Die Winterfahrpläne der Oberligisten Aufgrund der 19er-Liga gibt es im westfälischen Amateuroberhaus wieder eine äußerst kurze Winterpause.
Wenn es die Witterung zulässt, wird am 14. Dezember der letzte Spieltag im laufenden Kalenderjahr ausgetragen. Schon am 1. Februar 2026 geht es weiter. Viel Zeit zur Erholung bleibt nicht.
FuPa Westfalen gibt euch einen Überblick der bislang feststehenden Vorbereitungstermine.
SG Wattenscheid 09 10. Januar HSM Bochum (Teilnahme nur an Vorrunde in Wattenscheid) SA, 10. Januar (H) - FC Schalke 04 II (RL) MI, 14. Januar, 19 Uhr (A) - RW Leithe (KLA) SO, 18. Januar, 14 Uhr (H) - SSVg Velbert (RL) SA, 24. Januar (A) - Würzburger Kickers (RL)
SV Lippstadt 08 DI, 13. Januar, 19 Uhr (H) - FSC Rheda (WL) SO, 18. Januar, 14 Uhr (H) - SV Rödinghausen (RL) MI, 21. Januar, 19 Uhr (H) - FC Kaunitz (WL) SA, 24. Januar, 14 Uhr (A) - SVKT 07 Minden (LL)
SV Westfalia Rhynern 26. - 30. Dezember Anton-Rehbein-Gedächtnisturnier SA, 24. Januar, 15.30 Uhr (H) - SF Ostinghausen (WL)
ASC 09 Dortmund 27./28. Dezember, 2. - 4. Januar und 9. - 11. Januar HSM Dortmund SA, 24. Januar, 15 Uhr (H) - TSV Meerbusch (OL)
SC Preußen Münster II 26. bis 30. Dezember HSM Münster SO, 11. Januar, 14 Uhr (H) - BW Dingden (OL) MI, 14. Januar, 19.30 Uhr (H) - TuS Eichlinghofen (LL) SO, 18. Januar, 14 Uhr (H) - BSV Rehden (OL)
DSC Arminia Bielefeld II MI, 14 Januar, 18 Uhr (A) - SC Wiedenbrück (RL) DI, 20. Januar, 19 Uhr (A) - VfV Borussia Hildesheim (OL)
TSG Sprockhövel MI, 7. Januar, 19.30 Uhr (H) - FC Remscheid (LL) SO, 11. Januar, 15 Uhr (H) - SpVgg Horsthausen (WL) SO, 18. Januar, 15 Uhr (H) - SC Obersprockhövel (WL) SO, 25. Januar, 15 Uhr (A) - SpVg Schonnebeck (OL)
1. FC Gievenbeck 17. - 19. Dezember Ausber-Cup 20./21. Dezember LVM Paul-Everding-Cup 26. bis 30. Dezember HSM Münster MI, 14. Januar, 19.45 Uhr (A) - SuS Neuenkirchen (WL) SO, 18. Januar, 14.30 Uhr (H) - SC Peckeloh (WL) SA, 24. Januar, 13 Uhr (H) - TuS Bersenbrück (OL) SO, 25. Januar, 13 Uhr (H) - SV Eintracht Ahaus (WL)
TSV Victoria Clarholz SA, 10. Januar, 14 Uhr (H) - VfL Bochum II (RL) SO, 18. Januar, 14 Uhr (H) - FC Kaunitz (WL) SA, 24. Januar, 16 Uhr (H) - SV Westfalia Soest (WL)
Türkspor Dortmund 27./28. Dezember, 2. - 4. Januar und 9. - 11. Januar HSM Dortmund
SpVgg Vreden 3./4. Januar Sparkassen-Cup SA, 10. Januar, 13 Uhr (H) - Wuppertaler SV (RL) SO, 18. Januar, 11 Uhr (H) - FC Schalke 04 U19 SA, 24. Januar, 14 Uhr (H) - SC Westfalia Kinderhaus (WL)
TuS Hiltrup 17. - 19. Dezember Ausber-Cup 26. bis 30. Dezember HSM Münster SA, 10. Januar, 14 Uhr (H) - Holzwickeder SC (WL) MI, 14. Januar, 19.30 Uhr (A) - Sportfreunde Lotte (RL) SO, 18. Januar, 14.30 Uhr (A) - SV Mesum (WL) SA, 24. Januar, 14.30 Uhr (H) - Borussia Emsdetten (WL)
SG Finnentrop/Bamenohl
SpVgg Erkenschwick 23. Dezember Foconis-Hallen-Cup 27. Dezember Hertener Mitternachtscup DO, 15. Januar, 19.30 Uhr (A) - SSV Buer (WL) SA, 17. Januar, 11 Uhr (A) - SpVg Schonnebeck (OL)
FC Eintracht Rheine SA, 17. Januar, 14 Uhr (A) - SC Westfalia Kinderhaus (WL) SA, 24. Januar, 14 Uhr (A) - Eimsbütteler TV (OL Hamburg)
SV Schermbeck 27. Dezember Hertener Mitternachtscup SO, 18. Januar, 14.30 Uhr (H) - DJK Adler Frintrop (OL) SA, 24. Januar, 15.30 Uhr (A) - SC Westfalia Herne (LL) SO, 25. Januar, 15 Uhr (A) - VfB Homberg (OL)
RW Ahlen 27. Dezember HSM Ahlen SO, 11. Januar, 15 Uhr (A) - SpVg Schonnebeck (OL)
TuS Ennepetal SA, 17. Januar, 15 Uhr (H) - RSV Meinerzhagen (WL) SA, 24. Januar, 15.30 Uhr (A) - Borussia Lindenthal-Hohenlind (LL) Aufrufe: 0 26.11.2025, 12:00 Uhr