Die Wintertransfers der Bezirksliga Oberschwaben

Die Vorfreude auf die zweite Hälfte der Saison 2025/2026 in Bezirksliga Oberschwaben wächst. Alle Vereine planen den Kader für die Spiele nach der Winterpause. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.

FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen

Trainer: Jörg Schreyeck

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Mengen

Trainer: Dennis Ivanesic

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FV Bad Saulgau 04

Trainer: Niko Müller

Zugänge: Tim Striegel (TSV Riedlingen II), Leon Kleck (SC Pfullendorf), Mike-Luca Faulhaber (SC Pfullendorf), Niklas Häberle (SV Hohentengen)

Abgänge: keine



FV Rot

Trainer: Michael Cieslak, Maex Mast

Zugänge: Jonathan Hirsch (FV Olympia Laupheim), Sergej Snezhko (SG Emerkingen / Ehingen-Süd)

Abgänge: keine



SG SGM Blönried/Ebersbach / Ebersbach

Trainer: Michael Fischer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SF Hundersingen

Trainer: Jonathan Guth

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG SGM Eberhardzell/Unterschwarzach / Unterschwa.

Trainer: Norbert Badstuber

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Hohentengen

Trainer: Christian Lehr, Lukas Stützle

Zugänge: keine

Abgänge: Niklas Häberle (FV Bad Saulgau 04)



SV Ochsenhausen

Trainer: Andreas Ludwig

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG Ringschnait / Mittelbuch

Trainer: Reiner Voltenauer

Zugänge: Noah Kufner (TSV Neu-Ulm)

Abgänge: keine



SV Sigmaringen

Trainer: Helmut Ulmer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Steinhausen an der Rottum

Trainer: Oliver Seifert

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Sulmetingen

Trainer: Franz Leicht

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Uttenweiler

Trainer: Steffen Maurer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG Ertingen / Binzwangen

Trainer: Moritz Heimpel

Zugänge: keine

Abgänge: Razvan-Constantin Bucurenciu (Türkspor Biberach)



TSV Kirchberg/Iller

Trainer: Dominik Breher

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG SGM Ummendorf/Fischbach / Fischbach

Trainer: Stefan Wiest

Zugänge: Silas Heck (FV Ravensburg II)

Abgänge: Mircha David Gach (FC Wacker Biberach)



VfB Gutenzell

Trainer: Andreas Höhn

Zugänge: keine

Abgänge: keine