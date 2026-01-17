Die Wintertransfers der Bezirksliga Bodensee und Oberschwaben
Auf FuPa gibt es die Übersicht.
Die Vorfreude auf die zweite Hälfte der Saison 2025/2026 in der Bezirksliga Bodensee und der Bezirksliga Oberschwaben wächst. Alle Vereine planen den Kader für die Spiele nach der Winterpause. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.
Bezirksliga Bodensee
FC Dostluk Friedrichshafen
Trainer: Giovanni Rizzo
Zugänge: Eray Dogan (FC Hörbranz Österreich), Mirza Hodzic (FV Ravensburg II), Marvin Weiss (TSV Tettnang), Hakan Fil (TSV Tettnang)
Abgänge: keine
FC Leutkirch
Trainer: Daniel Schmid
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FV Bad Waldsee
Trainer: Julian Madlener
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FV Ravensburg II
Trainer: Gerhard Grünhagel, Markus Wolfangel
Zugänge: Kaan Ayhan (), Kaan Ayhan (SC Hatlerdorf (Österreich)), Sascha Depner (SV Haisterkirch), Lorenz Beer (FC Bizau (Österreich))
Abgänge: Silas Heck (SGM Ummendorf/Fischbach), Mirza Hodzic (Vereinslos), Erijon Abdija (Vereinslos), Mirza Hodzic (FC Dostluk Friedrichshafen)
SG SGM Unterzeil/Seibranz / SV Seibranz
Trainer: Bastian Plocher
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Aichstetten
Trainer: Fabian Durach
Zugänge: Eugen Rimmer ()
Abgänge: keine
SV Baindt
Trainer: Markus Keller
Zugänge: keine
Abgänge: Philipp Kneisl (SV Wolfegg), Sandro Caltabiano (TSV Tettnang), Marlon Brunner (Pausiert)
SV Bergatreute
Trainer: Stephan Bischof
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Maierhöfen/Grünenbach
Trainer: Alexander Odemer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Oberzell
Trainer: Steffen Friedrich, Jascha Fiesel
Zugänge: Marcel Bachhofer (SV Weingarten)
Abgänge: Ylber Xhafa (SV Mochenwangen), Alexander Honold (), Marco Reinhardt (), Alexander Honold (FC Viktoria Buxheim)
SV Vogt
Trainer: Emil Stefan Petca
Zugänge: Joshua Blum (FV Neufra/Donau), Dominik Maier (SpVgg Lindau)
Abgänge: keine
SV Weingarten
Trainer: Dominik Pabst
Zugänge: keine
Abgänge: Martin Bleile (Karriereende), Martin Bleile (), Marcel Bachhofer (SV Oberzell), Kisanthan Nagarasa (Ziel unbekannt), Max Bölle (SV Weingarten II), Leo Erlenbusch (Karriereende), Filip Peric (TSV Tettnang), Purathanan Ganeswaran (SG Baienfurt)
TSG Ailingen
Trainer: Daniel Di Leo
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Eschach
Trainer: Ingo Martin
Zugänge: keine
Abgänge: Louis Lange (SG Baienfurt), Verite Lebeka (SK Weingarten)
TSV Meckenbeuren
Trainer: Klaus Gimple
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Tettnang
Trainer: Tobias Kaiser
Zugänge: Filip Peric (SV Weingarten), Sandro Caltabiano (SV Baindt)
Abgänge: Marvin Weiss (FC Dostluk Friedrichshafen), Hakan Fil (FC Dostluk Friedrichshafen)
VfL Brochenzell
Trainer: Yasin Erdem
Zugänge: Nicolae Georgian Serbanescu (SC Bürgermoos), Jörg Baumann (SV Tannau)
Abgänge: keine
Bezirksliga Oberschwaben
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
Trainer: Jörg Schreyeck
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Mengen
Trainer: Dennis Ivanesic
Zugänge: Moritz Hayn (SV Sigmaringen), Marko Konjevic (FV Neufra/Donau)
Abgänge: keine
FV Bad Saulgau 04
Trainer: David Striegel
Zugänge: Tim Striegel (TSV Riedlingen II), Leon Kleck (SC Pfullendorf), Mike-Luca Faulhaber (SC Pfullendorf), Niklas Häberle (SV Hohentengen)
Abgänge: Selim Uzunpolat (Karriereende), Ibrahim Kiziltoprak (SC Türkiyemspor Saulgau)
FV Rot
Trainer: Michael Cieslak, Maex Mast
Zugänge: Jonathan Hirsch (FV Olympia Laupheim), Sergej Snezhko (SG Emerkingen / Ehingen-Süd)
Abgänge: keine
SG SGM Blönried/Ebersbach / Ebersbach
Trainer: Michael Fischer
Zugänge: keine
Abgänge: Maximilian Gülden (FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies)
SF Hundersingen
Trainer: Jonathan Guth
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG SGM Eberhardzell/Unterschwarzach / Unterschwa.
Trainer: Norbert Badstuber
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Hohentengen
Trainer: Christian Lehr, Lukas Stützle
Zugänge: keine
Abgänge: Niklas Häberle (FV Bad Saulgau 04)
SV Ochsenhausen
Trainer: Andreas Ludwig
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG Ringschnait / Mittelbuch
Trainer: Reiner Voltenauer
Zugänge: Noah Kufner (TSV Neu-Ulm)
Abgänge: keine
SV Sigmaringen
Trainer: Helmut Ulmer
Zugänge: keine
Abgänge: Moritz Hayn (FC Mengen)
SV Steinhausen an der Rottum
Trainer: Oliver Seifert
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Sulmetingen
Trainer: Franz Leicht
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Uttenweiler
Trainer: Steffen Maurer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG Ertingen / Binzwangen
Trainer: Moritz Heimpel
Zugänge: Justin Ezewele (TSV Riederich)
Abgänge: Razvan-Constantin Bucurenciu (Türkspor Biberach), Lukas Renz (TSV Riedlingen), Christoph Buck (TSV Riedlingen)
TSV Kirchberg/Iller
Trainer: Dominik Breher
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG SGM Ummendorf/Fischbach / Fischbach
Trainer: Stefan Wiest
Zugänge: Silas Heck (FV Ravensburg II)
Abgänge: Mircha David Gach (FC Wacker Biberach)
VfB Gutenzell
Trainer: Andreas Höhn
Zugänge: keine
Abgänge: keine