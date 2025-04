Die wilde Schlussphase von Tarforst

In einem schwachen Rheinlandligaspiel zwischen dem FSV Trier-Tarforst und dem TuS Kirchberg war die Schlussphase an Dramatik kaum zu überbieten. Die letzten Minuten der zerfahrenen Partie zehrten an den Nerven der 155 Zuschauer: Moritz Hannappel brachte zunächst eine Flanke von der rechten Außenbahn ins Zentrum. Casper Suder schraubte sich in die Höhe und köpfte den Ball perfekt gegen die Laufrichtung von TuS-Schlussmann Tizian Christ ins Tor (81.). Der Treffer wurde von den Tarforstern euphorisch bejubelt. Schließlich stand im Sechs-Punkte-Abstiegsgipfel für beide Mannschaft viel auf dem Spiel.

Kirchberg hatte nach dem 0:2-Pokal-Aus am Mittwoch gegen den Oberligisten FC Rot-Weiss Koblenz nur wenig Zeit zum Wundenlecken. Mit Tim Reifenschneider (sah am Mittwochabend Rot und war im Ligaspiel gesperrt) und Jannick Rode (Bänderriss) musste Trainer Artem Sagel am Samstagabend etatmäßige Innenverteidigung ersetzen.

Auf Tarforster Seite biss Routinier Florian Weirich auf die Zähne. Doch nach gut 30 Minuten machten sich die Wadenprobleme wieder bemerkbar. Der Routinier musste verletzt runter und fehlte so dem jungen FSV-Team als Stabilisator.

Mit Ablauf der regulären Spielzeit gelang Kirchberg der Ausgleich. Der angeschossene Jannik Auler fälschte den Ball mit seinem Rücken unhaltbar ab (90.). Kurz zuvor hatten die Kicker aus dem Trierer Höhenstadtteil das 2:0 verpasst: Einen Abschluss von Luca Herrig parierte Torwart Christ stark.

Tarforsts Torschütze Julian Schmitz meinte hinterher: „Natürlich sind wir sehr enttäuscht. Die Nachspielzeit nahm ein unglückliches Ende. Das 2:2 fiel aus stark abseitsverdächtiger Position. Und der Unparteiische hatte drei Minuten angezeigt. Tatsächlich nachgespielt wurden aber fünf Minuten.“

Tim Müller, Verteidiger der Kirchberger:

Nach einer präzisen flachen Hereingabe von der rechten Außenbahn durch Nico Neumann stand jener Schmitz in der dritten Minute der Nachspielzeit goldrichtig. Der Mittelfeldakteur traf sehenswert aus kurzer Distanz. Keine Minute später verpassten die Gastgeber die Vorentscheidung. In Überzahl wurde ein Konter nicht sauber zu Ende gespielt. Luis Böhme zeigte sich zu eigensinnig und entschied sich gegen den Querpass zum freistehenden Nico Neumann. Stattdessen schoss Böhme aus kurzer Distanz in die Arme von Christ.

Der Hunsrücker Torwart ging dann ganz am Ende mit nach vorne. Nach einer Ecke setzte der eingewechselte Casian Samoila einen Fallrückzieher aus 16 Metern an. Der Ball flog an den linken Pfosten und vor die Füße des ebenfalls eingewechselten Dennis Schröder. Der Ex-Morbacher verwandelte aus kurzer Distanz cool zum 2:2-Endstand. Der Gästejubel kannte keine Grenzen (Schröder ließ sich oberkörperfrei von seinen Mitspielern feiern), während Tarforst in Schockstarre verfiel.

Timo Koch, Co-Trainer des FSV Trier-Tarforst:

Kirchbergs Verteidiger Tim Müller wusste: „Es ging nicht viel bei uns, da das Pokalspiel noch in den Knochen steckte. Daher sah unsere Taktik vor, mit vielen langen Bällen zu agieren. Am Ende braucht man im Abstiegskampf auch Glück, was wir heute hatten. Wir haben eine geile Mentalität gezeigt, da wir zwei Mal zurückkamen.“

Es waren zwei verlorene Punkte für die Tarforster, die im ersten Durchgang durch Luca Herrig aus 30 Metern den Pfosten getroffen hatten. Zuvor war Elias Heitkötter von Gästetorwart Christ gefoult worden. Den fälligen Strafstoß trat FSV-Kapitän Benjamin Arnold zu harmlos, sodass Christ den Ball an den Pfosten lenken konnte (32.).

Timo Koch, der als Mitglied des Trainerteams den weiter krankgeschriebenen Coach Patrick Zöllner bei der Analyse vertrat, bilanzierte: „Der Punkt fühlt sich wie eine Niederlage an. Der verschossene Elfmeter und die letzten Minuten waren unglücklich. Fußball ist leider unfair. Wir haben noch eine sehr junge Mannschaft. Eigentlich hätten wir die Führung über die Zeit bringen müssen. Wir glauben noch an den Klassenverbleib, der möglich ist.“ TuS-Trainer Artem Sagel konstatierte: „Es war ein glücklicher Punktgewinn für uns. Wir hatten nach dem Pokalspiel nicht die einfachsten Voraussetzungen. In der ersten Hälfte haben wir nicht gut agiert. Nach dem Seitenwechsel haben wir uns gesteigert und glückliche Tore erzielt. Es war ein Punkt der Leidenschaft.“

FSV Trier-Tarforst – TuS Kirchberg ⇥2:2 (0:0)

Tarforst: Luca Merling – Luca Quint, Julian Schmitz, Luca Herrig, Benjamin Arnold, Nico Neumann (90.+5 Felix Stüber), Elias Heitkötter (88. Luis Böhme), Moritz Hannappel (87. Noah Schuch), Nils Kiesewetter (74. Caspar Suder), Niklas Gouverneur, Florian Weirich (32. Maximilian Hommes)

Kirchberg: Tizian Christ – Jonas Heimer, Jannik Auler, Florian Daum (72. Dennis Schröder), Patrick Henn, Erik Milz (62. Casian Samoila), Niklas Schneider, Tim Müller, Danny Weber, Süleyman Özer, Lukas Gohres

Schiedsrichter: Michael Bell-Simons (Wehr)

Zuschauer: 155

Tore: 1:0 Casper Suder (81.), 1:1 Jannik Auler (90.), 2:1 Julian Schmitz (90.+3), 2:2 Dennis Schröder (90.+5)