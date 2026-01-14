Die Winterfahrpläne der niederbayerischen Landesligisten
Traingsstart, Testspiele, Trainingslager - bei den Sechstligisten ist einiges geboten
Der Winter hat auch in Niederbayern Einzug gehalten und vor allem die klirrende Kälte ist alles andere als angenehm. Dennoch ist die Winterpause für die höherklassigen Amateurkicker bald beendet und die bei den Aktiven meist nicht sonderlich beliebte Wintervorbereitung beginnt. Wir haben die Eckdaten der acht niederbayerischen Landesligisten zusammengefasst.
SpVgg Landshut
Trainingsstart: 20. Januar
Testspiele: 24.1 SpVgg Hankofen-Hailing (Auswärts in Straubing), 31.1 Fortuna Regensburg (Kunstrasen Rgb.-Brandlberg), 14.2 FC Deisenhofen (A), 15.2 SpVgg Altenerding (Heim), 21.2 Pokal-Quali TSV Wasserburg (H)
Trainingslager: keines
TSV Seebach
Trainingsstart: 19.1
Testspiele: 24.1 Union Esternberg (Kunstrasenplatz Patriching), 31.1 FC Teisbach (KR Deggendorf), 7.2 Fortuna Regensburg (KR Brandlberg), 11.2 FSV VfB Straubing (A), 13.2 SV Garham (A), 21.2 Pokal-Quali SSV Eggenfelden (KR Deggendorf)
Trainingslager: keines
1. FC Passau
Trainingsstart: 19.1
Testspiele: 24.1 Union Gurten (H), 31.1 Union Esternberg (H), 7.2 SpVgg Hankofen-Hailing (H), 11.2 Union Peuerbach (H), 14.2 SV Planegg-Krailing (A), 21.2 SV Erlbach (H)
Trainingslager: 13.-15.2 in Karlsfeld/Oberbayern
DJK Vornbach
Trainingsstart: 16.1
Testspiele: 31.1 SV Schalding-Heining (A), 7.2 DJK-SB Rosenheim (A), 14.2 FC Sturm Hauzenberg (A), 21.2 Pokal-Quali FC Dingolfing (A)
Trainingslager: 6.-8.2 in Rosenheim
Eggenfeldens Coach Valdrin Blakaj testet mit seinem Team oft auf dem Kunstrasenplatz in Johannesbrunn – Foto: mb.presse / Butzhammer SSV EggenfeldenTrainingsstart:
22.1Testspiele:
24.1 SV Heimstetten (A), 31.1 SpVgg Hankofen (Kunstrasen Johannesbrunn), 7.2 U23 SV Guntamatic Ried (A), 10.2 FC Velden-Eberspoint (KR Johannesbrunn), 15.2 TSV Ampfing (KR Johannesbrunn), 19.2 SG Mallersdorf-Grafentraubach (KR Johannesbrunn), 21.2 Pokal-Quali TSV Seebach (A) Trainingslager
: keinesFC DingolfingTrainingsstart:
26.1Testspiele:
1.2 SV Fortuna Regensburg (Kunstrasen Brandlberg), 7.2 FC Sturm Hauzenberg (H), 13.2 Sportunion Semriach (im Trainingslager), 21.2 Pokal-Quali DJK Vornbach (H). 22.2 SV Neufraunhofen (H)Trainingslager:
11.-15.2 in Novigrad/KroatienTSV BogenTrainingsstart:
19.1Testspiele:
31.1 1. FC Bad Kötzting (A), 8.2 SV Fortuna Regensburg (Kunstrasen Brandlberg), 14.2 SV Sallach (A), 18.2 FSV VfB Straubing (A), 21.2 SV Auerbach (Kunstrasen Osterhofen) Trainingslager:
keinesFC TeisbachTrainingsstart:
19.1Testspiele:
31.1 TSV Seebach (Kunstrasen Deggendorf), 14.2 SV Neufraunhofen (KR Dingolfing), 18.2 SV Sallach (KR Dingolfing), 21.2 SV Garham (A) Trainingslager
: 5.-8.2 im Salzburger Land