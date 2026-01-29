Die Wintertransfers der Bezirksliga Enz/Murr und Stuttgart/Böblingen

– Foto: Joachim Koschler

Die Vorfreude auf die zweite Hälfte der Saison 2025/2026 in der Bezirksliga Enz/Murr und Stuttgart/Böblingen wächst. Alle Vereine planen den Kader für die Spiele nach der Winterpause. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.

FSV 08 Bietigheim-Bissingen II

Trainer: Franco Buono

Zugänge: Ardit Abidinoski (AKV B.G. Ludwigsburg)

Abgänge: Joshua Osita King (FC Fatihspor Pforzheim), André Joaquim Faria Duarte (ASV Botnang), Sergio Corica Cuello (1. FC Hohenacker)



FV Löchgau II

Trainer: Yannick Reustle, Fabrizio D'Amario

Zugänge: Damon Schaupp (VfL Brackenheim)

Abgänge: keine





NK Croatia BietigheimTrainer: Michael LamnekZugänge: Bozo Markelic (FC Mezopotamya Bietigheim), Arlind Abidinoski (TV Pflugfelden)Abgänge: Tarik Cehic (SC Korb)Spvgg BesigheimTrainer: Simon HerbstZugänge: Vasilios Tsouloulis (TV Oeffingen), Kevin Ostertag (FC Marbach)Abgänge: Patrick Müller (Karriereende), Pascal Moses (Aramäer Bietigheim), Gafarou Lakaza (FV Ingersheim), Leon Buchholz (Karriereende), Dominik Wolter (Karriereende)SV Germania BietigheimTrainer: Holger LudwigZugänge: Richmond Ansu (TSV Ehningen)Abgänge: Gökdeniz Sari (SKV Eglosheim)SV PattonvilleTrainer: Francis PolaZugänge: keineAbgänge: Gentian Krasniqi (Drita Kosova Kornwestheim)SV Salamander KornwestheimTrainer: Roberto Raimondo, Tobias OesterwinterZugänge: Marko Makovic (TV Aldingen)Abgänge: keineTASV HessigheimTrainer: Kevin MerklerZugänge: Denis Klein (FV Löchgau)Abgänge: Thilo Grötzinger (FV Kirchheim), Janni Theodoridis (SV Hellas Bietigheim)TSV HeimsheimTrainer: Oliver KuderaZugänge: Robin Haaße (SpVgg Renningen), Kevin Kemmler (Spvgg Weil der Stadt), Robin Kuhn (Spvgg Weil der Stadt), Taha Sahin (FC Fatihspor Pforzheim II)Abgänge: Nico Österreicher (SV Neuhausen (Pforzh.))TSV MerklingenTrainer: Uwe EberhardZugänge: Euron Beqiri (SKV Rutesheim)Abgänge: Thomas Babel (Karriereende), Burak Karaer (KSV Renningen)TSV MünchingenTrainer: Sahin ÜsteZugänge: Shabir Elmy (SGM Krumme Ebene am Neckar), Marvin Nnadi (SGM Krumme Ebene am Neckar)Abgänge: Semijel Mulalic (SV Grün-Weiss Sommerrain), Murat Ulus (SV Salamander Kornwestheim II), Christian Schwalb (SV Salamander Kornwestheim II), Fidan Ademaj (TV Zazenhausen II), David Rocco Ivan (SSV Zuffenhausen)TSV Phönix LomersheimTrainer: Karl-Heinz NagelZugänge: Hüseyin Yülek (SV Sternenfels)Abgänge: keineTSV SchwieberdingenTrainer: Piero StampeteZugänge: Thomas Chimaras (Sportfreunde Mundelsheim)Abgänge: Ümit Saygi (Vereinslos)TV AldingenTrainer: Roman KasiarZugänge: Lütfi Nteli Chalil (FV Dersimspor Ludwigsburg), Martino Ferrara (TV Oeffingen), Sebastian Pütz (TV Pflugfelden)Abgänge: Jannis Seibold (VfB Neckarrems 1913), Marko Makovic (SV Salamander Kornwestheim)TV PflugfeldenTrainer: Sezer KolkiranZugänge: Renats Bulajevs (SG Schorndorf), Sezer Kolkiran (TSV Ludwigsburg II), Emre Camurcu (TSV Ludwigsburg II), Abdulmuhaimin Alhasan (TSV Ludwigsburg II), Camara Mamady (TSV Ludwigsburg II), Zaki Yazdeen Faidi (TSV Ludwigsburg II), Lirim Avdylai (TSV Ludwigsburg II), Harun Askin (TSV Ludwigsburg II), Hadi Mohamadou (TSV Ludwigsburg II), Alperen Kummru (SG Stuttgart West II), Mazlum Yöntem (FV Germania Degerloch II), Genesis Okoye (MTV Stuttgart), Simon Neidlinger (TV Möglingen), Maximilian Stanke Da Silva (TSV Ludwigsburg II), Tajudeen Abiodun Olaonipakun (TSV Ludwigsburg II), Gorr Ngum (TSV Ludwigsburg II), Cham Mor (TSV Ludwigsburg II), Prince Roy Ugwu (Calcio Leinfelden-Echterdingen II)Abgänge: Ahmad Hamide (Unbekannt), Alessandro Squillante (Unbekannt), Emre Kacmaz (Unbekannt), Johannes Capan (Aramäer Bietigheim), Driton Zumer (TV Aldingen II), Kenan Merdan (TSV Asperg), Davide Venniro (TSV Asperg), Maximilian Krämer (VfB Neckarrems 1913), Nico Kandler (VfB Neckarrems 1913), Sebastian Pütz (TV Aldingen), Ufuk Yilmaz (Vereinslos), Adrian Hoti (Vereinslos), Precious Onuoha (Vereinslos), Keremcan Altunbas (Vereinslos), Henos Burgess (Vereinslos), Tolgahan Kap (TV Pflugfelden U11), Arlind Abidinoski (NK Croatia Bietigheim), Hattab Yildiz (Türk. SC Kornwestheim), Julian Dahlfeld (FV Ingersheim), Arda Aydin (Vereinslos), Mert Aydin (Vereinslos), Ruslans Purins (Vereinslos), Drilon Hasanaj (Vereinslos), Fabian Lutz (Vereinslos), Niko Jagas (Vereinslos)

---

Bezirksliga Stuttgart/Böblingen

ASV Botnang

Trainer: Alexander Schweizer

Zugänge: André Joaquim Faria Duarte (FSV 08 Bietigheim-Bissingen II), Edison Qenaj (AKV B.G. Ludwigsburg)

Abgänge: keine



Croatia Stuttgart

Trainer: Niki Oroz

Zugänge: Patrik Samuel Salihu (HNK Slaven Stuttgart), Flavio Caldieri (SC Korb)

Abgänge: Mirko Perkovic (SV Croatia Reutlingen)



Spvgg 1897 Cannstatt

Trainer: Damian Nagler

Zugänge: Devrim Azad Sefer (TSVgg Plattenhardt), Devrim Azad Sefer (), Jonas Neumann (FSV SW Neunkirchen-Seelscheid), Zama Tibu Fru Gustave (TSV Schmiden)

Abgänge: Jeffrey Frimpong (unbekannt), Mal Hasaj (TSV Musberg), Al Baraa Al Hariri (TSV Musberg)



SpVgg Holzgerlingen

Trainer: Bernd Gluiber

Zugänge: keine

Abgänge: Valentin Kislat (TV Altdorf), Marc Albien (SSV Rübgarten)



SV Bonlanden

Trainer: Carmine Napolitano

Zugänge: keine

Abgänge: Polykarpos Deliannidis (TSV Neckartailfingen), Dimitris Arsos (GFV Ermis Metanastis Stuttgart)



SV Deckenpfronn

Trainer: Alex Thies

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Nufringen

Trainer: Dustin Kappus

Zugänge: Ahmet Ensar Emirzeoglu (FC Gärtringen II), Janik Wagner (Türk. SV Herrenberg)

Abgänge: keine



SV Rohrau

Trainer: Matthias Mang, Björn Holz

Zugänge: keine

Abgänge: Mohammad Tajik (Spvgg Warmbronn)



SV Vaihingen

Trainer: Tim Schumann

Zugänge: Jonas Günther (TSV Grafenau)

Abgänge: keine



TSV Dagersheim

Trainer: Tim Lehle, Marco Bernhardt

Zugänge: Lars Kristoffersen (GSV Maichingen)

Abgänge: Evangelos Lioliakis (GFV Ermis Metanastis Stuttgart), Thomas Hesse (TSV Dagersheim II), Lucas Dannecker (TSV Dagersheim II), Dennis Bauer (TSV Dagersheim II), Chris Kast (TSV Dagersheim II), Mike Müller (TSV Dagersheim II), Admir Kasapi (KSC Sindelfingen)



TSV Jahn Büsnau

Trainer: Dominik Lenhardt

Zugänge: Aziz Issah (GSV Maichingen II)

Abgänge: Muhammed Uyar (SV Oberjesingen), Tom Prokein (TSV Kuppingen)



TSV Musberg

Trainer: Christopher Eisenhardt

Zugänge: Deniz Yesilyurt (TV Möglingen), Lean Winter (TV Darmsheim), Mehmet Karakus (TV Echterdingen), Mal Hasaj (Spvgg 1897 Cannstatt), Al Baraa Al Hariri (Spvgg 1897 Cannstatt)

Abgänge: Benjamin Lieber (Pausiert), Dennis Zschorsch (Pausiert aufgrund Verletzung), Lukas Zug (Pausiert bzw. Sportlicher Leiter), Marlon Stoll (Pausiert)



TV Darmsheim

Trainer: Daniel Knoll

Zugänge: Stefano Meola (TSV Ehningen)

Abgänge: Lean Winter (TSV Musberg), Enes Erdemli (FV Mönchberg)



TV Echterdingen II

Trainer: Martin Kittelberger, Markus Müller, Sascha Blessing

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VfL Herrenberg

Trainer: Daniel Wahnsiedler, Manuel Zug

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VfL Oberjettingen

Trainer: Markus Carle

Zugänge: Volker Flister ()

Abgänge: Simon Bauer (SV Grün-Weiss Sommerrain)