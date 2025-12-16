 2025-12-03T05:51:34.672Z

Die Wintertransfers der Bezirksliga Enz/Murr und Stuttgart/Böblingen

Auf FuPa gibt es den Überblick.

Die Vorfreude auf die zweite Hälfte der Saison 2025/2026 in der Bezirksliga Enz/Murr und Stuttgart/Böblingen wächst. Alle Vereine planen den Kader für die Spiele nach der Winterpause. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.

Bezirksliga Enz/Murr

AKV B.G. Ludwigsburg
Trainer: Eleftherios Avraam
Zugänge: keine
Abgänge: Elvis Bylykbashi (SF Höfen-Baach)

FC Marbach
Trainer: Steffen Leibold, Dominik Gallert
Zugänge: Nick Petruzzelli ()
Abgänge: keine

FSV 08 Bietigheim-Bissingen II
Trainer: Franco Buono
Zugänge: keine
Abgänge: Joshua Osita King (FC Fatihspor Pforzheim)

FV Löchgau II
Trainer: Yannick Reustle, Fabrizio D'Amario
Zugänge: keine
Abgänge: keine

NK Croatia Bietigheim
Trainer: Michael Lamnek
Zugänge: keine
Abgänge: Tarik Cehic (SC Korb)

Spvgg Besigheim
Trainer: Simon Herbst
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Germania Bietigheim
Trainer: Holger Ludwig
Zugänge: Richmond Ansu (TSV Ehningen)
Abgänge: Gökdeniz Sari (SKV Eglosheim)

SV Pattonville
Trainer: Francis Pola
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Salamander Kornwestheim
Trainer: Roberto Raimondo, Tobias Oesterwinter
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TASV Hessigheim
Trainer: Kevin Merkler
Zugänge: keine
Abgänge: Thilo Grötzinger (FV Kirchheim)

TSV Heimsheim
Trainer: Oliver Kudera
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Merklingen
Trainer: Uwe Eberhard
Zugänge: Euron Beqiri (SKV Rutesheim)
Abgänge: Thomas Babel (Karriereende)

TSV Münchingen
Trainer: Sahin Üste
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Phönix Lomersheim
Trainer: Karl-Heinz Nagel
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Schwieberdingen
Trainer: Piero Stampete
Zugänge: keine
Abgänge: Ümit Saygi (Vereinslos)

TV Aldingen
Trainer: Roman Kasiar
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TV Pflugfelden
Trainer: Tolgahan Kap
Zugänge: keine
Abgänge: Ahmad Hamide (Unbekannt), Alessandro Squillante (Unbekannt), Driton Zumer (TV Aldingen II), Davide Venniro (Unbekannt), Hattab Yildiz (Unbekannt), Kenan Merdan (Unbekannt), Emre Kacmaz (Unbekannt), Johannes Capan (Unbekannt)

Bezirksliga Stuttgart/Böblingen

ASV Botnang
Trainer: Alexander Schweizer
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Croatia Stuttgart
Trainer: Niki Oroz
Zugänge: Patrik Samuel Salihu (HNK Slaven Stuttgart)
Abgänge: Mirko Perkovic (SV Croatia Reutlingen)

Spvgg 1897 Cannstatt
Trainer: Damian Nagler
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SpVgg Holzgerlingen
Trainer: Bernd Gluiber
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Bonlanden
Trainer: Carmine Napolitano
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Deckenpfronn
Trainer: Alex Thies
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Nufringen
Trainer: Dustin Kappus
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Rohrau
Trainer: Matthias Mang, Björn Holz
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Vaihingen
Trainer: Tim Schumann
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Dagersheim
Trainer: Tim Lehle, Marco Bernhardt
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Jahn Büsnau
Trainer: Dominik Lenhardt
Zugänge: keine
Abgänge: Muhammed Uyar (SV Oberjesingen)

TSV Musberg
Trainer: Christopher Eisenhardt
Zugänge: Deniz Yesilyurt (TV Möglingen), Lean Winter (TV Darmsheim)
Abgänge: Benjamin Lieber (Pausiert)

TV Darmsheim
Trainer: Daniel Knoll
Zugänge: keine
Abgänge: Lean Winter (TSV Musberg)

TV Echterdingen II
Trainer: Martin Kittelberger, Markus Müller, Sascha Blessing
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfL Herrenberg
Trainer: Daniel Wahnsiedler, Manuel Zug
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfL Oberjettingen
Trainer: Markus Carle
Zugänge: Volker Flister ()
Abgänge: keine

