lichtenwald
Zugänge: Gehad Jerdo (Rheydter SV II), Alexander Beidniz (Rheydter SV), Suber Keyse Ali (SSC Weißenfels II), Adrian-Ionel Taranu (KFC Welate Roj Mönchengladbach), Marc Klunk (SV Lürrip zg.), Yurii Bondarenko (SG Holzweiler / Katzem III)
Abgänge: Kaan Sulaksu (SVG Grevenbroich), Evgenij Pogorelov (SpVg Odenkirchen), Marc Klunk (SV Lürrip zg.), Vadim Shkolnik (SV Lürrip zg.), Kevin Schmidt (Türkiyemspor Mönchengladbach II), Adrian-Ionel Taranu (KFC Welate Roj Mönchengladbach), Ismajlj Begani (1. FC Mönchengladbach), Maxim Chilko (SV 08 Rheydt II), Oleh Moroz (Ausland), Yunes Mohamed Kasmi (pausiert), Meik Specht (SV 08 Rheydt III)
Rheydter SV
Trainer: Arian Gerguri
Zugänge: Tayfun Yilmaz (TuS Wickrath), Baris Han Karaman (), Nikita Maul (Polizei SV Mönchengladbach), Oguz Aydin Ürkmez (Polizei SV Mönchengladbach), Mohamedyasine Belhamri (Rheydter SV), Baris Ibrahim Dalbun (Rheydter SV), Joel Bernards (Polizei SV Mönchengladbach), Joffre Massamba (), Andony Naim Behnam (Ares Football Academy), Christoph Sikowski (VSF Amern), Ahmet Sinan Ilhan (TVAS Viersen), Sergen Camcioglu (TVAS Viersen), Leonit Ala (FC Blau-Weiß Wickrathhahn), Sandro Santos Ferreira (1. FC Viersen)
Abgänge: Faryar Shahbazi (Türkiyemspor Mönchengladbach), Hans Christian Geiser (Victoria Mennrath), Stevica Blazeski (Karriereende), Fabian Bohlen (Karriereende), Rafioudine Bawa (1. FC Mönchengladbach), Alexander Beidniz (pausiert), Simon Phlipsen (SC Viersen-Rahser), Justin Neunkirchen (Fortuna Mönchengladbach), Joel Foerster (Fortuna Mönchengladbach), Julius Fervers (Fortuna Mönchengladbach), Jerome Schumann (SV 08 Rheydt II), Hassler Maduthies (SC Hardt), Alexander Beidniz (Red Stars Mönchengladbach), Mohammed Abd Erraouf Achouri (SV Lürrip zg.), Danyal Öviç (DJK Fortuna Dilkrath)
SC Rheindahlen
Trainer: Mesut Özegen
Zugänge: Jermaine Maddox Albayrak (Polizei SV Mönchengladbach), Florian Torrens (1. FC Mönchengladbach), Naye Kante (Rheydter SV), Fabian Lenz (SC Waldniel), David Hennig (SV Schelsen)
Abgänge: Dario Bihn (Unbekannt), Ricardo Bihn (Unbekannt), Ricardo Bihn (Unbekannt), Alan Lipemba M'Bulayi (Türkiyemspor Mönchengladbach), Salih Keskin (Unbekannt), Dario Bihn (), Ricardo Bihn (), Dario Bihn (SC Broich-Peel), Ricardo Bihn (SC Broich-Peel), Koray Yilmaz (DJK/VfL Giesenkirchen), Tunahan Isik (Unbekannt), Patrick Becker (DJK/VfL Giesenkirchen), Yasin Karabunar (Unbekannt! Karriereende ?), Salih Keskin (TIV Nettetal), Yasin Karabunar (SC Hardt), Marc Esser (SV Schelsen III), Ousmane Sylla (SV Lürrip zg.), Michael von Amelen (TuS Wickrath)
Sportfreunde Neersbroich
Trainer: Oliver Glogau
Zugänge: Oliver Kremers (Reaktiviert), Jan Pascal Kucklinski (Aus eigener Jugend), Jonas Hintsches (Sportfreunde Neuwerk), Fabian Spancken (SV Lürrip II zg.), Till David Imkamp (Aus eigener Jugend), Jeff Kamgaing Ezo (TuS Liedberg)
Abgänge: Christian Müller (FC Eintracht Güdderath III), David Leon Stratmann (SG Kaarst), Tim Heymanns (Sportfreunde Neersbroich III)
Sportfreunde Neuwerk II
Trainer: Holger Rütten
Zugänge: Marcel Bosbach (SV Lürrip II zg.), Maximilian Reich (SV Lürrip II zg.), Fabio Leonardo Nüchel (Rot-Weiß Venn), Ricardo Martinez Ros (SV Lürrip II zg.), Kevin Bartz (Sportfreunde Neuwerk III)
Abgänge: Christian Schiffers (1. FC Mönchengladbach), Gunalan Gunapalan (Türkiyemspor Mönchengladbach), Philipp Sasse (Rheydter SV II), Orkun Kiliboz (Studium), Maurice Meulenberg (Karriereende), Mats Hinners (SV Lürrip III)
SpVg Odenkirchen II
Trainer: Markus Anders
Zugänge: Yassir Karroue (BV Kirch-Kleintroisdorf)
Abgänge: Gabriel Herrmann (DJK Hehn), Sandi Kheder (DJK Hehn), Yassir Karroue (), Yassir Karroue (FC Eintracht Güdderath III)
SV 1909 Otzenrath
Trainer: Dominik Reinartz
Zugänge: Ilker Özkan (Türkiyemspor Mönchengladbach), Niklas Meier (SV Bedburdyck/Gierath), Tim Offermanns (SV Rot-Weiß Hockstein II), Max Siebmanns (SV Rot-Weiß Hockstein II), Paul Gross (SV Rot-Weiß Hockstein II), Robin-Owen Altgott (SV Rot-Weiß Hockstein II), Gian-Luca Jordans (SV Schelsen)
Abgänge: Marc Neues (TuS Liedberg), Daniel Holtmannspötter (Pausiert), Dennis Acar (Unbekannt), Eduard Meier (Karriereende), Thomas Balven (Karriereende), Daniel Dutter (Pausiert), Simon Schrey (Karriereende), Arian Tolaj (TuS Wickrath)
SV Lürrip II
Trainer: Norbert Ringels
Zugänge: keine
Abgänge: Markus Riesenbeck (Pausiert), Marcel Gallois (Pausiert), Heribert Brüggen (Pausiert), Kevin Birkenheuer (Pausiert), Nico Königs (Karriereende), Benedikt Wiesen (Karriereende), Christian Flock (Pausiert), Marvin Schippers (Pausiert), Sebastian Brahtz (Karriereende), Lukas Hilgers (Pausiert), Marcus Niewiak (Karriereende), Jasin Al-Zaben (1. FC Mönchengladbach), Umut Akis (1. FC Mönchengladbach), Joel Obose Martins (SV Lürrip zg.), Luis Erkelentz (TuS Wickrath), Marcel Bosbach (Sportfreunde Neuwerk II), Maximilian Reich (Sportfreunde Neuwerk II), Marvin Schippers (SV Lürrip III), Fabian Spancken (Sportfreunde Neersbroich), Christian Saarsoo (Karriereende), Jens Schüler (SV Lürrip III), Ashkan Nicukar-Mojarrad (TuS Wickrath II), Ricardo Martinez Ros (Sportfreunde Neuwerk II), Miguel Braz Baptista Dias (SV Schelsen), Dzenan Neimarlija (MSV Mönchengladbach)
SV Schelsen
Trainer: Marc Gülzow
Zugänge: Artem Skriahin (), Jeremy Beckers (ASV Einigkeit Süchteln II), Julien Radosavljevic (FC Wegberg-Beeck), Marc Gülzow (1. FC Mönchengladbach), Patrick Voith (TuS Wickrath II), Miguel Braz Baptista Dias (SV Lürrip II zg.), Marius Sentis (SpVg Odenkirchen), Oskar Wietheger (SV Schelsen II zg.), Daniel-Nabil Müller (VfL Gennebreck), Maximilian Linke (SV Schelsen II zg.), Jasin Al-Zaben (1. FC Mönchengladbach), Umut Akis (1. FC Mönchengladbach)
Abgänge: Jonas Bihn (TuS Wickrath), Marius Sentis (SpVg Odenkirchen), Marvin Polle (Pausiert), Luka Zujovic (Pausiert), Stefan Adrians (Pausiert), Luke Pöhler (TuS Liedberg), Oliver Schilaski (Niersquelle Kuckum), Christian Niebel (1. FC Grevenbroich-Süd), David Hennig (SC Rheindahlen), Patrick Voith (SG Merbeck/Wegberg), Gian-Luca Jordans (SV 1909 Otzenrath)
TuS Liedberg
Trainer: Fabian Vitz
Zugänge: Marc Neues (SV 1909 Otzenrath), Luke Pöhler (SV Schelsen), Claudio Fernandes (SC Viersen-Rahser)
Abgänge: Dominik Born (TuS Wickrath II), Jeff Kamgaing Ezo (Sportfreunde Neersbroich), Kubilay Serin (Rheydter SV III)
VfB Korschenbroich
Trainer: Boubacar Coulibaly, Hasan Kamps
Zugänge: Ali Salgin (Türkiyemspor Mönchengladbach), Amer Bedour ()
Abgänge: Fatih Sönmez (DJK/VfL Giesenkirchen II), Emre Gecgeldi (Rheydter SV II)
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: