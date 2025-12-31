Die Wintertransfers der Bezirksliga Rems/Murr/Hall und Franken

Die Vorfreude auf die zweite Hälfte der Saison 2025/2026 in der Bezirksliga Rems/Murr/Hall und Franken wächst. Alle Vereine planen den Kader für die Spiele nach der Winterpause. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.
SG SGM Kreßberg / Leuk.-Mar.
Trainer: Thomas Wenzel
Zugänge: Max Rottler (SSV Stimpfach)
Abgänge: Ralf Wacker (SpVgg Satteldorf)
SC Urbach
Trainer: Pascal Hasert
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG Oppenweiler-Strümpfelbach
Trainer: Erkut Polat
Zugänge: keine
Abgänge: Jan Celik (Spvgg Kleinaspach/Allmersbach)
SV Allmersbach
Trainer: Johannes Stanke
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Breuningsweiler
Trainer: Marius Jurczyk
Zugänge: keine
Abgänge: Noah Brandhuber (SV Remshalden)
SV Unterweissach
Trainer: Andreas Grimmer, Maximilian Höfer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Gaildorf
Trainer: Philipp Kees
Zugänge: keine
Abgänge: Bünyamin Zorlu (SSV Schwäbisch Hall), Aytac Uysal (Spvgg Unterrot)
TSV Michelfeld 1954
Trainer: Felix Nierichlo
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Nellmersbach
Trainer: Patrick Köllner, Timo Marx
Zugänge: Manuel Rotärmel (SG Schorndorf), Endrit Beshi (), Muamer Adzem (SG Weinstadt)
Abgänge: Samed Haber (FC Viktoria Backnang), Bleon Saramati (SV Fellbach II), Deniz Ergen (SV Fellbach II)
TSV Obersontheim
Trainer: Marc Schwerin, Marco Krause
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Rudersberg
Trainer: Hakan Keskin
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Schmiden
Trainer: Damir Lisic
Zugänge: Luis Puppa (TB Untertürkheim)
Abgänge: keine
TSV Schornbach
Trainer: Giuseppe Greco
Zugänge: keine
Abgänge: Noah Pilchowski (TSV Uhlbach)
TSV Schwaikheim
Trainer: Michael Will, Kilian Müller
Zugänge: keine
Abgänge: Lukas Hanle (SG Schorndorf)
TURA Untermünkheim
Trainer: Semih Dalyanci, Timo Brenner
Zugänge: keine
Abgänge: Benjamin Hoffmann (TSG Kirchberg/Jagst)
VfL Mainhardt
Trainer: Irfan Kücükatan
Zugänge: keine
Abgänge: keine
---
Aramäer Heilbronn
Trainer: Daniel Maroge
Zugänge: Robin Dörner (VfR Heilbronn), Kay Schirner (FC Viktoria Enzberg), Denis Tolga Gottfried (VfL Obereisesheim), Robert Bajra (FSV Hollenbach)
Abgänge: Steve Herbsommer (VfK Diedesheim)
FC Union Heilbronn
Trainer: Robin Neupert, Kevin Herrmann
Zugänge: Diyar Batin (VfR Heilbronn)
Abgänge: Chrisovalantis Lazaridis (FSV Friedrichshaller SV)
FSV Friedrichshaller SV
Trainer: Fabio Schumacher
Zugänge: Jonas Schneider (TG Böckingen), Chrisovalantis Lazaridis (FC Union Heilbronn), Jonas Pöllmann (FV Wüstenrot)
Abgänge: keine
FSV Schwaigern
Trainer: Tobias Weinreuter
Zugänge: Till Schweizer (FV Löchgau)
Abgänge: keine
SG Sindringen/Ernsbach
Trainer: Michael Lieb
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG Stetten/Kleingartach
Trainer: Erik Heidelberger
Zugänge: Azemir Avdic (TGV Eintracht Beilstein II)
Abgänge: keine
Sportfreunde Lauffen
Trainer: André Winkler
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Sportfreunde Untergriesheim
Trainer: Tim Beckbissinger
Zugänge: keine
Abgänge: Tim Falk (Sport-Union Neckarsulm)
SG SGM Mulfingen/Hollenbach / Hollenbach
Trainer: Patrick Gutknecht, Jochen Beez
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Wachbach
Trainer: Steffen Markert, Uwe Walter
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TG Böckingen
Trainer: Deniz Al Hassan
Zugänge: Valentin Welsch (VfR Aalen)
Abgänge: Elyesa Cetin (Türkspor Eppingen), Jonas Schneider (FSV Friedrichshaller SV)
TSV Botenheim
Trainer: Philipp Matyssek
Zugänge: Tojo Sedraniaina Rakotomanana ()
Abgänge: keine
TSV Erlenbach
Trainer: Marcel Hertweck
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim / SV Elpershe.
Trainer: Marcel Karausch, Yannik Stein
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Neuenstein
Trainer: Michael Schaffer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Pfedelbach
Trainer: Nicolas Baur
Zugänge: keine
Abgänge: keine