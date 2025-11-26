 2025-11-24T08:38:42.177Z

Allgemeines
– Foto: Maik Matheus | SGW09

Die Winterfahrpläne der Oberligisten

Aufgrund der 19er-Liga gibt es im westfälischen Amateuroberhaus wieder eine äußerst kurze Winterpause.

Verlinkte Inhalte

Oberliga Westfalen
Türkspor Dortmund
RW Ahlen
SV Lippstadt 08
SG Wattenscheid 09

Wenn es die Witterung zulässt, wird am 14. Dezember der letzte Spieltag im laufenden Kalenderjahr ausgetragen. Schon am 1. Februar 2026 geht es weiter. Viel Zeit zur Erholung bleibt nicht.

FuPa Westfalen gibt euch einen Überblick der bislang feststehenden Vorbereitungstermine.

SG Wattenscheid 09

  • 10. Januar HSM Bochum (Teilnahme nur an Vorrunde in Wattenscheid)
  • SA, 10. Januar (H) - FC Schalke 04 II (RL)
  • MI, 14. Januar, 19 Uhr (A) - RW Leithe (KLA)
  • SO, 18. Januar, 14 Uhr (H) - SSVg Velbert (RL)
  • SA, 24. Januar (A) - Würzburger Kickers (RL)

SV Lippstadt 08

  • DI, 13. Januar, 19 Uhr (H) - FSC Rheda (WL)
  • SO, 18. Januar, 14 Uhr (H) - SV Rödinghausen (RL)
  • MI, 21. Januar, 19 Uhr (H) - FC Kaunitz (WL)
  • SA, 24. Januar, 14 Uhr (A) - SVKT 07 Minden (LL)

SV Westfalia Rhynern

  • 26. - 30. Dezember Anton-Rehbein-Gedächtnisturnier
  • SA, 24. Januar, 15.30 Uhr (H) - SF Ostinghausen (WL)

ASC 09 Dortmund

  • 27./28. Dezember, 2. - 4. Januar und 9. - 11. Januar HSM Dortmund
  • SA, 24. Januar, 15 Uhr (H) - TSV Meerbusch (OL)

SC Preußen Münster II

  • 26. bis 30. Dezember HSM Münster
  • SO, 11. Januar, 14 Uhr (H) - BW Dingden (OL)
  • MI, 14. Januar, 19.30 Uhr (H) - TuS Eichlinghofen (LL)
  • SO, 18. Januar, 14 Uhr (H) - BSV Rehden (OL)

DSC Arminia Bielefeld II

  • MI, 14 Januar, 18 Uhr (A) - SC Wiedenbrück (RL)
  • DI, 20. Januar, 19 Uhr (A) - VfV Borussia Hildesheim (OL)

TSG Sprockhövel

  • MI, 7. Januar, 19.30 Uhr (H) - FC Remscheid (LL)
  • SO, 11. Januar, 15 Uhr (H) - SpVgg Horsthausen (WL)
  • SO, 18. Januar, 15 Uhr (H) - SC Obersprockhövel (WL)
  • SO, 25. Januar, 15 Uhr (A) - SpVg Schonnebeck (OL)

1. FC Gievenbeck

  • 17. - 19. Dezember Ausber-Cup
  • 20./21. Dezember LVM Paul-Everding-Cup
  • 26. bis 30. Dezember HSM Münster
  • MI, 14. Januar, 19.45 Uhr (A) - SuS Neuenkirchen (WL)
  • SO, 18. Januar, 14.30 Uhr (H) - SC Peckeloh (WL)
  • SA, 24. Januar, 13 Uhr (H) - TuS Bersenbrück (OL)
  • SO, 25. Januar, 13 Uhr (H) - SV Eintracht Ahaus (WL)

TSV Victoria Clarholz

  • SA, 10. Januar, 14 Uhr (H) - VfL Bochum II (RL)
  • SO, 18. Januar, 14 Uhr (H) - FC Kaunitz (WL)
  • SA, 24. Januar, 16 Uhr (H) - SV Westfalia Soest (WL)

Türkspor Dortmund

  • 27./28. Dezember, 2. - 4. Januar und 9. - 11. Januar HSM Dortmund

SpVgg Vreden

  • 3./4. Januar Sparkassen-Cup
  • SA, 10. Januar, 13 Uhr (H) - Wuppertaler SV (RL)
  • SO, 18. Januar, 11 Uhr (H) - FC Schalke 04 U19
  • SA, 24. Januar, 14 Uhr (H) - SC Westfalia Kinderhaus (WL)

TuS Hiltrup

  • 17. - 19. Dezember Ausber-Cup
  • 26. bis 30. Dezember HSM Münster
  • SA, 10. Januar, 14 Uhr (H) - Holzwickeder SC (WL)
  • MI, 14. Januar, 19.30 Uhr (A) - Sportfreunde Lotte (RL)
  • SO, 18. Januar, 14.30 Uhr (A) - SV Mesum (WL)
  • SA, 24. Januar, 14.30 Uhr (H) - Borussia Emsdetten (WL)

SC Verl II

/

SG Finnentrop/Bamenohl

/

SpVgg Erkenschwick

  • 23. Dezember Foconis-Hallen-Cup
  • 27. Dezember Hertener Mitternachtscup
  • DO, 15. Januar, 19.30 Uhr (A) - SSV Buer (WL)
  • SA, 17. Januar, 11 Uhr (A) - SpVg Schonnebeck (OL)

FC Eintracht Rheine

  • SA, 17. Januar, 14 Uhr (A) - SC Westfalia Kinderhaus (WL)
  • SA, 24. Januar, 14 Uhr (A) - Eimsbütteler TV (OL Hamburg)

SV Schermbeck

  • 27. Dezember Hertener Mitternachtscup
  • SO, 18. Januar, 14.30 Uhr (H) - DJK Adler Frintrop (OL)
  • SA, 24. Januar, 15.30 Uhr (A) - SC Westfalia Herne (LL)
  • SO, 25. Januar, 15 Uhr (A) - VfB Homberg (OL)

RW Ahlen

  • 27. Dezember HSM Ahlen
  • SO, 11. Januar, 15 Uhr (A) - SpVg Schonnebeck (OL)

TuS Ennepetal

  • SA, 17. Januar, 15 Uhr (H) - RSV Meinerzhagen (WL)
  • SA, 24. Januar, 15.30 Uhr (A) - Borussia Lindenthal-Hohenlind (LL)
Aufrufe: 026.11.2025, 12:00 Uhr
redAutor