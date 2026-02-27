– Foto: Nicole Halder
Die Wintertransfers der Bezirksliga Oberschwaben
Auf FuPa gibt es die Übersicht vor dem Start der Rückrunde
von Matthias Kloos · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Am kommenden Wochenende startet die Rückrunde der Bezirksliga Oberschwaben. Es hat einige Veränderungen in den Mannschaften gegeben. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
Trainer: Jörg Schreyeck
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Mengen
Trainer: Dennis Ivanesic
Zugänge: Moritz Hayn (SV Sigmaringen), Marko Konjevic (FV Neufra/Donau)
Abgänge: keine
FV Bad Saulgau 04
Trainer: David Striegel
Zugänge: Tim Striegel (TSV Riedlingen II), Leon Kleck (SC Pfullendorf), Mike-Luca Faulhaber (SC Pfullendorf), Niklas Häberle (SV Hohentengen), Dominik Heidt-Fekete (eigene Jugend), Fiore Curcio (eigene Jugend)
Abgänge: Selim Uzunpolat (Karriereende), Ibrahim Kiziltoprak (SC Türkiyemspor Saulgau)
FV Rot
Trainer: Michael Cieslak, Maex Mast
Zugänge: Jonathan Hirsch (FV Olympia Laupheim), Sergej Snezhko (SG Emerkingen / Ehingen-Süd)
Abgänge: keine
SG SGM Blönried/Ebersbach
Trainer: Michael Fischer
Zugänge: keine
Abgänge: Maximilian Gülden (FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies)
SF Hundersingen
Trainer: Jonathan Guth
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG SGM Eberhardzell/Unterschwarzach
Trainer: Norbert Badstuber
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Hohentengen
Trainer: Christian Lehr, Lukas Stützle
Zugänge: Manuel Sommer (reaktiviert)
Abgänge: Niklas Häberle (FV Bad Saulgau 04)
SV Ochsenhausen
Trainer: Andreas Ludwig
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG Ringschnait/Mittelbuch
Trainer: Reiner Voltenauer
Zugänge: Noah Kufner (TSV Neu-Ulm)
Abgänge: keine
SV Sigmaringen
Trainer: Helmut Ulmer
Zugänge: Muhammet Colak (SV Denkingen 1969), Riccardo Spataro (FV Rot-Weiß Ebingen 2006), Eren Bayatli (FV Ravensburg), Marcel Schiffmann (SV Schmalegg), Pascal Seil (SG SV Rosenfeld / Spfr. Ising. / Brittheim)
Abgänge: Moritz Hayn (FC Mengen), Besian Saliji (unbekannt)
SV Steinhausen an der Rottum
Trainer: Oliver Seifert
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Sulmetingen
Trainer: Franz Leicht
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Uttenweiler
Trainer: Steffen Maurer
Zugänge: keine
Abgänge: Marc Vogel (FC Mittelbiberach)
SG Ertingen/Binzwangen
Trainer: Moritz Heimpel
Zugänge: Justin Ezewele (TSV Riederich)
Abgänge: Razvan-Constantin Bucurenciu (Türkspor Biberach), Lukas Renz (TSV Riedlingen), Christoph Buck (TSV Riedlingen)
TSV Kirchberg/Iller
Trainer: Dominik Breher
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG SGM Ummendorf/Fischbach
Trainer: Stefan Wiest
Zugänge: Silas Heck (FV Ravensburg II)
Abgänge: Mircha David Gach (FC Wacker Biberach)
VfB Gutenzell
Trainer: Andreas Höhn
Zugänge: keine
Abgänge: keine