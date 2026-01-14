Die Wintertransfers der Bezirksliga Neckar/Fils und Ostwürttemberg

Die Vorfreude auf die zweite Hälfte der Saison 2025/2026 in der Bezirksliga Neckar/Fils und Ostwürttemberg wächst. Alle Vereine planen den Kader für die Spiele nach der Winterpause. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.
1. FC Donzdorf
Trainer: Manuel Doll
Zugänge: keine
Abgänge: Niklas-Julian Daniel (TSG Salach)
1. FC Frickenhausen
Trainer: Sascha Strähle
Zugänge: keine
Abgänge: Semih Koza (TSV Weilheim/Teck II), Luis Guillen (TSV Neckartailfingen), Timo Emer (TSV Neckartailfingen)
---
1. FC Germania Bargau
Trainer: Stefan Klotzbücher
Zugänge: Eduard-Andrei Kerestely ()
Abgänge: Yannick Hägele (TV Herlikofen)
DJK Schwabsberg-Buch
Trainer: Klaus Frank
Zugänge: Tom Zsemberi (SSV Aalen)
Abgänge: Hannes Vogler (SG Eigenzell-Ellenberg)
FC Durlangen
Trainer: Soner Nergiz
Zugänge: Vincenzo Coppola (1. FC Stern Mögglingen)
Abgänge: keine
FV 08 Unterkochen
Trainer: Christian Essig
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG Bettringen
Trainer: Arthur Feil
Zugänge: keine
Abgänge: Kaled Omeirat (Vereinslos), Luca Kaufmann ()
Sportfreunde Dorfmerkingen II
Trainer: Philipp Baum
Zugänge: keine
Abgänge: Matthäus Walter (SG Eigenzell-Ellenberg)
Sportfreunde Lorch
Trainer: Kevin Daboci
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SSV Aalen
Trainer: Samuel Schultes
Zugänge: keine
Abgänge: Thomas Hartmann (ASV Eppelheim II), Tom Zsemberi (DJK Schwabsberg-Buch)
SG SGM Tannhausen/Stödtlen / Tannhausen
Trainer: Marco Ganzenmüller
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG SG Heldenfingen/Heuchlingen / Heuchlingen
Trainer: Daniel Mack
Zugänge: Josip Miketek (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach)
Abgänge: Julian Nagel (SV Bissingen)
SV Neresheim
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II
Trainer: Jürgen Roder
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSG Nattheim
Trainer: Markus Burr, Thomas Lieb
Zugänge: keine
Abgänge: Marco Sipura (SG Burgberg/Hohenmemmingen), Colin Bischof (SV Bissingen)
TSG Schnaitheim
Trainer: Erdal Kalin
Zugänge: keine
Abgänge: Luis Roman Soria (SGM Herbrechtingen Bolheim), Nils Ott (Türkspor Heidenheim)
TSV Böbingen
Trainer: Simon Kreilinger
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Hüttlingen
Trainer: Theodor Nowacki
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TV Neuler
Trainer: Bernd Maier
Zugänge: keine
Abgänge: keine