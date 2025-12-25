Die Winterbilanz der Kreisliga Donau-Laaber

Winterruhe in den vier niederbayerischen Kreisligen. Grund genug, um das bisherige Geschehen einzuordnen, einen Blick auf die Frühjahrsrunde zu werfen, euch die Torjäger vorzustellen und die Zuschauermagneten zu präsentieren. In der zweiten von vier Folgen nehmen wir die Kreisliga Donau-Laaber unter die Lupe:

Eine Fabelsaison absolviert bislang die DJK-SV Adlkofen. Mit 45 Punkten zur Winterpause ist die Treimer-Elf das Maß der Dinge in allen vier niederbayerischen Kreisligen. Satte elf Zähler Vorsprung an der Tabellenspitze - das wird sich Adlkofen in den verbleibenden neun Partien im Frühjahr nicht mehr nehmen lassen! Spannender wird da schon das Rennen um die Vizemeisterschaft. Platz 2 berechtigt schließlich zur Teilnahme an der Auftstiegsrelegation. Der TSV Neustadt/Donau hat mit aktuell 34 Punkten die besten Karten, dahinter lauern der TSV Ergoldsbach (31) und die SG Mallersdorf/Grafentraubach (30).

Das hatte sich die SG Ihrlerstein/Essing ganz anders vorgestellt. Nach der Rückkehr in die Kreisliga droht den "Brandlern" der direkte Wiederabstieg. Der Klassenerhalt auf direktem Weg ist bei zwölf Punkten Rückstand auf den TSV Abensberg (21) und damit ans rettende Ufer schon außer Reichweite. Die letzte Hoffnung für Ihrlerstein heißt Relegation, und auch die wird bei acht Punkten Rückstand auf den FC Hohenthann eine Herkulesaufgabe.



Die große Enttäuschung der bisherigen Saison ist der SV Ettenkofen. Mit Patrick Scheibenzuber und Konrad Fraunhofer wurden bereits zwei Trainer verschlissen, allein gebracht hat`s sehr, sehr wenig: Vorletzter Tabellenplatz! Stürmer Johannes Grau, vor einem Jahr noch als Königstransfer vom TV Schierling geholt, ist schon wieder weg und zum ATSV Kelheim weitergezogen. Der 28-Jährige und der SVE, sportlich hat das nicht funktioniert. Trotzdem: Wenn Ettenkofen die Sinne im Winter schärft, hat der Kader allemal die Qualität für den Klassenerhalt.

Die Torjäger



1. Nikolai Wöhrl (SG Offenstetten) 16 Tore

3 Akteure haben 13 Tore erzielt:

Stefan Wackerbauer (DJK-SV Adlkofen), Christoph Konietzny (DJK-SV Adlkofen), Tobias Schmid (TSV Ergoldsbach)

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Donau-Laaber!

Die Zuschauermagneten



1. SG Mallersdorf/Grafentraubach (⌀ 247 Zuschauer pro Partie)

2. TSV Ergoldsbach (⌀ 243 Zuschauer pro Partie)

3. SV Ettenkofen (⌀ 238 Zuschauer pro Partie)

>>>Hier geht`s zum kompletten Zuschauerranking der Kreisliga Donau-Laaber!

Das meistbesuchte Spiel

7. Spieltag: TSV Ergoldsbach - SG Mallersdorf (1:4) - Zuschauer: 560



