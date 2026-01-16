Die Winterfahrpläne der elf Oberpfälzer Landesligisten
Trainingsauftakt, Testspiele und Trainingslager: Das haben unsere Sechstligisten in den nächsten Wochen vor
Der Winter hat auch in der Oberpfalz Einzug gehalten und vor allem die klirrende Kälte ist alles andere als angenehm. Dennoch ist die Winterpause für die höherklassigen Amateurkicker bald beendet und die bei den Aktiven meist nicht sonderlich beliebte Wintervorbereitung beginnt. Wir haben die Eckdaten der elf Oberpfälzer Landesligisten zusammengefasst.
DJK Ammerthal
Trainingsauftakt: 25. Januar
Testspiele: 27.1. gegen ASV Weisendorf (A), 31.1. gegen 1. FC Nürnberg U19 (A), 3.2. gegen SV Schwandorf-Ettmannsdorf (Kunstrasen Raigering), 7.2. gegen DJK Vilzing (A), 9.2. gegen ASV Burglengenfeld (A), 14.2. gegen SSV Jahn Regensburg II (A), 18.2. Pokal-Quali gegen SC Feucht (Kunstrasen Ochenbruck), 21.2. gegen ASV Cham (A)
Trainingslager: keines
Punktspielauftakt: 27.2. gegen TSV Nürnberg-Buch (A)
SV Schwandorf-Ettmannsdorf
Trainingsauftakt: 26. Januar in Bad Abbach
Testspiele: 31.1. gegen FSV Stadeln (A), 3.2. gegen Ammerthal (Kunstrasen Raigering), 7.2. gegen SpVgg SV Weiden (A), 15.2. gegen SV Inter Bergsteig Amberg (Kunstrasen Weiden), 22.2. gegen SV Mitterteich (Kunstrasen Eger/CZ)
Trainingslager: 21.-22.2. in Karlsbad/Tschechien
Punktspielauftakt: 28.2. gegen SpVgg Lam (H)
ASV Burglengenfeld
Trainingsauftakt: 25. Januar
Testspiele: 28.1. gegen SV Lauterhofen (H), 1.2. gegen FC Kosova Regensburg (H), 7.2. gegen ASV Cham (H), 9.2. gegen DJK Ammerthal (H), 11.2. gegen DJK Vilzing (A), 15.2. gegen SpVgg Mögeldorf (H), 21.2. gegen FC Weiden-Ost (H)
Trainingslager: keines
Punktspielauftakt: 1.3. gegen SV Etzenricht (H)
Zu Beginn der Vorbereitung trainiert der SV Schwandorf-Ettmannsdorf mehrmals auf dem Kunstrasenplatz in Bad Abbach. – Foto: Redaktion Schwandorf
SC Luhe-Wildenau
Trainingsauftakt: 21. Januar
Testspiele: 24.1. gegen SSV Jahn Regensburg II (A), 31.1. gegen SV Schwaig (Kunstrasen Lauf an der Pegnitz), 7.2. gegen FC Vorwärts Röslau (Pilsen), 15.2. gegen SV Wenzenbach (A)
Trainingslager: keines
Punktspielauftakt: 21.2. gegen TSV Bogen (H)
SpVgg Lam
Trainingsauftakt: 19. Januar in Ruhmannsfelden
Testspiele: 24.1. gegen ASV Cham (A), 28.1. gegen TJ Jiskra Domazlice II (A), 14.2. gegen SpVgg Osterhofen (A), 18.2. gegen FC Ränkam (in Tschechien), 21.2. gegen SpVgg Ruhmannsfelden (A)
Trainingslager: 6.-8.2. in Pilsen
Punktspielauftakt: 28.2. gegen SV Schwandorf-Ettmannsdorf (A)
TSV Bad Abbach
Trainingsauftakt: 26. Januar
Testspiele: 7.2. gegen TV Aiglsbach (H), 8.2. gegen SV Schwarzhofen (H), 13.2. gegen FC Viehhausen (H), 15.2. gegen SV Manching (H), 21.2. FSV Pfaffenhofen/Ilm (A)
Trainingslager: keines
Punktspielauftakt: 28.2. gegen FC Dingolfing (A)
1. FC Bad Kötzting
Trainingsauftakt: 20. Januar
Testspiele: 31.1. gegen TSV Bogen (H), 7.2. gegen FC Raindorf (H), 10.2. gegen SpVgg Patersdorf (H), 14.2. gegen FC Künzing (H)
Trainingslager: keines
Punktspielauftakt: 21.2. gegen FC Tegernheim (A)
FC Tegernheim
Trainingsauftakt: 22. Januar
Testspiele: 31.1. Gegner offen, 7.2. gegen SV Inter Bergsteig Amberg (Kunstrasen Burglengenfeld), 8.2. gegen SV Türk Gücü Straubing (Kunstrasen Peterswöhrd Straubing), 14.2. gegen FC Raindorf (Kunstrasen Burgweinting), gegen VfB Bach (Datum offen)
Trainingslager: keines
Punktspielauftakt: 21.2. gegen 1. FC Bad Kötzting
SV Etzenricht
Trainingsauftakt: 19. Januar
Testspiele: 24.1. gegen FC Vorwärts Röslau (Kunstrasen Eger/CZ), 31.1. gegen ASV Cham (A), 4.2. gegen SpVgg SV Weiden II (A), 7.2. gegen BSC Regensburg (A), 10.2. gegen SV Raigering (A), 14.2. gegen 1.FC Schlicht (Kunstrasen Weiden), 21.2. Gegner offen
Trainingslager: keines
Punktspielauftakt: 21.2. gegen 1. FC Bad Kötzting
TB 03 Roding
Trainingsauftakt: 19. Januar in Wenzenbach
Testspiele: 28.1. gegen ASV Cham (A), 31.1. gegen SV Mitterteich (A), 8.2. gegen SV Wenzenbach (A), 14.2. gegen SpVgg GW Deggendorf (A), 15.2. gegen FSV VfB Straubing (A), 22.2. gegen SpVgg Osterhofen (A)
Trainingslager: 19.-22.2. in Domazlice/Tschechien
Punktspielauftakt: 28.2. gegen 1. FC Passau (H)
FC Kosova Regensburg
Trainingsauftakt: 19. Januar
Testspiele: 31.1. gegen BSC Regensburg (A), 1.2. ASV Burglengenfeld (A), 7.2. FC Wernberg (Kunstrasen Weiden)
Trainingslager: war geplant, entfällt jedoch wegen schulischer und beruflicher Ausfälle
Punktspielauftakt: 28.2. gegen 1. FC Bad Kötzting (A)