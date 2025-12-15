Die Wintertransfers der Bezirksliga Alb und Donau/Iller

Die Vorfreude auf die zweite Hälfte der Saison 2025/2026 in der Bezirksliga Alb und Donau/Iller wächst. Alle Vereine planen den Kader für die Spiele nach der Winterpause. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.
SG Reutlingen
Trainer: Zvonimir Kvesic
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV 03 Tübingen
Trainer: Patrik Bölzle, Heiko Necker
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Pfrondorf
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Walddorf
Trainer: Sven Pichler
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Zainingen
Trainer: Marco Farmakoski, Timo Schweizer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSG Tübingen II
Trainer: Gunnar Erz
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSG Upfingen
Trainer: Stefan Baisch
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG SGM Altingen/Entringen / Entringen
Trainer: Steffen Reichert, Kevin Hartmann
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG SGM Dettingen/Glems / TSV Glems
Trainer: Tiberiu Vanca
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Genkingen
Trainer: Marco Knoll
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Gomaringen
Trainer: Sevket Gencaban
Zugänge: Panagiotis Nakos ()
Abgänge: keine
TSV Hirschau
Trainer: Marco Calderaro
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Ofterdingen
Trainer: Andreas Beyerle
Zugänge: keine
Abgänge: Felix Schimanski (Erzingen/SG Roßwangen/Endingen II)
TSV Sickenhausen
Trainer: Paul Philipp Prochiner, Manuel Geiger
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TV Derendingen
Trainer: Andreas Felger
Zugänge: Dan Mattler ()
Abgänge: keine
VfL Pfullingen II
Trainer: Benjamin Hübner
Zugänge: keine
Abgänge: keine
---
FC Burlafingen
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: Kaan Karakaya (SGM Senden-Ay), Ahmad Alnakdali (TSG Söflingen)
FC Hüttisheim
Trainer: Rafael Da Silva
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FV Asch-Sonderbuch
Trainer: Fabian Flinspach
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG SGM Senden-Ay / FV Senden
Trainer: Kubilay Yesilöz
Zugänge: Cenk Sahin (FC Birumut Ulm), Kaan Karakaya (FC Burlafingen)
Abgänge: keine
SC Türkgücü Ulm
Trainer: Halil Korkmaz
Zugänge: keine
Abgänge: Salahudin Beckovic (SV Ljiljan Ulm), Emre Ertürk (SV Ljiljan Ulm)
SG Öpfingen
Trainer: Steffen Lehmann
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG SGM Aufheim Holzschwang / Holzschwang
Trainer: Johannes Paul
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Eggingen
Trainer: Raphael Jakob
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Jungingen
Trainer: Marco Kogler, Tobias Häderer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Offenhausen
Trainer: Dragan Trkulja
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Westerheim
Trainer: Frank Klingler
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSG Ehingen
Trainer: Mario Sopic
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG SW Donau / Munderkingen
Trainer: Tom Breymaier
Zugänge: Adrian Stocker ()
Abgänge: keine
TSV Blaustein
Trainer: Benjamin Huber
Zugänge: keine
Abgänge: Felix Rothe (TSV 1860 München III), Metin Sahin (SV Mähringen), Görkem Orum (SV Mähringen)
TSV Kettershausen-Bebenhausen
Trainer: Selim Cicek-Bader
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Langenau
Trainer: Benjamin Bilger
Zugänge: keine
Abgänge: keine