Die Wintertransfers der Bezirksliga Rems/Murr/Hall und Franken

– Foto: Marcia Ugwu

Die Vorfreude auf die zweite Hälfte der Saison 2025/2026 in der Bezirksliga Rems/Murr/Hall und Franken wächst. Alle Vereine planen den Kader für die Spiele nach der Winterpause. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.

Bezirksliga Rems/Murr/Hall SG SGM Kreßberg/Leuk.-Mar.

Trainer: Ralf Wacker

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SC Urbach

Trainer: Pascal Hasert

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG Oppenweiler-Strümpfelbach

Trainer: Erkut Polat

Zugänge: keine

Abgänge: Jan Celik (Spvgg Kleinaspach/Allmersbach)



SV Allmersbach

Trainer: Johannes Stanke

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Breuningsweiler

Trainer: Marius Jurczyk

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Unterweissach

Trainer: Andreas Grimmer, Maximilian Höfer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Gaildorf

Trainer: Philipp Kees

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Michelfeld 1954

Trainer: Felix Nierichlo

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Nellmersbach

Trainer: Patrick Köllner, Timo Marx

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Obersontheim

Trainer: Marc Schwerin, Marco Krause

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Rudersberg

Trainer: Hakan Keskin

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Schmiden

Trainer: Damir Lisic

Zugänge: Luis Puppa (TB Untertürkheim)

Abgänge: keine



TSV Schornbach

Trainer: Giuseppe Greco

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Schwaikheim

Trainer: Michael Will, Kilian Müller

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TURA Untermünkheim

Trainer: Semih Dalyanci, Timo Brenner

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VfL Mainhardt

Trainer: Irfan Kücükatan

Zugänge: keine

Abgänge: keine

--- Bezirksliga Franken