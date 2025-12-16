Die Wintertransfers der Bezirksliga Neckar/Fils und Ostwürttemberg

– Foto: Hansjürgen Jablonski

Die Vorfreude auf die zweite Hälfte der Saison 2025/2026 in der Bezirksliga Neckar/Fils und Ostwürttemberg wächst. Alle Vereine planen den Kader für die Spiele nach der Winterpause. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.

Bezirksliga Neckar/Fils 1. FC Donzdorf

Trainer: Manuel Doll

Zugänge: keine

Abgänge: keine



1. FC Frickenhausen

Trainer: Sascha Strähle

Zugänge: keine

Abgänge: keine



1. FC Heiningen

Trainer: Dominik Mader

Zugänge: keine

Abgänge: Jonas Bertleff (TSV Erbach)



FV Plochingen

Trainer: Denis Egger

Zugänge: keine

Abgänge: Stefan Padberg (SG Waldburg / Grünkraut)



FV Vorwärts Faurndau

Trainer: Filippo Medicina

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SC Geislingen II

Trainer: Sezer Güler

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Ebersbach/Fils

Trainer: Dinko Radojevic

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSG Salach

Trainer: Michael Oelkuch

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Berkheim

Trainer: Patrick Bauer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Denkendorf

Trainer: Hendrik-Lars Gil

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Jesingen

Trainer: Jonas Preuß, Christian Mirbauer

Zugänge: keine

Abgänge: Cesare D'Agostino (TSV Schlierbach)



TSV Oberboihingen

Trainer: Oliver Scherb

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV RSK Esslingen

Trainer: Marko Kovacic

Zugänge: Fabio Greco (SG Schorndorf)

Abgänge: keine



TSV Weilheim/Teck

Trainer: Salvatore De Rosa

Zugänge: keine

Abgänge: Lukas Voss (1. FC Rechberghausen), Gabriele Giacobbe ()



Türkspor Nürtingen 73

Trainer: Fatih Özkahraman

Zugänge: keine

Abgänge: Emrullah Maloku (TSB Schwäbisch Gmünd), Esad Abanoz (SF Dettingen/Teck)



VfL Kirchheim/Teck

Trainer: Philip Kühnert, Ferdi Er

Zugänge: keine

Abgänge: keine

--- Bezirksliga Ostwürttemberg