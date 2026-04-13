Die wilden zehn Minuten von Zerf 

Nach dem Abpfiff standen sie länger als sonst zusammen, um eine erste Analyse des vorangegangenen Spiels vorzunehmen – und es wurde richtig laut: Die Akteure der SG Hochwald hatten am späten Samstagnachmittag auch allen Grund, mit sich und der Welt unzufrieden zu sein. Nach einem zeitweise überlegen geführten Derby und klaren sowie verdienten 3:0- und 4:1-Führungen hieß es am Ende aus Sicht der Gastgeber nur 4:4 gegen die FV Hunsrückhöhe Morbach.
Es schien, als sei seine Mannschaft bereits wenige Minuten nach Spielschluss hart mit sich ins Gericht gegangen. Wie groß die Selbstkritik bei seinen Spielern aktuell wirklich ist, vermochte Trainer Fabian Mohsmann aber gar nicht zu sagen: „Wenn wir das wären, würden wir nicht immer wieder den Fehler beim Nebenmann suchen und solch dumme Sachen machen.“ Der SG-Coach ging noch weiter: „Wir haben uns heute darin überboten, maximal falsch zu handeln. Morbach war zwischenzeitlich mausetot. Wer weiß, für was der Punkt nachher noch gut ist. Aber nach diesem Spiel, das wir sicher in der Hand hatten, bringt er uns einen Sch...-Dreck.“
Wie aus einem Guss hatte seine Elf, bei der Julian Bidon nach ausgeheiltem Sehnenriss im Knie ein ordentliches Comeback feierte, begonnen. Bereits nach 23 Sekunden hatte Robin Mertinitz die Führung auf dem Fuß, wurde aber gerade noch von Yannick Görgen, dem Torwart der Vereinigten aus Morbach und Monzelfeld, gestoppt.
Den Gästen fehlte es im ersten Durchgang an energischem Zweikampfverhalten. Trotzdem kamen sie zu zwei dicken Möglichkeiten, bei denen sie die fast schon chronischen Abwehrschwächen der Hochwälder aufdeckten. Einmal rettete Torwart Jan Niklas Koltes exzellent, indem er einen tückischen Schuss von Sebastian Schell entschärfte (24.), ein anderes Mal scheiterte Bastian Süß nach einem schnellen Spielzug am Pfosten (35.).
Ansonsten hatte Hochwald die Partie im Griff, spielte flüssig und kam zu Chancen in Hülle und Fülle. So war auch die Führung hochverdient: Auf Pass von Bidon und präzise Flanke von Mertinitz köpfte Till Weber platziert zum 1:0 ein (23.). Erneut Weber, Tobias Lenz sowie der nimmermüde Antreiber und Kapitän André Paulus sorgten anschließend für Dauerstress am und im Strafraum der FV Hunsrückhöhe. „In der ersten Hälfte hat uns die Einstellung gefehlt. Wir konnten froh sein, dass wir nur mit einem 0:2-Rückstand in die Kabine gingen“, wusste Gästetrainer Pascal Meschak.
Jener zweite Treffer für die SG Hochwald fiel kurz vor dem Seitenwechsel, nachdem Weber aus spitzem Winkel zunächst am guten Görgen gescheitert war, ehe Mertinitz gedankenschnell nachsetzte (44.).
Zu Beginn der zweiten Hälfte war der Meschak-Elf anzumerken, dass sie es (viel) besser machen wollte. Die Hereinnahmen von Sam Schurich, Lukas Servatius und später auch von Maximilian Schemer, der nach langer Verletzungspause immer besser in Tritt kommt, sollten sich spürbar belebend auf das Spiel der FVH auswirken.
Doch zunächst fiel sogar das 3:0. Weber behauptete dabei den Ball gekonnt, bediente Mertinitz, der überlegt aus kurzer Distanz vollendete (53.). Alles deutete auf den dringend benötigten Heimsieg der Hochwälder hin. Eine Woche vor dem Sechs-Punkte-Spiel im Kampf gegen den Abstieg beim SV Eintracht Mendig hatte Coach Mohsmann diesen im Vorfeld eindringlich gefordert.
Der von Elias Stelker unnötig im Duell mit Schemer verursachte und von Sebastian Schell verwandelte Elfmeter (65.) war schnell wieder ausgebügelt, da fast im Gegenzug Paulus mit Übersicht Weber bediente. Dieser wiederum schob den Ball gekonnt an Görgen vorbei über die Linie (66.). Es sollte der Beginn von zehn wilden Minuten werden. Wenig später ging Dylan Diop im eigenen Sechzehner zu ungestüm gegen Servatius zu Werke (69.). Erneut verwandelte Schell. Die Hochwälder fielen dann in jenes Muster, das ihnen zwei Wochen zuvor die verheerende 4:7-Heimschlappe gegen die SG 99 Andernach beschert hatte. Viel zu leicht kam der Gegner nun zu gefährlichen Aktionen. Nach Schemer-Flanke spitzelte Servatius den Ball zum 4:3 ins Eck (71.). Als Martin Schultheis in Richtung des Fünfmeterraums flankte und sich Matthias Burg und Keeper Koltes nicht einig waren, schaltete Bastian Süß am schnellsten und traf zum noch zehn Minuten vorher kaum für möglich gehaltenen Ausgleich (75.).
Paulus trieb sein geschocktes Team noch einmal an, hatte selbst zwei gute Einschussmöglichkeiten, auch Linus Merling vergab in aussichtsreicher Position. Kurz vor Schluss wäre aber auch noch das 4:5 möglich gewesen. Schemer vergab einen Konter jedoch zu überhastet.
Gästecoach Meschak lobte die Moral seiner Elf, betonte aber: „Wir haben deutlich gesehen, dass es nur mit Einsatzbereitschaft geht.“ Sein Pendant Mohsmann suchte nach Erklärungen für die neuerliche Gegentorflut – mit 75 Treffern hat man im bisherigen Saisonverlauf durchschnittlich pro Spiel rund 2,7 kassiert: „Vielleicht haben wir einfach nicht den Sachverstand, Zweikämpfe zu führen und besser zu verteidigen. Wir betreiben einen solchen Aufwand und stehen dann nur mit dem einen Punkt da. Wir sind offenbar zu dumm, um solche Spiele wie gegen Morbach für uns zu entscheiden.“
SG Hochwald - FV Hunsrückhöhe Morbach ⇥4:4 (2:0)
Hochwald: Koltes - Burg, Hoffmann, Diop, Stelker (85. Merling) - Bidon, Paulus, R. Mohsmann, Lenz, Weber - Mertinitz.
Hunsrückhöhe: Görgen - Böhnke, Haubst (46. Servatius), Petry, Ruster - Süß, Martin Schultheis, Kappes (72. H. Molitor), Meeth (46. Schurich), Schell, Lorenz (60. Schemer).
Schiedsrichter: Niclas Berg (Sohren)
Zuschauer: 253
Tore: 1:0, 4:1 Weber (23., 66.), 2:0, 3:0 Mertinitz (44., 53.), 3:1, 4:2 Schell (65., 69. jeweils Foulelfmeter), 4:3 Servatius (71.), 4:4 Süß (75.)