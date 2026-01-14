 2026-01-14T07:55:46.445Z

Allgemeines
Die SpVgg Landshut um Routinier Maximilian Zischler legt am 20. Januar mit der Vorbereitung los
Die SpVgg Landshut um Routinier Maximilian Zischler legt am 20. Januar mit der Vorbereitung los – Foto: Norbert Herrmann

Die Winterfahrpläne der niederbayerischen Landesligisten

Traingsstart, Testspiele, Trainingslager - bei den Sechstligisten ist einiges geboten

Landesliga Mitte
Vornbach
Teisbach
Eggenfelden
Dingolfing

Der Winter hat auch in Niederbayern Einzug gehalten und vor allem die klirrende Kälte ist alles andere als angenehm. Dennoch ist die Winterpause für die höherklassigen Amateurkicker bald beendet und die bei den Aktiven meist nicht sonderlich beliebte Wintervorbereitung beginnt. Wir haben die Eckdaten der acht niederbayerischen Landesligisten zusammengefasst.

SpVgg Landshut

Trainingsstart: 20. Januar
Testspiele: 24.1 SpVgg Hankofen-Hailing (Auswärts in Straubing), 31.1 Fortuna Regensburg (Kunstrasen Rgb.-Brandlberg), 14.2 FC Deisenhofen (A), 15.2 SpVgg Altenerding (Heim), 21.2 Pokal-Quali TSV Wasserburg (H)
Trainingslager: keines










TSV Seebach

Trainingsstart: 19.1
Testspiele: 24.1 Union Esternberg (Kunstrasenplatz Patriching), 31.1 FC Teisbach (KR Deggendorf), 7.2 Fortuna Regensburg (KR Brandlberg), 11.2 FSV VfB Straubing (A), 13.2 SV Garham (A), 21.2 Pokal-Quali SSV Eggenfelden (KR Deggendorf)
Trainingslager: keines





1. FC Passau

Trainingsstart: 19.1
Testspiele: 24.1 Union Gurten (H), 31.1 Union Esternberg (H), 7.2 SpVgg Hankofen-Hailing (H), 11.2 Union Peuerbach (H), 14.2 SV Planegg-Krailing (A), 21.2 SV Erlbach (H)
Trainingslager: 13.-15.2 in Karlsfeld/Oberbayern



DJK Vornbach

Trainingsstart: 16.1
Testspiele: 31.1 SV Schalding-Heining (A), 7.2 DJK-SB Rosenheim (A), 14.2 FC Sturm Hauzenberg (A), 21.2 Pokal-Quali FC Dingolfing (A)
Trainingslager: 6.-8.2 in Rosenheim



Eggenfeldens Coach Valdrin Blakaj testet mit seinem Team oft auf dem Kunstrasenplatz in Johannesbrunn
Eggenfeldens Coach Valdrin Blakaj testet mit seinem Team oft auf dem Kunstrasenplatz in Johannesbrunn – Foto: mb.presse / Butzhammer




SSV Eggenfelden

Trainingsstart: 22.1
Testspiele: 24.1 SV Heimstetten (A), 31.1 SpVgg Hankofen (Kunstrasen Johannesbrunn), 7.2 U23 SV Guntamatic Ried (A), 10.2 FC Velden-Eberspoint (KR Johannesbrunn), 15.2 TSV Ampfing (KR Johannesbrunn), 19.2 SG Mallersdorf-Grafentraubach (KR Johannesbrunn), 21.2 Pokal-Quali TSV Seebach (A)
Trainingslager: keines



FC Dingolfing

Trainingsstart: 26.1
Testspiele: 1.2 SV Fortuna Regensburg (Kunstrasen Brandlberg), 7.2 FC Sturm Hauzenberg (H), 13.2 Sportunion Semriach (im Trainingslager), 21.2 Pokal-Quali DJK Vornbach (H). 22.2 SV Neufraunhofen (H)
Trainingslager: 11.-15.2 in Novigrad/Kroatien



TSV Bogen

Trainingsstart: 19.1
Testspiele: 31.1 1. FC Bad Kötzting (A), 8.2 SV Fortuna Regensburg (Kunstrasen Brandlberg), 14.2 SV Sallach (A), 18.2 FSV VfB Straubing (A), 21.2 SV Auerbach (Kunstrasen Osterhofen)
Trainingslager: keines



FC Teisbach

Trainingsstart: 19.1
Testspiele: 31.1 TSV Seebach (Kunstrasen Deggendorf), 14.2 SV Neufraunhofen (KR Dingolfing), 18.2 SV Sallach (KR Dingolfing), 21.2 SV Garham (A)
Trainingslager: 5.-8.2 im Salzburger Land





