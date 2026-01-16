Die Winterfahrpläne der elf Oberpfälzer Landesligisten

Soll den FC Kosova Regensburg aus dem Tabellenkeller führen: Neutrainer Guti Ribeiro. – Foto: Redaktion Schwandorf/Archiv

Der Winter hat auch in der Oberpfalz Einzug gehalten und vor allem die klirrende Kälte ist alles andere als angenehm. Dennoch ist die Winterpause für die höherklassigen Amateurkicker bald beendet und die bei den Aktiven meist nicht sonderlich beliebte Wintervorbereitung beginnt. Wir haben die Eckdaten der elf Oberpfälzer Landesligisten zusammengefasst.

DJK Ammerthal



Trainingsauftakt: 25. Januar

Testspiele: 27.1. gegen ASV Weisendorf (A), 31.1. gegen 1. FC Nürnberg U19 (A), 3.2. gegen SV Schwandorf-Ettmannsdorf (Kunstrasen Raigering), 7.2. gegen DJK Vilzing (A), 9.2. gegen ASV Burglengenfeld (A), 14.2. gegen SSV Jahn Regensburg II (A), 18.2. Pokal-Quali gegen SC Feucht (Kunstrasen Ochenbruck), 21.2. gegen ASV Cham (A)

Trainingslager: keines

Punktspielauftakt: 27.2. gegen TSV Nürnberg-Buch (A)





SV Schwandorf-Ettmannsdorf



Trainingsauftakt: 26. Januar in Bad Abbach

Testspiele: 31.1. gegen FSV Stadeln (A), 3.2. gegen Ammerthal (Kunstrasen Raigering), 7.2. gegen SpVgg SV Weiden (A), 15.2. gegen SV Inter Bergsteig Amberg (Kunstrasen Weiden), 22.2. gegen SV Mitterteich (Kunstrasen Eger/CZ)

Trainingslager: 21.-22.2. in Karlsbad/Tschechien

Punktspielauftakt: 28.2. gegen SpVgg Lam (H)





ASV Burglengenfeld



Trainingsauftakt: 25. Januar

Testspiele: 28.1. gegen SV Lauterhofen (H), 1.2. gegen FC Kosova Regensburg (H), 7.2. gegen ASV Cham (H), 9.2. gegen DJK Ammerthal (H), 11.2. gegen DJK Vilzing (A), 15.2. gegen SpVgg Mögeldorf (H), 21.2. gegen FC Weiden-Ost (H)

Trainingslager: keines

Punktspielauftakt: 1.3. gegen SV Etzenricht (H)







SC Luhe-Wildenau



Trainingsauftakt: 21. Januar

Testspiele: 24.1. gegen SSV Jahn Regensburg II (A), 31.1. gegen SV Schwaig (Kunstrasen Lauf an der Pegnitz), 7.2. gegen FC Vorwärts Röslau (Pilsen), 15.2. gegen SV Wenzenbach (A)

Trainingslager: keines

Punktspielauftakt: 21.2. gegen TSV Bogen (H)





SpVgg Lam



Trainingsauftakt: 19. Januar in Ruhmannsfelden

Testspiele: 24.1. gegen ASV Cham (A), 28.1. gegen TJ Jiskra Domazlice II (A), 14.2. gegen SpVgg Osterhofen (A), 18.2. gegen FC Ränkam (in Tschechien), 21.2. gegen SpVgg Ruhmannsfelden (A)

Trainingslager: 6.-8.2. in Pilsen

Punktspielauftakt: 28.2. gegen SV Schwandorf-Ettmannsdorf (A)





TSV Bad Abbach



Trainingsauftakt: 26. Januar

Testspiele: 7.2. gegen TV Aiglsbach (H), 8.2. gegen SV Schwarzhofen (H), 13.2. gegen FC Viehhausen (H), 15.2. gegen SV Manching (H), 21.2. FSV Pfaffenhofen/Ilm (A)

Trainingslager: keines

Punktspielauftakt: 28.2. gegen FC Dingolfing (A)





1. FC Bad Kötzting



Trainingsauftakt: 20. Januar

Testspiele: 31.1. gegen TSV Bogen (H), 7.2. gegen FC Raindorf (H), 10.2. gegen SpVgg Patersdorf (H), 14.2. gegen FC Künzing (H)

Trainingslager: keines

Punktspielauftakt: 21.2. gegen FC Tegernheim (A)





FC Tegernheim



Trainingsauftakt: 22. Januar

Testspiele: 31.1. Gegner offen, 7.2. gegen SV Inter Bergsteig Amberg (Kunstrasen Burglengenfeld), 8.2. gegen SV Türk Gücü Straubing (Kunstrasen Peterswöhrd Straubing), 14.2. gegen FC Raindorf (Kunstrasen Burgweinting), gegen VfB Bach (Datum offen)

Trainingslager: keines

Punktspielauftakt: 21.2. gegen 1. FC Bad Kötzting





SV Etzenricht



Trainingsauftakt: 19. Januar

Testspiele: 24.1. gegen FC Vorwärts Röslau (Kunstrasen Eger/CZ), 31.1. gegen ASV Cham (A), 4.2. gegen SpVgg SV Weiden II (A), 7.2. gegen BSC Regensburg (A), 10.2. gegen SV Raigering (A), 14.2. gegen 1.FC Schlicht (Kunstrasen Weiden), 21.2. Gegner offen

Trainingslager: keines

Punktspielauftakt: 21.2. gegen 1. FC Bad Kötzting





TB 03 Roding



Trainingsauftakt: 19. Januar in Wenzenbach

Testspiele: 28.1. gegen ASV Cham (A), 31.1. gegen SV Mitterteich (A), 8.2. gegen SV Wenzenbach (A), 14.2. gegen SpVgg GW Deggendorf (A), 15.2. gegen FSV VfB Straubing (A), 22.2. gegen SpVgg Osterhofen (A)

Trainingslager: 19.-22.2. in Domazlice/Tschechien

Punktspielauftakt: 28.2. gegen 1. FC Passau (H)





FC Kosova Regensburg



Trainingsauftakt: 19. Januar

Testspiele: 31.1. gegen BSC Regensburg (A), 1.2. ASV Burglengenfeld (A), 7.2. FC Wernberg (Kunstrasen Weiden)

Trainingslager: war geplant, entfällt jedoch wegen schulischer und beruflicher Ausfälle

Punktspielauftakt: 28.2. gegen 1. FC Bad Kötzting (A)