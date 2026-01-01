Die Wintertestspiele der Teams aus der Landesliga, Staffel 2

Der Ball ruht aktuell noch, doch einige Testspiele stehen bereits fest. FuPa gibt die Übersicht auf die Testspiele der Teams aus der Landesliga Württemberg, Staffel 2.
TSV Köngen
So, 01.02.26, 13:00 Uhr: TSV Köngen - TSV Oberensingen
Sa, 07.02.26, 13:00 Uhr: TSV Köngen - SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang
Sa, 14.02.26, 13:00 Uhr: TSV Köngen - FC Esslingen
Sa, 21.02.26, 13:00 Uhr: TSV Köngen - SV Westerheim
1. FC Eislingen
So, 01.02.26, 12:30 Uhr: 1. FC Donzdorf - 1. FC Eislingen
Sa, 07.02.26, 15:00 Uhr: 1. FC Eislingen - FC Esslingen
So, 15.02.26, 11:30 Uhr: 1. FC Eislingen - Croatia 2012 Geislingen
Mi, 18.02.26, 19:00 Uhr: 1. FC Eislingen - TSV Oberensingen
So, 22.02.26, 14:30 Uhr: 1. FC Heiningen - 1. FC Eislingen
So, 01.03.26, 13:00 Uhr: 1. FC Eislingen - SG Schorndorf
FV Sontheim
So, 01.02.26, 13:00 Uhr: FC 1920 Gundelfingen II - FV Sontheim/Brenz
Mi, 04.02.26, 19:00 Uhr: Türkspor Heidenheim - FV Sontheim/Brenz
Sa, 07.02.26, 14:00 Uhr: 1. FC Sonthofen - FV Sontheim/Brenz
Do, 12.02.26, 19:00 Uhr: SSV Aalen - FV Sontheim/Brenz
TSV Bernhausen
Sa, 24.01.26, 14:30 Uhr: TSV Bernhausen - SV Fellbach
Sa, 31.01.26, 14:00 Uhr: TSV Bernhausen - VfL Pfullingen
So, 01.02.26, 14:30 Uhr: SV Bonlanden - TSV Bernhausen
Sa, 07.02.26, 14:00 Uhr: TSV Bernhausen - TSV Oberensingen
So, 08.02.26, 12:00 Uhr: TSV Rohr II - TSV Bernhausen (Absetzung)
So, 08.02.26, 14:00 Uhr: TSV RSK Esslingen - TSV Bernhausen
So, 15.02.26, 14:00 Uhr: VfR Heilbronn - TSV Bernhausen
Sa, 21.02.26, 14:00 Uhr: TSV Bernhausen - Calcio Leinfelden-Echterdingen
So, 22.02.26, 14:30 Uhr: TSV Bernhausen - SV Kaisersbach
TSGV Waldstetten
Di, 27.01.26, 19:30 Uhr: 1. FC Normannia Gmünd - TSGV Waldstetten
Sa, 31.01.26, 14:00 Uhr: DJK-SG Schwabsberg-Buch - TSGV Waldstetten
Sa, 07.02.26, 11:00 Uhr: TSV Essingen - TSGV Waldstetten
Fr, 13.02.26, 18:30 Uhr: TSG Hofherrnweiler-Unterromb. - TSGV Waldstetten
TSV Ehningen
Mi, 28.01.26, 19:00 Uhr: TSV Ehningen - SV Deckenpfronn
Sa, 31.01.26, 13:00 Uhr: TSV Ehningen - TV Darmsheim
Sa, 07.02.26, 13:00 Uhr: TSV Bad Boll - TSV Ehningen
Sa, 14.02.26, 13:00 Uhr: FV Löchgau - TSV Ehningen
SV Waldhausen
Sa, 31.01.26, 12:00 Uhr: SV Waldhausen - TSG Hofherrnweiler-Unterromb.
Di, 03.02.26, 18:30 Uhr: SV Waldhausen - TSV Gussenstadt
Sa, 07.02.26, 12:00 Uhr: SV Waldhausen - TSV 1861 Nördlingen
Di, 10.02.26, 19:15 Uhr: SV Waldhausen - TSV Ilshofen
Sa, 14.02.26, 11:00 Uhr: TSV Essingen - SV Waldhausen
Di, 24.02.26, 19:00 Uhr: SV Waldhausen - DJK-SG Schwabsberg-Buch
TSV Bad Boll
Sa, 31.01.26, 14:00 Uhr: TSV Bad Boll - 1. Göppinger SV
Sa, 07.02.26, 13:00 Uhr: TSV Bad Boll - TSV Ehningen
Mi, 11.02.26, 19:30 Uhr: 1. FC Heiningen - TSV Bad Boll
Sa, 14.02.26, 15:00 Uhr: TSG Salach - TSV Bad Boll
Sa, 21.02.26, 15:00 Uhr: TSV Bad Boll - TSV Weilheim
Sa, 28.02.26, 14:00 Uhr: TSV Bad Boll - VfB Bösingen
VfL Sindelfingen
Sa, 31.01.26, 14:00 Uhr: VfL Sindelfingen - TuS Ergenzingen
Di, 10.02.26, 19:00 Uhr: FC Rottenburg - VfL Sindelfingen
Sa, 14.02.26, 11:00 Uhr: VfL Sindelfingen - SG Empfingen
Di, 17.02.26, 19:30 Uhr: VfL Sindelfingen - VfL Nagold
Sa, 21.02.26, 13:00 Uhr: VfL Sindelfingen - SV Nehren
Sa, 28.02.26, 13:00 Uhr: FV Löchgau - VfL Sindelfingen
SV Böblingen
So, 01.02.26, 15:00 Uhr: SSC Tübingen - SV Böblingen
Sa, 07.02.26, 14:00 Uhr: TSV Weilimdorf - SV Böblingen
Mi, 11.02.26, 19:30 Uhr: SKV Rutesheim - SV Böblingen
Sa, 21.02.26, 13:15 Uhr: SV Böblingen - TSV Oberensingen
FV Neuhausen
Sa, 17.01.26, 14:30 Uhr: VfR Aalen - FV Neuhausen
Sa, 31.01.26, 14:00 Uhr: TSV Oberboihingen - FV Neuhausen
So, 01.02.26, 14:00 Uhr: FSV Waiblingen - FV Neuhausen
Sa, 07.02.26, 14:00 Uhr: Young Boys Reutlingen - FV Neuhausen
So, 08.02.26, 14:00 Uhr: FC Esslingen - FV Neuhausen
Mi, 11.02.26, 19:30 Uhr: Spvgg Stetten/Filder - FV Neuhausen
Sa, 21.02.26, 13:00 Uhr: TSV Weilimdorf - FV Neuhausen
So, 22.02.26, 15:30 Uhr: VfL Kirchheim - FV Neuhausen
Sa, 28.02.26, 13:30 Uhr: GSV Pleidelsheim - FV Neuhausen
TSVgg Plattenhardt
Sa, 31.01.26, 13:00 Uhr: TSVgg Plattenhardt - SKV Rutesheim
Sa, 07.02.26, 13:00 Uhr: TSVgg Plattenhardt - VfL Pfullingen
So, 15.02.26, 13:00 Uhr: TV Echterdingen II - TSVgg Plattenhardt
Do, 19.02.26, 19:30 Uhr: TSV Harthausen - TSVgg Plattenhardt
Sa, 28.02.26, 15:00 Uhr: TSVgg Plattenhardt - SV 03 Tübingen
GSV Maichingen
Sa, 31.01.26, 11:30 Uhr: SpVgg Holzgerlingen - GSV Maichingen
Mi, 04.02.26, 19:30 Uhr: SV Rohrau - GSV Maichingen
Sa, 07.02.26, 14:00 Uhr: GSV Maichingen - VfL Nagold
Sa, 14.02.26, 14:00 Uhr: GSV Maichingen - TuS Ergenzingen
Sa, 21.02.26, 14:00 Uhr: GSV Maichingen - SKV Rutesheim
So, 01.03.26, 15:00 Uhr: GSV Maichingen - SV Leonberg/Eltingen
TV Echterdingen
Sa, 31.01.26, 12:00 Uhr: TV Echterdingen - 1. FC Frickenhausen
Sa, 07.02.26, 14:00 Uhr: TSV Jahn Büsnau - TV Echterdingen
Sa, 14.02.26, 14:30 Uhr: SV Bonlanden - TV Echterdingen
Sa, 21.02.26, 12:00 Uhr: TV Echterdingen - SV Leonberg/Eltingen
So, 22.02.26, 14:30 Uhr: TuS Ergenzingen - TV Echterdingen
Sa, 28.02.26, 12:00 Uhr: TV Oeffingen - TV Echterdingen
SC Geislingen
Sa, 24.01.26, 15:00 Uhr: Türk Spor Neu-Ulm - SC Geislingen
So, 01.02.26, 14:30 Uhr: 1. FC Heiningen - SC Geislingen
Mi, 04.02.26, 19:30 Uhr: FV Vorwärts Faurndau - SC Geislingen
Mi, 11.02.26, 19:15 Uhr: SC Geislingen - SV Ebersbach/Fils
Sa, 21.02.26, 14:00 Uhr: Spvgg Satteldorf - SC Geislingen
MTV Stuttgart
So, 01.02.26, 13:00 Uhr: TSV Schwaikheim - MTV Stuttgart
Mi, 04.02.26, 20:00 Uhr: FV Germania Degerloch - MTV Stuttgart
Sa, 07.02.26, 15:00 Uhr: SV Fellbach - MTV Stuttgart
Mi, 11.02.26, 19:00 Uhr: TSV Weilimdorf - MTV Stuttgart
So, 15.02.26, 14:00 Uhr: SG Weinstadt I - MTV Stuttgart
So, 22.02.26, 12:00 Uhr: SV Croatia Reutlingen - MTV Stuttgart
