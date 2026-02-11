Die Winter-Wechsel der Bezirksliga Ost Alle Zu- und Abgänge im Überblick: Julian Liebenow und Thomas Köglmeier sind die beiden Top-Transfers von Thomas Seidl · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Auf Julian Liebenow ruhen beim SV Hutthurm große Hoffnungen – Foto: Robert Geisler

Bei ein paar Klubs gab es in der Winter-Wechselperiode der Landesliga Mitte gar keine Transferbewegungen. Namhafte neues Gesichter sind Julian Liebenow - der frühere Landesliga-Torjäger ist neuer Spielercoach des SV Hutthurm - und Ex-Bayernligaspieler Thomas Köglmeier, der das Trainerteam des TSV Grafenau erweiterte.

FC Künzing

Trainer: Matthias Süß, Fabian Burmberger

Zugänge: keine

Abgänge: Lukas Edhofer (FC Windorf), Philipp Wolf (SpVgg GW Deggendorf), Benedikt Heininger (SV Schalding-Heining II)



FC Obernzell-Erlau

Trainer: Jochen Fröschl

Zugänge: Josip Stipic (Union Polling)

Abgänge: keine





SpVgg GW Deggendorf

Trainer: Benjamin Penzkofer

Zugänge: Philipp Wolf (FC Künzing)

Abgänge: Mellad Galo (SC 1919 Zwiesel), Oskar Gerhardt (SV Neuhausen/Offenberg), Mawab Galo (FC Furth im Wald)



SpVgg Niederalteich

Trainer: Manuel Kesten

Zugänge: keine

Abgänge: Benedikt Geisberger (SpVgg Plattling)





SpVgg Ruhmannsfelden

Trainer: Jochen Freidhofer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Bischofsmais

Trainer: Marco Eder

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Garham

Trainer: Holger Stemplinger

Zugänge: keine

Abgänge: Nico Roll (FC Tittling), Julian Fröhler (SV Winzer)



SV Grainet

Trainer: Johannes Gastinger

Zugänge: keine

Abgänge: keine





Viel Erfahrung bringt Grafenaus Neuzugang Thomas Köglmeier (am Ball) mit – Foto: Robert Geisler





TSV Grafenau

Trainer: Alexander Adam, Sebastian Raml, Thomas Köglmeier (neu)

Zugänge: Thomas Köglmeier (FC Sturm Hauzenberg), Benjamin Klose (SG Preming)

Abgänge: Michal Ruzicka (Ziel unbekannt)



SV Hofkirchen

Trainer: Peter Gallmaier (neu), Alexander Fürst

Zugänge: Arianit Berisha (1. FC Passau)

Abgänge: Maximilian Kasberger (ASCK Simbach/Inn), Hamid Muradi (SV Beutelsbach), Drilon Dedushi (Ziel unbekannt)



SV Hutthurm

Trainer: Julian Liebenow (neu)

Zugänge: Stefan Pecher (TSV Waldkirchen), Julian Liebenow (TSV Utenzaich / Österreich)

Abgänge: Maximilian Schiller (SV Aicha v.W.), Mirza Hasanovic (TuS 1860 Pfarrkirchen), Johannes Moorland (DJK Haselbach)



SV Oberpolling

Trainer: Martin Braumandl (neu), Daniel Wurm

Zugänge: keine

Abgänge: Philipp Seidl (BC Außernzell)



SV Schalding-Heining II

Trainer: Manuel Mörtlbauer

Zugänge: Martin Prenaj (1. FC Passau), Benedikt Heininger (FC Künzing)

Abgänge: keine



TSV Mauth

Trainer: Robert Madl

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Waldkirchen

Trainer: Sven Halfar

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV-DJK Oberdiendorf

Trainer: Anton Autengruber (neu)

Zugänge: keine

Abgänge: Sebastian List (DJK Eintr. Patriching)