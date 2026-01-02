Die Wintertransfers der Bezirksliga Oberschwaben

Die Vorfreude auf die zweite Hälfte der Saison 2025/2026 in Bezirksliga Oberschwaben wächst. Alle Vereine planen den Kader für die Spiele nach der Winterpause. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
Trainer: Jörg Schreyeck
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Mengen
Trainer: Dennis Ivanesic
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FV Bad Saulgau 04
Trainer: Niko Müller
Zugänge: Tim Striegel (TSV Riedlingen II), Leon Kleck (SC Pfullendorf), Mike-Luca Faulhaber (SC Pfullendorf), Niklas Häberle (SV Hohentengen)
Abgänge: keine
FV Rot
Trainer: Michael Cieslak, Maex Mast
Zugänge: Jonathan Hirsch (FV Olympia Laupheim), Sergej Snezhko (SG Emerkingen / Ehingen-Süd)
Abgänge: keine
SG SGM Blönried/Ebersbach / Ebersbach
Trainer: Michael Fischer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SF Hundersingen
Trainer: Jonathan Guth
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG SGM Eberhardzell/Unterschwarzach / Unterschwa.
Trainer: Norbert Badstuber
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Hohentengen
Trainer: Christian Lehr, Lukas Stützle
Zugänge: keine
Abgänge: Niklas Häberle (FV Bad Saulgau 04)
SV Ochsenhausen
Trainer: Andreas Ludwig
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG Ringschnait / Mittelbuch
Trainer: Reiner Voltenauer
Zugänge: Noah Kufner (TSV Neu-Ulm)
Abgänge: keine
SV Sigmaringen
Trainer: Helmut Ulmer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Steinhausen an der Rottum
Trainer: Oliver Seifert
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Sulmetingen
Trainer: Franz Leicht
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Uttenweiler
Trainer: Steffen Maurer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG Ertingen / Binzwangen
Trainer: Moritz Heimpel
Zugänge: keine
Abgänge: Razvan-Constantin Bucurenciu (Türkspor Biberach)
TSV Kirchberg/Iller
Trainer: Dominik Breher
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG SGM Ummendorf/Fischbach / Fischbach
Trainer: Stefan Wiest
Zugänge: Silas Heck (FV Ravensburg II)
Abgänge: Mircha David Gach (FC Wacker Biberach)
VfB Gutenzell
Trainer: Andreas Höhn
Zugänge: keine
Abgänge: keine