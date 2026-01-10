Die Winterbilanz der Kreisliga Isar-Rott

Winterruhe in den vier niederbayerischen Kreisligen. Grund genug, um das bisherige Geschehen einzuordnen, einen Blick auf die Frühjahrsrunde zu werfen, euch die Torjäger vorzustellen und die Zuschauermagneten zu präsentieren. In der vierten und letzten Folge nehmen wir die Kreisliga Isar-Rott unter die Lupe:

Der FSV Landau hält alle Trümpfe in der Hand, die direkte Rückkehr in die Bezirksliga zu schaffen. Basis für den Erfolg ist die ultrasichere Defensive. Nur neun Gegentore musste der FSV bislang hinnehmen - ein absoluter Topwert! Niederbayernweit hat nur Osterhofen in der Straubinger Staffel noch weniger Gegentore kassiert (6). Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive Titel - gemäß dieser Weisheit dürften die Landauer nicht mehr aufzuhalten sein. Hinter dem FSV haben sich mit Wittibreut und dem FC Dingolfing II zwei Überraschungsteams eingereiht, die in der Frühjahrsrunde befreit aufspielen können nach dem Motto: Alles kann, nichts muss!

Wieder in Schwung kommen muss 2026 der SV Hebertsfelden, sonst droht der Absturz in die Kreisklasse. – Foto: Charly Becherer

11. DJK-TSV Dietfurt 17 Spiele 17 Punkte12. SV Hebertsfelden 17 Spiele 16 Punkte13.DJK-SV Geratskirchen 17 Spiele 12 Punkte14. TSV Pilsting 17 Spiele 10 Punkte

Sechs Punkte Rückstand auf die Relegationsränge, schon neun Zähler fehlen ans rettende Ufer - die Lage für den TSV Pilsting ist düster zur Winterpause. Im Frühjahr muss eine klar Leistungssteigerung her, sonst geht`s direkt wieder zurück in die Kreisklasse. Eine enttäuschende Saison spielt auch der SV Hebertsfelden. Richtung Winterpause ging gar nichts mehr, der SVH kassierte zuletzt sechs Pleiten in Folge. Kann der freie Fall auch im Frühjahr nicht gestoppt werden, droht ein böses Erwachen in der Kreisklasse.

Die Torjäger



1. Darius Jalinous (SV-DJK Wittibreut) 16 Tore

2. Andreas Surner (TSV Ulbering) 12 Tore

2. Stefan Galler (FC BoBo) 12 Tore

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Isar-Rott!

Die Zuschauermagneten



1. FC Bonbruck/Bodenkirchen (⌀ 246 Zuschauer pro Partie)

2. FC Velden-Eberspoint (⌀ 234 Zuschauer pro Partie)

3. FSV Landau (⌀ 220 Zuschauer pro Partie)

>>>Hier geht`s zum ausführlichen Zuschauerranking!

Das meistbesuchte Spiel

2. Spieltag: FC Bonbruck/Bod. - SG Johannesbrunn-Binab. (0:0) - Zuschauer: 500