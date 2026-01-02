Die Wintertestspiele der Teams aus der Landesliga, Staffel 3

Der Ball ruht aktuell noch, doch einige Testspiele stehen bereits fest. FuPa gibt die Übersicht auf die Testspiele der Teams aus der Landesliga Württemberg, Staffel 3.
SV Zimmern
Sa, 17.01.26, 14:30 Uhr: FC 03 Radolfzell - SV Zimmern o.R.
Sa, 24.01.26, 13:00 Uhr: SV Zimmern o.R. - TSG Balingen
Mi, 28.01.26, 19:30 Uhr: SGM Deißlingen/Lauffen - SV Zimmern o.R.
Sa, 31.01.26, 12:00 Uhr: SV Zimmern o.R. - FV Möhringen
Sa, 14.02.26, 11:00 Uhr: Spvgg Trossingen - SV Zimmern o.R.
Sa, 21.02.26, 14:00 Uhr: FC Pfaffenweiler - SV Zimmern o.R.
TSG Balingen II
Sa, 24.01.26, 15:00 Uhr: SGM Deißlingen/Lauffen - TSG Balingen II
Sa, 31.01.26, 15:00 Uhr: FC Esslingen - TSG Balingen II
Sa, 07.02.26, 14:30 Uhr: FC 03 Radolfzell - TSG Balingen II
Sa, 21.02.26, 14:00 Uhr: FC Rottenburg - TSG Balingen II
SG Empfingen
Sa, 14.02.26, 11:00 Uhr: VfL Sindelfingen - SG Empfingen
SV Nehren
So, 01.02.26, 11:00 Uhr: SV Walddorf - SV Nehren
Sa, 07.02.26, 11:00 Uhr: TV Derendingen - SV Nehren
So, 08.02.26, 14:00 Uhr: TSV Frommern - SV Nehren (Absetzung)
Sa, 14.02.26, 12:00 Uhr: Young Boys Reutlingen - SV Nehren
Sa, 21.02.26, 13:00 Uhr: VfL Sindelfingen - SV Nehren
VfL Nagold
Sa, 31.01.26, 11:00 Uhr: VfL Nagold - FC Holzhausen
Sa, 07.02.26, 14:00 Uhr: GSV Maichingen - VfL Nagold
Sa, 14.02.26, 17:00 Uhr: SKV Rutesheim - VfL Nagold
Di, 17.02.26, 19:30 Uhr: VfL Sindelfingen - VfL Nagold
Sa, 21.02.26, 15:00 Uhr: GU-Türk. SV Pforzheim - VfL Nagold
VfB Bösingen
Sa, 21.02.26, 14:00 Uhr: SV Oberwolfach - VfB Bösingen
Sa, 28.02.26, 14:00 Uhr: TSV Bad Boll - VfB Bösingen
VfL Pfullingen
Mi, 28.01.26, 18:30 Uhr: SV Stuttgarter Kickers - VfL Pfullingen
Sa, 31.01.26, 14:00 Uhr: TSV Bernhausen - VfL Pfullingen
Sa, 07.02.26, 13:00 Uhr: TSVgg Plattenhardt - VfL Pfullingen
SC 04 Tuttlingen
So, 01.02.26, 11:00 Uhr: SC 04 Tuttlingen - SV Bubsheim
So, 22.02.26, 12:30 Uhr: SGM Deißlingen/Lauffen - SC 04 Tuttlingen
SV Croatia Reutlingen
So, 01.02.26, 15:00 Uhr: SV Croatia Reutlingen - TSV Genkingen
So, 08.02.26, 15:00 Uhr: SV Croatia Reutlingen - SGM Dettingen/Glems
So, 15.02.26, 15:00 Uhr: SV Croatia Reutlingen - Spfr Gechingen
So, 22.02.26, 12:00 Uhr: SV Croatia Reutlingen - MTV Stuttgart
BSV 07 Schwenningen
So, 25.01.26, 14:00 Uhr: Türk. SV Singen - BSV 07 Schwenningen
So, 01.02.26, 14:00 Uhr: VfR Stockach 09 - BSV 07 Schwenningen
Mi, 11.02.26, 19:00 Uhr: FC Königsfeld - BSV 07 Schwenningen
Sa, 14.02.26, 14:00 Uhr: BSV 07 Schwenningen - SV Bubsheim
Sa, 21.02.26, 13:00 Uhr: Hegauer FV - BSV 07 Schwenningen
SSC Tübingen
So, 01.02.26, 15:00 Uhr: SSC Tübingen - SV Böblingen
So, 08.02.26, 15:00 Uhr: SSC Tübingen - SSV Reutlingen 1905
So, 15.02.26, 15:00 Uhr: SSC Tübingen - SV Pfrondorf
Sa, 21.02.26, 15:00 Uhr: SSC Tübingen - TSG Tübingen
So, 22.02.26, 15:00 Uhr: SSC Tübingen - SGM Dettingen/Glems
VfL Mühlheim
Sa, 31.01.26, 15:30 Uhr: SG Dettingen-Dingelsdorf - VfL Mühlheim
Sa, 07.02.26, 14:30 Uhr: FV Möhringen - VfL Mühlheim
Sa, 14.02.26, 13:00 Uhr: Hegauer FV - VfL Mühlheim
SV Seedorf
Sa, 24.01.26, 14:00 Uhr: SV Seedorf - SV Aasen
Sa, 31.01.26, 14:00 Uhr: FC Pfaffenweiler - SV Seedorf
Mi, 11.02.26, 19:00 Uhr: SV Seedorf - SGM Hardt/Lauterbach
Fr, 20.02.26, 19:00 Uhr: SV Seedorf - FC 03 Radolfzell
TuS Ergenzingen
Sa, 31.01.26, 14:00 Uhr: VfL Sindelfingen - TuS Ergenzingen
So, 01.02.26, 14:00 Uhr: TSV Hirschau - TuS Ergenzingen
Mi, 11.02.26, 19:00 Uhr: TuS Ergenzingen - FC Holzhausen
Sa, 14.02.26, 14:00 Uhr: GSV Maichingen - TuS Ergenzingen
So, 15.02.26, 14:00 Uhr: TuS Ergenzingen - SV 03 Tübingen
So, 22.02.26, 14:30 Uhr: TuS Ergenzingen - TV Echterdingen
FC 07 Albstadt
Sa, 24.01.26, 15:00 Uhr: FC 07 Albstadt - SpVgg F.A.L.
Mi, 04.02.26, 19:00 Uhr: FC 07 Albstadt - TSV Trillfingen
Sa, 07.02.26, 15:00 Uhr: FC 07 Albstadt - TSV Riedlingen
Mi, 11.02.26, 19:00 Uhr: FC 07 Albstadt - FC Mengen
Sa, 14.02.26, 11:00 Uhr: TSV Frommern - FC 07 Albstadt
Mi, 18.02.26, 19:00 Uhr: FC 07 Albstadt - TSV Laufen
Sa, 21.02.26, 16:00 Uhr: FC 07 Albstadt - TSV Benzingen
TSV Harthausen/Scher
Sa, 17.01.26, 14:00 Uhr: VfR Hornberg - TSV Harthausen/Scher
Fr, 23.01.26, 17:30 Uhr: SV Uttenweiler - TSV Harthausen/Scher
Do, 29.01.26, 19:30 Uhr: FC Überlingen - TSV Harthausen/Scher
Sa, 31.01.26, 13:00 Uhr: TSV Harthausen/Scher - Spfr Hundersingen
Do, 05.02.26, 19:00 Uhr: FC Grosselfingen - TSV Harthausen/Scher
Sa, 14.02.26, 19:00 Uhr: FC Mengen - TSV Harthausen/Scher
Spvgg Freudenstadt
Keine Testspiele bekannt
