Die Wintertestspiele der Teams aus der Landesliga, Staffel 1

Der Ball ruht aktuell noch, doch einige Testspiele stehen bereits fest. FuPa gibt die Übersicht auf die Testspiele der Teams aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1.
Sa, 31.01.26, 13:00 Uhr: TSVgg Plattenhardt - SKV Rutesheim
Mi, 04.02.26, 19:30 Uhr: SKV Rutesheim - TSV Weilimdorf
Sa, 07.02.26, 14:00 Uhr: FSV Waiblingen - SKV Rutesheim
Mi, 11.02.26, 19:30 Uhr: SKV Rutesheim - SV Böblingen
Sa, 14.02.26, 17:00 Uhr: SKV Rutesheim - VfL Nagold
Sa, 21.02.26, 14:00 Uhr: GSV Maichingen - SKV Rutesheim
Sa, 28.02.26, 14:00 Uhr: SKV Rutesheim - GU-Türk. SV Pforzheim
Sa, 24.01.26, 14:00 Uhr: FV Löchgau - TSG Backnang
Sa, 31.01.26, 14:00 Uhr: FV Löchgau - Aramäer Heilbronn
Sa, 14.02.26, 13:00 Uhr: FV Löchgau - TSV Ehningen
Sa, 21.02.26, 12:30 Uhr: FV Löchgau - VfB Eppingen
Sa, 28.02.26, 13:00 Uhr: FV Löchgau - VfL Sindelfingen
Bislang keine Testspiele bekannt
So, 08.02.26, 14:00 Uhr: ASV Aichwald - SG Weinstadt
So, 15.02.26, 14:00 Uhr: SG Weinstadt - MTV Stuttgart
So, 22.02.26, 14:30 Uhr: SG Weinstadt - SV Breuningsweiler
Sa, 31.01.26, 12:00 Uhr: TV Oeffingen - FC Reka Stuttgart
So, 08.02.26, 14:00 Uhr: TV Oeffingen - TSV Rudersberg
So, 15.02.26, 14:00 Uhr: TV Oeffingen - Spvgg Cannstatt
Sa, 21.02.26, 14:00 Uhr: TV Oeffingen - TSV Nellmersbach
Sa, 28.02.26, 12:00 Uhr: TV Oeffingen - TV Echterdingen
Sa, 24.01.26, 14:00 Uhr: SC Urbach - SG Schorndorf
Di, 27.01.26, 19:00 Uhr: SG Schorndorf - TSG Backnang
So, 01.02.26, 14:00 Uhr: SG Schorndorf - SV Breuningsweiler
Sa, 07.02.26, 14:00 Uhr: SG Schorndorf - 1. FC Normannia Gmünd
Di, 10.02.26, 19:30 Uhr: SG Schorndorf - TSV Schornbach
Sa, 21.02.26, 14:00 Uhr: SV Fellbach - SG Schorndorf
So, 01.03.26, 13:00 Uhr: 1. FC Eislingen - SG Schorndorf
Bislang keine Testspiele bekannt
Sa, 31.01.26, 13:00 Uhr: Spfr Schwäbisch Hall - TSV Ilshofen
Do, 05.02.26, 19:00 Uhr: TSV Ilshofen - TURA Untermünkheim
Di, 10.02.26, 19:15 Uhr: SV Waldhausen - TSV Ilshofen
Sa, 21.02.26, 14:00 Uhr: TSV Ilshofen - FV Lauda
Sa, 28.02.26, 14:00 Uhr: TSV Ilshofen - SC Aufkirchen
Bislang keine Testspiele bekannt
So, 18.01.26, 14:00 Uhr: FSV Friedrichshaller SV - SSV Schwäbisch Hall
So, 25.01.26, 14:00 Uhr: Aramäer Heilbronn - SSV Schwäbisch Hall
Mi, 18.02.26, 19:30 Uhr: SV Unterweissach - SSV Schwäbisch Hall
So, 25.01.26, 14:00 Uhr: SV Germania Bietigheim - TSV Heimerdingen
Sa, 31.01.26, 11:00 Uhr: TSV Heimerdingen - SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag
Sa, 07.02.26, 14:00 Uhr: TSV Heimerdingen - SG Sonnenhof Großaspach
Sa, 14.02.26, 14:00 Uhr: TSV Heimerdingen - SV Allmersbach
Sa, 21.02.26, 13:00 Uhr: TSV Jahn Büsnau - TSV Heimerdingen
Sa, 31.01.26, 14:00 Uhr: TSV Crailsheim - VfR Gommersdorf
Sa, 07.02.26, 15:00 Uhr: TSV Crailsheim - SC Aufkirchen
So, 15.02.26, 11:45 Uhr: TSV Crailsheim - TuS Feuchtwangen
Sa, 28.02.26, 14:00 Uhr: TSV Crailsheim - SSV Aalen
Sa, 31.01.26, 13:00 Uhr: TSV Affalterbach - SV Kaisersbach
So, 15.02.26, 14:30 Uhr: TSV Schmiden - SV Kaisersbach
So, 22.02.26, 14:30 Uhr: TSV Bernhausen - SV Kaisersbach
So, 01.02.26, 14:00 Uhr: TSV Pfedelbach - SpVgg Satteldorf
Sa, 07.02.26, 15:30 Uhr: SpVgg Satteldorf - SF Dorfmerkingen
Sa, 14.02.26, 14:00 Uhr: SpVgg Satteldorf - SC Aufkirchen
Sa, 21.02.26, 14:00 Uhr: SpVgg Satteldorf - SC Geislingen
Sa, 28.02.26, 15:00 Uhr: SpVgg Satteldorf - VfR Gommersdorf
Sa, 31.01.26, 14:00 Uhr: GSV Pleidelsheim - TSV Grünbühl
Sa, 07.02.26, 14:00 Uhr: GSV Pleidelsheim - TG Böckingen
Sa, 14.02.26, 14:00 Uhr: GSV Pleidelsheim - TSV Schwieberdingen
Sa, 21.02.26, 14:00 Uhr: GSV Pleidelsheim - TSV Schornbach
Sa, 28.02.26, 13:30 Uhr: GSV Pleidelsheim - FV Neuhausen
Fr, 30.01.26, 19:00 Uhr: TG Böckingen - SGM Krumme Ebene am Neckar
Mi, 04.02.26, 19:00 Uhr: TSV Pfedelbach - SGM Krumme Ebene am Neckar
Fr, 06.02.26, 19:30 Uhr: TSV Erlenbach - SGM Krumme Ebene am Neckar
Sa, 21.02.26, 13:00 Uhr: SGM Krumme Ebene am Neckar - FC Zuzenhausen
Di, 24.02.26, 19:30 Uhr: SGM Krumme Ebene am Neckar - FV Mosbach
