Die Winterfahrpläne von Hesperingen, Mersch und Medernach Swift mit einigen Härtetests +++ EP-Leader Mersch mit 4 Freundschaftsspielen +++ Medernach mit noch 6 Freundschaftsspielen und Hallenturnier

Etwas voller gepackt ist das Vorbereitungsprogramm von Blo-Wäiss Medernach. Nach einem ersten Erfolg gestern gegen Lintgen spielt man morgen beim FC Wiltz 71. Zudem ist am Sonntag eine Abteilung des Clubs beim Kayser-Cup in Rosport im Einsatz. Gegen Turnierausrichter FC Victoria bestreitet man am darauffolgenden Wochenende auch ein reguläres Freundschaftsspiel, das Heimspiel gegen den SV Konz am 28.1. enthält eine internationale Komponente.

>> Die kommenden Medernacher Testspiele

