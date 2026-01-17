Die Wintertransfers der Bezirksliga Bodensee und Oberschwaben

– Foto: Fabian Enzensperger

Die Vorfreude auf die zweite Hälfte der Saison 2025/2026 in der Bezirksliga Bodensee und der Bezirksliga Oberschwaben wächst. Alle Vereine planen den Kader für die Spiele nach der Winterpause. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.

Bezirksliga Bodensee



FC Dostluk Friedrichshafen

Trainer: Giovanni Rizzo

Zugänge: Eray Dogan (FC Hörbranz Österreich), Mirza Hodzic (FV Ravensburg II), Marvin Weiss (TSV Tettnang), Hakan Fil (TSV Tettnang)

Abgänge: keine





FC Leutkirch

Trainer: Daniel Schmid

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FV Bad Waldsee

Trainer: Julian Madlener

Zugänge: keine

Abgänge: keine





FV Ravensburg II

Trainer: Gerhard Grünhagel, Markus Wolfangel

Zugänge: Kaan Ayhan (), Kaan Ayhan (SC Hatlerdorf (Österreich)), Sascha Depner (SV Haisterkirch), Lorenz Beer (FC Bizau (Österreich))

Abgänge: Silas Heck (SGM Ummendorf/Fischbach), Mirza Hodzic (Vereinslos), Erijon Abdija (Vereinslos), Mirza Hodzic (FC Dostluk Friedrichshafen)



SG SGM Unterzeil/Seibranz / SV Seibranz

Trainer: Bastian Plocher

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Aichstetten

Trainer: Fabian Durach

Zugänge: Eugen Rimmer ()

Abgänge: keine



SV Baindt

Trainer: Markus Keller

Zugänge: keine

Abgänge: Philipp Kneisl (SV Wolfegg), Sandro Caltabiano (TSV Tettnang), Marlon Brunner (Pausiert)



SV Bergatreute

Trainer: Stephan Bischof

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Maierhöfen/Grünenbach

Trainer: Alexander Odemer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Oberzell

Trainer: Steffen Friedrich, Jascha Fiesel

Zugänge: Marcel Bachhofer (SV Weingarten)

Abgänge: Ylber Xhafa (SV Mochenwangen), Alexander Honold (), Marco Reinhardt (), Alexander Honold (FC Viktoria Buxheim)



SV Vogt

Trainer: Emil Stefan Petca

Zugänge: Joshua Blum (FV Neufra/Donau), Dominik Maier (SpVgg Lindau)

Abgänge: keine



SV Weingarten

Trainer: Dominik Pabst

Zugänge: keine

Abgänge: Martin Bleile (Karriereende), Martin Bleile (), Marcel Bachhofer (SV Oberzell), Kisanthan Nagarasa (Ziel unbekannt), Max Bölle (SV Weingarten II), Leo Erlenbusch (Karriereende), Filip Peric (TSV Tettnang), Purathanan Ganeswaran (SG Baienfurt)



TSG Ailingen

Trainer: Daniel Di Leo

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Eschach

Trainer: Ingo Martin

Zugänge: keine

Abgänge: Louis Lange (SG Baienfurt), Verite Lebeka (SK Weingarten)



TSV Meckenbeuren

Trainer: Klaus Gimple

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Tettnang

Trainer: Tobias Kaiser

Zugänge: Filip Peric (SV Weingarten), Sandro Caltabiano (SV Baindt)

Abgänge: Marvin Weiss (FC Dostluk Friedrichshafen), Hakan Fil (FC Dostluk Friedrichshafen)



VfL Brochenzell

Trainer: Yasin Erdem

Zugänge: Nicolae Georgian Serbanescu (SC Bürgermoos), Jörg Baumann (SV Tannau)

Abgänge: keine







Bezirksliga Oberschwaben



FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen

Trainer: Jörg Schreyeck

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Mengen

Trainer: Dennis Ivanesic

Zugänge: Moritz Hayn (SV Sigmaringen), Marko Konjevic (FV Neufra/Donau)

Abgänge: keine



FV Bad Saulgau 04

Trainer: David Striegel

Zugänge: Tim Striegel (TSV Riedlingen II), Leon Kleck (SC Pfullendorf), Mike-Luca Faulhaber (SC Pfullendorf), Niklas Häberle (SV Hohentengen)

Abgänge: Selim Uzunpolat (Karriereende), Ibrahim Kiziltoprak (SC Türkiyemspor Saulgau)



FV Rot

Trainer: Michael Cieslak, Maex Mast

Zugänge: Jonathan Hirsch (FV Olympia Laupheim), Sergej Snezhko (SG Emerkingen / Ehingen-Süd)

Abgänge: keine



SG SGM Blönried/Ebersbach / Ebersbach

Trainer: Michael Fischer

Zugänge: keine

Abgänge: Maximilian Gülden (FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies)



SF Hundersingen

Trainer: Jonathan Guth

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG SGM Eberhardzell/Unterschwarzach / Unterschwa.

Trainer: Norbert Badstuber

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Hohentengen

Trainer: Christian Lehr, Lukas Stützle

Zugänge: keine

Abgänge: Niklas Häberle (FV Bad Saulgau 04)



SV Ochsenhausen

Trainer: Andreas Ludwig

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG Ringschnait / Mittelbuch

Trainer: Reiner Voltenauer

Zugänge: Noah Kufner (TSV Neu-Ulm)

Abgänge: keine



SV Sigmaringen

Trainer: Helmut Ulmer

Zugänge: keine

Abgänge: Moritz Hayn (FC Mengen)



SV Steinhausen an der Rottum

Trainer: Oliver Seifert

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Sulmetingen

Trainer: Franz Leicht

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Uttenweiler

Trainer: Steffen Maurer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG Ertingen / Binzwangen

Trainer: Moritz Heimpel

Zugänge: Justin Ezewele (TSV Riederich)

Abgänge: Razvan-Constantin Bucurenciu (Türkspor Biberach), Lukas Renz (TSV Riedlingen), Christoph Buck (TSV Riedlingen)



TSV Kirchberg/Iller

Trainer: Dominik Breher

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG SGM Ummendorf/Fischbach / Fischbach

Trainer: Stefan Wiest

Zugänge: Silas Heck (FV Ravensburg II)

Abgänge: Mircha David Gach (FC Wacker Biberach)



VfB Gutenzell

Trainer: Andreas Höhn

Zugänge: keine

Abgänge: keine



