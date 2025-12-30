Die Wintertransfers der Bezirksliga Enz/Murr und Stuttgart/Böblingen

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die Vorfreude auf die zweite Hälfte der Saison 2025/2026 in der Bezirksliga Enz/Murr und Stuttgart/Böblingen wächst. Alle Vereine planen den Kader für die Spiele nach der Winterpause. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.

Bezirksliga Enz/Murr AKV B.G. Ludwigsburg

Trainer: Eleftherios Avraam

Zugänge: keine

Abgänge: Elvis Bylykbashi (SF Höfen-Baach), Erkan Orak (FV Sönmez Spor Bietigheim), Ardit Abidinoski (FSV 08 Bietigheim-Bissingen II)



FC Marbach

Trainer: Steffen Leibold, Dominik Gallert

Zugänge: Nick Petruzzelli (GSV Erdmannhausen)

Abgänge: keine



FSV 08 Bietigheim-Bissingen II

Trainer: Franco Buono

Zugänge: Ardit Abidinoski (AKV B.G. Ludwigsburg)

Abgänge: Joshua Osita King (FC Fatihspor Pforzheim)



FV Löchgau II

Trainer: Yannick Reustle, Fabrizio D'Amario

Zugänge: keine

Abgänge: keine



NK Croatia Bietigheim

Trainer: Michael Lamnek

Zugänge: keine

Abgänge: Tarik Cehic (SC Korb)



Spvgg Besigheim

Trainer: Simon Herbst

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Germania Bietigheim

Trainer: Holger Ludwig

Zugänge: Richmond Ansu (TSV Ehningen)

Abgänge: Gökdeniz Sari (SKV Eglosheim)



SV Pattonville

Trainer: Francis Pola

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Salamander Kornwestheim

Trainer: Roberto Raimondo, Tobias Oesterwinter

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TASV Hessigheim

Trainer: Kevin Merkler

Zugänge: keine

Abgänge: Thilo Grötzinger (FV Kirchheim)



TSV Heimsheim

Trainer: Oliver Kudera

Zugänge: keine

Abgänge: Nico Österreicher (SV Neuhausen (Pforzh.))



TSV Merklingen

Trainer: Uwe Eberhard

Zugänge: Euron Beqiri (SKV Rutesheim)

Abgänge: Thomas Babel (Karriereende)



TSV Münchingen

Trainer: Sahin Üste

Zugänge: keine

Abgänge: Semijel Mulalic (SV Grün-Weiss Sommerrain)



TSV Phönix Lomersheim

Trainer: Karl-Heinz Nagel

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Schwieberdingen

Trainer: Piero Stampete

Zugänge: keine

Abgänge: Ümit Saygi (Vereinslos)



TV Aldingen

Trainer: Roman Kasiar

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TV Pflugfelden

Trainer: Tolgahan Kap

Zugänge: Renats Bulajevs (SG Schorndorf)

Abgänge: Ahmad Hamide (Unbekannt), Alessandro Squillante (Unbekannt), Driton Zumer (TV Aldingen II), Davide Venniro (Unbekannt), Hattab Yildiz (Unbekannt), Kenan Merdan (Unbekannt), Emre Kacmaz (Unbekannt), Johannes Capan (Aramäer Bietigheim)

--- Bezirksliga Stuttgart/Böblingen