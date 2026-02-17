Die Wintertransfers der Kreisliga A Düren - die Zugänge & Abgänge

Die Transfers aus Düren. – Foto: Juline Mittag

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga A Düren - Zugänge, Abgänge und generell alle Wintertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht.

FC Düren 77

Trainer: Thomas Schlammer

Zugänge: Mario Bosschieter (Reaktiviert)

Abgänge: David Briem (Ziel unbekannt), David Briem (SV Alemannia Mariadorf), Paul Hess (Pausiert), Soner Ermayasi (Viktoria Birkesdorf)



FC Golzheim

Trainer: Daniel Ecker

Zugänge: keine

Abgänge: keine





Grün-Weiß Welldorf-GüstenTrainer: Thomas GrafZugänge: keineAbgänge: keineJSV FrenzTrainer: Baki IstrefiZugänge: Flamur Uksmajli (FC Teutonia Weiden II), Altrin Gashi (FC Eschweiler 2020)Abgänge: keineJugendsport WenauTrainer: Tobias UeckerZugänge: Sebastian Schmidt (SV Alemannia Mariadorf), Laurent Zeqiri (VfL Vichttal), Fabrice Görich (Sportfreunde Düren), Mats Pley (Viktoria Birkesdorf)Abgänge: Denis Gartwitsch (), Till Malsbenden (), Till Malsbenden (TuS Jüngersdorf-Stütgerloch)Rhenania LohnTrainer: Frank LöhrZugänge: Sven Nowak (), Morice Nowak (), Vladyslav Podshyvalov (SV Rott), Oskar Adam Switalla (FV Eschweiler), Andrii Brechko (JSV Baesweiler), Ward Ben Naceur (VfR Linden-Neusen), Denys Kalinichenko (Zuletzt Ukraine Kharkiv), Justin Nathan Kreyczi (SG Stolberg)Abgänge: Jens Jäckel (SV Alemannia Mariadorf), Selcuk Caliskan (DJK Arminia Eilendorf), Ahmad Hussein (DJK Arminia Eilendorf), Navid Nazari (SG Stolberg), Cuma Erol (SG Stolberg)Salingia BarmenTrainer: David RosenbaumZugänge: Hassan Farhat (Borussia Freialdenhoven)Abgänge: keineSG SC Jülich/SV Hoengen / HoengenTrainer: Tobias VossZugänge: keineAbgänge: keineSchwarz-Weiß DürenTrainer: Muharrem SekerciZugänge: Gabriel Nbongo (SG Türkischer SV Düren), Deniz Avci (TuS Langerwehe), Yannick Wilkens (DJK FV Haaren)Abgänge: Illya Shkolnikov (unbekannt), Walter Wogu (Karriereende), Aboubakar Lehogui Kamara (SV Alemannia Mariadorf)Schwarz-Weiß Huchem-StammelnTrainer: Benjamin BläserZugänge: keineAbgänge: Thomas Thielking (Arkansas Razorbacks), Stephan Mäntele (Kangaroos Brothers AFC), Hussein Abdulahi (Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln II), Nando Riccio (Sportfreunde Habbelrath-Grefrath), Stan Junior Evina (SV Niederzier), Timotej Descik (SG Neffeltal), Alessandro Sgro (TV Konzen)SG Germania BurgwartTrainer: Maximilian WeinbergerZugänge: keineAbgänge: Adam Kolodziejczyk (Pausiert), Paul Josef Rosarius (TuS Jüngersdorf-Stütgerloch)SG Nörvenich-HochkirchenTrainer: Christoph BandurZugänge: keineAbgänge: keineVfVuJ WindenTrainer: Sebastian SanderZugänge: keineAbgänge: keineViktoria KoslarTrainer: Edin HadzicZugänge: Oktay Oral (SV Brachelen)Abgänge: Mehmet Emin Colak (SV Rödingen-Höllen)

________

Kreisliga: Alle Transfers der Saison in der Übersicht

BC Oberzier

Trainer: Bernd Eller

Zugänge: Luca Wantke (Viktoria Arnoldsweiler), Baran Gedik (JFV Sophienhöhe), Furkan Topal (JFV Sophienhöhe), Philip Behlen (Sportfreunde Düren), Yannik Stein (Rhenania Lohn), Noah Dresia (TuS Langerwehe), Jannis Neulen (JFV Sophienhöhe), Maurice Dollt (JFV Sophienhöhe)

Abgänge: Philipp Niklas Nau (Jugendsport Wenau), Hendrik Müller (pausiert), Timo Nacken (Umzug), Mirko Merlau (FC Golzheim)



Borussia Freialdenhoven

Trainer: Dirk Lehmann

Zugänge: Elias Azirar (Alemannia Lendersdorf), Ali Farhat (SC Erkelenz), Pascal Schneider (DJK Rasensport Brand), Hassan Farhat (Salingia Barmen), Dominik Bulla (Germania Lich-Steinstraß), Nabil Ouaziz (Rhenania Lohn), Marvin Robert (Rhenania Lohn), Benjamin Bilalagic (DJK FV Haaren)

Abgänge: Cedric Meurers (SC Ederen), Kai Vonderbank (SC Kellersberg), Robin Preuß (SC Setterich), Süheyl Yirmibes (Viktoria Koslar), Muhammed Türkmen (Viktoria Koslar II), Olaf Poll (FC Bergwacht Berzbuir), Ali Farhat (FC Eschweiler 2020), Hassan Farhat (Salingia Barmen)



FC Düren 77

Trainer: Thomas Schlammer

Zugänge: David Briem (Schwarz-Weiß Düren), Björn Kurth (Schwarz-Weiß Düren), Soner Ermayasi (Schwarz-Weiß Düren), Ilker Ermayasi (Schwarz-Weiß Düren), Mario Bosschieter (Reaktiviert)

Abgänge: Marc Barilov (TuS Langerwehe), Jan Heidersdorf (Germania Binsfeld), Tarkan Tulug (Germania Binsfeld), Omeed Yousif (Germania Binsfeld), Ahmed Fathi Jrad (Ziel Unbekannt), Thomas Zeiser (CSV Düren II), Semih Celik (Ohne Worte…..), Selcuk Ermayasi (FC Düren 77 III), Markus Mantler (FC Düren 77 III), Ahmed Fathi Jrad (SG Türkischer SV Düren), David Briem (Ziel unbekannt), David Briem (SV Alemannia Mariadorf), Paul Hess (Pausiert), Soner Ermayasi (Viktoria Birkesdorf)



FC Golzheim

Trainer: Daniel Ecker

Zugänge: Mirko Merlau (BC Oberzier), Niklas Koerfer (Rhenania Mariaweiler), Granit Bejtullahi (Rhenania Mariaweiler), Manuel de Ram (), Phillip Zeschke (), Alexander Hürtgen (Viktoria Arnoldsweiler), Jannik Vogt (Reaktiviert)

Abgänge: Nick Schier (Rhenania Mariaweiler), Illya Shkolnikov (Schwarz-Weiß Düren), Andreas Diehl (Karriereende)



Grün-Weiß Welldorf-Güsten

Trainer: Thomas Graf

Zugänge: Thomas Graf (), Christopher-Peter Birx (Germania Lich-Steinstraß), Aaron Peters (SC 08 Elsdorf), Fynn Graf (Bedburger Ballspielverein), Ben Grafen (Rhenania Lohn), Thomas Göttlich (Merscher SV), Henri Winter (Aus eigener Jugend), Nico Hühne (Rhenania Lohn), Matthias Jeske (Rhenania Lohn)

Abgänge: Friedel Henßen (FC Wegberg-Beeck), Jona Reisky (Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln), Daniel Scheffer (SV Erftstolz Niederaußem 1926), Oktay Oral (Unbekannt), Hussein Makki (TuS Langerwehe), Edis Zulic (JSV Frenz), Oktay Oral (SV Brachelen), Luis Kern (GKSC Hürth), Mahmoud Elsanduny (JSV Frenz), Caner Güzel (SV Türkspor Bergheim 93), Cagri Kösecik (BC Oberbruch), Jonas Hamacher (Hambacher Spielverein), Blendi Krasniqi (SC Ederen), Jonas Bauer (Viktoria Arnoldsweiler), Jannis Kleefisch (Viktoria Arnoldsweiler), Lukas Stradza (Viktoria Arnoldsweiler)



JSV Frenz

Trainer: Baki Istrefi

Zugänge: Atanas Madzharov (), Senad Selimovic (SV Jülich), Edis Zulic (Grün-Weiß Welldorf-Güsten), Luan Selimi (SV Aldenhoven/Pattern), Arianit Haxhija (Viktoria Koslar), Arian Maliqi (Viktoria Koslar), Mahmoud Elsanduny (Grün-Weiß Welldorf-Güsten), Siamack Da Silva Cheraghpour (FC Inden/Altdorf), Kevin Zöller (Germania Lich-Steinstraß), Flamur Uksmajli (FC Teutonia Weiden II), Altrin Gashi (FC Eschweiler 2020)

Abgänge: keine



Jugendsport Wenau

Trainer: Tobias Uecker

Zugänge: Jan Erberich (), Niklas Alexander Haas (TuS Langerwehe II), Marcel Capellmann (TuS Langerwehe II), Manuel Schmeichel (CSV Düren), Philipp Niklas Nau (BC Oberzier), Tobias Uecker (Jugendsport Wenau), Filip Gjorgjeski (), Christian Pütz (BSV Wissersheim), Till Malsbenden (TuS Jüngersdorf-Stütgerloch), Said Akcay (), Julian Hausmann (), Sebastian Schmidt (SV Alemannia Mariadorf), Laurent Zeqiri (VfL Vichttal), Fabrice Görich (Sportfreunde Düren), Mats Pley (Viktoria Birkesdorf)

Abgänge: Denis Bogovic (FV Eschweiler), Faik Sinani (Rhenania Mariaweiler), Fabrice Görich (Sportfreunde Düren), Enis Ucuzoglu (Germania Teveren), Tobias Uecker (Jugendsport Wenau), Thomas Thometzki (Unbekannt), Sven Liedtke (Willkommen im Administrativen !), Thomas Thometzki (VfR Würselen), Yunus El-Hafsi (TV Konzen), Ricardo Mercedes (Jugendsport Wenau II), Denis Gartwitsch (), Till Malsbenden (), Till Malsbenden (TuS Jüngersdorf-Stütgerloch)



Rhenania Lohn

Trainer: Frank Löhr

Zugänge: Jens Jäckel (SV Alemannia Mariadorf), Valdet Radi (SV Alemannia Mariadorf), Selcuk Caliskan (SG Stolberg II zg.), Adil Krichi (SG Stolberg II zg.), Marvin-Deniz Schäffer (SG Stolberg II zg.), Hakan Güven (VfL 05 Aachen), Cuma Erol (SG Stolberg II zg.), Tom Flucht (Sportfreunde Düren), Nico Braunleder (FC Teutonia Weiden II), Kevin El Anbry (SG Stolberg II zg.), Ahmad Hussein (Rhenania Lohn), Ahmad Hussein (VfJ Laurensberg), Emre Cetinkaya (SC Jülich/SV Hoengen), Mouhssine Er-Rabahy (Amicitia Schleiden), Alexandru-Daniel Botu (Amicitia Schleiden), Aissam Ouahmani (DJK Westwacht Aachen), Bariq Sufyan Mohamed (VfR Würselen III), Mohammed Mrika (SC Sparta Bardenberg), Montacer Benzine (DJK Westwacht Aachen), Daniel Madalin Cazan (Rhenania Mariaweiler), Elyas Khayer (DJK Westwacht Aachen), El Mahdi Taouili (DJK Westwacht Aachen), Nico Lachetta (Vereinslos), Yannik Steigels (Alemannia Aachen II), Gracias Jesus Diki (Kohlscheider BC), Timo Pawlak (FV Eschweiler), Zakaria Frindi (DJK Westwacht Aachen), Gladi Mopatibi Vesia (VfL Eintracht Warden), Justin Schneider (VfR Würselen), Sven Nowak (), Morice Nowak (), Vladyslav Podshyvalov (SV Rott), Oskar Adam Switalla (FV Eschweiler), Andrii Brechko (JSV Baesweiler), Ward Ben Naceur (VfR Linden-Neusen), Denys Kalinichenko (Zuletzt Ukraine Kharkiv), Justin Nathan Kreyczi (SG Stolberg)

Abgänge: Yannic Fischer (SV St. Jöris), Jan Steinmüller (Rhenania Girbelsrath), Nico Meulenberg (FC Walheim 2018), Nils Liebold (Germania Lich-Steinstraß), Luca Diehr (DJK Rasensport Brand), Nabil Ouaziz (Borussia Freialdenhoven), Niclas Maas (SC Stetternich), Tuncay Türkmen (VfR Würselen), Talha-Numan Tuc (VfR Übach-Palenberg), Dirk Kalkbrenner (VfL Sindorf), Niklas Fieber (VfL Eintracht Warden), Marvin Robert (Borussia Freialdenhoven), Tim Resech (Alemannia Lendersdorf III), Yannik Stein (BC Oberzier), Ahmad Hussein (Rhenania Lohn), Ben Grafen (Grün-Weiß Welldorf-Güsten), Marcel Arling (SC Kellersberg), Matthias Jeske (Free Agent), Chris Wolf (Free Agent), Nico Hühne (Free Agent), Emre Cetinkaya (Free Agent), Serhat Türkmen (FC Germania Kirchberg), Nico Hühne (Grün-Weiß Welldorf-Güsten), Chris Wolf (TuS Langerwehe), Marius Mürkens (TuS Langerwehe), Matthias Jeske (Grün-Weiß Welldorf-Güsten), Jens Jäckel (SV Alemannia Mariadorf), Selcuk Caliskan (DJK Arminia Eilendorf), Ahmad Hussein (DJK Arminia Eilendorf), Navid Nazari (SG Stolberg), Cuma Erol (SG Stolberg)



Salingia Barmen

Trainer: David Rosenbaum

Zugänge: Hassan Farhat (Borussia Freialdenhoven)

Abgänge: Hannes Künster (SG Union Würm-Lindern), Hassan Farhat (Borussia Freialdenhoven)



SG SC Jülich/SV Hoengen / Hoengen

Trainer: Tobias Voss

Zugänge: Kerim-Can Dönmez (Viktoria Birkesdorf), Oruc Karanfil (SV Rott), Mikhail Mazun (SV Rott), Bilal Jerboui (JSV Baesweiler II)

Abgänge: Alessio Pinna (VfR Übach-Palenberg), Nurullah Arslan (Emir Sultan Spor Merkstein), Ismail Ait-Lahssaine (VfR Würselen), Emre Cetinkaya (Rhenania Lohn), Emre Cetinkaya (SV Siersdorf)



Schwarz-Weiß Düren

Trainer: Muharrem Sekerci

Zugänge: Sven Nowak (Alemannia Aachen II), Rojith Jude (Alemannia Lendersdorf), Kiese Benit Nanitungadio (1. FC Düren II zg.), Illya Shkolnikov (FC Golzheim), Abas Rahal (SG Türkischer SV Düren), Armin Mesanovic (SV Jülich), Sarp Aydoslu (SG Türkischer SV Düren II), Ivanilson Antonio Damiao (Angola), Ryoto Amemiya (Japan), Henoc Kindala (Viktoria Arnoldsweiler), Gabriel Nbongo (SG Türkischer SV Düren), Deniz Avci (TuS Langerwehe), Yannick Wilkens (DJK FV Haaren)

Abgänge: David Briem (FC Düren 77), Arman Atila Kertüs (Germania Binsfeld), Yusuf Marankoz (SG Türkischer SV Düren II), Björn Kurth (unbekannt), Ilker Ermayasi (unbekannt), Soner Ermayasi (unbekannt), Björn Kurth (FC Düren 77), Tulga Gülyaz (SV Jülich-Selgersdorf), Soner Ermayasi (FC Düren 77), Ilker Ermayasi (FC Düren 77), Achmed Tourkazi (Viktoria Arnoldsweiler), Sven Nowak (Vereinslos), Illya Shkolnikov (unbekannt), Walter Wogu (Karriereende), Aboubakar Lehogui Kamara (SV Alemannia Mariadorf)



Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln

Trainer: Benjamin Bläser

Zugänge: Jona Reisky (Grün-Weiß Welldorf-Güsten), Chisom Ezeri (JFV Sophienhöhe), Youssef Titoua (SV Jülich), Simon Kaulen (Vereinslos), Denis Kunschke (Vereinslos)

Abgänge: Thomas Moersch (Karriereende), Patrick Schreckenberg (Hausbau), Kai Antons (SV Niederzier), Marvin Heiliger (Karriereende), Benjamin Bläser (Familienplanung), Alessandro Sgro (Karriereende), Aike Rosarius (Berufliche Veränderung), Alessandro Sgro (Umzug Eifel), Guido Nickel (SC Merzenich II), Thomas Thielking (Arkansas Razorbacks), Stephan Mäntele (Kangaroos Brothers AFC), Hussein Abdulahi (Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln II), Nando Riccio (Sportfreunde Habbelrath-Grefrath), Stan Junior Evina (SV Niederzier), Timotej Descik (SG Neffeltal), Alessandro Sgro (TV Konzen)



SG Germania Burgwart

Trainer: Maximilian Weinberger

Zugänge: Bastian Hammerschmidt (), Philipp Salmen (Columbia Drove)

Abgänge: Alex Wienands (SG Germania Burgwart II), Lukas Claßen (Vossenack/Hürtgen), Paul Heuser (Karriereende), Martin Kreutz (Karriereende), Adam Kolodziejczyk (Pausiert), Paul Josef Rosarius (TuS Jüngersdorf-Stütgerloch)



SG Nörvenich-Hochkirchen

Trainer: Christoph Bandur

Zugänge: Patrick Moll (TuS Winterscheid), Dominik Ohrem (SC Germania Erftstadt-Lechenich), Philip Paffendorf (VfR Vettweiß), Philipp Schnuis (Willkommen zurück!)

Abgänge: Martin Hey (Karriereende)



VfVuJ Winden

Trainer: Sebastian Sander

Zugänge: Till Hahne (TuS Chlodwig Zülpich 1896), Ingo Stockem (), Matthias Eßer (VfVuJ Winden), Constantin Monath (VfVuJ Winden), Noah Botz (VfVuJ Winden), Florian Pennartz (VfVuJ Winden II), Dogukan Turan (Sportfreunde Düren II)

Abgänge: Jonas Bonn (Karriereende), Lukas Thuir (Karriereende), Pascal Dickmeis (unbekannt), Pascal Dickmeis (SC Alemannia Straß II)



Viktoria Koslar

Trainer: Edin Hadzic

Zugänge: Jan Niklas Eisen (FC Rasensport Tetz zg.), Edin Mesic (JSV Baesweiler), Süheyl Yirmibes (Borussia Freialdenhoven), Lukas Weckauf (FC Rasensport Tetz zg.), Anthony Eisold (Merscher SV), Simon Vogel (SpVg Jackerath-Opherten), Kerim Karahatil (Borussia Freialdenhoven), Oktay Oral (SV Brachelen)

Abgänge: Nick Meuwissen (), Nikolas Rupp (), Eduardo Martins Aleixo (SC Ederen), Julian Peter Sußmann (Germania Lich-Steinstraß), Arianit Haxhija (JSV Frenz), Arian Maliqi (JSV Frenz), Timo Grzegorzitza (1. FC Krauthausen), Janis Wirz (Amicitia Schleiden), Marcel Oberst (DJK Arminia Eilendorf), Mehmet Emin Colak (SV Rödingen-Höllen)