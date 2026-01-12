Die Wintertransfers der Bezirksliga Alb und Donau/Iller

Die Vorfreude auf die zweite Hälfte der Saison 2025/2026 in der Bezirksliga Alb und Donau/Iller wächst. Alle Vereine planen den Kader für die Spiele nach der Winterpause. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.
SG Reutlingen
Trainer: Zvonimir Kvesic
Zugänge: keine
Abgänge: Tim Hahn (TSV Betzingen U23 III)
SV 03 Tübingen
Trainer: Patrik Bölzle, Heiko Necker
Zugänge: keine
Abgänge: keine
---
FC Burlafingen
Trainer: Michael Schmid
Zugänge: Lorenzo Loris Stabile (FV Gerlenhofen)
Abgänge: Kaan Karakaya (SGM Senden-Ay), Ahmad Alnakdali (TSG Söflingen)
FC Hüttisheim
Trainer: Rafael Da Silva
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FV Asch-Sonderbuch
Trainer: Fabian Flinspach
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG SGM Senden-Ay / FV Senden
Trainer: Kubilay Yesilöz
Zugänge: Cenk Sahin (FC Birumut Ulm), Kaan Karakaya (FC Burlafingen), Engin Karasoy (Türkspor Neu-Ulm), Serhat Sögüt (TSV Regglisweiler), Emre Sögüt (TSV Regglisweiler), Ugur Acikel (FV Altenstadt), Erdem Erbektas (FC Birumut Ulm)
Abgänge: Stefan Reinert (FV Bellenberg), Adrian Haxhijaj (SV Grimmelfingen), Florian Wentzel (TSV Blaustein)
SC Türkgücü Ulm
Trainer: Halil Korkmaz
Zugänge: Burak Kesici (Türkspor Biberach), Ismail Demiray (FC Blaubeuren)
Abgänge: Salahudin Beckovic (SV Ljiljan Ulm), Emre Ertürk (SV Ljiljan Ulm)
SG Öpfingen
Trainer: Steffen Lehmann
Zugänge: Luan Wöckel (SG Emerkingen / Ehingen-Süd)
Abgänge: keine
SG SGM Aufheim Holzschwang / Holzschwang
Trainer: Johannes Paul
Zugänge: keine
Abgänge: Endrit Kastrati (SpVgg Au/Iller)
SV Eggingen
Trainer: Raphael Jakob
Zugänge: Florian Griesinger (SC Heroldstatt)
Abgänge: keine
SV Jungingen
Trainer: Marco Kogler, Tobias Häderer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Offenhausen
Trainer: Dragan Trkulja
Zugänge: Magnus Radlmayr (TSV Neu-Ulm), Marcel Braun (SV Mähringen)
Abgänge: Berat Yilmaz (FV Biberach/Riß)
SV Westerheim
Trainer: Frank Klingler
Zugänge: keine
Abgänge: Leon Agaj (TSV Blaustein)
TSG Ehingen
Trainer: Mario Sopic
Zugänge: Nikolaj Adlwarth (FC Blaubeuren), Axel Durand Sime (FV Biberach/Riß)
Abgänge: keine
SG SW Donau / Munderkingen
Trainer: Tom Breymaier
Zugänge: Lars Luhr (), Philipp Faßold (SG Emerkingen / Ehingen-Süd), Raphael Stvoric (SG Griesingen)
Abgänge: keine
TSV Blaustein
Trainer: Benjamin Huber
Zugänge: Seymen Yilmaz (Türkspor Neu-Ulm), Leon Agaj (SV Westerheim), Florian Wentzel (SGM Senden-Ay)
Abgänge: Felix Rothe (TSV 1860 München III), Metin Sahin (SV Mähringen), Görkem Orum (SV Mähringen), Timo Engstler (SV Mähringen)
TSV Kettershausen-Bebenhausen
Trainer: Selim Cicek-Bader
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Langenau
Trainer: Benjamin Bilger
Zugänge: keine
Abgänge: Ekin Demir (SV Asselfingen)