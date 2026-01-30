Die Wintertransfers der Bezirksliga Rems/Murr/Hall und Franken

Die Vorfreude auf die zweite Hälfte der Saison 2025/2026 in der Bezirksliga Rems/Murr/Hall und Franken wächst. Alle Vereine planen den Kader für die Spiele nach der Winterpause. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.
SG SGM Kreßberg / Leuk.-Mar.
Trainer: Thomas Wenzel
Zugänge: Max Rottler (SSV Stimpfach)
Abgänge: Ralf Wacker (SpVgg Satteldorf), Stefan Lindenthal (SpVgg Satteldorf)
SC Urbach
Trainer: Pascal Hasert
Zugänge: Mattheo Schuler (SC Urbach)
Abgänge: Sait Canberk Ok (SV Remshalden), Tobia Portolano (SV Remshalden)
---
Aramäer Heilbronn
Trainer: Daniel Maroge
Zugänge: Robin Dörner (VfR Heilbronn), Kay Schirner (FC Viktoria Enzberg), Denis Tolga Gottfried (VfL Obereisesheim), Robert Bajra (FSV Hollenbach)
Abgänge: Steve Herbsommer (VfK Diedesheim)
FC Union Heilbronn
Trainer: Robin Neupert, Kevin Herrmann
Zugänge: Diyar Batin (VfR Heilbronn), Jon Ahmeti (Sportfreunde Lauffen)
Abgänge: Chrisovalantis Lazaridis (FSV Friedrichshaller SV), Ben Zetzsche (TGV Dürrenzimmern), Akay Bastürk (pausiert), Oktay Erisen (SC Amorbach), Jens Kreuzer (VfL Obereisesheim), Melvin Link (SV Heilbronn am Leinbach), Theo Willenborg (pausiert), Sami EL Abbadi (pausiert), Carlo Twyrdy (TuS Glane)
FSV Friedrichshaller SV
Trainer: Fabio Schumacher
Zugänge: Jonas Schneider (TG Böckingen), Chrisovalantis Lazaridis (FC Union Heilbronn), Jonas Pöllmann (FV Wüstenrot)
Abgänge: keine
FSV Schwaigern
Trainer: Tobias Weinreuter
Zugänge: Till Schweizer (FV Löchgau), Tom Bartl (SV Schluchtern)
Abgänge: keine
SG Sindringen/Ernsbach
Trainer: Michael Lieb
Zugänge: Tim Maier (TSG Öhringen), Lukas Fluhrer (SV Au-Wittnau)
Abgänge: keine
SG Stetten/Kleingartach
Trainer: Erik Heidelberger
Zugänge: Azemir Avdic (TGV Eintracht Beilstein II)
Abgänge: Tufan Demir (VfB Eppingen II)
Sportfreunde Lauffen
Trainer: André Winkler
Zugänge: keine
Abgänge: Jon Ahmeti (FC Union Heilbronn)
Sportfreunde Untergriesheim
Trainer: Lukas Köbl
Zugänge: keine
Abgänge: Tim Falk (Sport-Union Neckarsulm), Tim Beckbissinger (Pausiert), Marc Häffele (Pausiert)
SG SGM Mulfingen/Hollenbach / Hollenbach
Trainer: Patrick Gutknecht, Jochen Beez
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Wachbach
Trainer: Steffen Markert, Uwe Walter
Zugänge: keine
Abgänge: Daniel Hellinger (VfR Gommersdorf)
TG Böckingen
Trainer: Deniz Al Hassan
Zugänge: Valentin Welsch (VfR Aalen)
Abgänge: Elyesa Cetin (Türkspor Eppingen), Jonas Schneider (FSV Friedrichshaller SV)
TSV Botenheim
Trainer: Philipp Matyssek
Zugänge: Tojo Sedraniaina Rakotomanana ()
Abgänge: keine
TSV Erlenbach
Trainer: Marcel Hertweck
Zugänge: keine
Abgänge: Yannik Beyer (VfL Eberstadt 1904)
SG SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim / SV Elpershe.
Trainer: Martin Rokowski
Zugänge: keine
Abgänge: Besart Mustafa (SV Harthausen 1970)
TSV Neuenstein
Trainer: Michael Schaffer
Zugänge: Jannis Klenk (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Pierre Sahin (TSV Crailsheim)
Abgänge: keine
TSV Pfedelbach
Trainer: Nicolas Baur
Zugänge: Pascal Steigauf (TSV Ilshofen)
Abgänge: keine