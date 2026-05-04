"Die Windeln wechseln müssen": Liveticker-Sprüche vom Wochenende

– Foto: Thomas Nast

Wieder mal ist ein spannendes Fußball-Wochenende zu Ende gegangen. Habt ihr auch eine kuriose oder erwähnenswerte Szene vom Wochenende auf Lager? Gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net senden. Wir freuen uns wie immer über eure Einsendungen, denn dann haben wir alle was zum Lachen bzw. zum Schmunzeln.

Es ist zum Mäuse melken ehrlich, hab hier schon wieder einen Ruhe-Puls bei dem wirklich jeder Kardiologe die Alarmglocken läuten würde. Wahnsinn!

Liveticker von der Presse der SG Sonnenhof Großaspach

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In der 52. Minute beim Spiel SV Waldhausen vs. SC Geislingen – Endstand: 2:0 (Sa., 02.05.2026, 15:30 Uhr)

Joa, Waldhausen startet auch sichtlich besser als im ganzen ersten Durchgang! Hat Jens und Ada die Windeln wechseln müssen?

Liveticker von Thomas Nast

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In der Nachspielzeit beim Spiel SV Germania Bietigheim vs. FV Löchgau II – Endstand: 4:1 (So., 03.05.2026, 15:00 Uhr)

Und wieder gibt es 5 Minuten dazu. Dem guten Schiedsrichter Schulz scheint das Spiel zu gefallen.

Liveticker von Steffen Lohfink

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