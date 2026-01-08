Die Wintertransfers der 3. Liga - alle Zugänge und Abgänge

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der 3. Liga - Zugänge, Abgänge und generell alle Wintertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht.
1. FC Saarbrücken
Trainer: Jürgen Luginger
Zugänge: keine
Abgänge: keine
1. FC Schweinfurt 05
Trainer: Victor Kleinhenz
Zugänge: Mustafa Özden (FC Ingolstadt 04 II)
Abgänge: keine
Alemannia Aachen
Trainer: Mersad Selimbegovic
Zugänge: Patrick Kowal (VfL Osnabrück)
Abgänge: keine
F.C. Hansa Rostock
Trainer: Daniel Brinkmann
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Energie Cottbus
Trainer: Claus-Dieter Wollitz
Zugänge: Gianluca Pelzer (TSG 1899 Hoffenheim II)
Abgänge: Erik Tallig (VSG Altglienicke)
FC Erzgebirge Aue
Trainer: Jens Härtel
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Ingolstadt 04
Trainer: Sabrina Wittmann
Zugänge: Patrick Schönfeld (), Georgios Antzoulas (HJK Helsinki)
Abgänge: keine
Viktoria Köln
Trainer: Marian Wilhelm
Zugänge: Verthomy Boboy (Standard Lüttich U21 II), Joel Vega Zambrano (SC Paderborn 07 II)
Abgänge: Lex-Tyger Lobinger (MSV Duisburg)
MSV Duisburg
Trainer: Dietmar Hirsch
Zugänge: Aljaz Casar (SG Dynamo Dresden), Lex-Tyger Lobinger (Viktoria Köln), Moritz Montag (wohl Fortuna Düsseldorf II)
Abgänge: keine
Rot-Weiss Essen
Trainer: Uwe Koschinat
Zugänge: Danny Schmidt (Fortuna Düsseldorf), Ben Hüning (Borussia Dortmund II)
Abgänge: Luca Bazzoli (SSV Ulm 1846 Fußball)
SC Verl
Trainer: Tobias Strobl
Zugänge: Antonio Fóti (Borussia Dortmund II)
Abgänge: Ethan Kohler (New England Revolution), Nick Gabriel Just (SV Sinsheim)
SSV Jahn Regensburg
Trainer: Michael Wimmer
Zugänge: Alexander Schmalhofer (RB Soccer), Leon-Oumar Wechsel (GKS Tichy), Sascha Hingerl (TSV Buchbach), John Xaver Posselt (TSV Havelse)
Abgänge: keine
SSV Ulm 1846 Fußball
Trainer: Pavel Dotchev
Zugänge: Mirnes Pepic (Zuletzt vereinslos), Niko Vukancic (MFK Skalica / Slowakei), Abu-Bekir Ömer El-Zein (1. FC Magdeburg), Luca Bazzoli (Rot-Weiss Essen)
Abgänge: keine
SV Waldhof Mannheim
Trainer: Luc Holtz
Zugänge: Oluwaseun Ogbemudia (1. FC Union Berlin)
Abgänge: Kennedy Okpala (SC Paderborn 07)
SV Wehen Wiesbaden
Trainer: Daniel Scherning
Zugänge: Daniel Scherning (Aus der Pause), Kevin Broll (Omonia 29is Maiou / Zypern)
Abgänge: keine
TSG 1899 Hoffenheim II
Trainer: Stefan Kleineheismann
Zugänge: keine
Abgänge: Ayoube Amaimouni-Echghouyab (Eintracht Frankfurt), Gianluca Pelzer (FC Energie Cottbus)
TSV 1860 München
Trainer: Markus Kauczinski
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Havelse
Trainer: Samir Ferchichi
Zugänge: Tom Berger (zuletzt Dynamo Dresden)
Abgänge: John Xaver Posselt (SSV Jahn Regensburg)
VfB Stuttgart II
Trainer: Nico Willig
Zugänge: keine
Abgänge: Kaden Amaniampong (Fortuna Düsseldorf II)
VfL Osnabrück
Trainer: Timo Schultz
Zugänge: Julian Kania (DSC Arminia Bielefeld), Finn Cramer (SC Wiedenbrück)
Abgänge: Finn Cramer (SSV Jeddeloh), Nikky Goguadze (FC St. Pauli II)
1. FC Saarbrücken
Trainer: Jürgen Luginger
Zugänge: Luca Wollschläger (Hertha BSC II), Frank Kackert (SC Freiburg), Niko Bretschneider (FC Energie Cottbus), Jonas Nickisch (1. FC Köln II), Robin Bormuth (Karlsruher SC), Florian Pick (SC Preußen Münster), Dominic Baumann (SV Sandhausen), Rodney Elongo-Yombo (Borussia Dortmund II), Amine Groune (US Thionville / FRA), Abdoulaye Kamara (Portsmouth FC)
Abgänge: Julian Günther-Schmidt (FC Erzgebirge Aue), Jacopo Sardo (AC Monza 1912), Simon Stehle (SV Wehen Wiesbaden), Stefan Feiertag (Leihende), Chafik Gourichy (unbekannt), Dominik Becker (unbekannt), Florian Krüger (Leihe beendet), Steven Zellner (TuS Wiebelskirchen)
1. FC Schweinfurt 05
Trainer: Victor Kleinhenz
Zugänge: Tim Latteier (FSV Frankfurt), Toni Stahl (Hannover 96 II), Nico Grimbs (SpVgg Greuther Fürth II), Pius Krätschmer (SV Eintracht Hohkeppel), Philipp Hilmer (FC Aiterhofen-Geltolfing), Maximilian Weisbäcker (FV Illertissen), Johannes Geis (SpVgg Unterhaching), Uche Obiogumu (1. FC Nürnberg II), Erik Shuranov (Maccabi Haifa), Fabio Luque-Notaro (FC Vaduz), Manuel Wintzheimer (1. FC Nürnberg), Ekin Çelebi (Rot-Weiss Essen), Mustafa Özden (FC Ingolstadt 04 II)
Abgänge: Spase Arsov (SG Bad Soden), Nico Stephan (TSV Großbardorf), Fabio Bozesan (South Florida Bulls / USA), Lukas Schneller (FC Bayern München II), Tom Feulner (Ziel unbekannt), Max Wolf (Ziel unbekannt), Elias Wehner (Ziel unbekannt), Markus Einsiedler (Ziel unbekannt), Patrick Hofmann (FC Würzburger Kickers), Elias Wehner (DJK Schwebenried/Schwemmelsbach), Julian Kudala (SSV Ulm 1846 Fußball), Valentin Schmitt (FC Eintracht Bamberg 2010)
Alemannia Aachen
Trainer: Mersad Selimbegovic
Zugänge: Ismail Harnafi (Borussia Mönchengladbach II), Valmir Sulejmani (Hannover 96 II), Fabio Torsiello (SpVgg Unterhaching), Jeremias Lorch (SV Sandhausen), Kwasi Wriedt (Sanliurfaspor (TUR)), Ivica Ljubicic (Fortuna Sittard), Tom Hendriks (Helmond Sport), Matti Wagner (Rot-Weiss Essen), Joel Da Silva Kiala (Eintracht Frankfurt II), Marc Richter (FSV Mainz 05 II), Emmanuel-Chinedu Elekwa (FC Viktoria 1889 Berlin), Pierre Nadjombe (1. FC Magdeburg), Niklas Castelle (SSV Ulm 1846 Fußball), Mika Schroers (DSC Arminia Bielefeld), Lars Gindorf (Hannover 96), Marius Wegmann (SV Wehen Wiesbaden), Mehdi Loune (Vereinslos), Patrick Kowal (VfL Osnabrück)
Abgänge: Daouda Beleme (Hamburger SV II), Julian Schwermann (SV Rödinghausen), Ismail Harnafi (FSV Frankfurt), Cas Peters (FSV Frankfurt), Anton Heinz (FC Bayern München II), Marcel Johnen (Borussia Dortmund II), Heiner Backhaus (Eintracht Braunschweig), Charlison Benschop (Fortuna Düsseldorf II), Soufiane El-Faouzi (FC Schalke 04), Julius Schell (Eintracht Braunschweig), Leandro Putaro (BFC Dynamo), Patrick Nkoa (Eintracht Braunschweig), Sascha Marquet (SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach), Elias Bördner (Bonner SC), Jan-Luca Rumpf (Sportfreunde Siegen), Kevin Goden (Sportfreunde Siegen)
F.C. Hansa Rostock
Trainer: Daniel Brinkmann
Zugänge: Florian Carstens (SV Wehen Wiesbaden), Maximilian Krauß (FC Energie Cottbus), Kenan Fatkic (Neuchatel Xamax), Lukas Wallner (Hannover 96 II), Andreas Voglsammer (Hannover 96), Leon Reichardt (VfB Stuttgart II), Paul Stock (SV 07 Elversberg), David Hummel (FC 08 Homburg), Viktor Bergh (Djurgardens IF), Milosz Brzozowski (Wisla Plock), Emil Holten (Fredrikstad FK)
Abgänge: Alexander Rossipal (SG Dynamo Dresden), Kevin Schumacher (VfL Osnabrück), Nils Fröling (SG Dynamo Dresden), Sigurd Haugen (TSV 1860 München), Damian Roßbach (Ziel unbekannt), King Manu (Fortuna Düsseldorf), Sima Suso (Fortuna Düsseldorf), Damian Roßbach (VSG Altglienicke), Antonio Jonjic (Vereinslos)
FC Energie Cottbus
Trainer: Claus-Dieter Wollitz
Zugänge: Can-Yahya Moustfa (Rot Weiss Ahlen), Jannis Boziaris (FC-Astoria Walldorf), Nyamekye Awortwie-Grant (SV Stuttgarter Kickers), Lukas Michelbrink (Hertha BSC II), Theo Ogbidi (1. FC Lokomotive Leipzig), Moritz Hannemann (FC Würzburger Kickers), Ted Tattermusch (FC Carl Zeiss Jena), Anderson Lucoqui (TSV 1860 München), Justin Butler (SV Sandhausen), Leon Guwara (FC Ingolstadt 04), Julian Thies (Kolkwitzer SV 1896), Max Böhnke (TSV Aubstadt), Dennis Duah (SG Dynamo Dresden), King Manu (Fortuna Düsseldorf), Anderson Lucoqui (Vereinslos), Marius Funk (FC Ingolstadt 04), Simon Straudi (SK Austria Klagenfurt), Merveille Biankadi (DSC Arminia Bielefeld), Gianluca Pelzer (TSG 1899 Hoffenheim II)
Abgänge: Karl Pischon (VFC Plauen), Maximilian Krauß (F.C. Hansa Rostock), Yannik Möker (Vereinlos), Joshua Putze (Vereinslos), Phil Halbauer (SV Sandhausen), Lucas Copado (SC Paderborn 07), Maximilian Oesterhelweg (Vereinslos), Niko Bretschneider (1. FC Saarbrücken), Filip Kusic (Vereinslos), Tobias Hasse (Vereinslos), Paul Milde (SG Dynamo Dresden II), Edgar Kaizer (Greifswalder FC), Maximilian Pronichev (TSV Steinbach Haiger), Jan Shcherbakovski (BFC Dynamo), Romarjo Hajrulla (FC Rot-Weiß Erfurt), Erik Tallig (VSG Altglienicke)
FC Erzgebirge Aue
Trainer: Jens Härtel
Zugänge: Erik Weinhauer (FC Carl Zeiss Jena), Julian Günther-Schmidt (1. FC Saarbrücken), Louis Lord (SV Stuttgarter Kickers), Ryan Malone (FC Ingolstadt 04), Luan Simnica (SV Sandhausen), Eric Uhlmann (Hannover 96 II), Jannic Ehlers (SV Werder Bremen II), Tristan Zobel (SC Paderborn 07 II), Julian Guttau (TSV 1860 München), Finn Hetzsch (VFC Plauen), Jamilu Collins (Cardiff City)
Abgänge: Kilian Jakob (TSV 1860 München), Linus Rosenlöcher (FC Ingolstadt 04), Sean Seitz (MFK Skalica / Slowakei), Tim Kips (1. FC Phönix Lübeck), Ali Loune (RWD Molenbeek), Tim Hoffmann (Hertha BSC), Erik Emmerich (VfL Halle 1896), Niko Vukancic (Skalica), Mirnes Pepic (Unbekannt), Omar Sijaric (HNK Rijeka), Steffen Nkansah (FC 08 Homburg)
FC Ingolstadt 04
Trainer: Sabrina Wittmann
Zugänge: Linus Rosenlöcher (FC Erzgebirge Aue), Markus Ponath (FV Illertissen), Frederik Christensen (Tromsø IL), Dennis Kaygin (Willem II Tilburg), Julian Kügel (SpVgg Unterhaching), Kai Eisele (SpVgg Unterhaching), Jasper Maljojoki (SV Wacker Burghausen), Mads Borchers (Vaasan Palloseura / Finnland), Yann Sturm (SC Freiburg II), Frederik Carlsen (Silkeborg IF), Jonas Scholz (Helmond Sport), Patrick Schönfeld (), Georgios Antzoulas (HJK Helsinki)
Abgänge: Sebastian Grønning (Hertha BSC), Mladen Cvjetinovic (Holstein Kiel), Ryan Malone (FC Erzgebirge Aue), David Kopacz (VfL Osnabrück), Felix Keidel (SV 07 Elversberg), Pascal Testroet (SV Sandhausen), Luca Lechner (1. FC Köln II), Baran Berk (SpVgg Hankofen-Hailing), Maurice Dehler (SpVgg Bayreuth), Pelle Boevink (SpVgg Greuther Fürth), Tim Heike (MSV Duisburg), Marc Niclas Dühring (Karlsruher SC), Dennis Borkowski (MSV Duisburg), Deniz Zeitler (TSG 1899 Hoffenheim), Leon Guwara (FC Energie Cottbus), Benjamin Kanuric (Leixões), Marius Funk (FC Energie Cottbus)
Viktoria Köln
Trainer: Marian Wilhelm
Zugänge: Meiko Sponsel (1. FC Köln II), Marco Pledl (SC Paderborn 07 II), Raphael Ott (TSV 1860 München), Lucas Wolf (SV Sandhausen), Benjamin Zank (FC Carl Zeiss Jena), Tim Kloss (TSV 1860 München), David Otto (SV Sandhausen), Yannick Tonye (FC Schalke 04 II), Leonhard Münst (VfB Stuttgart II), Arne Schulz (SC Paderborn 07 II), Leander Popp (SpVgg Greuther Fürth), Albert Czerner (SC Fortuna Köln), Soichiro Kozuki (TSV 1860 München), Joel Agyekum (Hamburger SV), Frank Ronstadt (1. FC Kaiserslautern), Verthomy Boboy (Standard Lüttich U21 II), Joel Vega Zambrano (SC Paderborn 07 II)
Abgänge: Olaf Janßen (SV Sandhausen), Moritz Fritz (FC Carl Zeiss Jena), Niklas May (SV Wehen Wiesbaden), Kwabenaboye Appiah Schulz (SV Sandhausen), Zoumana Keita (RSC Anderlecht), Luca Ramon de Meester de Tilbourg (SV Sandhausen), Benjamin Srenk (TSV 1880 Wasserburg), Enrique Lofolomo (SV Zulte Waregem), Sidny Lopes Cabral (CF Estrela da Amadora), Said El Mala (1. FC Köln), Serhat-Semih Güler (SV Darmstadt 98), Donny Bogicevic (SV Wehen Wiesbaden), Suheyel Najar (SC Fortuna Köln), Malek El Mala (1. FC Köln), Paul Pöpperl (FC Schalke 04 II), Paul Pöpperl (FC Schalke 04), Oleksandr Petrenko (Bayer 04 Leverkusen), Lucas Cueto (Bonner SC), Albion Vrenezi (Vereinslos), Patrick Koronkiewicz (Unbekannt), Jonah Sticker (SC Paderborn 07), Patrick Koronkiewicz (VfL Jüchen-Garzweiler), Lex-Tyger Lobinger (MSV Duisburg)
MSV Duisburg
Trainer: Dietmar Hirsch
Zugänge: Rasim Bulic (SSV Jahn Regensburg), Niklas Jessen (Borussia Dortmund II), Conor Noß (FC Blau-Weiß Linz), Ben Schlicke (SpVgg Unterhaching), Tim Heike (FC Ingolstadt 04), Dennis Borkowski (FC Ingolstadt 04), Christian Viet (SSV Jahn Regensburg), Omer Hanin (Hapoel Haifa), Andy Visser (Vitesse Arnheim), Florian Krüger (Beerschot VA), Aljaz Casar (SG Dynamo Dresden), Lex-Tyger Lobinger (Viktoria Köln)
Abgänge: Malek Fakhro (unbekannt), Kilian Pagliuca (unbekannt), Dustin Willms (unbekannt), Luis Hartwig (VfL Bochum II), Dustin Willms (Sportfreunde Siegen), Franko Uzelac (VfL Sportfreunde Lotte), Malek Fakhro (Hallescher FC), Gerrit Wegkamp (FC Schalke 04 II), Jonas Michelbrink (SC Fortuna Köln), Jannik Zahmel (TuS Blau-Weiß Lohne)
Rot-Weiss Essen
Trainer: Uwe Koschinat
Zugänge: Dion Berisha (SGV Freiberg), Malte Brüning (SV Eintracht Trier 05), Marek Janssen (SV Meppen), Michael Kostka (Miedz Legnica / POL), Marvin Obuz (1. FC Köln), Franci Bouebari (SC Freiburg II), Jannik Hofmann (VfB Stuttgart II), Jaka Cuber Potocnik (1. FC Köln II), Luca Bazzoli (SC Preußen Münster), Jannik Mause (1. FC Kaiserslautern), Danny Schmidt (Fortuna Düsseldorf), Ben Hüning (Borussia Dortmund II)
Abgänge: Mustafa Kourouma (RW Oberhausen), Moussa Doumbouya (VfL Sportfreunde Lotte), Matti Wagner (Alemannia Aachen), Joseph Boyamba (Borussia Dortmund II), Manuel Wintzheimer (1. FC Nürnberg), Julian Eitschberger (Hertha BSC), Thomas Eisfeld (Unbekannt), Eric Voufack (Kolding IF), Ole Springer (Unbekannt), Dion Berisha (Vereinslos), Ekin Çelebi (1. FC Schweinfurt 05), Dominik Martinovic (SSV Ulm 1846 Fußball), Jimmy Kaparos (Patro Eisden Maasmechelen), Luca Bazzoli (SSV Ulm 1846 Fußball)
SC Verl
Trainer: Tobias Strobl
Zugänge: Joshua Eze (SC Fortuna Köln), Willi Theodor Reincke (SV Drochtersen/Assel), Marco Mannhardt (FV Illertissen), Almin Mesanovic (Kickers Offenbach II), Fabian Wessig (FC Würzburger Kickers), Alem Japaur (FC Würzburger Kickers), Dennis Waidner (SpVgg Unterhaching), Paul Lehmann (SG Dynamo Dresden), Martin Ens (SC Paderborn 07), Alessio Besio (SC Freiburg II), Ethan Kohler (SV Werder Bremen II), Chilohem Onuoha (Leihe), Antonio Fóti (Borussia Dortmund II)
Abgänge: Illia Poliakov (RW Oberhausen), Patrick Kammerbauer (VfL Osnabrück), Daniel Mikic (Karriereende), Chilohem Onuoha (1. FC Köln II), Eduard Probst (SV Rödinghausen), Marcel Benger (SC Preußen Münster), Lars Lokotsch (SC Preußen Münster), Chilohem Onuoha (1. FC Köln), Tim Köhler (RB Leipzig), Tom Baack (1. FC Nürnberg), Philipp Schulz (FSV Mainz 05 II), Konstantin Gerhardt (SC Wiedenbrück), Ethan Kohler (New England Revolution), Nick Gabriel Just (SV Sinsheim)
SSV Jahn Regensburg
Trainer: Michael Wimmer
Zugänge: Noel Eichinger (1. FC Lokomotive Leipzig), Benedikt Bauer (Karlsruher SC), Davis Asante (SV Werder Bremen II), Dustin Forkel (1. FC Nürnberg), Phil Beckhoff (FC Gütersloh), Lucas Hermes (FSV Frankfurt), Philipp Müller (SpVgg Greuther Fürth), Felix Strauss (Spartak Varna), Nicolas Oliveira (Hamburger SV), Leo Mätzler (SC Austria Lustenau), Sebastian Stolze (SV Sandhausen), Nick Seidel (1. FC Nürnberg), Adrian Fein (SV Waldhof Mannheim), Florian Dietz (1. FC Köln), Alexander Schmalhofer (RB Soccer), Leon-Oumar Wechsel (GKS Tichy), Sascha Hingerl (TSV Buchbach), John Xaver Posselt (TSV Havelse)
Abgänge: Nico Ochojski (Vertragsauflösung), Rasim Bulic (MSV Duisburg), Tim Handwerker (DSC Arminia Bielefeld), Max Meyer (SpVgg Greuther Fürth), Jonas Bauer (Eintracht Frankfurt II), Sebastian Ernst (ŁKS Łódź / Polen), Max Meyer (SpVgg Greuther Fürth II), Kai Pröger (VfL Osnabrück), Christian Viet (MSV Duisburg), Noah Ganaus (Odense BK), Sargis Adamyan (1. FC Köln), Frederic Ananou (NK Olimpija Ljubljana), Nico Ochojski (Eintracht Frankfurt II), Louis Breunig (Eintracht Braunschweig), Anssi Suhonen (Östers IF), Christian Schmidt (SGV Freiberg), Florian Ballas (Unbekannt), Leon Cuk (Unbekannt), Alexander Bittroff (Unbekannt), Bryan Hein (Unbekannt), Alexander Bittroff (VfB 1921 Krieschow), Elias Huth (Vitesse Arnheim), Achim Beierlorzer (Freistellung)
SSV Ulm 1846 Fußball
Trainer: Pavel Dotchev
Zugänge: Niklas Kölle (VfL Osnabrück), Ensar Aksakal (Hertha BSC II), Jan Boller (Fortuna Düsseldorf II), Elias Löder (FC Carl Zeiss Jena), Ben Westermeier (Hannover 96 II), Marcel Wenig (Eintracht Frankfurt II), Matthias Lust (1. FC Köln), Lukas Mazagg (TSG 1899 Hoffenheim II), Julian Etse (VfL Bochum), Max Scholze (FC Bayern München II), Sadin Crnovrsanin (FC Wil), André Becker (DSC Arminia Bielefeld), Luis Görlich (Bryne FK), Max Schmitt (FC Bayern München II), Julian Kudala (1. FC Schweinfurt 05), Paul-Philipp Besong (Borussia Dortmund II), Marcel Seegert (SV Waldhof Mannheim), Jonas David (WSG Tirol), Dominik Martinovic (Rot-Weiss Essen), Patrick Waltenberger (SSV Ulm 1846 Fußball), Leon Dajaku (zuletzt vereinslos), Mirnes Pepic (Zuletzt vereinslos), Niko Vukancic (MFK Skalica / Slowakei), Abu-Bekir Ömer El-Zein (1. FC Magdeburg), Luca Bazzoli (Rot-Weiss Essen)
Abgänge: Luka Hyryläinen (TSG 1899 Hoffenheim II), Thomas Geyer (Ziel unbekannt), Lennart Stoll (Ziel unbekannt), Andreas Ludwig (Ziel unbekannt), Niclas Thiede (VfL Bochum), Maurice Krattenmacher (FC Bayern München), Semir Telalovic (1. FC Nürnberg), Philipp Strompf (VfL Bochum), Romario Rösch (VfL Bochum), Niklas Kolbe (Hertha BSC), Bastian Allgeier (Hannover 96), Artur Degraf (FC Bayern München II), Tom Gaal (FC St. Gallen), Aaron Keller (SpVgg Greuther Fürth), Thomas Geyer (VfR Aalen), Felix Higl (SpVgg Greuther Fürth), Jonas Imkamp (SC Preußen Münster), Oliver Batista-Meier (SC Preußen Münster), Luka Hyryläinen (TSG 1899 Hoffenheim), Robert Leipertz (1. FC Magdeburg), Niklas Castelle (Alemannia Aachen), Julian Kudala (SGV Freiberg), Aleksandar Kahvic (NK Domzale)
SV Waldhof Mannheim
Trainer: Luc Holtz
Zugänge: Arlind Rexhepi (SV Stuttgarter Kickers), Kushtrim Asallari (Borussia Mönchengladbach II), Emmanuel Iwe (SV Sandhausen), Jan Marco Niemann (FC Teutonia 05 Ottensen), Djayson Mendes (SV Waldhof Mannheim II), Jascha Brandt (SC Paderborn 07 II), Diego Michel (FC Sochaux / FRA), Thijmen Nijhuis (HJK Helsinki), Luc Holtz (Luxemburg A), Masca (CD Eldense), Nolan Muteba N'Tumba (Girondins Bordeaux), Oluwaseun Ogbemudia (1. FC Union Berlin)
Abgänge: André Becker (DSC Arminia Bielefeld), Henning Matriciani (FC Schalke 04), Manuel Braun (Hannover 96 II), Martin Kobylanski (TuS Blau-Weiß Lohne), Anthony Loviso (SV Sandhausen), Malwin Zok (FV Illertissen), Marcel Seegert (SSV Ulm 1846 Fußball), Adrian Fein (SSV Jahn Regensburg), Arlind Rexhepi (TSV Havelse), Yusuf Wardak (SV Eintracht Hohkeppel), Kelvin Arase (Phoenix Rising / USA), Kennedy Okpala (SC Paderborn 07)
SV Wehen Wiesbaden
Trainer: Daniel Scherning
Zugänge: Robin Kalem (Hannover 96 II), Milad Nejad (Hamburger SV II), Niklas May (Viktoria Köln), Simon Stehle (1. FC Saarbrücken), Mohamed Amsif (SV Wehen Wiesbaden), Donny Bogicevic (Viktoria Köln), Jordy Gillekens (Royal Francs Borains), Lukas Schleimer (1. FC Nürnberg), Jakob Lewald (SV Sandhausen), David Suárez (Botev Vratsa / Bulgarien), Daniel Scherning (Aus der Pause), Kevin Broll (Omonia 29is Maiou / Zypern)
Abgänge: Florian Carstens (F.C. Hansa Rostock), Amin Farouk (FSV Frankfurt), Bjarke Jacobsen (VfL Osnabrück), Arthur Lyska (SV Sandhausen), Mohamed Amsif (SV Wehen Wiesbaden), Thijmen Goppel (Bali United FC (Indonesien)), Nick Bätzner (SC Paderborn 07), Emanuel Taffertshofer (Akritas Chlorakas / Zypern), Marius Wegmann (Alemannia Aachen), Nico Rieble (SV Rot-Weiß Hadamar)
TSG 1899 Hoffenheim II
Trainer: Stefan Kleineheismann
Zugänge: Denis Donkor (RW Oberhausen), Leonard Krasniqi (TSG 1899 Hoffenheim), Blessing Miguel Makanda (TSG 1899 Hoffenheim), Luka Hyryläinen (SSV Ulm 1846 Fußball), Florian Bähr (VfL Osnabrück), Ben Opoku (SC Weiche Flensburg 08), Nader El-Jindaoui (Ventura County FC), Stefan Kleineheismann (SpVgg Greuther Fürth), Patric Klandt (Eintracht Frankfurt), Gianluca Pelzer (TSG 1899 Hoffenheim), Alex Honajzer (TSG 1899 Hoffenheim), Melvin Onos (TSG 1899 Hoffenheim), Jamie Jonathan Wähling (TSG 1899 Hoffenheim), Yannik Lührs (Borussia Dortmund II)
Abgänge: Noah König (SpVgg Greuther Fürth), Aleksei Carnier (Ziel unbekannt), Eric Verstappen (Ziel unbekannt), Hubert Mbuyi-Muamba (Ziel unbekannt), Milan Rehus (Ziel unbekannt), Philipp Birker (Ziel unbekannt), Vincent Wagner (SV 07 Elversberg), Lukas Mazagg (SSV Ulm 1846 Fußball), Can Karatas (BFC Dynamo), Florian Micheler (DSC Arminia Bielefeld), Max Bergmann (Hamburger SV), Jamie Jonathan Wähling (Derby County U21), Ricardo Wagner (Eintracht Braunschweig II), Emmanuel Chukwu (Wolfsberger AC), Louis Schulze (FC Rot-Weiß Erfurt), Benedikt Huber (Austria Salzburg), Ayoube Amaimouni-Echghouyab (Eintracht Frankfurt), Gianluca Pelzer (FC Energie Cottbus)
TSV 1860 München
Trainer: Markus Kauczinski
Zugänge: Kevin Volland (1. FC Union Berlin), Kilian Jakob (FC Erzgebirge Aue), Florian Niederlechner (Hertha BSC), Justin Steinkötter (TSV Steinbach Haiger), Miran Qela (TSV 1860 München), Finn Fuchs (TSV 1860 München), Emre Erdogan (TSV 1860 München), Clemens Lippmann (TSV 1860 München), Samuel Althaus (TSV 1860 München), Manuel Pfeifer (TSV Hartberg), Siemen Voet (Slovan Bratislava), Thomas Dähne (Holstein Kiel), Max Christiansen (Hannover 96), Sigurd Haugen (F.C. Hansa Rostock), Marvin Rittmüller (Eintracht Braunschweig), Alper Kayabunar (Interimstrainer)
Abgänge: Raphael Ott (Viktoria Köln), Lukas Reich (SpVgg Greuther Fürth), Tim Kloss (Viktoria Köln), Dickson Abiama (1. FC Kaiserslautern), Harald Huber (SV Wacker Burghausen), Anderson Lucoqui (FC Energie Cottbus), Fabian Schubert (ASK Voitsberg), Marco Hiller (KAS Eupen), Julian Guttau (FC Erzgebirge Aue), Jörg Mikoleit (Grasshopper Club Zürich), Soichiro Kozuki (Viktoria Köln), Alper Kayabunar (TSV 1860 München II)
TSV Havelse
Trainer: Samir Ferchichi
Zugänge: Maxim Safronow (Lupo Martini Wolfsburg), Yassin Jemai (Lupo Martini Wolfsburg), Robin Dreesen (SV Arminia Hannover), Johann Berger (1. FC Phönix Lübeck), Leon Sommer (VfB Lübeck), Nassim Boujellab (DSC Arminia Bielefeld), John Xaver Posselt (SC Paderborn 07 II), Arlind Rexhepi (SV Waldhof Mannheim), Semi Belkahia (Vereinslos), Tom Berger (zuletzt Dynamo Dresden)
Abgänge: Mick Gudra (VfV Borussia 06 Hildesheim), Niklas Tasky (Ziel unbekannt), Niklas Tasky (SV Ramlingen-Ehlershausen), Silas Steinwedel (SV Ramlingen-Ehlershausen), Yassin Jemai (Lupo Martini Wolfsburg), John Xaver Posselt (SSV Jahn Regensburg)
VfB Stuttgart II
Trainer: Nico Willig
Zugänge: Karlo Kuranyi (FC 08 Villingen), Tino Kaufmann (FC Rot-Weiß Erfurt), Nico Willig (VfB Stuttgart U19), Abdenego Nankishi (SV Werder Bremen II), Jerik von der Felsen (FC-Astoria Walldorf), Efe Korkut (VfB Stuttgart), Kenny Freßle (VfB Stuttgart), Julian Lüers (VfB Stuttgart), Lauri Penna (VfB Stuttgart), Deli Hajdini (VfB Stuttgart), Jordan Majchrzak (Legia Warschau), Mansour Ouro-Tagba (1. FC Köln II), Tim Köhler (RB Leipzig), Mansour Ouro-Tagba (1. FC Köln), Nuha Jatta (RB Leipzig)
Abgänge: Frederik Schumann (FC 08 Homburg), Lukas Laupheimer (SGV Freiberg), Markus Fiedler (1. FC Magdeburg), Finn Böhmker (VfB Lübeck), Laurin Ulrich (1. FC Magdeburg), Benjamin Boakye (DSC Arminia Bielefeld), Jarzinho Malanga (SV 07 Elversberg), Rinto Hanashiro (Eintracht Frankfurt II), Leon Reichardt (F.C. Hansa Rostock), Leonhard Münst (Viktoria Köln), Luca Mack (FC Vaduz), Jannik Hofmann (Rot-Weiss Essen), Karlo Kuranyi (SGV Freiberg), Dennis Seimen (SC Paderborn 07), Wahid Faghir (Vejle BK), Peter Reinhardt (FV Illertissen), Eliot Bujupi (KVC Westerlo), Elton Krasniqi (Ziel unbekannt), Kaden Amaniampong (Fortuna Düsseldorf II)
VfL Osnabrück
Trainer: Timo Schultz
Zugänge: Theo Janotta (TuS Blau-Weiß Lohne), Kevin Wiethaup (SV Rödinghausen), Bernd Riesselmann (TuS Blau-Weiß Lohne), Robin Fabinski (FC Rot-Weiß Erfurt), Aday Ercan (Wuppertaler SV), Patrick Kammerbauer (SC Verl), Kevin Schumacher (F.C. Hansa Rostock), David Kopacz (FC Ingolstadt 04), Joe Enochs (Aus der Pause), Bjarke Jacobsen (SV Wehen Wiesbaden), Timo Schultz (Aus der Pause), Luc Ihorst (SpVgg Unterhaching), Finn Cramer (VfL Osnabrück), Daniel Davari (RW Oberhausen), Kai Pröger (SSV Jahn Regensburg), Ibrahim Touray (VfL Osnabrück), Frederik Christensen (IF Brommapojkarna), Fridolin Wagner (FC Emmen), Tony Rudy Lesueur (1. FC Phönix Lübeck), Ferydoon Zandi (Aus der Pause), Robin Meißner (SG Dynamo Dresden), Luca Böggemann (Ende der Leihe), Julian Kania (DSC Arminia Bielefeld), Finn Cramer (SC Wiedenbrück)
Abgänge: Maxwell Gyamfi (1. FC Kaiserslautern), Niklas Kölle (SSV Ulm 1846 Fußball), Kofi Amoako (VfL Wolfsburg), Braydon Manu (PEC Zwolle), Niklas Niehoff (Holstein Kiel), Timo Beermann (Karriereende), Marian Unger (Unbekannt), Maximilian Reid (SV Sandhausen), Marco Antwerpen (Freigestellt), Frank Döpper (Freigestellt), Florian Bähr (TSG 1899 Hoffenheim II), Marian Unger (Hallescher FC), Emeka Oduah (BSV Kickers Emden), Luca Böggemann (BSG Chemie Leipzig), Marcus Müller (Holstein Kiel), Ba-Muaka Simakala (Araz-Nakhchivan), Finn Cramer (SC Wiedenbrück), Joschka Kroll (SC Wiedenbrück), Bryang Kayo (Oud-Heverlee Leuven), Ibrahim Touray (SSV Jeddeloh), Bastien Conus (FC Stade Lausanne-Ouchy), Aday Ercan (Vereinslos), Joël Zwarts (Vereinslos), Rohin Shivani (VfB Lübeck), Dave Gnaase (Pol. Warschau), Lion Semic (Leihe), Luca Böggemann (Leihe), Finn Cramer (SSV Jeddeloh), Nikky Goguadze (FC St. Pauli II)
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: