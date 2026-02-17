Die Wintertransfers der Bayernliga Nord auf einen Blick Was hat sich bei den 17 Teams personell getan? von red · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Jakub Mintál, Sohn von Club-Legende Marek Mintál, stürmt ab sofort für den TSV Kornburg. – Foto: MichaelOttSportfotografie

Wie haben die 17 Teams der Bayernliga Nord die Winterpause genutzt? Nun ja, auf dem Transfermarkt blieb es ziemlich ruhig. Hier und da eine Kaderergänzung, aber keine wilden Sachen. Aufhorchen ließ der TSV Kornburg, der mit Tobias Weber und Jakub Mintál gleich zwei Regionalliga-Spieler aus Bayreuth in den Nürnberger Süden lotsen konnte. Wir haben alle Personalbewegungen für euch im Überblick:

ASV Cham

Trainer: Faruk Maloku

Zugänge: keine

Abgänge: Yannick Frey (TSV Grünwald)



ASV Neumarkt

Trainer: Sven Zurawka

Zugänge: keine

Abgänge: keine





ATSV Erlangen

Trainer: Shqipran Skeraj

Zugänge: Jonas Valentin (U19 SpVgg Greuther Fürth)

Abgänge: Alban Rexhepi (Vatan Spor Nürnberg), Alikan Sahin (DJK Gebenbach), Florian Markert (SpVgg Bayreuth)



DJK Gebenbach

Trainer: Dominic Rühl

Zugänge: André Klahn (TSV Tännesberg), Alikan Sahin (ATSV Erlangen)

Abgänge: Leo Rjumin (SV Hahnbach), Fabian Geitner (FC Amberg), Taylan Avci (FSV Stadeln), Irfan Amidou (VfB Eichstätt)





FC Coburg

Trainer: Carl-Philipp Schiebel

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Eintracht Bamberg 2010

Trainer: Jan Gernlein

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Ingolstadt 04 II

Trainer: Oliver Gorgiev

Zugänge: keine

Abgänge: Mustafa Özden (1. FC Schweinfurt 05), Aurel Kuqanaj (VfB Eichstätt), Johann Chirinos (Columbus Crew II / USA)



FSV Stadeln

Trainer: Manfred Dedaj

Zugänge: Marco Hennemann (1. SC Feucht), Taylan Avci (DJK Gebenbach)

Abgänge: Paul Trautner (TSV Nürnberg-Buch)



SC Eltersdorf

Trainer: Bernd Eigner

Zugänge: Tom Feulner (zuletzt vereinslos)

Abgänge: Timm Steiner (SV Schalding-Heining)



SC Großschwarzenlohe

Trainer: Florian Bauer, Fabian Schäll

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SpVgg Bayern Hof

Trainer: Henrik Schödel

Zugänge: Toni Wunderlich (VFC Plauen)

Abgänge: keine



SpVgg SV Weiden

Trainer: Michael Riester

Zugänge: Justin Bartl (zuletzt vereinslos), Damion Perrin (1. FC Schlicht)

Abgänge: Daniel Krlicka (Banik Sokolov / Tschechien)



SSV Jahn Regensburg II

Trainer: Christoph Jank

Zugänge: keine

Abgänge: Ante Banden (SpVgg Hankofen-Hailing), Abaz Mazrekaj (SV Schalding-Heining)



SV Fortuna Regensburg

Trainer: Arber Morina

Zugänge: Dorian Corley (SSV Jahn Regensburg)

Abgänge: Tom Liebherr (FSV VfB Straubing)



TSV Kornburg

Trainer: Hendrik Baumgart

Zugänge: Jakub Mintál, Tobias Weber (beide SpVgg Bayreuth)

Abgänge: keine



TSV Neudrossenfeld

Trainer: Andreas Baumer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Würzburger FV

Trainer: Christian Breunig

Zugänge: keine

Abgänge: Nicolas Reinhart (FC Schwabing 56), Blonzo Tsapbeng (RW Oberhausen II)