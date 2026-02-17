Jakub Mintál, Sohn von Club-Legende Marek Mintál, stürmt ab sofort für den TSV Kornburg. – Foto: MichaelOttSportfotografie
Die Wintertransfers der Bayernliga Nord auf einen Blick
Was hat sich bei den 17 Teams personell getan?
Wie haben die 17 Teams der Bayernliga Nord die Winterpause genutzt? Nun ja, auf dem Transfermarkt blieb es ziemlich ruhig. Hier und da eine Kaderergänzung, aber keine wilden Sachen. Aufhorchen ließ der TSV Kornburg, der mit Tobias Weber und Jakub Mintál gleich zwei Regionalliga-Spieler aus Bayreuth in den Nürnberger Süden lotsen konnte. Wir haben alle Personalbewegungen für euch im Überblick:
ASV Cham
Trainer: Faruk Maloku
Zugänge: keine
Abgänge: Yannick Frey (TSV Grünwald)
ASV Neumarkt
Trainer: Sven Zurawka
Zugänge: keine
Abgänge: keine
ATSV Erlangen
Trainer: Shqipran Skeraj
Zugänge: Jonas Valentin (U19 SpVgg Greuther Fürth)
Abgänge: Alban Rexhepi (Vatan Spor Nürnberg), Alikan Sahin (DJK Gebenbach), Florian Markert (SpVgg Bayreuth)
DJK Gebenbach
Trainer: Dominic Rühl
Zugänge: André Klahn (TSV Tännesberg), Alikan Sahin (ATSV Erlangen)
Abgänge: Leo Rjumin (SV Hahnbach), Fabian Geitner (FC Amberg), Taylan Avci (FSV Stadeln), Irfan Amidou (VfB Eichstätt)
FC Coburg
Trainer: Carl-Philipp Schiebel
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Eintracht Bamberg 2010
Trainer: Jan Gernlein
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Ingolstadt 04 II
Trainer: Oliver Gorgiev
Zugänge: keine
Abgänge: Mustafa Özden (1. FC Schweinfurt 05), Aurel Kuqanaj (VfB Eichstätt), Johann Chirinos (Columbus Crew II / USA)
FSV Stadeln
Trainer: Manfred Dedaj
Zugänge: Marco Hennemann (1. SC Feucht), Taylan Avci (DJK Gebenbach)
Abgänge: Paul Trautner (TSV Nürnberg-Buch)
SC Eltersdorf
Trainer: Bernd Eigner
Zugänge: Tom Feulner (zuletzt vereinslos)
Abgänge: Timm Steiner (SV Schalding-Heining)
SC Großschwarzenlohe
Trainer: Florian Bauer, Fabian Schäll
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SpVgg Bayern Hof
Trainer: Henrik Schödel
Zugänge: Toni Wunderlich (VFC Plauen)
Abgänge: keine
SpVgg SV Weiden
Trainer: Michael Riester
Zugänge: Justin Bartl (zuletzt vereinslos), Damion Perrin (1. FC Schlicht)
Abgänge: Daniel Krlicka (Banik Sokolov / Tschechien)
SSV Jahn Regensburg II
Trainer: Christoph Jank
Zugänge: keine
Abgänge: Ante Banden (SpVgg Hankofen-Hailing), Abaz Mazrekaj (SV Schalding-Heining)
SV Fortuna Regensburg
Trainer: Arber Morina
Zugänge: Dorian Corley (SSV Jahn Regensburg)
Abgänge: Tom Liebherr (FSV VfB Straubing)
TSV Kornburg
Trainer: Hendrik Baumgart
Zugänge: Jakub Mintál, Tobias Weber (beide SpVgg Bayreuth)
Abgänge: keine
TSV Neudrossenfeld
Trainer: Andreas Baumer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Würzburger FV
Trainer: Christian Breunig
Zugänge: keine
Abgänge: Nicolas Reinhart (FC Schwabing 56), Blonzo Tsapbeng (RW Oberhausen II)