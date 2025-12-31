 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
– Foto: Jacqueline Maier

Die Wintertestspiele der Teams aus der Landesliga, Staffel 1

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

Der Ball ruht aktuell noch, doch einige Testspiele stehen bereits fest. FuPa gibt die Übersicht auf die Testspiele der Teams aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1.

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

Die Testspiele der Teams aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1

SKV Rutesheim

  • Sa, 31.01.26, 13:00 Uhr: TSVgg Plattenhardt - SKV Rutesheim

  • Mi, 04.02.26, 19:30 Uhr: SKV Rutesheim - TSV Weilimdorf

  • Sa, 07.02.26, 14:00 Uhr: FSV Waiblingen - SKV Rutesheim

  • Mi, 11.02.26, 19:30 Uhr: SKV Rutesheim - SV Böblingen

  • Sa, 14.02.26, 17:00 Uhr: SKV Rutesheim - VfL Nagold

  • Sa, 21.02.26, 14:00 Uhr: GSV Maichingen - SKV Rutesheim

  • Sa, 28.02.26, 14:00 Uhr: SKV Rutesheim - GU-Türk. SV Pforzheim

FV Löchgau

  • Sa, 24.01.26, 14:00 Uhr: FV Löchgau - TSG Backnang

  • Sa, 31.01.26, 14:00 Uhr: FV Löchgau - Aramäer Heilbronn

  • Sa, 14.02.26, 13:00 Uhr: FV Löchgau - TSV Ehningen

  • Sa, 21.02.26, 12:30 Uhr: FV Löchgau - VfB Eppingen

  • Sa, 28.02.26, 13:00 Uhr: FV Löchgau - VfL Sindelfingen

TSG Öhringen

  • Bislang keine Testspiele bekannt

SG Weinstadt

  • So, 08.02.26, 14:00 Uhr: ASV Aichwald - SG Weinstadt

  • So, 15.02.26, 14:00 Uhr: SG Weinstadt - MTV Stuttgart

  • So, 22.02.26, 14:30 Uhr: SG Weinstadt - SV Breuningsweiler

TV Oeffingen

  • Sa, 31.01.26, 12:00 Uhr: TV Oeffingen - FC Reka Stuttgart

  • So, 08.02.26, 14:00 Uhr: TV Oeffingen - TSV Rudersberg

  • So, 15.02.26, 14:00 Uhr: TV Oeffingen - Spvgg Cannstatt

  • Sa, 21.02.26, 14:00 Uhr: TV Oeffingen - TSV Nellmersbach

  • Sa, 28.02.26, 12:00 Uhr: TV Oeffingen - TV Echterdingen

SG Schorndorf

  • Sa, 24.01.26, 14:00 Uhr: SC Urbach - SG Schorndorf

  • Di, 27.01.26, 19:00 Uhr: SG Schorndorf - TSG Backnang

  • So, 01.02.26, 14:00 Uhr: SG Schorndorf - SV Breuningsweiler

  • Sa, 07.02.26, 14:00 Uhr: SG Schorndorf - 1. FC Normannia Gmünd

  • Di, 10.02.26, 19:30 Uhr: SG Schorndorf - TSV Schornbach

  • Sa, 21.02.26, 14:00 Uhr: SV Fellbach - SG Schorndorf

  • So, 01.03.26, 13:00 Uhr: 1. FC Eislingen - SG Schorndorf

SV Leonberg/Eltingen

  • Bislang keine Testspiele bekannt

TSV Ilshofen

  • Sa, 31.01.26, 13:00 Uhr: Spfr Schwäbisch Hall - TSV Ilshofen

  • Do, 05.02.26, 19:00 Uhr: TSV Ilshofen - TURA Untermünkheim

  • Di, 10.02.26, 19:15 Uhr: SV Waldhausen - TSV Ilshofen

  • Sa, 21.02.26, 14:00 Uhr: TSV Ilshofen - FV Lauda

  • Sa, 28.02.26, 14:00 Uhr: TSV Ilshofen - SC Aufkirchen

Sport-Union Neckarsulm

  • Bislang keine Testspiele bekannt

SSV Schwäbisch Hall

  • So, 18.01.26, 14:00 Uhr: FSV Friedrichshaller SV - SSV Schwäbisch Hall

  • So, 25.01.26, 14:00 Uhr: Aramäer Heilbronn - SSV Schwäbisch Hall

  • Mi, 18.02.26, 19:30 Uhr: SV Unterweissach - SSV Schwäbisch Hall

TSV Heimerdingen

  • So, 25.01.26, 14:00 Uhr: SV Germania Bietigheim - TSV Heimerdingen

  • Sa, 31.01.26, 11:00 Uhr: TSV Heimerdingen - SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag

  • Sa, 07.02.26, 14:00 Uhr: TSV Heimerdingen - SG Sonnenhof Großaspach

  • Sa, 14.02.26, 14:00 Uhr: TSV Heimerdingen - SV Allmersbach

  • Sa, 21.02.26, 13:00 Uhr: TSV Jahn Büsnau - TSV Heimerdingen

TSV Crailsheim

  • Sa, 31.01.26, 14:00 Uhr: TSV Crailsheim - VfR Gommersdorf

  • Sa, 07.02.26, 15:00 Uhr: TSV Crailsheim - SC Aufkirchen

  • So, 15.02.26, 11:45 Uhr: TSV Crailsheim - TuS Feuchtwangen

  • Sa, 28.02.26, 14:00 Uhr: TSV Crailsheim - SSV Aalen

SV Kaisersbach

  • Sa, 31.01.26, 13:00 Uhr: TSV Affalterbach - SV Kaisersbach

  • So, 15.02.26, 14:30 Uhr: TSV Schmiden - SV Kaisersbach

  • So, 22.02.26, 14:30 Uhr: TSV Bernhausen - SV Kaisersbach

SpVgg Satteldorf

  • So, 01.02.26, 14:00 Uhr: TSV Pfedelbach - SpVgg Satteldorf

  • Sa, 07.02.26, 15:30 Uhr: SpVgg Satteldorf - SF Dorfmerkingen

  • Sa, 14.02.26, 14:00 Uhr: SpVgg Satteldorf - SC Aufkirchen

  • Sa, 21.02.26, 14:00 Uhr: SpVgg Satteldorf - SC Geislingen

  • Sa, 28.02.26, 15:00 Uhr: SpVgg Satteldorf - VfR Gommersdorf

GSV Pleidelsheim

  • Sa, 31.01.26, 14:00 Uhr: GSV Pleidelsheim - TSV Grünbühl

  • Sa, 07.02.26, 14:00 Uhr: GSV Pleidelsheim - TG Böckingen

  • Sa, 14.02.26, 14:00 Uhr: GSV Pleidelsheim - TSV Schwieberdingen

  • Sa, 21.02.26, 14:00 Uhr: GSV Pleidelsheim - TSV Schornbach

  • Sa, 28.02.26, 13:30 Uhr: GSV Pleidelsheim - FV Neuhausen

SGM Krumme Ebene am Neckar

  • Fr, 30.01.26, 19:00 Uhr: TG Böckingen - SGM Krumme Ebene am Neckar

  • Mi, 04.02.26, 19:00 Uhr: TSV Pfedelbach - SGM Krumme Ebene am Neckar

  • Fr, 06.02.26, 19:30 Uhr: TSV Erlenbach - SGM Krumme Ebene am Neckar

  • Sa, 21.02.26, 13:00 Uhr: SGM Krumme Ebene am Neckar - FC Zuzenhausen

  • Di, 24.02.26, 19:30 Uhr: SGM Krumme Ebene am Neckar - FV Mosbach

