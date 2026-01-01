Die Wintertransfers der Bezirksliga Bodensee

Die Vorfreude auf die zweite Hälfte der Saison 2025/2026 in der Bezirksliga Bodensee wächst. Alle Vereine planen den Kader für die Spiele nach der Winterpause. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.

FC Dostluk Friedrichshafen

Trainer: Giovanni Rizzo

Zugänge: Eray Dogan (FC Hörbranz Österreich), Mirza Hodzic (FV Ravensburg II), Marvin Weiss (TSV Tettnang)

Abgänge: keine



FC Leutkirch

Trainer: Daniel Schmid

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FV Bad Waldsee

Trainer: Julian Madlener

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FV Ravensburg II

Trainer: Gerhard Grünhagel, Markus Wolfangel

Zugänge: Kaan Ayhan (), Kaan Ayhan (SC Hatlerdorf (Österreich)), Sascha Depner (SV Haisterkirch), Lorenz Beer (FC Bizau (Österreich))

Abgänge: Silas Heck (SGM Ummendorf/Fischbach), Mirza Hodzic (Vereinslos), Erijon Abdija (Vereinslos), Mirza Hodzic (FC Dostluk Friedrichshafen)



SG SGM Unterzeil/Seibranz / SV Seibranz

Trainer: Bastian Plocher

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Aichstetten

Trainer: Fabian Durach

Zugänge: Eugen Rimmer ()

Abgänge: keine



SV Baindt

Trainer: Markus Keller

Zugänge: keine

Abgänge: Philipp Kneisl (SV Wolfegg)



SV Bergatreute

Trainer: Stephan Bischof

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Maierhöfen/Grünenbach

Trainer: Alexander Odemer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Oberzell

Trainer: Steffen Friedrich, Jascha Fiesel

Zugänge: Marcel Bachhofer (SV Weingarten)

Abgänge: Ylber Xhafa (SV Mochenwangen), Alexander Honold (), Marco Reinhardt ()



SV Vogt

Trainer: Emil Stefan Petca

Zugänge: Joshua Blum (FV Neufra/Donau), Dominik Maier (SpVgg Lindau)

Abgänge: keine



SV Weingarten

Trainer: Dominik Pabst

Zugänge: keine

Abgänge: Martin Bleile (Karriereende), Martin Bleile (), Marcel Bachhofer (SV Oberzell), Kisanthan Nagarasa (Ziel unbekannt), Max Bölle (SV Weingarten II), Leo Erlenbusch (Karriereende), Filip Peric (TSV Tettnang)



TSG Ailingen

Trainer: Daniel Di Leo

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Eschach

Trainer: Ingo Martin

Zugänge: keine

Abgänge: Louis Lange (SG Baienfurt)



TSV Meckenbeuren

Trainer: Klaus Gimple

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Tettnang

Trainer: Tobias Kaiser

Zugänge: Filip Peric (SV Weingarten)

Abgänge: Marvin Weiss (FC Dostluk Friedrichshafen)



VfL Brochenzell

Trainer: Yasin Erdem

Zugänge: Nicolae Georgian Serbanescu (SC Bürgermoos), Jörg Baumann (SV Tannau)

Abgänge: keine