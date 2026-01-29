 2026-01-27T15:58:05.997Z

Allgemeines

Die Wintertransfers der Bezirksliga Enz/Murr und Stuttgart/Böblingen

Auf FuPa gibt es den Überblick.

von Timo Babic · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Joachim Koschler

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Enz-Murr
Bezirksliga Stuttg./B
SV Germania
08 Bissingen II
FC Marbach

Die Vorfreude auf die zweite Hälfte der Saison 2025/2026 in der Bezirksliga Enz/Murr und Stuttgart/Böblingen wächst. Alle Vereine planen den Kader für die Spiele nach der Winterpause. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.

Bezirksliga Enz/Murr

AKV B.G. Ludwigsburg
Trainer:
Zugänge: Ardi Pnishi (FSV Waldebene Stuttgart Ost), Brahim Shehiqi (SKV Eglosheim II), Walid Essafi (SKV Eglosheim II), Visar Braha (reaktiviert), Egzon Hiseni (vereinslos), Davide Rruga (vereinslos)
Abgänge: Elvis Bylykbashi (SF Höfen-Baach), Erkan Orak (FV Sönmez Spor Bietigheim), Ardit Abidinoski (FSV 08 Bietigheim-Bissingen II), Flamur Nurshaba (Club Italiano Großbottwar), Shkemb Miftari (Türkspor Stuttgart), Blendi Muji (Türkspor Stuttgart), Edison Qenaj (ASV Botnang), Agron Istrefi (Drita Kosova Kornwestheim), Albert Bytyqi (Drita Kosova Kornwestheim), Osman Kocaoglu (Spvgg Weil der Stadt)

FC Marbach
Trainer: Steffen Leibold, Dominik Gallert
Zugänge: Nick Petruzzelli (GSV Erdmannhausen), Tom Richter (SV Allmersbach), Giovanni Frasca (TuS Freiberg), Luigi Diego Lorenzo Murolo (TuS Freiberg)
Abgänge: Kevin Ostertag (Spvgg Besigheim), Nico Scimenes (TSV Ludwigsburg)

FSV 08 Bietigheim-Bissingen II
Trainer: Franco Buono
Zugänge: Ardit Abidinoski (AKV B.G. Ludwigsburg)
Abgänge: Joshua Osita King (FC Fatihspor Pforzheim), André Joaquim Faria Duarte (ASV Botnang), Sergio Corica Cuello (1. FC Hohenacker)

FV Löchgau II
Trainer: Yannick Reustle, Fabrizio D'Amario
Zugänge: Damon Schaupp (VfL Brackenheim)
Abgänge: keine

NK Croatia Bietigheim
Trainer: Michael Lamnek
Zugänge: Bozo Markelic (FC Mezopotamya Bietigheim), Arlind Abidinoski (TV Pflugfelden)
Abgänge: Tarik Cehic (SC Korb)

Spvgg Besigheim
Trainer: Simon Herbst
Zugänge: Vasilios Tsouloulis (TV Oeffingen), Kevin Ostertag (FC Marbach)
Abgänge: Patrick Müller (Karriereende), Pascal Moses (Aramäer Bietigheim), Gafarou Lakaza (FV Ingersheim), Leon Buchholz (Karriereende), Dominik Wolter (Karriereende)

SV Germania Bietigheim
Trainer: Holger Ludwig
Zugänge: Richmond Ansu (TSV Ehningen)
Abgänge: Gökdeniz Sari (SKV Eglosheim)

SV Pattonville
Trainer: Francis Pola
Zugänge: keine
Abgänge: Gentian Krasniqi (Drita Kosova Kornwestheim)

SV Salamander Kornwestheim
Trainer: Roberto Raimondo, Tobias Oesterwinter
Zugänge: Marko Makovic (TV Aldingen)
Abgänge: keine

TASV Hessigheim
Trainer: Kevin Merkler
Zugänge: Denis Klein (FV Löchgau)
Abgänge: Thilo Grötzinger (FV Kirchheim), Janni Theodoridis (SV Hellas Bietigheim)

TSV Heimsheim
Trainer: Oliver Kudera
Zugänge: Robin Haaße (SpVgg Renningen), Kevin Kemmler (Spvgg Weil der Stadt), Robin Kuhn (Spvgg Weil der Stadt), Taha Sahin (FC Fatihspor Pforzheim II)
Abgänge: Nico Österreicher (SV Neuhausen (Pforzh.))

TSV Merklingen
Trainer: Uwe Eberhard
Zugänge: Euron Beqiri (SKV Rutesheim)
Abgänge: Thomas Babel (Karriereende), Burak Karaer (KSV Renningen)

TSV Münchingen
Trainer: Sahin Üste
Zugänge: Shabir Elmy (SGM Krumme Ebene am Neckar), Marvin Nnadi (SGM Krumme Ebene am Neckar)
Abgänge: Semijel Mulalic (SV Grün-Weiss Sommerrain), Murat Ulus (SV Salamander Kornwestheim II), Christian Schwalb (SV Salamander Kornwestheim II), Fidan Ademaj (TV Zazenhausen II), David Rocco Ivan (SSV Zuffenhausen)

TSV Phönix Lomersheim
Trainer: Karl-Heinz Nagel
Zugänge: Hüseyin Yülek (SV Sternenfels)
Abgänge: keine

TSV Schwieberdingen
Trainer: Piero Stampete
Zugänge: Thomas Chimaras (Sportfreunde Mundelsheim)
Abgänge: Ümit Saygi (Vereinslos)

TV Aldingen
Trainer: Roman Kasiar
Zugänge: Lütfi Nteli Chalil (FV Dersimspor Ludwigsburg), Martino Ferrara (TV Oeffingen), Sebastian Pütz (TV Pflugfelden)
Abgänge: Jannis Seibold (VfB Neckarrems 1913), Marko Makovic (SV Salamander Kornwestheim)

TV Pflugfelden
Trainer: Sezer Kolkiran
Zugänge: Renats Bulajevs (SG Schorndorf), Sezer Kolkiran (TSV Ludwigsburg II), Emre Camurcu (TSV Ludwigsburg II), Abdulmuhaimin Alhasan (TSV Ludwigsburg II), Camara Mamady (TSV Ludwigsburg II), Zaki Yazdeen Faidi (TSV Ludwigsburg II), Lirim Avdylai (TSV Ludwigsburg II), Harun Askin (TSV Ludwigsburg II), Hadi Mohamadou (TSV Ludwigsburg II), Alperen Kummru (SG Stuttgart West II), Mazlum Yöntem (FV Germania Degerloch II), Genesis Okoye (MTV Stuttgart), Simon Neidlinger (TV Möglingen), Maximilian Stanke Da Silva (TSV Ludwigsburg II), Tajudeen Abiodun Olaonipakun (TSV Ludwigsburg II), Gorr Ngum (TSV Ludwigsburg II), Cham Mor (TSV Ludwigsburg II), Prince Roy Ugwu (Calcio Leinfelden-Echterdingen II)
Abgänge: Ahmad Hamide (Unbekannt), Alessandro Squillante (Unbekannt), Emre Kacmaz (Unbekannt), Johannes Capan (Aramäer Bietigheim), Driton Zumer (TV Aldingen II), Kenan Merdan (TSV Asperg), Davide Venniro (TSV Asperg), Maximilian Krämer (VfB Neckarrems 1913), Nico Kandler (VfB Neckarrems 1913), Sebastian Pütz (TV Aldingen), Ufuk Yilmaz (Vereinslos), Adrian Hoti (Vereinslos), Precious Onuoha (Vereinslos), Keremcan Altunbas (Vereinslos), Henos Burgess (Vereinslos), Tolgahan Kap (TV Pflugfelden U11), Arlind Abidinoski (NK Croatia Bietigheim), Hattab Yildiz (Türk. SC Kornwestheim), Julian Dahlfeld (FV Ingersheim), Arda Aydin (Vereinslos), Mert Aydin (Vereinslos), Ruslans Purins (Vereinslos), Drilon Hasanaj (Vereinslos), Fabian Lutz (Vereinslos), Niko Jagas (Vereinslos)

---

Bezirksliga Stuttgart/Böblingen

ASV Botnang
Trainer: Alexander Schweizer
Zugänge: André Joaquim Faria Duarte (FSV 08 Bietigheim-Bissingen II), Edison Qenaj (AKV B.G. Ludwigsburg)
Abgänge: keine

Croatia Stuttgart
Trainer: Niki Oroz
Zugänge: Patrik Samuel Salihu (HNK Slaven Stuttgart), Flavio Caldieri (SC Korb)
Abgänge: Mirko Perkovic (SV Croatia Reutlingen)

Spvgg 1897 Cannstatt
Trainer: Damian Nagler
Zugänge: Devrim Azad Sefer (TSVgg Plattenhardt), Devrim Azad Sefer (), Jonas Neumann (FSV SW Neunkirchen-Seelscheid), Zama Tibu Fru Gustave (TSV Schmiden)
Abgänge: Jeffrey Frimpong (unbekannt), Mal Hasaj (TSV Musberg), Al Baraa Al Hariri (TSV Musberg)

SpVgg Holzgerlingen
Trainer: Bernd Gluiber
Zugänge: keine
Abgänge: Valentin Kislat (TV Altdorf), Marc Albien (SSV Rübgarten)

SV Bonlanden
Trainer: Carmine Napolitano
Zugänge: keine
Abgänge: Polykarpos Deliannidis (TSV Neckartailfingen), Dimitris Arsos (GFV Ermis Metanastis Stuttgart)

SV Deckenpfronn
Trainer: Alex Thies
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Nufringen
Trainer: Dustin Kappus
Zugänge: Ahmet Ensar Emirzeoglu (FC Gärtringen II), Janik Wagner (Türk. SV Herrenberg)
Abgänge: keine

SV Rohrau
Trainer: Matthias Mang, Björn Holz
Zugänge: keine
Abgänge: Mohammad Tajik (Spvgg Warmbronn)

SV Vaihingen
Trainer: Tim Schumann
Zugänge: Jonas Günther (TSV Grafenau)
Abgänge: keine

TSV Dagersheim
Trainer: Tim Lehle, Marco Bernhardt
Zugänge: Lars Kristoffersen (GSV Maichingen)
Abgänge: Evangelos Lioliakis (GFV Ermis Metanastis Stuttgart), Thomas Hesse (TSV Dagersheim II), Lucas Dannecker (TSV Dagersheim II), Dennis Bauer (TSV Dagersheim II), Chris Kast (TSV Dagersheim II), Mike Müller (TSV Dagersheim II), Admir Kasapi (KSC Sindelfingen)

TSV Jahn Büsnau
Trainer: Dominik Lenhardt
Zugänge: Aziz Issah (GSV Maichingen II)
Abgänge: Muhammed Uyar (SV Oberjesingen), Tom Prokein (TSV Kuppingen)

TSV Musberg
Trainer: Christopher Eisenhardt
Zugänge: Deniz Yesilyurt (TV Möglingen), Lean Winter (TV Darmsheim), Mehmet Karakus (TV Echterdingen), Mal Hasaj (Spvgg 1897 Cannstatt), Al Baraa Al Hariri (Spvgg 1897 Cannstatt)
Abgänge: Benjamin Lieber (Pausiert), Dennis Zschorsch (Pausiert aufgrund Verletzung), Lukas Zug (Pausiert bzw. Sportlicher Leiter), Marlon Stoll (Pausiert)

TV Darmsheim
Trainer: Daniel Knoll
Zugänge: Stefano Meola (TSV Ehningen)
Abgänge: Lean Winter (TSV Musberg), Enes Erdemli (FV Mönchberg)

TV Echterdingen II
Trainer: Martin Kittelberger, Markus Müller, Sascha Blessing
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfL Herrenberg
Trainer: Daniel Wahnsiedler, Manuel Zug
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfL Oberjettingen
Trainer: Markus Carle
Zugänge: Volker Flister ()
Abgänge: Simon Bauer (SV Grün-Weiss Sommerrain)