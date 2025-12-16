Die Wintertransfers der Bezirksliga Enz/Murr und Stuttgart/Böblingen

Die Vorfreude auf die zweite Hälfte der Saison 2025/2026 in der Bezirksliga Enz/Murr und Stuttgart/Böblingen wächst. Alle Vereine planen den Kader für die Spiele nach der Winterpause. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.
AKV B.G. Ludwigsburg
Trainer: Eleftherios Avraam
Zugänge: keine
Abgänge: Elvis Bylykbashi (SF Höfen-Baach)
FC Marbach
Trainer: Steffen Leibold, Dominik Gallert
Zugänge: Nick Petruzzelli ()
Abgänge: keine
FSV 08 Bietigheim-Bissingen II
Trainer: Franco Buono
Zugänge: keine
Abgänge: Joshua Osita King (FC Fatihspor Pforzheim)
FV Löchgau II
Trainer: Yannick Reustle, Fabrizio D'Amario
Zugänge: keine
Abgänge: keine
NK Croatia Bietigheim
Trainer: Michael Lamnek
Zugänge: keine
Abgänge: Tarik Cehic (SC Korb)
Spvgg Besigheim
Trainer: Simon Herbst
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Germania Bietigheim
Trainer: Holger Ludwig
Zugänge: Richmond Ansu (TSV Ehningen)
Abgänge: Gökdeniz Sari (SKV Eglosheim)
SV Pattonville
Trainer: Francis Pola
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Salamander Kornwestheim
Trainer: Roberto Raimondo, Tobias Oesterwinter
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TASV Hessigheim
Trainer: Kevin Merkler
Zugänge: keine
Abgänge: Thilo Grötzinger (FV Kirchheim)
TSV Heimsheim
Trainer: Oliver Kudera
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Merklingen
Trainer: Uwe Eberhard
Zugänge: Euron Beqiri (SKV Rutesheim)
Abgänge: Thomas Babel (Karriereende)
TSV Münchingen
Trainer: Sahin Üste
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Phönix Lomersheim
Trainer: Karl-Heinz Nagel
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Schwieberdingen
Trainer: Piero Stampete
Zugänge: keine
Abgänge: Ümit Saygi (Vereinslos)
TV Aldingen
Trainer: Roman Kasiar
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TV Pflugfelden
Trainer: Tolgahan Kap
Zugänge: keine
Abgänge: Ahmad Hamide (Unbekannt), Alessandro Squillante (Unbekannt), Driton Zumer (TV Aldingen II), Davide Venniro (Unbekannt), Hattab Yildiz (Unbekannt), Kenan Merdan (Unbekannt), Emre Kacmaz (Unbekannt), Johannes Capan (Unbekannt)
---
ASV Botnang
Trainer: Alexander Schweizer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Croatia Stuttgart
Trainer: Niki Oroz
Zugänge: Patrik Samuel Salihu (HNK Slaven Stuttgart)
Abgänge: Mirko Perkovic (SV Croatia Reutlingen)
Spvgg 1897 Cannstatt
Trainer: Damian Nagler
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SpVgg Holzgerlingen
Trainer: Bernd Gluiber
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Bonlanden
Trainer: Carmine Napolitano
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Deckenpfronn
Trainer: Alex Thies
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Nufringen
Trainer: Dustin Kappus
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Rohrau
Trainer: Matthias Mang, Björn Holz
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Vaihingen
Trainer: Tim Schumann
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Dagersheim
Trainer: Tim Lehle, Marco Bernhardt
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Jahn Büsnau
Trainer: Dominik Lenhardt
Zugänge: keine
Abgänge: Muhammed Uyar (SV Oberjesingen)
TSV Musberg
Trainer: Christopher Eisenhardt
Zugänge: Deniz Yesilyurt (TV Möglingen), Lean Winter (TV Darmsheim)
Abgänge: Benjamin Lieber (Pausiert)
TV Darmsheim
Trainer: Daniel Knoll
Zugänge: keine
Abgänge: Lean Winter (TSV Musberg)
TV Echterdingen II
Trainer: Martin Kittelberger, Markus Müller, Sascha Blessing
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfL Herrenberg
Trainer: Daniel Wahnsiedler, Manuel Zug
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfL Oberjettingen
Trainer: Markus Carle
Zugänge: Volker Flister ()
Abgänge: keine