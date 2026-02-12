Aziz Ouro Agrignan (am Ball) läuft wieder für den FC Ergolding auf – Foto: Alfred Brumbauer
Die Winter-Wechsel der Bezirksliga West
Der ASCK Simbach hat neun neue Spieler verpflichtet +++ TuS Pfarrkirchen und FSV VfB Straubing legen ebenfalls kräftig nach
von Thomas Seidl · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
In der Bezirksliga West hat sich in der Winter-Wechselperiode vor allem bei den abstiegsbedrohten Rottaler Klubs einiges getan. Der ASCK Simbach kann neun(!) Neuzugänge vermelden, darunter seinen früheren Torjäger Adrian Feil. Aber auch die TuS Pfarrkirchen ist alles andere als untätig gewesen und die Offensiv-Abteilung hat mit Mirza Hasanovic und Pascal Dirnaichner namhaften Zuwachs erhalten. Gleiches gilt für den FSV VfB Straubing, der fünf "Neue" präsentieren kann. Die Aufstiegsanwärter FC Ergolding (Aziz Ouro Agrignan), ATSV Kelheim (Johannes Grau) und SV Türk Gücü Straubing (Arblert Beka) haben ebenfalls hoffnungsvolle Angreifer engagiert.
ASCK Simbach/Inn
Trainer: Kevin Grobauer
Zugänge: Adrian Feil (Union St. Peter/Österreich), Fayez Al Hamwi (ATSV Schärding/Österreich), Maximilian Kasberger (SV Hofkirchen), Ledion Gashi (ATSV Schärding/Österreich), Moritz Pointner (SK Altheim/Österreich), Mariusz Manole (DJK-SF Reichenberg), Volodymyr Yuzefiv (DJK-SF Reichenberg), Fabian Auer (Union St. Peter/Österreich), Drilon Zahiti (DJK-SV Weng)
Abgänge: Jubril Oseni (Ziel unbekannt), Ugur Ceylan (UFC Burgkirchen/Österreich)
ATSV 1871 Kelheim
Trainer: Jürgen Schmid
Zugänge: Johannes Grau (SV Ettenkofen)
Abgänge: Edin Radoncic (FC Kelheim), Ben Ritzinger (TSV Neustadt/Donau)
FC Ergolding
Trainer: Michael Heckner
Zugänge: Aziz Ouro Agrignan (zuletzt vereinslos), Ibrahim Mulaj (U19 SV Wacker Burghausen), Kilian Maul (SpVgg Landshut), Behar Gecaj (DJK-TSV Ast)
Abgänge: Gavino Rozza (Atletico Italia Erding)
FC Walkertshofen
Trainer: Christian Brandl
Zugänge: Lion Dakaj (SV Manching)
Abgänge: Jonas Sommerer (TSV Neustadt/Donau)
FC-DJK Simbach
Trainer: Matthias Reichl, Daniel Ritzinger
Zugänge: keine
Abgänge: Jonathan Kolnhofer (SC Aufhausen)
FSV VfB Straubing
Trainer: Pavel Panafidin
Zugänge: Maximilian Hupfloher (TB/ASV Regenstauf), Julian Guggenberger (TB/ASV Regenstauf), Nico Oertel (FC Rosenhof-Wolfskofen), Tom Liebherr (SV Fortuna Regensburg), Nils Allmang (SV Pullach II),
Abgänge: Korbinian Gschwendtner (SV Sallach), Cenker Dincel (SV Türk Gücü Straubing), Rayan Farjallah (SV Türk Gücü Straubing)
SC Falkenberg
Trainer: Christian Kagerer
Zugänge: Pascal Kraml (SG Mertsee)
Abgänge: Isaac Muteba Mbuyi Isaac (1. FC Passau)
SpVgg Plattling
Trainer: Tobias Eckl, Johannes Wittenzellner
Zugänge: Benedikt Geisberger (SpVgg Niederalteich), Dominik Dedaj (FC Dingolfing)
Abgänge: Samuel Atto (FC Wallersdorf)
SV Neufraunhofen
Trainer: Christian Endler
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Sallach
Trainer: Markus Biersack
Zugänge: Korbinian Gschwendtner (FSV VfB Straubing)
Abgänge: Johannes Lex (TuS Geretsried)
SV Türk Gücü Straubing
Trainer: Asllan Shalaj
Zugänge: Cenker Dincel (FSV VfB Straubing), Rayan Farjallah (FSV VfB Straubing), Arblert Beka (zuletzt vereinslos)
Abgänge: Qendrim Gashi (zurück nach Kosovo)
TSV Langquaid
Trainer: Matthias Eisenschenk
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Mirza Hasanovic soll die TuS Pfarrkirchen aus dem Tabellenkeller schießen – Foto: Karl-Heinz Hönl
TuS 1860 Pfarrkirchen
Trainer: Robert Schildmann, Markus Linhart
Zugänge: Mirza Hasanovic (SV Hutthurm), Dusan Todic (SpVgg Forsthart), Pascal Dirnaichner (SV Erlbach)
Abgänge: Florian Holzberger (SG Tann / Reut)
TV Aiglsbach
Trainer: Torsten Holm
Zugänge: Moritz Ringeisen (DJK Ingolstadt)
Abgänge: Robin Raasch (TV Münchsmünster)
TV Geisenhausen
Trainer: Gerhard Bogner
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TV Schierling
Trainer: Dominik Salzberger
Zugänge: Noa Heininger (SpVgg Landshut)
Abgänge: Michael Pinzinger (SpVgg Kapfelberg), Andrej Stojanov (ESV Regensburg)