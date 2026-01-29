Die Wintertransfers der Bezirksliga Enz/Murr und Stuttgart/Böblingen

Die Vorfreude auf die zweite Hälfte der Saison 2025/2026 in der Bezirksliga Enz/Murr und Stuttgart/Böblingen wächst. Alle Vereine planen den Kader für die Spiele nach der Winterpause. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.
AKV B.G. Ludwigsburg
Trainer:
Zugänge: Ardi Pnishi (FSV Waldebene Stuttgart Ost), Brahim Shehiqi (SKV Eglosheim II), Walid Essafi (SKV Eglosheim II), Visar Braha (reaktiviert), Egzon Hiseni (vereinslos), Davide Rruga (vereinslos)
Abgänge: Elvis Bylykbashi (SF Höfen-Baach), Erkan Orak (FV Sönmez Spor Bietigheim), Ardit Abidinoski (FSV 08 Bietigheim-Bissingen II), Flamur Nurshaba (Club Italiano Großbottwar), Shkemb Miftari (Türkspor Stuttgart), Blendi Muji (Türkspor Stuttgart), Edison Qenaj (ASV Botnang), Agron Istrefi (Drita Kosova Kornwestheim), Albert Bytyqi (Drita Kosova Kornwestheim), Osman Kocaoglu (Spvgg Weil der Stadt)
FC Marbach
Trainer: Steffen Leibold, Dominik Gallert
Zugänge: Nick Petruzzelli (GSV Erdmannhausen), Tom Richter (SV Allmersbach), Giovanni Frasca (TuS Freiberg), Luigi Diego Lorenzo Murolo (TuS Freiberg)
Abgänge: Kevin Ostertag (Spvgg Besigheim), Nico Scimenes (TSV Ludwigsburg)
ASV Botnang
Trainer: Alexander Schweizer
Zugänge: André Joaquim Faria Duarte (FSV 08 Bietigheim-Bissingen II), Edison Qenaj (AKV B.G. Ludwigsburg)
Abgänge: keine
Croatia Stuttgart
Trainer: Niki Oroz
Zugänge: Patrik Samuel Salihu (HNK Slaven Stuttgart), Flavio Caldieri (SC Korb)
Abgänge: Mirko Perkovic (SV Croatia Reutlingen)
Spvgg 1897 Cannstatt
Trainer: Damian Nagler
Zugänge: Devrim Azad Sefer (TSVgg Plattenhardt), Devrim Azad Sefer (), Jonas Neumann (FSV SW Neunkirchen-Seelscheid), Zama Tibu Fru Gustave (TSV Schmiden)
Abgänge: Jeffrey Frimpong (unbekannt), Mal Hasaj (TSV Musberg), Al Baraa Al Hariri (TSV Musberg)
SpVgg Holzgerlingen
Trainer: Bernd Gluiber
Zugänge: keine
Abgänge: Valentin Kislat (TV Altdorf), Marc Albien (SSV Rübgarten)
SV Bonlanden
Trainer: Carmine Napolitano
Zugänge: keine
Abgänge: Polykarpos Deliannidis (TSV Neckartailfingen), Dimitris Arsos (GFV Ermis Metanastis Stuttgart)
SV Deckenpfronn
Trainer: Alex Thies
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Nufringen
Trainer: Dustin Kappus
Zugänge: Ahmet Ensar Emirzeoglu (FC Gärtringen II), Janik Wagner (Türk. SV Herrenberg)
Abgänge: keine
SV Rohrau
Trainer: Matthias Mang, Björn Holz
Zugänge: keine
Abgänge: Mohammad Tajik (Spvgg Warmbronn)
SV Vaihingen
Trainer: Tim Schumann
Zugänge: Jonas Günther (TSV Grafenau)
Abgänge: keine
TSV Dagersheim
Trainer: Tim Lehle, Marco Bernhardt
Zugänge: Lars Kristoffersen (GSV Maichingen)
Abgänge: Evangelos Lioliakis (GFV Ermis Metanastis Stuttgart), Thomas Hesse (TSV Dagersheim II), Lucas Dannecker (TSV Dagersheim II), Dennis Bauer (TSV Dagersheim II), Chris Kast (TSV Dagersheim II), Mike Müller (TSV Dagersheim II), Admir Kasapi (KSC Sindelfingen)
TSV Jahn Büsnau
Trainer: Dominik Lenhardt
Zugänge: Aziz Issah (GSV Maichingen II)
Abgänge: Muhammed Uyar (SV Oberjesingen), Tom Prokein (TSV Kuppingen)
TSV Musberg
Trainer: Christopher Eisenhardt
Zugänge: Deniz Yesilyurt (TV Möglingen), Lean Winter (TV Darmsheim), Mehmet Karakus (TV Echterdingen), Mal Hasaj (Spvgg 1897 Cannstatt), Al Baraa Al Hariri (Spvgg 1897 Cannstatt)
Abgänge: Benjamin Lieber (Pausiert), Dennis Zschorsch (Pausiert aufgrund Verletzung), Lukas Zug (Pausiert bzw. Sportlicher Leiter), Marlon Stoll (Pausiert)
TV Darmsheim
Trainer: Daniel Knoll
Zugänge: Stefano Meola (TSV Ehningen)
Abgänge: Lean Winter (TSV Musberg), Enes Erdemli (FV Mönchberg)
TV Echterdingen II
Trainer: Martin Kittelberger, Markus Müller, Sascha Blessing
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfL Herrenberg
Trainer: Daniel Wahnsiedler, Manuel Zug
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfL Oberjettingen
Trainer: Markus Carle
Zugänge: Volker Flister ()
Abgänge: Simon Bauer (SV Grün-Weiss Sommerrain)