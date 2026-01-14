Die Winterfahrpläne der niederbayerischen Landesligisten

Der Winter hat auch in Niederbayern Einzug gehalten und vor allem die klirrende Kälte ist alles andere als angenehm. Dennoch ist die Winterpause für die höherklassigen Amateurkicker bald beendet und die bei den Aktiven meist nicht sonderlich beliebte Wintervorbereitung beginnt. Wir haben die Eckdaten der acht niederbayerischen Landesligisten zusammengefasst.