Allgemeines
Die Wintertransfers der Bezirksliga Oberschwaben

Die Vorfreude auf die zweite Hälfte der Saison 2025/2026 in Bezirksliga Oberschwaben wächst. Alle Vereine planen den Kader für die Spiele nach der Winterpause. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.

FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
Trainer: Jörg Schreyeck
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Mengen
Trainer: Dennis Ivanesic
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FV Bad Saulgau 04
Trainer: Niko Müller
Zugänge: Tim Striegel (TSV Riedlingen II), Leon Kleck (SC Pfullendorf), Mike-Luca Faulhaber (SC Pfullendorf), Niklas Häberle (SV Hohentengen)
Abgänge: keine

FV Rot
Trainer: Michael Cieslak, Maex Mast
Zugänge: Jonathan Hirsch (FV Olympia Laupheim), Sergej Snezhko (SG Emerkingen / Ehingen-Süd)
Abgänge: keine

SG SGM Blönried/Ebersbach / Ebersbach
Trainer: Michael Fischer
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SF Hundersingen
Trainer: Jonathan Guth
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG SGM Eberhardzell/Unterschwarzach / Unterschwa.
Trainer: Norbert Badstuber
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Hohentengen
Trainer: Christian Lehr, Lukas Stützle
Zugänge: keine
Abgänge: Niklas Häberle (FV Bad Saulgau 04)

SV Ochsenhausen
Trainer: Andreas Ludwig
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG Ringschnait / Mittelbuch
Trainer: Reiner Voltenauer
Zugänge: Noah Kufner (TSV Neu-Ulm)
Abgänge: keine

SV Sigmaringen
Trainer: Helmut Ulmer
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Steinhausen an der Rottum
Trainer: Oliver Seifert
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Sulmetingen
Trainer: Franz Leicht
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Uttenweiler
Trainer: Steffen Maurer
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG Ertingen / Binzwangen
Trainer: Moritz Heimpel
Zugänge: keine
Abgänge: Razvan-Constantin Bucurenciu (Türkspor Biberach)

TSV Kirchberg/Iller
Trainer: Dominik Breher
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG SGM Ummendorf/Fischbach / Fischbach
Trainer: Stefan Wiest
Zugänge: Silas Heck (FV Ravensburg II)
Abgänge: Mircha David Gach (FC Wacker Biberach)

VfB Gutenzell
Trainer: Andreas Höhn
Zugänge: keine
Abgänge: keine

