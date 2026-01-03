Die Wintertestspiele der Teams aus der Landesliga, Staffel 4

Der Ball ruht aktuell noch, doch einige Testspiele stehen bereits fest. FuPa gibt die Übersicht auf die Testspiele der Teams aus der Landesliga Württemberg, Staffel 4.
Sa, 24.01.26, 15:00 Uhr: Türkspor Neu-Ulm - SC Geislingen
Sa, 31.01.26, 15:00 Uhr: Türspor Neu-Ulm - SSV Ehingen-Süd
So, 15.02.26, 15:00 Uhr: Türkspor Neu-Ulm - TSV Langenau
Sa, 21.02.26, 14:00 Uhr: TSV Berg - Türkspor Neu-Ulm
Bislang keine Testspiele bekannt
Sa, 24.01.26, 13:00 Uhr: FC Kempten - SV Reinstetten
So, 25.01.26, 14:00 Uhr: SSV Ulm 1846 - SV Reinstetten
Sa, 07.02.26, 14:00 Uhr: SV Reinstetten - SGM Warthausen/Birkenhard
So, 25.01.26, 14:15 Uhr: FV Olympia Laupheim - FV Illertissen U19
Sa, 31.01.26, 14:00 Uhr: FV Olympia Laupheim - TSV Blaustein
Sa, 07.02.26, 14:00 Uhr: FV Olympia Laupheim - SW Donau
Bisher keine Testspiele bekannt
Sa, 24.01.26, 14:00 Uhr: 1. FC Sonthofen - FV Rot-Weiß Weiler
So, 01.02.26, 14:00 Uhr: FC Wangen - TSV Eschach
Sa, 07.02.26, 13:00 Uhr: SC Pfullendorf - FC Wangen
Sa, 14.02.26, 14:00 Uhr: TSV Berg - FC Wangen
Sa, 28.02.26, 13:30 Uhr: FC Wangen - SC Markdorf
Bisher keine Testspiele bekannt
Sa, 07.02.26, 13:00 Uhr: TSV Neu-Ulm - SSV Ehingen-Süd
Sa, 14.02.26, 13:00 Uhr: TSV Neu-Ulm - SV Offenhausen
Sa, 21.02.26, 13:00 Uhr: TSV Neu-Ulm - FC Memmingen II
Bisher keine Testspiele bekannt
Sa, 31.01.26, 15:30 Uhr: FV Illertissen U19 - SV Mietingen
Sa, 07.02.26, 13:00 Uhr: SV Mietingen - FV Illertissen II
Sa, 21.02.26, 15:00 Uhr: SV Mietingen - SGM Aufheim-Holzschwang
Sa, 24.01.26, 10:00 Uhr: FV Illertissen U19 - SC Staig
Sa, 14.02.26, 10:00 Uhr: FV Illertissen II - SC Staig
So, 25.01.26, 15:00 Uhr: FV Biberach - SV Aichstetten
Sa, 31.01.26, 15:00 Uhr: FV Biberach - VfB Gutenzell
Sa, 07.02.26, 15:00 Uhr: FV Biberach - SGM Alberweiler/Aßmannshardt
So, 08.02.26, 15:00 Uhr: FV Biberach - SGM Senden-Ay
Sa, 14.02.26, 17:00 Uhr: FV Biberach - SV Ochsenhausen
Sa, 21.02.26, 17:00 Uhr: FV Biberach - SGM Ummendorf/Fischbach
Di, 03.02.26, 19:00 Uhr: TSV Riedlingen - SGM Ertingen/Binzwangen
Sa, 07.02.26, 15:00 Uhr: FC 07 Albstadt - TSV Riedlingen
So, 22.02.26, 16:00 Uhr: FC Mengen - TSV Riedlingen
Sa, 28.02.26, 18:00 Uhr: TSV Genkingen - TSV Riedlingen
Bisher keine Testspiele bekannt
So, 08.02.26, 14:00 Uhr: FC Dostluk Friedrichshafen - SV Kressbronn
Mi, 18.02.26, 19:00 Uhr: VfB Friedrichshafen - SV Kressbronn
So, 01.02.26, 14:00 Uhr: SGM Unterzeil/Seibranz - FV Bad Schussenried