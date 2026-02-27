Die Wintertransfers der Bezirksliga Oberschwaben Auf FuPa gibt es die Übersicht vor dem Start der Rückrunde von Matthias Kloos · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nicole Halder

Am kommenden Wochenende startet die Rückrunde der Bezirksliga Oberschwaben. Es hat einige Veränderungen in den Mannschaften gegeben. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.

FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen

Trainer: Jörg Schreyeck

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Mengen

Trainer: Dennis Ivanesic

Zugänge: Moritz Hayn (SV Sigmaringen), Marko Konjevic (FV Neufra/Donau)

Abgänge: keine





FV Bad Saulgau 04

Trainer: David Striegel

Zugänge: Tim Striegel (TSV Riedlingen II), Leon Kleck (SC Pfullendorf), Mike-Luca Faulhaber (SC Pfullendorf), Niklas Häberle (SV Hohentengen), Dominik Heidt-Fekete (eigene Jugend), Fiore Curcio (eigene Jugend)

Abgänge: Selim Uzunpolat (Karriereende), Ibrahim Kiziltoprak (SC Türkiyemspor Saulgau)



FV Rot

Trainer: Michael Cieslak, Maex Mast

Zugänge: Jonathan Hirsch (FV Olympia Laupheim), Sergej Snezhko (SG Emerkingen / Ehingen-Süd)

Abgänge: keine





SG SGM Blönried/Ebersbach

Trainer: Michael Fischer

Zugänge: keine

Abgänge: Maximilian Gülden (FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies)



SF Hundersingen

Trainer: Jonathan Guth

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG SGM Eberhardzell/Unterschwarzach

Trainer: Norbert Badstuber

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Hohentengen

Trainer: Christian Lehr, Lukas Stützle

Zugänge: Manuel Sommer (reaktiviert)

Abgänge: Niklas Häberle (FV Bad Saulgau 04)



SV Ochsenhausen

Trainer: Andreas Ludwig

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG Ringschnait/Mittelbuch

Trainer: Reiner Voltenauer

Zugänge: Noah Kufner (TSV Neu-Ulm)

Abgänge: keine



SV Sigmaringen

Trainer: Helmut Ulmer

Zugänge: Muhammet Colak (SV Denkingen 1969), Riccardo Spataro (FV Rot-Weiß Ebingen 2006), Eren Bayatli (FV Ravensburg), Marcel Schiffmann (SV Schmalegg), Pascal Seil (SG SV Rosenfeld / Spfr. Ising. / Brittheim)

Abgänge: Moritz Hayn (FC Mengen), Besian Saliji (unbekannt)



SV Steinhausen an der Rottum

Trainer: Oliver Seifert

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Sulmetingen

Trainer: Franz Leicht

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Uttenweiler

Trainer: Steffen Maurer

Zugänge: keine

Abgänge: Marc Vogel (FC Mittelbiberach)



SG Ertingen/Binzwangen

Trainer: Moritz Heimpel

Zugänge: Justin Ezewele (TSV Riederich)

Abgänge: Razvan-Constantin Bucurenciu (Türkspor Biberach), Lukas Renz (TSV Riedlingen), Christoph Buck (TSV Riedlingen)



TSV Kirchberg/Iller

Trainer: Dominik Breher

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG SGM Ummendorf/Fischbach

Trainer: Stefan Wiest

Zugänge: Silas Heck (FV Ravensburg II)

Abgänge: Mircha David Gach (FC Wacker Biberach)



VfB Gutenzell

Trainer: Andreas Höhn

Zugänge: keine

Abgänge: keine