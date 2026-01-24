 2026-01-20T07:14:11.657Z

Ligabericht
Noch ohne Niederlage: Die SpVgg Osterhofen ist der große Titelfavorit.
Noch ohne Niederlage: Die SpVgg Osterhofen ist der große Titelfavorit. – Foto: Mike Sigl

Die Winterbilanz der Kreisliga Straubing

Aufstiegsanwärter, Abstiegskandidaten, Torjäger, Zuschauer

KL Straubing
TSV Regen
Osterhofen
Auerbach
SC Zwiesel

Winterruhe in den vier niederbayerischen Kreisligen. Grund genug, um das bisherige Geschehen einzuordnen, einen Blick auf die Frühjahrsrunde zu werfen, euch die Torjäger vorzustellen und die Zuschauermagneten zu präsentieren. In der ersten von vier Folgen nehmen wir die Kreisliga Straubing unter die Lupe:

Das Aufstiegsrennen

1. SpVgg Osterhofen 17 Spiele 43 Punkte
2. SV Neuhausen/Offenberg 17 Spiele 36 Punkte
3. SC Zwiesel 17 Spiele 33 Punkte

Wird`s doch noch einmal spannend? Völlig überraschend hat Ligadominator Osterhofen in den abschließenden zwei Partien vor der Winterpause gegen die Kellerkinder Stephansposching (1:1) und Winzer (0:0) vier Punkte liegengelassen. Verfolger Neuhausen wusste das zu nutzen und hat sich mit zwei Siegen wieder bis auf sieben Zähler rangepirscht an die SpVgg. Ob die Herzogstädter allerdings wirklich noch was anbrennen lassen in Sachen Meistertitel, das darf bezweifelt werden. Zu akribisch arbeiten die beiden ausgewiesenen Fachmänner Marco Dellnitz und Axel Dichtl, als dass sie das Team nach der Winterpause nicht wieder in die Spur bringen würden. Zudem ist der Kader qualitativ mit Abstand der beste der Liga.

Der 1. FC Viechtach muss sich für den Klassenerhalt im Frühjahr richtig strecken.
Der 1. FC Viechtach muss sich für den Klassenerhalt im Frühjahr richtig strecken. – Foto: Charly Becherer

Der Abstiegskampf

11. SV Perkam 17 Spiele 14 Punkte
12. DJK SB Straubing 17 Spiele 12 Punkte
13. 1. FC Viechtach 17 Punkte 12 Punkte
14. SpVgg Stephansposching 17 Spiele 7 Punkte

Hart in der Kreisliga-Realität gelandet ist Aufsteiger SpVgg Stephansposching. Nur sieben Zähler zur Winterpause - viel spricht nicht dafür, dass die Schwarzgelben den direkten Wiederabstieg in die Kreisklasse noch vermeiden können. Hoffnung geben die abschließenden Auftritte vor der Winterpause: Beim völlig überraschenden 1:1 gegen Spitzenreiter Osterhofen und dem beachtlichen 3:3 in Haibach bewies die SpVgg eine starke Moral. Eine enttäuschende Spielzeit absolviert bislang auch der 1. FC Viechtach. Letzte Saison als Aufsteiger noch auf Platz drei abgeschlossen, kommt "Vejda" dieses Jahr einfach nicht in Tritt. Zum Abschluss setzte es in Neuhausen noch eine krachende 1:6-Pleite. Das schleppen die Kicker von der Regeninsel nun bis März mit sich rum...

Die Torjäger

1. Sebastian Marchl (TSV Lindberg) 14 Tore
2. Stephan Mühlbauer (SV Haibach) 13 Tore
2. Tim Kammerl (SV Neuhausen/Offenberg) 13 Tore
>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Straubing!

Die Zuschauermangneten

1. TSV Regen (⌀ 346 Zuschauer pro Partie)
2. TSV Lindberg (⌀ 300 Zuschauer pro Partie)
3. FC Langdorf (⌀ 271 Zuschauer pro Partie)
>>>Hier geht`s zum kompletten Zuschauerranking der Kreisliga Straubing!

Das meistbesuchte Spiel
8. Spieltag: TSV Regen - SC Zwiesel (1:1) - Zuschauer: 780

