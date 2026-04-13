Die wilden zehn Minuten von Zerf Fußball-Rheinlandliga. Selbst eine Drei-Tore-Führung reichte der abstiegsbedrohten SG Hochwald im Derby gegen die FV Hunsrückhöhe Morbach nicht zum dringend benötigten Sieg. Dabei überschlugen sich Mitte des zweiten Durchgangs die Ereignisse. Trainer Fabian Mohsmann ging hinterher auf Ursachenforschung – und kam zu einer bitteren Erkenntnis. VIDEOINTERVIEWS von Andreas Arens · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Restlos bedient waren sie bei der SG Hochwald nach dem 4:4 gegen die FV Hunsrückhöhe Morbach. – Foto: Andreas Arens

Nach dem Abpfiff standen sie länger als sonst zusammen, um eine erste Analyse des vorangegangenen Spiels vorzunehmen – und es wurde richtig laut: Die Akteure der SG Hochwald hatten am späten Samstagnachmittag auch allen Grund, mit sich und der Welt unzufrieden zu sein. Nach einem zeitweise überlegen geführten Derby und klaren sowie verdienten 3:0- und 4:1-Führungen hieß es am Ende aus Sicht der Gastgeber nur 4:4 gegen die FV Hunsrückhöhe Morbach.

Es schien, als sei seine Mannschaft bereits wenige Minuten nach Spielschluss hart mit sich ins Gericht gegangen. Wie groß die Selbstkritik bei seinen Spielern aktuell wirklich ist, vermochte Trainer Fabian Mohsmann aber gar nicht zu sagen: „Wenn wir das wären, würden wir nicht immer wieder den Fehler beim Nebenmann suchen und solch dumme Sachen machen.“ Der SG-Coach ging noch weiter: „Wir haben uns heute darin überboten, maximal falsch zu handeln. Morbach war zwischenzeitlich mausetot. Wer weiß, für was der Punkt nachher noch gut ist. Aber nach diesem Spiel, das wir sicher in der Hand hatten, bringt er uns einen Sch...-Dreck.“ Wie aus einem Guss hatte seine Elf, bei der Julian Bidon nach ausgeheiltem Sehnenriss im Knie ein ordentliches Comeback feierte, begonnen. Bereits nach 23 Sekunden hatte Robin Mertinitz die Führung auf dem Fuß, wurde aber gerade noch von Yannick Görgen, dem Torwart der Vereinigten aus Morbach und Monzelfeld, gestoppt.

Den Gästen fehlte es im ersten Durchgang an energischem Zweikampfverhalten. Trotzdem kamen sie zu zwei dicken Möglichkeiten, bei denen sie die fast schon chronischen Abwehrschwächen der Hochwälder aufdeckten. Einmal rettete Torwart Jan Niklas Koltes exzellent, indem er einen tückischen Schuss von Sebastian Schell entschärfte (24.), ein anderes Mal scheiterte Bastian Süß nach einem schnellen Spielzug am Pfosten (35.). Ansonsten hatte Hochwald die Partie im Griff, spielte flüssig und kam zu Chancen in Hülle und Fülle. So war auch die Führung hochverdient: Auf Pass von Bidon und präzise Flanke von Mertinitz köpfte Till Weber platziert zum 1:0 ein (23.). Erneut Weber, Tobias Lenz sowie der nimmermüde Antreiber und Kapitän André Paulus sorgten anschließend für Dauerstress am und im Strafraum der FV Hunsrückhöhe. „In der ersten Hälfte hat uns die Einstellung gefehlt. Wir konnten froh sein, dass wir nur mit einem 0:2-Rückstand in die Kabine gingen“, wusste Gästetrainer Pascal Meschak.