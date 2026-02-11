Auf Julian Liebenow ruhen beim SV Hutthurm große Hoffnungen – Foto: Robert Geisler
Die Winter-Wechsel der Bezirksliga Ost
Alle Zu- und Abgänge im Überblick: Julian Liebenow und Thomas Köglmeier sind die beiden Top-Transfers
von Thomas Seidl · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Bei ein paar Klubs gab es in der Winter-Wechselperiode der Landesliga Mitte gar keine Transferbewegungen. Namhafte neues Gesichter sind Julian Liebenow - der frühere Landesliga-Torjäger ist neuer Spielercoach des SV Hutthurm - und Ex-Bayernligaspieler Thomas Köglmeier, der das Trainerteam des TSV Grafenau erweiterte.
FC Künzing
Trainer: Matthias Süß, Fabian Burmberger
Zugänge: keine
Abgänge: Lukas Edhofer (FC Windorf), Philipp Wolf (SpVgg GW Deggendorf), Benedikt Heininger (SV Schalding-Heining II)
FC Obernzell-Erlau
Trainer: Jochen Fröschl
Zugänge: Josip Stipic (Union Polling)
Abgänge: keine
SpVgg GW Deggendorf
Trainer: Benjamin Penzkofer
Zugänge: Philipp Wolf (FC Künzing)
Abgänge: Mellad Galo (SC 1919 Zwiesel), Oskar Gerhardt (SV Neuhausen/Offenberg), Mawab Galo (FC Furth im Wald)
SpVgg Niederalteich
Trainer: Manuel Kesten
Zugänge: keine
Abgänge: Benedikt Geisberger (SpVgg Plattling)
SpVgg Ruhmannsfelden
Trainer: Jochen Freidhofer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Bischofsmais
Trainer: Marco Eder
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Garham
Trainer: Holger Stemplinger
Zugänge: keine
Abgänge: Nico Roll (FC Tittling), Julian Fröhler (SV Winzer)
SV Grainet
Trainer: Johannes Gastinger
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Viel Erfahrung bringt Grafenaus Neuzugang Thomas Köglmeier (am Ball) mit – Foto: Robert Geisler
TSV Grafenau
Trainer: Alexander Adam, Sebastian Raml, Thomas Köglmeier (neu)
Zugänge: Thomas Köglmeier (FC Sturm Hauzenberg), Benjamin Klose (SG Preming)
Abgänge: Michal Ruzicka (Ziel unbekannt)
SV Hofkirchen
Trainer: Peter Gallmaier (neu), Alexander Fürst
Zugänge: Arianit Berisha (1. FC Passau)
Abgänge: Maximilian Kasberger (ASCK Simbach/Inn), Hamid Muradi (SV Beutelsbach), Drilon Dedushi (Ziel unbekannt)
SV Hutthurm
Trainer: Julian Liebenow (neu)
Zugänge: Stefan Pecher (TSV Waldkirchen), Julian Liebenow (TSV Utenzaich / Österreich)
Abgänge: Maximilian Schiller (SV Aicha v.W.), Mirza Hasanovic (TuS 1860 Pfarrkirchen), Johannes Moorland (DJK Haselbach)
SV Oberpolling
Trainer: Martin Braumandl (neu), Daniel Wurm
Zugänge: keine
Abgänge: Philipp Seidl (BC Außernzell)
SV Schalding-Heining II
Trainer: Manuel Mörtlbauer
Zugänge: Martin Prenaj (1. FC Passau), Benedikt Heininger (FC Künzing)
Abgänge: keine
TSV Mauth
Trainer: Robert Madl
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Waldkirchen
Trainer: Sven Halfar
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV-DJK Oberdiendorf
Trainer: Anton Autengruber (neu)
Zugänge: keine
Abgänge: Sebastian List (DJK Eintr. Patriching)