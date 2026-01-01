Die Wintertransfers der Bezirksliga Bodensee

Die Vorfreude auf die zweite Hälfte der Saison 2025/2026 in der Bezirksliga Bodensee wächst. Alle Vereine planen den Kader für die Spiele nach der Winterpause. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.
FC Dostluk Friedrichshafen
Trainer: Giovanni Rizzo
Zugänge: Eray Dogan (FC Hörbranz Österreich), Mirza Hodzic (FV Ravensburg II), Marvin Weiss (TSV Tettnang)
Abgänge: keine
FC Leutkirch
Trainer: Daniel Schmid
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FV Bad Waldsee
Trainer: Julian Madlener
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FV Ravensburg II
Trainer: Gerhard Grünhagel, Markus Wolfangel
Zugänge: Kaan Ayhan (), Kaan Ayhan (SC Hatlerdorf (Österreich)), Sascha Depner (SV Haisterkirch), Lorenz Beer (FC Bizau (Österreich))
Abgänge: Silas Heck (SGM Ummendorf/Fischbach), Mirza Hodzic (Vereinslos), Erijon Abdija (Vereinslos), Mirza Hodzic (FC Dostluk Friedrichshafen)
SG SGM Unterzeil/Seibranz / SV Seibranz
Trainer: Bastian Plocher
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Aichstetten
Trainer: Fabian Durach
Zugänge: Eugen Rimmer ()
Abgänge: keine
SV Baindt
Trainer: Markus Keller
Zugänge: keine
Abgänge: Philipp Kneisl (SV Wolfegg)
SV Bergatreute
Trainer: Stephan Bischof
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Maierhöfen/Grünenbach
Trainer: Alexander Odemer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Oberzell
Trainer: Steffen Friedrich, Jascha Fiesel
Zugänge: Marcel Bachhofer (SV Weingarten)
Abgänge: Ylber Xhafa (SV Mochenwangen), Alexander Honold (), Marco Reinhardt ()
SV Vogt
Trainer: Emil Stefan Petca
Zugänge: Joshua Blum (FV Neufra/Donau), Dominik Maier (SpVgg Lindau)
Abgänge: keine
SV Weingarten
Trainer: Dominik Pabst
Zugänge: keine
Abgänge: Martin Bleile (Karriereende), Martin Bleile (), Marcel Bachhofer (SV Oberzell), Kisanthan Nagarasa (Ziel unbekannt), Max Bölle (SV Weingarten II), Leo Erlenbusch (Karriereende), Filip Peric (TSV Tettnang)
TSG Ailingen
Trainer: Daniel Di Leo
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Eschach
Trainer: Ingo Martin
Zugänge: keine
Abgänge: Louis Lange (SG Baienfurt)
TSV Meckenbeuren
Trainer: Klaus Gimple
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Tettnang
Trainer: Tobias Kaiser
Zugänge: Filip Peric (SV Weingarten)
Abgänge: Marvin Weiss (FC Dostluk Friedrichshafen)
VfL Brochenzell
Trainer: Yasin Erdem
Zugänge: Nicolae Georgian Serbanescu (SC Bürgermoos), Jörg Baumann (SV Tannau)
Abgänge: keine