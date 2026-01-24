Die Winterbilanz der Kreisliga Straubing

Winterruhe in den vier niederbayerischen Kreisligen. Grund genug, um das bisherige Geschehen einzuordnen, einen Blick auf die Frühjahrsrunde zu werfen, euch die Torjäger vorzustellen und die Zuschauermagneten zu präsentieren. In der ersten von vier Folgen nehmen wir die Kreisliga Straubing unter die Lupe:
Das Aufstiegsrennen
1. SpVgg Osterhofen 17 Spiele 43 Punkte
2. SV Neuhausen/Offenberg 17 Spiele 36 Punkte
3. SC Zwiesel 17 Spiele 33 Punkte
Wird`s doch noch einmal spannend? Völlig überraschend hat Ligadominator Osterhofen in den abschließenden zwei Partien vor der Winterpause gegen die Kellerkinder Stephansposching (1:1) und Winzer (0:0) vier Punkte liegengelassen. Verfolger Neuhausen wusste das zu nutzen und hat sich mit zwei Siegen wieder bis auf sieben Zähler rangepirscht an die SpVgg. Ob die Herzogstädter allerdings wirklich noch was anbrennen lassen in Sachen Meistertitel, das darf bezweifelt werden. Zu akribisch arbeiten die beiden ausgewiesenen Fachmänner Marco Dellnitz und Axel Dichtl, als dass sie das Team nach der Winterpause nicht wieder in die Spur bringen würden. Zudem ist der Kader qualitativ mit Abstand der beste der Liga.
Der Abstiegskampf
Die Torjäger
1. Sebastian Marchl (TSV Lindberg) 14 Tore
2. Stephan Mühlbauer (SV Haibach) 13 Tore
2. Tim Kammerl (SV Neuhausen/Offenberg) 13 Tore
>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Straubing!
Die Zuschauermangneten
1. TSV Regen (⌀ 346 Zuschauer pro Partie)
2. TSV Lindberg (⌀ 300 Zuschauer pro Partie)
3. FC Langdorf (⌀ 271 Zuschauer pro Partie)
>>>Hier geht`s zum kompletten Zuschauerranking der Kreisliga Straubing!
Das meistbesuchte Spiel
8. Spieltag: TSV Regen - SC Zwiesel (1:1) - Zuschauer: 780