Die Wintertransfers der Bezirksliga Alb und Donau/Iller

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die Vorfreude auf die zweite Hälfte der Saison 2025/2026 in der Bezirksliga Alb und Donau/Iller wächst. Alle Vereine planen den Kader für die Spiele nach der Winterpause. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.

Bezirksliga Alb SG Reutlingen

Trainer: Zvonimir Kvesic

Zugänge: keine

Abgänge: Tim Hahn (TSV Betzingen U23 III)



SV 03 Tübingen

Trainer: Patrik Bölzle, Heiko Necker

Zugänge: keine

Abgänge: keine





SV Pfrondorf

Trainer: Marvin Heim

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Walddorf

Trainer: Sven Pichler

Zugänge: keine

Abgänge: Tobias Fischer (SG Aichtal)



