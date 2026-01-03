 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Die Wintertestspiele der Teams aus der Landesliga, Staffel 4

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

Der Ball ruht aktuell noch, doch einige Testspiele stehen bereits fest. FuPa gibt die Übersicht auf die Testspiele der Teams aus der Landesliga Württemberg, Staffel 4.

Die Testspiele der Teams aus der Landesliga Württemberg, Staffel 4


Türkspor Neu-Ulm

  • Sa, 24.01.26, 15:00 Uhr: Türkspor Neu-Ulm - SC Geislingen

  • Sa, 31.01.26, 15:00 Uhr: Türspor Neu-Ulm - SSV Ehingen-Süd

  • So, 15.02.26, 15:00 Uhr: Türkspor Neu-Ulm - TSV Langenau

  • Sa, 21.02.26, 14:00 Uhr: TSV Berg - Türkspor Neu-Ulm


FC Blaubeuren

  • Bislang keine Testspiele bekannt


SV Reinstetten

  • Sa, 24.01.26, 13:00 Uhr: FC Kempten - SV Reinstetten

  • So, 25.01.26, 14:00 Uhr: SSV Ulm 1846 - SV Reinstetten

  • Sa, 07.02.26, 14:00 Uhr: SV Reinstetten - SGM Warthausen/Birkenhard

FV Olympia Laupheim

  • So, 25.01.26, 14:15 Uhr: FV Olympia Laupheim - FV Illertissen U19

  • Sa, 31.01.26, 14:00 Uhr: FV Olympia Laupheim - TSV Blaustein

  • Sa, 07.02.26, 14:00 Uhr: FV Olympia Laupheim - SW Donau

SSG Ulm

  • Bisher keine Testspiele bekannt

FV Weiler

  • Sa, 24.01.26, 14:00 Uhr: 1. FC Sonthofen - FV Rot-Weiß Weiler


FC Wangen

  • So, 01.02.26, 14:00 Uhr: FC Wangen - TSV Eschach

  • Sa, 07.02.26, 13:00 Uhr: SC Pfullendorf - FC Wangen

  • Sa, 14.02.26, 14:00 Uhr: TSV Berg - FC Wangen

  • Sa, 28.02.26, 13:30 Uhr: FC Wangen - SC Markdorf

TSV Buch

  • Bisher keine Testspiele bekannt

TSV Neu-Ulm

  • Sa, 07.02.26, 13:00 Uhr: TSV Neu-Ulm - SSV Ehingen-Süd

  • Sa, 14.02.26, 13:00 Uhr: TSV Neu-Ulm - SV Offenhausen

  • Sa, 21.02.26, 13:00 Uhr: TSV Neu-Ulm - FC Memmingen II

FC Srbija Ulm

  • Bisher keine Testspiele bekannt


SV Mietingen

  • Sa, 31.01.26, 15:30 Uhr: FV Illertissen U19 - SV Mietingen

  • Sa, 07.02.26, 13:00 Uhr: SV Mietingen - FV Illertissen II

  • Sa, 21.02.26, 15:00 Uhr: SV Mietingen - SGM Aufheim-Holzschwang

SC Staig

  • Sa, 24.01.26, 10:00 Uhr: FV Illertissen U19 - SC Staig

  • Sa, 14.02.26, 10:00 Uhr: FV Illertissen II - SC Staig

FV Biberach

  • So, 25.01.26, 15:00 Uhr: FV Biberach - SV Aichstetten

  • Sa, 31.01.26, 15:00 Uhr: FV Biberach - VfB Gutenzell

  • Sa, 07.02.26, 15:00 Uhr: FV Biberach - SGM Alberweiler/Aßmannshardt

  • So, 08.02.26, 15:00 Uhr: FV Biberach - SGM Senden-Ay

  • Sa, 14.02.26, 17:00 Uhr: FV Biberach - SV Ochsenhausen

  • Sa, 21.02.26, 17:00 Uhr: FV Biberach - SGM Ummendorf/Fischbach

TSV Riedlingen

  • Di, 03.02.26, 19:00 Uhr: TSV Riedlingen - SGM Ertingen/Binzwangen

  • Sa, 07.02.26, 15:00 Uhr: FC 07 Albstadt - TSV Riedlingen

  • So, 22.02.26, 16:00 Uhr: FC Mengen - TSV Riedlingen

  • Sa, 28.02.26, 18:00 Uhr: TSV Genkingen - TSV Riedlingen

TSV Heimenkirch

  • Bisher keine Testspiele bekannt


SV Kressbronn

  • So, 08.02.26, 14:00 Uhr: FC Dostluk Friedrichshafen - SV Kressbronn

  • Mi, 18.02.26, 19:00 Uhr: VfB Friedrichshafen - SV Kressbronn

FV Bad Schussenried

  • So, 01.02.26, 14:00 Uhr: SGM Unterzeil/Seibranz - FV Bad Schussenried

