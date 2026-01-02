 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Die Wintertestspiele der Teams aus der Landesliga, Staffel 3

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

LL Württemberg St. 3
SSC Tübingen
VfL Pfullin.
Balingen II
FC Albstadt

Der Ball ruht aktuell noch, doch einige Testspiele stehen bereits fest. FuPa gibt die Übersicht auf die Testspiele der Teams aus der Landesliga Württemberg, Staffel 3.

Die Testspiele der Teams aus der Landesliga Württemberg, Staffel 3

SV Zimmern

Sa, 17.01.26, 14:30 Uhr: FC 03 Radolfzell - SV Zimmern o.R.

Sa, 24.01.26, 13:00 Uhr: SV Zimmern o.R. - TSG Balingen

Mi, 28.01.26, 19:30 Uhr: SGM Deißlingen/Lauffen - SV Zimmern o.R.

Sa, 31.01.26, 12:00 Uhr: SV Zimmern o.R. - FV Möhringen

Sa, 14.02.26, 11:00 Uhr: Spvgg Trossingen - SV Zimmern o.R.

Sa, 21.02.26, 14:00 Uhr: FC Pfaffenweiler - SV Zimmern o.R.

TSG Balingen II

Sa, 24.01.26, 15:00 Uhr: SGM Deißlingen/Lauffen - TSG Balingen II

Sa, 31.01.26, 15:00 Uhr: FC Esslingen - TSG Balingen II

Sa, 07.02.26, 14:30 Uhr: FC 03 Radolfzell - TSG Balingen II

Sa, 21.02.26, 14:00 Uhr: FC Rottenburg - TSG Balingen II

SG Empfingen

Sa, 14.02.26, 11:00 Uhr: VfL Sindelfingen - SG Empfingen

SV Nehren

So, 01.02.26, 11:00 Uhr: SV Walddorf - SV Nehren

Sa, 07.02.26, 11:00 Uhr: TV Derendingen - SV Nehren

So, 08.02.26, 14:00 Uhr: TSV Frommern - SV Nehren (Absetzung)

Sa, 14.02.26, 12:00 Uhr: Young Boys Reutlingen - SV Nehren

Sa, 21.02.26, 13:00 Uhr: VfL Sindelfingen - SV Nehren

VfL Nagold

Sa, 31.01.26, 11:00 Uhr: VfL Nagold - FC Holzhausen

Sa, 07.02.26, 14:00 Uhr: GSV Maichingen - VfL Nagold

Sa, 14.02.26, 17:00 Uhr: SKV Rutesheim - VfL Nagold

Di, 17.02.26, 19:30 Uhr: VfL Sindelfingen - VfL Nagold

Sa, 21.02.26, 15:00 Uhr: GU-Türk. SV Pforzheim - VfL Nagold

VfB Bösingen

Sa, 21.02.26, 14:00 Uhr: SV Oberwolfach - VfB Bösingen

Sa, 28.02.26, 14:00 Uhr: TSV Bad Boll - VfB Bösingen

VfL Pfullingen

Mi, 28.01.26, 18:30 Uhr: SV Stuttgarter Kickers - VfL Pfullingen

Sa, 31.01.26, 14:00 Uhr: TSV Bernhausen - VfL Pfullingen

Sa, 07.02.26, 13:00 Uhr: TSVgg Plattenhardt - VfL Pfullingen

SC 04 Tuttlingen

So, 01.02.26, 11:00 Uhr: SC 04 Tuttlingen - SV Bubsheim

So, 22.02.26, 12:30 Uhr: SGM Deißlingen/Lauffen - SC 04 Tuttlingen

SV Croatia Reutlingen

So, 01.02.26, 15:00 Uhr: SV Croatia Reutlingen - TSV Genkingen

So, 08.02.26, 15:00 Uhr: SV Croatia Reutlingen - SGM Dettingen/Glems

So, 15.02.26, 15:00 Uhr: SV Croatia Reutlingen - Spfr Gechingen

So, 22.02.26, 12:00 Uhr: SV Croatia Reutlingen - MTV Stuttgart

BSV 07 Schwenningen

So, 25.01.26, 14:00 Uhr: Türk. SV Singen - BSV 07 Schwenningen

So, 01.02.26, 14:00 Uhr: VfR Stockach 09 - BSV 07 Schwenningen

Mi, 11.02.26, 19:00 Uhr: FC Königsfeld - BSV 07 Schwenningen

Sa, 14.02.26, 14:00 Uhr: BSV 07 Schwenningen - SV Bubsheim

Sa, 21.02.26, 13:00 Uhr: Hegauer FV - BSV 07 Schwenningen

SSC Tübingen

So, 01.02.26, 15:00 Uhr: SSC Tübingen - SV Böblingen

So, 08.02.26, 15:00 Uhr: SSC Tübingen - SSV Reutlingen 1905

So, 15.02.26, 15:00 Uhr: SSC Tübingen - SV Pfrondorf

Sa, 21.02.26, 15:00 Uhr: SSC Tübingen - TSG Tübingen

So, 22.02.26, 15:00 Uhr: SSC Tübingen - SGM Dettingen/Glems

VfL Mühlheim

Sa, 31.01.26, 15:30 Uhr: SG Dettingen-Dingelsdorf - VfL Mühlheim

Sa, 07.02.26, 14:30 Uhr: FV Möhringen - VfL Mühlheim

Sa, 14.02.26, 13:00 Uhr: Hegauer FV - VfL Mühlheim

SV Seedorf

Sa, 24.01.26, 14:00 Uhr: SV Seedorf - SV Aasen

Sa, 31.01.26, 14:00 Uhr: FC Pfaffenweiler - SV Seedorf

Mi, 11.02.26, 19:00 Uhr: SV Seedorf - SGM Hardt/Lauterbach

Fr, 20.02.26, 19:00 Uhr: SV Seedorf - FC 03 Radolfzell

TuS Ergenzingen

Sa, 31.01.26, 14:00 Uhr: VfL Sindelfingen - TuS Ergenzingen

So, 01.02.26, 14:00 Uhr: TSV Hirschau - TuS Ergenzingen

Mi, 11.02.26, 19:00 Uhr: TuS Ergenzingen - FC Holzhausen

Sa, 14.02.26, 14:00 Uhr: GSV Maichingen - TuS Ergenzingen

So, 15.02.26, 14:00 Uhr: TuS Ergenzingen - SV 03 Tübingen

So, 22.02.26, 14:30 Uhr: TuS Ergenzingen - TV Echterdingen

FC 07 Albstadt

Sa, 24.01.26, 15:00 Uhr: FC 07 Albstadt - SpVgg F.A.L.

Mi, 04.02.26, 19:00 Uhr: FC 07 Albstadt - TSV Trillfingen

Sa, 07.02.26, 15:00 Uhr: FC 07 Albstadt - TSV Riedlingen

Mi, 11.02.26, 19:00 Uhr: FC 07 Albstadt - FC Mengen

Sa, 14.02.26, 11:00 Uhr: TSV Frommern - FC 07 Albstadt

Mi, 18.02.26, 19:00 Uhr: FC 07 Albstadt - TSV Laufen

Sa, 21.02.26, 16:00 Uhr: FC 07 Albstadt - TSV Benzingen

TSV Harthausen/Scher

Sa, 17.01.26, 14:00 Uhr: VfR Hornberg - TSV Harthausen/Scher

Fr, 23.01.26, 17:30 Uhr: SV Uttenweiler - TSV Harthausen/Scher

Do, 29.01.26, 19:30 Uhr: FC Überlingen - TSV Harthausen/Scher

Sa, 31.01.26, 13:00 Uhr: TSV Harthausen/Scher - Spfr Hundersingen

Do, 05.02.26, 19:00 Uhr: FC Grosselfingen - TSV Harthausen/Scher

Sa, 14.02.26, 19:00 Uhr: FC Mengen - TSV Harthausen/Scher

Spvgg Freudenstadt

Keine Testspiele bekannt

Timo BabicAutor