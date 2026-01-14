Die Wintertransfers der Bezirksliga Neckar/Fils und Ostwürttemberg

Die Vorfreude auf die zweite Hälfte der Saison 2025/2026 in der Bezirksliga Neckar/Fils und Ostwürttemberg wächst. Alle Vereine planen den Kader für die Spiele nach der Winterpause. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.

1. FC Heiningen

Trainer: Dominik Mader

Zugänge: keine

Abgänge: Jonas Bertleff (TSV Erbach), Alperen Karaceylan (TSV Weilheim/Teck)



FV Plochingen

Trainer: Denis Egger

Zugänge: Hrvoje Markic (TSV Bernhausen)

Abgänge: Stefan Padberg (SG Waldburg / Grünkraut)





FV Vorwärts FaurndauTrainer: Giuseppe IorfidaZugänge: Mattia Ruben Gianni (1. FC Eislingen), Giuseppe Iorfida ()Abgänge: Ruben Olmo-Godoy (unbekannt), Ridvan Alkan (SC Uhingen)SC Geislingen IITrainer: Sezer GülerZugänge: keineAbgänge: keineSV Ebersbach/FilsTrainer: Dinko RadojevicZugänge: keineAbgänge: keineTSG SalachTrainer: Michael OelkuchZugänge: Niklas-Julian Daniel (1. FC Donzdorf)Abgänge: keineTSV BerkheimTrainer: Patrick BauerZugänge: keineAbgänge: Grigorios Almpantis (GFV Ermis Metanastis Stuttgart), Dion Osmani (SC Altbach)TSV DenkendorfTrainer: Hendrik-Lars GilZugänge: Dennis Eiberle (), Luka Havjar (FC Esslingen), Tizian Beinschrodt (TSVgg Plattenhardt), Willy Vöhl (TSVgg Plattenhardt), Alex-Daniel Vasiu (Vereinslos)Abgänge: Dennis Schwarz (TSV Deizisau)TSV JesingenTrainer: Jonas Preuß, Christian MirbauerZugänge: keineAbgänge: Cesare D'Agostino (TSV Schlierbach), Veli Boz (TSV Notzingen)TSV OberboihingenTrainer: Oliver ScherbZugänge: Alvaro Artur Teixeira Nogueira (VfL Kirchheim/Teck)Abgänge: Marvin Schweizer (TSV Raidwangen)TSV RSK EsslingenTrainer: Marko KovacicZugänge: Fabio Greco (SG Schorndorf), Arlind Smajli (VfL Kirchheim/Teck)Abgänge: Sebastian Grochol (berufsbedingte Pause)TSV Weilheim/TeckTrainer: Salvatore De RosaZugänge: Alperen Karaceylan (1. FC Heiningen)Abgänge: Lukas Voss (1. FC Rechberghausen), Gabriele Giacobbe ()Türkspor Nürtingen 73Trainer: Fatih ÖzkahramanZugänge: Stergios Chatzoglou (SV Fellbach), Alperen Nehir (FC Esslingen), Valon Dodaj (FV Spfr Neuhausen), Tarik Serour (FV 09 Nürtingen)Abgänge: Emrullah Maloku (TSB Schwäbisch Gmünd), Esad Abanoz (SF Dettingen/Teck), Tayyib Gülay (Pausiert), Ali Sahin (Pausiert), Christian Onuchukwu (SC Altbach)VfL Kirchheim/TeckTrainer: Philip Kühnert, Ferdi ErZugänge: Andreas Kuchinke (eigene A-Jugend), Luis Ackermann (eigene A-Jugend)Abgänge: Arlind Smajli (), Emir Sahdanovic (), Arlind Smajli (TSV RSK Esslingen), Alvaro Artur Teixeira Nogueira (TSV Oberboihingen)

---

Bezirksliga Ostwürttemberg

1. FC Germania Bargau

Trainer: Stefan Klotzbücher

Zugänge: Eduard-Andrei Kerestely ()

Abgänge: Yannick Hägele (TV Herlikofen)



DJK Schwabsberg-Buch

Trainer: Klaus Frank

Zugänge: Tom Zsemberi (SSV Aalen)

Abgänge: Hannes Vogler (SG Eigenzell-Ellenberg)



FC Durlangen

Trainer: Soner Nergiz

Zugänge: Vincenzo Coppola (1. FC Stern Mögglingen)

Abgänge: keine



FV 08 Unterkochen

Trainer: Christian Essig

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG Bettringen

Trainer: Arthur Feil

Zugänge: keine

Abgänge: Kaled Omeirat (Vereinslos), Luca Kaufmann ()



Sportfreunde Dorfmerkingen II

Trainer: Philipp Baum

Zugänge: keine

Abgänge: Matthäus Walter (SG Eigenzell-Ellenberg)



Sportfreunde Lorch

Trainer: Kevin Daboci

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SSV Aalen

Trainer: Samuel Schultes

Zugänge: keine

Abgänge: Thomas Hartmann (ASV Eppelheim II), Tom Zsemberi (DJK Schwabsberg-Buch)



SG SGM Tannhausen/Stödtlen / Tannhausen

Trainer: Marco Ganzenmüller

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG SG Heldenfingen/Heuchlingen / Heuchlingen

Trainer: Daniel Mack

Zugänge: Josip Miketek (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach)

Abgänge: Julian Nagel (SV Bissingen)



SV Neresheim

Trainer:

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II

Trainer: Jürgen Roder

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSG Nattheim

Trainer: Markus Burr, Thomas Lieb

Zugänge: keine

Abgänge: Marco Sipura (SG Burgberg/Hohenmemmingen), Colin Bischof (SV Bissingen)



TSG Schnaitheim

Trainer: Erdal Kalin

Zugänge: keine

Abgänge: Luis Roman Soria (SGM Herbrechtingen Bolheim), Nils Ott (Türkspor Heidenheim)



TSV Böbingen

Trainer: Simon Kreilinger

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Hüttlingen

Trainer: Theodor Nowacki

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TV Neuler

Trainer: Bernd Maier

Zugänge: keine

Abgänge: keine