– Foto: Andreas Krisch

Die Wintertransfers der Bezirksliga Neckar/Fils und Ostwürttemberg Auf FuPa gibt es den Überblick. Verlinkte Inhalte BZL Ostwürttemberg BZL Neckar/Fils

Die Vorfreude auf die zweite Hälfte der Saison 2025/2026 in der Bezirksliga Neckar/Fils und Ostwürttemberg wächst. Alle Vereine planen den Kader für die Spiele nach der Winterpause. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.

Bezirksliga Neckar/Fils 1. FC Donzdorf

Trainer: Manuel Doll

Zugänge: keine

Abgänge: Niklas-Julian Daniel (TSG Salach)



1. FC Frickenhausen

Trainer: Sascha Strähle

Zugänge: keine

Abgänge: Semih Koza (TSV Weilheim/Teck II), Luis Guillen (TSV Neckartailfingen)



1. FC Heiningen

Trainer: Dominik Mader

Zugänge: keine

Abgänge: Jonas Bertleff (TSV Erbach), Alperen Karaceylan (TSV Weilheim/Teck)



FV Plochingen

Trainer: Denis Egger

Zugänge: Hrvoje Markic (TSV Bernhausen)

Abgänge: Stefan Padberg (SG Waldburg / Grünkraut)



FV Vorwärts Faurndau

Trainer:

Zugänge: Mattia Ruben Gianni (1. FC Eislingen), Giuseppe Iorfida ()

Abgänge: Ruben Olmo-Godoy (unbekannt)



SC Geislingen II

Trainer: Sezer Güler

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Ebersbach/Fils

Trainer: Dinko Radojevic

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSG Salach

Trainer: Michael Oelkuch

Zugänge: Niklas-Julian Daniel (1. FC Donzdorf)

Abgänge: keine



TSV Berkheim

Trainer: Patrick Bauer

Zugänge: keine

Abgänge: Grigorios Almpantis (GFV Ermis Metanastis Stuttgart)



TSV Denkendorf

Trainer: Hendrik-Lars Gil

Zugänge: Dennis Eiberle (), Luka Havjar (FC Esslingen), Tizian Beinschrodt (TSVgg Plattenhardt), Willy Vöhl (TSVgg Plattenhardt), Alex-Daniel Vasiu (Vereinslos)

Abgänge: keine



TSV Jesingen

Trainer: Jonas Preuß, Christian Mirbauer

Zugänge: keine

Abgänge: Cesare D'Agostino (TSV Schlierbach), Veli Boz (TSV Notzingen)



TSV Oberboihingen

Trainer: Oliver Scherb

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV RSK Esslingen

Trainer: Marko Kovacic

Zugänge: Fabio Greco (SG Schorndorf), Arlind Smajli (VfL Kirchheim/Teck)

Abgänge: keine



TSV Weilheim/Teck

Trainer: Salvatore De Rosa

Zugänge: Alperen Karaceylan (1. FC Heiningen)

Abgänge: Lukas Voss (1. FC Rechberghausen), Gabriele Giacobbe ()



Türkspor Nürtingen 73

Trainer: Fatih Özkahraman

Zugänge: Stergios Chatzoglou (SV Fellbach), Alperen Nehir (FC Esslingen), Valon Dodaj (FV Spfr Neuhausen)

Abgänge: Emrullah Maloku (TSB Schwäbisch Gmünd), Esad Abanoz (SF Dettingen/Teck), Tayyib Gülay (Pausiert), Ali Sahin (Pausiert)



VfL Kirchheim/Teck

Trainer: Philip Kühnert, Ferdi Er

Zugänge: Andreas Kuchinke (eigene A-Jugend), Luis Ackermann (eigene A-Jugend)

Abgänge: Arlind Smajli (), Emir Sahdanovic (), Arlind Smajli (TSV RSK Esslingen)

--- Bezirksliga Ostwürttemberg