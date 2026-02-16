Die Wintertransfers der Bayernliga Süd auf einen Blick Was hat sich bei den 17 Teams personell getan? von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Mit Fatjon Celani (Mitte) verliert Türkgücü München seinen Topangreifer. Der 34-Jährige hat sich im Winter dem FC Kempten angeschlossen. – Foto: Simon Eiler

Die Wintertransferperiode ist um, was hat sich bei den 17 Teams der Bayernliga Süd getan? Von einer ruhigen Winterpause konnte beispielsweise bei Türkgücü München nicht die Rede sein. Fast schon traditionell herrscht bei den Neuperlachern erneut ein reges Kommen und Gehen. Wir haben für euch alle Personalbewegungen auf einen Blick:

FC Deisenhofen

Trainer: Andreas Pummer

Zugänge: Julius Leucht (FC Oberlausitz Neugersdorf)

Abgänge: keine



FC Gundelfingen

Trainer: Thomas Rudolph

Zugänge: Felix Hafner (reaktiviert)

Abgänge: Marco Gerold (FC Gundelfingen II)





FC Ismaning

Trainer: Xhevat Muriqi

Zugänge: Dogukan Mumcu (Türkspor Augsburg)

Abgänge: Alekzandar Sinabov (FC Pipinsried), Adam Zouaidi (SV Aubing München)



FC Pipinsried

Trainer: Roman Langer

Zugänge: Dustin Kothmair (TSV Jetzendorf), Enrique Bösl (SV Erlbach), Alekzandar Sinabov (FC Ismaning)

Abgänge: Maximilian Schmidt (TSV Rain/Lech), Pablo Rodriguez Benitez (USA)





FC Sportfreunde Schwaig

Trainer: Christian Donbeck

Zugänge: Felix Thiel (Türkgücü München), Nerman Mackic (TSV Buchbach)

Abgänge: Lucian Schirbl (TuS Geretsried)



FC Sturm Hauzenberg

Trainer: Dominik Schwarz, Alexander Geiger

Zugänge: keine

Abgänge: Senad Sallaku (FC Salzweg), Thomas Köglmeier (TSV Grafenau)



SV Erlbach

Trainer: Lukas Lechner, Johann Grabmeier

Zugänge: keine

Abgänge: Pascal Dirnaichner (TuS 1860 Pfarrkirchen), Enrique Bösl (FC Pipinsried)



SV Heimstetten

Trainer: Sarah Romert

Zugänge: keine

Abgänge: Luke Nauen (VfB Hallbergmoos-Goldach)



SV Kirchanschöring

Trainer: Thomas Leberfinger, Christoph Dinkelbach

Zugänge: keine

Abgänge: Markus Hirmke (ESV Freilassing)



SV Schalding-Heining

Trainer: Stefan Köck

Zugänge: Abaz Mazrekaj (SSV Jahn Regensburg II), Timm Steiner (SC Eltersdorf)

Abgänge: Nikolas Löblein (Ziel unbekannt)



TSV 1860 München II

Trainer: Alper Kayabunar

Zugänge: Lucio Saric (zuletzt RB Leipzig U19)

Abgänge: keine



TSV Kottern

Trainer: Andreas Maier

Zugänge: Micha Bareis (FC Memmingen II)

Abgänge: Kevin Haug (FC Memmingen), Luca Kerber (Türkspor Augsburg)



TSV Landsberg

Trainer: Christoph Rech

Zugänge: Ünal Tosun (Türkgücü München), Peter Schmidt (zuletzt TSV Gilching), Max Fuchs (TSV Nördlingen)

Abgänge: Mert Gaffar Can (TSV Haunstetten), Moritz Ruprecht (1. SC 1911 Heiligenstadt), Cinar Tastan (Ziel unbekannt), Simon Gartmann (TSV Gersthofen)



TSV Nördlingen

Trainer: Daniel Kerscher

Zugänge: keine

Abgänge: Max Fuchs (TSV Landsberg)



Türkgücü München

Trainer: Rainer Elfinger

Zugänge: Jerimiah Dosi (TSG Neustrelitz), Atakan Ege (Waldeck Obermenzing), Soufian Tauber (SV Dornach), Burhan Bahadir (FC Unterföhring), Sahin Bahadir (FC Unterföhring), Taylan Soydan (Türkspor Augsburg), Osman Doman (SV Italia 1965 München), Jonas Ngusu Luzolo (1.FC Garmisch-Partenkirchen), Rabbi Nsingi (SV Horn)

Abgänge: Mihajlo Vjestica (TuS Geretsried), Jusuf Amdouni (Vereinslos), Ünal Tosun (TSV Landsberg), Yannis Güllüyan (FC Kempten), Felix Thiel (FC Sportfreunde Schwaig), Stanislav Stankic (SVN München), Dominik Kurija (Vereinslos), Edis Redzic (Bahlinger SC), Rodriguez Fantozzi (BSG Chemie Leipzig), Mohamad Awata (FC Wacker München), Fatjon Celani (FC Kempten)



Türkspor Augsburg

Trainer: Servet Bozdag

Zugänge: Luca Kerber (TSV Kottern), Dylan Agbarha (SV Raisting), Marcel Alkadrie (TSV Windeck 1861 Burgebrach)

Abgänge: Ilhan Lokvancic (TSV Rain/Lech II), Eren Bozkurt (SV Türkgücü Königsbrunn), Taylan Soydan (Türkgücü München), Dogukan Mumcu (FC Ismaning), Kaan Aslan (Merkez Kayaşehir Spor / Türkei), Yasin Özuzun (TSV Haunstetten), Hazem Ibrahim (SV Cosmos Aystetten)



TuS Geretsried

Trainer: Daniel Dittmann

Zugänge: Johannes Lex (SV Sallach), Mihajlo Vjestica (Türkgücü München), Lucian Schirbl (FC Sportfreunde Schwaig)

Abgänge: Nzeusse Kongni Djaleu (Blumenthaler SV), Lars Maison (TSV Bobingen)