 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
– Foto: Carsten Trebuth

Die Wintertestspiele der Teams aus der Landesliga, Staffel 2

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

Verlinkte Inhalte

LL Württemberg St. 2
FV Sontheim
TSV Köngen
1.FC Eislin.
Echterdingen

Der Ball ruht aktuell noch, doch einige Testspiele stehen bereits fest. FuPa gibt die Übersicht auf die Testspiele der Teams aus der Landesliga Württemberg, Staffel 2.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Die Testspiele der Teams aus der Landesliga Württemberg, Staffel 2

TSV Köngen

So, 01.02.26, 13:00 Uhr: TSV Köngen - TSV Oberensingen

Sa, 07.02.26, 13:00 Uhr: TSV Köngen - SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang

Sa, 14.02.26, 13:00 Uhr: TSV Köngen - FC Esslingen

Sa, 21.02.26, 13:00 Uhr: TSV Köngen - SV Westerheim

1. FC Eislingen

So, 01.02.26, 12:30 Uhr: 1. FC Donzdorf - 1. FC Eislingen

Sa, 07.02.26, 15:00 Uhr: 1. FC Eislingen - FC Esslingen

So, 15.02.26, 11:30 Uhr: 1. FC Eislingen - Croatia 2012 Geislingen

Mi, 18.02.26, 19:00 Uhr: 1. FC Eislingen - TSV Oberensingen

So, 22.02.26, 14:30 Uhr: 1. FC Heiningen - 1. FC Eislingen

So, 01.03.26, 13:00 Uhr: 1. FC Eislingen - SG Schorndorf

FV Sontheim

So, 01.02.26, 13:00 Uhr: FC 1920 Gundelfingen II - FV Sontheim/Brenz

Mi, 04.02.26, 19:00 Uhr: Türkspor Heidenheim - FV Sontheim/Brenz

Sa, 07.02.26, 14:00 Uhr: 1. FC Sonthofen - FV Sontheim/Brenz

Do, 12.02.26, 19:00 Uhr: SSV Aalen - FV Sontheim/Brenz

TSV Bernhausen

Sa, 24.01.26, 14:30 Uhr: TSV Bernhausen - SV Fellbach

Sa, 31.01.26, 14:00 Uhr: TSV Bernhausen - VfL Pfullingen

So, 01.02.26, 14:30 Uhr: SV Bonlanden - TSV Bernhausen

Sa, 07.02.26, 14:00 Uhr: TSV Bernhausen - TSV Oberensingen

So, 08.02.26, 12:00 Uhr: TSV Rohr II - TSV Bernhausen (Absetzung)

So, 08.02.26, 14:00 Uhr: TSV RSK Esslingen - TSV Bernhausen

So, 15.02.26, 14:00 Uhr: VfR Heilbronn - TSV Bernhausen

Sa, 21.02.26, 14:00 Uhr: TSV Bernhausen - Calcio Leinfelden-Echterdingen

So, 22.02.26, 14:30 Uhr: TSV Bernhausen - SV Kaisersbach

TSGV Waldstetten

Di, 27.01.26, 19:30 Uhr: 1. FC Normannia Gmünd - TSGV Waldstetten

Sa, 31.01.26, 14:00 Uhr: DJK-SG Schwabsberg-Buch - TSGV Waldstetten

Sa, 07.02.26, 11:00 Uhr: TSV Essingen - TSGV Waldstetten

Fr, 13.02.26, 18:30 Uhr: TSG Hofherrnweiler-Unterromb. - TSGV Waldstetten

TSV Ehningen

Mi, 28.01.26, 19:00 Uhr: TSV Ehningen - SV Deckenpfronn

Sa, 31.01.26, 13:00 Uhr: TSV Ehningen - TV Darmsheim

Sa, 07.02.26, 13:00 Uhr: TSV Bad Boll - TSV Ehningen

Sa, 14.02.26, 13:00 Uhr: FV Löchgau - TSV Ehningen

SV Waldhausen

Sa, 31.01.26, 12:00 Uhr: SV Waldhausen - TSG Hofherrnweiler-Unterromb.

Di, 03.02.26, 18:30 Uhr: SV Waldhausen - TSV Gussenstadt

Sa, 07.02.26, 12:00 Uhr: SV Waldhausen - TSV 1861 Nördlingen

Di, 10.02.26, 19:15 Uhr: SV Waldhausen - TSV Ilshofen

Sa, 14.02.26, 11:00 Uhr: TSV Essingen - SV Waldhausen

Di, 24.02.26, 19:00 Uhr: SV Waldhausen - DJK-SG Schwabsberg-Buch

TSV Bad Boll

Sa, 31.01.26, 14:00 Uhr: TSV Bad Boll - 1. Göppinger SV

Sa, 07.02.26, 13:00 Uhr: TSV Bad Boll - TSV Ehningen

Mi, 11.02.26, 19:30 Uhr: 1. FC Heiningen - TSV Bad Boll

Sa, 14.02.26, 15:00 Uhr: TSG Salach - TSV Bad Boll

Sa, 21.02.26, 15:00 Uhr: TSV Bad Boll - TSV Weilheim

Sa, 28.02.26, 14:00 Uhr: TSV Bad Boll - VfB Bösingen

VfL Sindelfingen

Sa, 31.01.26, 14:00 Uhr: VfL Sindelfingen - TuS Ergenzingen

Di, 10.02.26, 19:00 Uhr: FC Rottenburg - VfL Sindelfingen

Sa, 14.02.26, 11:00 Uhr: VfL Sindelfingen - SG Empfingen

Di, 17.02.26, 19:30 Uhr: VfL Sindelfingen - VfL Nagold

Sa, 21.02.26, 13:00 Uhr: VfL Sindelfingen - SV Nehren

Sa, 28.02.26, 13:00 Uhr: FV Löchgau - VfL Sindelfingen

SV Böblingen

So, 01.02.26, 15:00 Uhr: SSC Tübingen - SV Böblingen

Sa, 07.02.26, 14:00 Uhr: TSV Weilimdorf - SV Böblingen

Mi, 11.02.26, 19:30 Uhr: SKV Rutesheim - SV Böblingen

Sa, 21.02.26, 13:15 Uhr: SV Böblingen - TSV Oberensingen

FV Neuhausen

Sa, 17.01.26, 14:30 Uhr: VfR Aalen - FV Neuhausen

Sa, 31.01.26, 14:00 Uhr: TSV Oberboihingen - FV Neuhausen

So, 01.02.26, 14:00 Uhr: FSV Waiblingen - FV Neuhausen

Sa, 07.02.26, 14:00 Uhr: Young Boys Reutlingen - FV Neuhausen

So, 08.02.26, 14:00 Uhr: FC Esslingen - FV Neuhausen

Mi, 11.02.26, 19:30 Uhr: Spvgg Stetten/Filder - FV Neuhausen

Sa, 21.02.26, 13:00 Uhr: TSV Weilimdorf - FV Neuhausen

So, 22.02.26, 15:30 Uhr: VfL Kirchheim - FV Neuhausen

Sa, 28.02.26, 13:30 Uhr: GSV Pleidelsheim - FV Neuhausen

TSVgg Plattenhardt

Sa, 31.01.26, 13:00 Uhr: TSVgg Plattenhardt - SKV Rutesheim

Sa, 07.02.26, 13:00 Uhr: TSVgg Plattenhardt - VfL Pfullingen

So, 15.02.26, 13:00 Uhr: TV Echterdingen II - TSVgg Plattenhardt

Do, 19.02.26, 19:30 Uhr: TSV Harthausen - TSVgg Plattenhardt

Sa, 28.02.26, 15:00 Uhr: TSVgg Plattenhardt - SV 03 Tübingen

GSV Maichingen

Sa, 31.01.26, 11:30 Uhr: SpVgg Holzgerlingen - GSV Maichingen

Mi, 04.02.26, 19:30 Uhr: SV Rohrau - GSV Maichingen

Sa, 07.02.26, 14:00 Uhr: GSV Maichingen - VfL Nagold

Sa, 14.02.26, 14:00 Uhr: GSV Maichingen - TuS Ergenzingen

Sa, 21.02.26, 14:00 Uhr: GSV Maichingen - SKV Rutesheim

So, 01.03.26, 15:00 Uhr: GSV Maichingen - SV Leonberg/Eltingen

TV Echterdingen

Sa, 31.01.26, 12:00 Uhr: TV Echterdingen - 1. FC Frickenhausen

Sa, 07.02.26, 14:00 Uhr: TSV Jahn Büsnau - TV Echterdingen

Sa, 14.02.26, 14:30 Uhr: SV Bonlanden - TV Echterdingen

Sa, 21.02.26, 12:00 Uhr: TV Echterdingen - SV Leonberg/Eltingen

So, 22.02.26, 14:30 Uhr: TuS Ergenzingen - TV Echterdingen

Sa, 28.02.26, 12:00 Uhr: TV Oeffingen - TV Echterdingen

SC Geislingen

Sa, 24.01.26, 15:00 Uhr: Türk Spor Neu-Ulm - SC Geislingen

So, 01.02.26, 14:30 Uhr: 1. FC Heiningen - SC Geislingen

Mi, 04.02.26, 19:30 Uhr: FV Vorwärts Faurndau - SC Geislingen

Mi, 11.02.26, 19:15 Uhr: SC Geislingen - SV Ebersbach/Fils

Sa, 21.02.26, 14:00 Uhr: Spvgg Satteldorf - SC Geislingen

MTV Stuttgart

So, 01.02.26, 13:00 Uhr: TSV Schwaikheim - MTV Stuttgart

Mi, 04.02.26, 20:00 Uhr: FV Germania Degerloch - MTV Stuttgart

Sa, 07.02.26, 15:00 Uhr: SV Fellbach - MTV Stuttgart

Mi, 11.02.26, 19:00 Uhr: TSV Weilimdorf - MTV Stuttgart

So, 15.02.26, 14:00 Uhr: SG Weinstadt I - MTV Stuttgart

So, 22.02.26, 12:00 Uhr: SV Croatia Reutlingen - MTV Stuttgart

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 01.1.2026, 17:00 Uhr
Timo BabicAutor