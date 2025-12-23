Ein Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitze liefern sich bislang der FC Salzweg (in rot) und der TSV Karpfham. – Foto: Robert Geisler

Die Winterbilanz der Kreisliga Passau Aufstiegsanwärter, Abstiegskandidaten, Torjäger, Zuschauer Verlinkte Inhalte präsentiert von KL Passau Schöfweg Passau West Salzweg Perlesreut + 10 weitere

Winterruhe in den vier niederbayerischen Kreisligen. Grund genug, um das bisherige Geschehen einzuordnen, einen Blick auf die Frühjahrsrunde zu werfen, euch die Torjäger vorzustellen und die Zuschauermagneten zu präsentieren. In der ersten von vier Folgen nehmen wir die Kreisliga Passau unter die Lupe:

Das Aufstiegsrennen 1. FC Salzweg 17 Spiele 42 Punkte

2. TSV Karpfham 17 Spiele 40 Punkte

3. DJK Passau West 17 Spiele 28 Punkte



Die Fans der Kreisliga Passau dürfen sich auf einen Zweikampf und ein Kopf-an-Kopf-Rennen im Frühjahr um den Titel freuen. Sowohl der FC Salzweg und der TSV Karpfham beeindrucken in dieser Saison mit großer Konstanz. Ein mögliches Szenario sorgt jetzt schon für große Vorfreude: Am letzten Spieltag treffen beide Teams im Direktduell aufeinander. Karpfham vs. Salzweg - es könnte tatsächlich auf ein echtes Endspiel um den Titel rauslaufen!

Der Abstiegskampf 11. SV Röhrnbach 17 Spiele 19 Punkte

12. DJK Eberhardsberg 17 Spiele 18 Punkte

13. SG Thyrnau/Kellberg 17 Spiele 15 Punkte

14. SpVgg Oberkreuzberg 17 Spiele 14 Punkte



Hochspannung verspricht auch der Abstiegskampf. Was ins Auge sticht: Es gibt so gut wie kein Tabellenmittelfeld! Vorneweg die beiden Topteams, dahinter die DJK Passau West - und dann? Ja dann sind alle Teams irgendwie noch in den Kampf um den Klassenerhalt verwickelt. Selbst der Tabellenvierte Dorfbach hat nur sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Verrückt! Noch ist kein Team abgeschlagen, selbst der Tabellenletzte aus Oberkreuzberg hat nur fünf Punkte Rückstand ans rettende Ufer. Eine enttäuschende Saison spielt bislang die DJK Eberhardsberg. In den vergangenen Jahren schnupperten die Borussen regelmäßig am Aufstieg in die Bezirksliga, dieses Mal droht hingegen der Sturz in die Kreisklasse.