Die Wintertransfers der Bezirksliga Neckar/Fils und Ostwürttemberg

Die Vorfreude auf die zweite Hälfte der Saison 2025/2026 in der Bezirksliga Neckar/Fils und Ostwürttemberg wächst. Alle Vereine planen den Kader für die Spiele nach der Winterpause. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.
1. FC Donzdorf
Trainer: Manuel Doll
Zugänge: keine
Abgänge: Niklas-Julian Daniel (TSG Salach)
1. FC Frickenhausen
Trainer: Sascha Strähle
Zugänge: keine
Abgänge: Semih Koza (TSV Weilheim/Teck II), Luis Guillen (TSV Neckartailfingen)
1. FC Heiningen
Trainer: Dominik Mader
Zugänge: keine
Abgänge: Jonas Bertleff (TSV Erbach), Alperen Karaceylan (TSV Weilheim/Teck)
FV Plochingen
Trainer: Denis Egger
Zugänge: Hrvoje Markic (TSV Bernhausen)
Abgänge: Stefan Padberg (SG Waldburg / Grünkraut)
FV Vorwärts Faurndau
Trainer:
Zugänge: Mattia Ruben Gianni (1. FC Eislingen), Giuseppe Iorfida ()
Abgänge: Ruben Olmo-Godoy (unbekannt)
SC Geislingen II
Trainer: Sezer Güler
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Ebersbach/Fils
Trainer: Dinko Radojevic
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSG Salach
Trainer: Michael Oelkuch
Zugänge: Niklas-Julian Daniel (1. FC Donzdorf)
Abgänge: keine
TSV Berkheim
Trainer: Patrick Bauer
Zugänge: keine
Abgänge: Grigorios Almpantis (GFV Ermis Metanastis Stuttgart)
TSV Denkendorf
Trainer: Hendrik-Lars Gil
Zugänge: Dennis Eiberle (), Luka Havjar (FC Esslingen), Tizian Beinschrodt (TSVgg Plattenhardt), Willy Vöhl (TSVgg Plattenhardt), Alex-Daniel Vasiu (Vereinslos)
Abgänge: keine
TSV Jesingen
Trainer: Jonas Preuß, Christian Mirbauer
Zugänge: keine
Abgänge: Cesare D'Agostino (TSV Schlierbach), Veli Boz (TSV Notzingen)
TSV Oberboihingen
Trainer: Oliver Scherb
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV RSK Esslingen
Trainer: Marko Kovacic
Zugänge: Fabio Greco (SG Schorndorf), Arlind Smajli (VfL Kirchheim/Teck)
Abgänge: keine
TSV Weilheim/Teck
Trainer: Salvatore De Rosa
Zugänge: Alperen Karaceylan (1. FC Heiningen)
Abgänge: Lukas Voss (1. FC Rechberghausen), Gabriele Giacobbe ()
Türkspor Nürtingen 73
Trainer: Fatih Özkahraman
Zugänge: Stergios Chatzoglou (SV Fellbach), Alperen Nehir (FC Esslingen), Valon Dodaj (FV Spfr Neuhausen)
Abgänge: Emrullah Maloku (TSB Schwäbisch Gmünd), Esad Abanoz (SF Dettingen/Teck), Tayyib Gülay (Pausiert), Ali Sahin (Pausiert)
VfL Kirchheim/Teck
Trainer: Philip Kühnert, Ferdi Er
Zugänge: Andreas Kuchinke (eigene A-Jugend), Luis Ackermann (eigene A-Jugend)
Abgänge: Arlind Smajli (), Emir Sahdanovic (), Arlind Smajli (TSV RSK Esslingen)
---
1. FC Germania Bargau
Trainer: Stefan Klotzbücher
Zugänge: Eduard-Andrei Kerestely ()
Abgänge: Yannick Hägele (TV Herlikofen)
DJK Schwabsberg-Buch
Trainer: Klaus Frank
Zugänge: keine
Abgänge: Hannes Vogler (SG Eigenzell-Ellenberg)
FC Durlangen
Trainer: Soner Nergiz
Zugänge: Vincenzo Coppola (1. FC Stern Mögglingen)
Abgänge: keine
FV 08 Unterkochen
Trainer: Christian Essig
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG Bettringen
Trainer: Arthur Feil
Zugänge: keine
Abgänge: Kaled Omeirat (Vereinslos), Luca Kaufmann ()
Sportfreunde Dorfmerkingen II
Trainer: Philipp Baum
Zugänge: keine
Abgänge: Matthäus Walter (SG Eigenzell-Ellenberg)
Sportfreunde Lorch
Trainer: Kevin Daboci
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SSV Aalen
Trainer: Samuel Schultes
Zugänge: keine
Abgänge: Thomas Hartmann (ASV Eppelheim II)
SG SGM Tannhausen/Stödtlen / Tannhausen
Trainer: Marco Ganzenmüller
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG SG Heldenfingen/Heuchlingen / Heuchlingen
Trainer: Daniel Mack
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Neresheim
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II
Trainer: Jürgen Roder
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSG Nattheim
Trainer: Markus Burr, Thomas Lieb
Zugänge: keine
Abgänge: Marco Sipura (SG Burgberg/Hohenmemmingen)
TSG Schnaitheim
Trainer: Erdal Kalin
Zugänge: keine
Abgänge: Luis Roman Soria (SGM Herbrechtingen Bolheim), Nils Ott (Türkspor Heidenheim)
TSV Böbingen
Trainer: Simon Kreilinger
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Hüttlingen
Trainer: Theodor Nowacki
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TV Neuler
Trainer: Bernd Maier
Zugänge: keine
Abgänge: keine