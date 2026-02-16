Mit Fatjon Celani (Mitte) verliert Türkgücü München seinen Topangreifer. Der 34-Jährige hat sich im Winter dem FC Kempten angeschlossen. – Foto: Simon Eiler
Die Wintertransfers der Bayernliga Süd auf einen Blick
Was hat sich bei den 17 Teams personell getan?
Heute, 15:00 Uhr
Die Wintertransferperiode ist um, was hat sich bei den 17 Teams der Bayernliga Süd getan? Von einer ruhigen Winterpause konnte beispielsweise bei Türkgücü München nicht die Rede sein. Fast schon traditionell herrscht bei den Neuperlachern erneut ein reges Kommen und Gehen. Wir haben für euch alle Personalbewegungen auf einen Blick:
FC Deisenhofen
Trainer: Andreas Pummer
Zugänge: Julius Leucht (FC Oberlausitz Neugersdorf)
Abgänge: keine
FC Gundelfingen
Trainer: Thomas Rudolph
Zugänge: Felix Hafner (reaktiviert)
Abgänge: Marco Gerold (FC Gundelfingen II)
FC Ismaning
Trainer: Xhevat Muriqi
Zugänge: Dogukan Mumcu (Türkspor Augsburg)
Abgänge: Alekzandar Sinabov (FC Pipinsried), Adam Zouaidi (SV Aubing München)
FC Pipinsried
Trainer: Roman Langer
Zugänge: Dustin Kothmair (TSV Jetzendorf), Enrique Bösl (SV Erlbach), Alekzandar Sinabov (FC Ismaning)
Abgänge: Maximilian Schmidt (TSV Rain/Lech), Pablo Rodriguez Benitez (USA)
FC Sportfreunde Schwaig
Trainer: Christian Donbeck
Zugänge: Felix Thiel (Türkgücü München), Nerman Mackic (TSV Buchbach)
Abgänge: Lucian Schirbl (TuS Geretsried)
FC Sturm Hauzenberg
Trainer: Dominik Schwarz, Alexander Geiger
Zugänge: keine
Abgänge: Senad Sallaku (FC Salzweg), Thomas Köglmeier (TSV Grafenau)
SV Erlbach
Trainer: Lukas Lechner, Johann Grabmeier
Zugänge: keine
Abgänge: Pascal Dirnaichner (TuS 1860 Pfarrkirchen), Enrique Bösl (FC Pipinsried)
SV Heimstetten
Trainer: Sarah Romert
Zugänge: keine
Abgänge: Luke Nauen (VfB Hallbergmoos-Goldach)
SV Kirchanschöring
Trainer: Thomas Leberfinger, Christoph Dinkelbach
Zugänge: keine
Abgänge: Markus Hirmke (ESV Freilassing)
SV Schalding-Heining
Trainer: Stefan Köck
Zugänge: Abaz Mazrekaj (SSV Jahn Regensburg II), Timm Steiner (SC Eltersdorf)
Abgänge: Nikolas Löblein (Ziel unbekannt)
TSV 1860 München II
Trainer: Alper Kayabunar
Zugänge: Lucio Saric (zuletzt RB Leipzig U19)
Abgänge: keine
TSV Kottern
Trainer: Andreas Maier
Zugänge: Micha Bareis (FC Memmingen II)
Abgänge: Kevin Haug (FC Memmingen), Luca Kerber (Türkspor Augsburg)
TSV Landsberg
Trainer: Christoph Rech
Zugänge: Ünal Tosun (Türkgücü München), Peter Schmidt (zuletzt TSV Gilching), Max Fuchs (TSV Nördlingen)
Abgänge: Mert Gaffar Can (TSV Haunstetten), Moritz Ruprecht (1. SC 1911 Heiligenstadt), Cinar Tastan (Ziel unbekannt), Simon Gartmann (TSV Gersthofen)
TSV Nördlingen
Trainer: Daniel Kerscher
Zugänge: keine
Abgänge: Max Fuchs (TSV Landsberg)
Türkgücü München
Trainer: Rainer Elfinger
Zugänge: Jerimiah Dosi (TSG Neustrelitz), Atakan Ege (Waldeck Obermenzing), Soufian Tauber (SV Dornach), Burhan Bahadir (FC Unterföhring), Sahin Bahadir (FC Unterföhring), Taylan Soydan (Türkspor Augsburg), Osman Doman (SV Italia 1965 München), Jonas Ngusu Luzolo (1.FC Garmisch-Partenkirchen), Rabbi Nsingi (SV Horn)
Abgänge: Mihajlo Vjestica (TuS Geretsried), Jusuf Amdouni (Vereinslos), Ünal Tosun (TSV Landsberg), Yannis Güllüyan (FC Kempten), Felix Thiel (FC Sportfreunde Schwaig), Stanislav Stankic (SVN München), Dominik Kurija (Vereinslos), Edis Redzic (Bahlinger SC), Rodriguez Fantozzi (BSG Chemie Leipzig), Mohamad Awata (FC Wacker München), Fatjon Celani (FC Kempten)
Türkspor Augsburg
Trainer: Servet Bozdag
Zugänge: Luca Kerber (TSV Kottern), Dylan Agbarha (SV Raisting), Marcel Alkadrie (TSV Windeck 1861 Burgebrach)
Abgänge: Ilhan Lokvancic (TSV Rain/Lech II), Eren Bozkurt (SV Türkgücü Königsbrunn), Taylan Soydan (Türkgücü München), Dogukan Mumcu (FC Ismaning), Kaan Aslan (Merkez Kayaşehir Spor / Türkei), Yasin Özuzun (TSV Haunstetten), Hazem Ibrahim (SV Cosmos Aystetten)
TuS Geretsried
Trainer: Daniel Dittmann
Zugänge: Johannes Lex (SV Sallach), Mihajlo Vjestica (Türkgücü München), Lucian Schirbl (FC Sportfreunde Schwaig)
Abgänge: Nzeusse Kongni Djaleu (Blumenthaler SV), Lars Maison (TSV Bobingen)