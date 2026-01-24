Die Winterbilanz der Kreisliga Straubing

Noch ohne Niederlage: Die SpVgg Osterhofen ist der große Titelfavorit. – Foto: Mike Sigl

Winterruhe in den vier niederbayerischen Kreisligen. Grund genug, um das bisherige Geschehen einzuordnen, einen Blick auf die Frühjahrsrunde zu werfen, euch die Torjäger vorzustellen und die Zuschauermagneten zu präsentieren. In der ersten von vier Folgen nehmen wir die Kreisliga Straubing unter die Lupe:

Das Aufstiegsrennen



1. SpVgg Osterhofen 17 Spiele 43 Punkte

2. SV Neuhausen/Offenberg 17 Spiele 36 Punkte

3. SC Zwiesel 17 Spiele 33 Punkte Wird`s doch noch einmal spannend? Völlig überraschend hat Ligadominator Osterhofen in den abschließenden zwei Partien vor der Winterpause gegen die Kellerkinder Stephansposching (1:1) und Winzer (0:0) vier Punkte liegengelassen. Verfolger Neuhausen wusste das zu nutzen und hat sich mit zwei Siegen wieder bis auf sieben Zähler rangepirscht an die SpVgg. Ob die Herzogstädter allerdings wirklich noch was anbrennen lassen in Sachen Meistertitel, das darf bezweifelt werden. Zu akribisch arbeiten die beiden ausgewiesenen Fachmänner Marco Dellnitz und Axel Dichtl, als dass sie das Team nach der Winterpause nicht wieder in die Spur bringen würden. Zudem ist der Kader qualitativ mit Abstand der beste der Liga.

Der 1. FC Viechtach muss sich für den Klassenerhalt im Frühjahr richtig strecken. – Foto: Charly Becherer

Der Abstiegskampf



