Die Winter-Wechsel der Bezirksliga West

Aziz Ouro Agrignan (am Ball) läuft wieder für den FC Ergolding auf – Foto: Alfred Brumbauer

In der Bezirksliga West hat sich in der Winter-Wechselperiode vor allem bei den abstiegsbedrohten Rottaler Klubs einiges getan. Der ASCK Simbach kann neun(!) Neuzugänge vermelden, darunter seinen früheren Torjäger Adrian Feil. Aber auch die TuS Pfarrkirchen ist alles andere als untätig gewesen und die Offensiv-Abteilung hat mit Mirza Hasanovic und Pascal Dirnaichner namhaften Zuwachs erhalten. Gleiches gilt für den FSV VfB Straubing, der fünf "Neue" präsentieren kann. Die Aufstiegsanwärter FC Ergolding (Aziz Ouro Agrignan), ATSV Kelheim (Johannes Grau) und SV Türk Gücü Straubing (Arblert Beka) haben ebenfalls hoffnungsvolle Angreifer engagiert.

ASCK Simbach/Inn

Trainer: Kevin Grobauer

Zugänge: Adrian Feil (Union St. Peter/Österreich), Fayez Al Hamwi (ATSV Schärding/Österreich), Maximilian Kasberger (SV Hofkirchen), Ledion Gashi (ATSV Schärding/Österreich), Moritz Pointner (SK Altheim/Österreich), Mariusz Manole (DJK-SF Reichenberg), Volodymyr Yuzefiv (DJK-SF Reichenberg), Fabian Auer (Union St. Peter/Österreich), Drilon Zahiti (DJK-SV Weng)

Abgänge: Jubril Oseni (Ziel unbekannt), Ugur Ceylan (UFC Burgkirchen/Österreich)



ATSV 1871 Kelheim

Trainer: Jürgen Schmid

Zugänge: Johannes Grau (SV Ettenkofen)

Abgänge: Edin Radoncic (FC Kelheim), Ben Ritzinger (TSV Neustadt/Donau)





FC Ergolding

Trainer: Michael Heckner

Zugänge: Aziz Ouro Agrignan (zuletzt vereinslos), Ibrahim Mulaj (U19 SV Wacker Burghausen), Kilian Maul (SpVgg Landshut), Behar Gecaj (DJK-TSV Ast)

Abgänge: Gavino Rozza (Atletico Italia Erding)



FC Walkertshofen

Trainer: Christian Brandl

Zugänge: Lion Dakaj (SV Manching)

Abgänge: Jonas Sommerer (TSV Neustadt/Donau)





FC-DJK Simbach

Trainer: Matthias Reichl, Daniel Ritzinger

Zugänge: keine

Abgänge: Jonathan Kolnhofer (SC Aufhausen)



FSV VfB Straubing

Trainer: Pavel Panafidin

Zugänge: Maximilian Hupfloher (TB/ASV Regenstauf), Julian Guggenberger (TB/ASV Regenstauf), Nico Oertel (FC Rosenhof-Wolfskofen), Tom Liebherr (SV Fortuna Regensburg), Nils Allmang (SV Pullach II),

Abgänge: Korbinian Gschwendtner (SV Sallach), Cenker Dincel (SV Türk Gücü Straubing), Rayan Farjallah (SV Türk Gücü Straubing)



SC Falkenberg

Trainer: Christian Kagerer

Zugänge: Pascal Kraml (SG Mertsee)

Abgänge: Isaac Muteba Mbuyi Isaac (1. FC Passau)



SpVgg Plattling

Trainer: Tobias Eckl, Johannes Wittenzellner

Zugänge: Benedikt Geisberger (SpVgg Niederalteich), Dominik Dedaj (FC Dingolfing)

Abgänge: Samuel Atto (FC Wallersdorf)



SV Neufraunhofen

Trainer: Christian Endler

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Sallach

Trainer: Markus Biersack

Zugänge: Korbinian Gschwendtner (FSV VfB Straubing)

Abgänge: Johannes Lex (TuS Geretsried)



SV Türk Gücü Straubing

Trainer: Asllan Shalaj

Zugänge: Cenker Dincel (FSV VfB Straubing), Rayan Farjallah (FSV VfB Straubing), Arblert Beka (zuletzt vereinslos)

Abgänge: Qendrim Gashi (zurück nach Kosovo)



TSV Langquaid

Trainer: Matthias Eisenschenk

Zugänge: keine

Abgänge: keine





Mirza Hasanovic soll die TuS Pfarrkirchen aus dem Tabellenkeller schießen – Foto: Karl-Heinz Hönl





TuS 1860 Pfarrkirchen

Trainer: Robert Schildmann, Markus Linhart

Zugänge: Mirza Hasanovic (SV Hutthurm), Dusan Todic (SpVgg Forsthart), Pascal Dirnaichner (SV Erlbach)

Abgänge: Florian Holzberger (SG Tann / Reut)



TV Aiglsbach

Trainer: Torsten Holm

Zugänge: Moritz Ringeisen (DJK Ingolstadt)

Abgänge: Robin Raasch (TV Münchsmünster)



TV Geisenhausen

Trainer: Gerhard Bogner

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TV Schierling

Trainer: Dominik Salzberger

Zugänge: Noa Heininger (SpVgg Landshut)

Abgänge: Michael Pinzinger (SpVgg Kapfelberg), Andrej Stojanov (ESV Regensburg)