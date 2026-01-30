Die Wintertransfers der Bezirksliga Rems/Murr/Hall und Franken Auf FuPa gibt es den Überblick. von Timo Babic · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jens Körner

Die Vorfreude auf die zweite Hälfte der Saison 2025/2026 in der Bezirksliga Rems/Murr/Hall und Franken wächst. Alle Vereine planen den Kader für die Spiele nach der Winterpause. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.

Bezirksliga Rems/Murr/Hall SG SGM Kreßberg / Leuk.-Mar.

Trainer: Thomas Wenzel

Zugänge: Max Rottler (SSV Stimpfach)

Abgänge: Ralf Wacker (SpVgg Satteldorf), Stefan Lindenthal (SpVgg Satteldorf)



SC Urbach

Trainer: Pascal Hasert

Zugänge: Mattheo Schuler (SC Urbach)

Abgänge: Sait Canberk Ok (SV Remshalden), Tobia Portolano (SV Remshalden)





SG Oppenweiler-Strümpfelbach

Trainer: Erkut Polat

Zugänge: keine

Abgänge: Jan Celik (Spvgg Kleinaspach/Allmersbach)



SV Allmersbach

Trainer: Johannes Stanke

Zugänge: keine

Abgänge: keine



