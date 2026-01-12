 2026-01-09T09:36:09.492Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die Wintertransfers der Bezirksliga Alb und Donau/Iller

Auf FuPa gibt es den Überblick.

Verlinkte Inhalte

BZL Donau/Iller
Bezirksliga Alb
SW Donau
SG Öpfingen
FV Asch-S.

Die Vorfreude auf die zweite Hälfte der Saison 2025/2026 in der Bezirksliga Alb und Donau/Iller wächst. Alle Vereine planen den Kader für die Spiele nach der Winterpause. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.

Bezirksliga Alb

SG Reutlingen
Trainer: Zvonimir Kvesic
Zugänge: keine
Abgänge: Tim Hahn (TSV Betzingen U23 III)

SV 03 Tübingen
Trainer: Patrik Bölzle, Heiko Necker
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Pfrondorf
Trainer: Marvin Heim
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Walddorf
Trainer: Sven Pichler
Zugänge: keine
Abgänge: Tobias Fischer (SG Aichtal)

SV Zainingen
Trainer: Marco Farmakoski, Timo Schweizer
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSG Tübingen II
Trainer: Gunnar Erz
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSG Upfingen
Trainer: Stefan Baisch
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG SGM Altingen/Entringen / Entringen
Trainer: Steffen Reichert, Kevin Hartmann
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG SGM Dettingen/Glems / TSV Glems
Trainer: Tiberiu Vanca
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Genkingen
Trainer: Marco Knoll
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Gomaringen
Trainer: Sevket Gencaban
Zugänge: Panagiotis Nakos ()
Abgänge: keine

TSV Hirschau
Trainer: Marco Calderaro
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Ofterdingen
Trainer: Andreas Beyerle
Zugänge: keine
Abgänge: Felix Schimanski (Erzingen/SG Roßwangen/Endingen II)

TSV Sickenhausen
Trainer: Paul Philipp Prochiner, Manuel Geiger
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TV Derendingen
Trainer: Andreas Felger
Zugänge: Dan Mattler ()
Abgänge: keine

VfL Pfullingen II
Trainer: Benjamin Hübner
Zugänge: keine
Abgänge: keine

---

Bezirksliga Donau/Iller

FC Burlafingen
Trainer: Michael Schmid
Zugänge: Lorenzo Loris Stabile (FV Gerlenhofen)
Abgänge: Kaan Karakaya (SGM Senden-Ay), Ahmad Alnakdali (TSG Söflingen)

FC Hüttisheim
Trainer: Rafael Da Silva
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FV Asch-Sonderbuch
Trainer: Fabian Flinspach
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG SGM Senden-Ay / FV Senden
Trainer: Kubilay Yesilöz
Zugänge: Cenk Sahin (FC Birumut Ulm), Kaan Karakaya (FC Burlafingen), Engin Karasoy (Türkspor Neu-Ulm), Serhat Sögüt (TSV Regglisweiler), Emre Sögüt (TSV Regglisweiler), Ugur Acikel (FV Altenstadt), Erdem Erbektas (FC Birumut Ulm)
Abgänge: Stefan Reinert (FV Bellenberg), Adrian Haxhijaj (SV Grimmelfingen), Florian Wentzel (TSV Blaustein)

SC Türkgücü Ulm
Trainer: Halil Korkmaz
Zugänge: Burak Kesici (Türkspor Biberach), Ismail Demiray (FC Blaubeuren)
Abgänge: Salahudin Beckovic (SV Ljiljan Ulm), Emre Ertürk (SV Ljiljan Ulm)

SG Öpfingen
Trainer: Steffen Lehmann
Zugänge: Luan Wöckel (SG Emerkingen / Ehingen-Süd)
Abgänge: keine

SG SGM Aufheim Holzschwang / Holzschwang
Trainer: Johannes Paul
Zugänge: keine
Abgänge: Endrit Kastrati (SpVgg Au/Iller)

SV Eggingen
Trainer: Raphael Jakob
Zugänge: Florian Griesinger (SC Heroldstatt)
Abgänge: keine

SV Jungingen
Trainer: Marco Kogler, Tobias Häderer
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Offenhausen
Trainer: Dragan Trkulja
Zugänge: Magnus Radlmayr (TSV Neu-Ulm), Marcel Braun (SV Mähringen)
Abgänge: Berat Yilmaz (FV Biberach/Riß)

SV Westerheim
Trainer: Frank Klingler
Zugänge: keine
Abgänge: Leon Agaj (TSV Blaustein)

TSG Ehingen
Trainer: Mario Sopic
Zugänge: Nikolaj Adlwarth (FC Blaubeuren), Axel Durand Sime (FV Biberach/Riß)
Abgänge: keine

SG SW Donau / Munderkingen
Trainer: Tom Breymaier
Zugänge: Lars Luhr (), Philipp Faßold (SG Emerkingen / Ehingen-Süd), Raphael Stvoric (SG Griesingen)
Abgänge: keine

TSV Blaustein
Trainer: Benjamin Huber
Zugänge: Seymen Yilmaz (Türkspor Neu-Ulm), Leon Agaj (SV Westerheim), Florian Wentzel (SGM Senden-Ay)
Abgänge: Felix Rothe (TSV 1860 München III), Metin Sahin (SV Mähringen), Görkem Orum (SV Mähringen), Timo Engstler (SV Mähringen)

TSV Kettershausen-Bebenhausen
Trainer: Selim Cicek-Bader
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Langenau
Trainer: Benjamin Bilger
Zugänge: keine
Abgänge: Ekin Demir (SV Asselfingen)

Aufrufe: 012.1.2026, 12:00 Uhr
Timo BabicAutor