Die Wintertransfers der Bezirksliga Alb und Donau/Iller

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die Vorfreude auf die zweite Hälfte der Saison 2025/2026 in der Bezirksliga Alb und Donau/Iller wächst. Alle Vereine planen den Kader für die Spiele nach der Winterpause. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.

Bezirksliga Alb

SG Reutlingen

Trainer: Zvonimir Kvesic

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV 03 Tübingen

Trainer: Patrik Bölzle, Heiko Necker

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Pfrondorf

Trainer:

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Walddorf

Trainer: Sven Pichler

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Zainingen

Trainer: Marco Farmakoski, Timo Schweizer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSG Tübingen II

Trainer: Gunnar Erz

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSG Upfingen

Trainer: Stefan Baisch

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG SGM Altingen/Entringen / Entringen

Trainer: Steffen Reichert, Kevin Hartmann

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG SGM Dettingen/Glems / TSV Glems

Trainer: Tiberiu Vanca

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Genkingen

Trainer: Marco Knoll

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Gomaringen

Trainer: Sevket Gencaban

Zugänge: Panagiotis Nakos ()

Abgänge: keine



TSV Hirschau

Trainer: Marco Calderaro

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Ofterdingen

Trainer: Andreas Beyerle

Zugänge: keine

Abgänge: Felix Schimanski (Erzingen/SG Roßwangen/Endingen II)



TSV Sickenhausen

Trainer: Paul Philipp Prochiner, Manuel Geiger

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TV Derendingen

Trainer: Andreas Felger

Zugänge: Dan Mattler ()

Abgänge: keine



VfL Pfullingen II

Trainer: Benjamin Hübner

Zugänge: keine

Abgänge: keine

--- Bezirksliga Donau/Iller