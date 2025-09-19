Die Wiesn der Amateure: Schickt uns eure Videos und Bilder

Am Samstag beginnt in München wieder die fünfte Jahreszeit. Zur Wiesn laufen die Amateurkicker regelmäßig zur Hochform auf. Wir freuen uns auf eure Partybilder- und Videos vom Oktoberfest 2025.

München – Am Samstag, gegen 12 Uhr, ist Dieter Reiter gefordert. Wie viele Schläge wird Münchens Oberbürgermeister in diesem Jahr brauchen? So oder so heißt es dann wieder: "O'zapft is - auf eine friedliche Wiesn". Zum 190. Mal findet auf der Theresienwiese das Oktoberfest statt. Vom 20. September bis 5. Oktober herrscht Ausnahmezustand in und um München. Millionen Menschen lassen sich vom größten Volksfest der Welt in den Bann ziehen und feiern ausgelassen.

Für viele Spieler und Fans des Amateurfußballs ein absoluter Pflichttermin. Manche fiebern dem Anstich am Samstag schon seit Tagen und Wochen entgegen. Bei Hendl und Maß wird dann diskutiert, analysiert oder einfach nur gefeiert. Wie schon in den vergangenen Jahren freuen wir uns, wenn ihr uns die besten Bilder und Videos von eurem Wiesn-Besuch mit eurer Mannschaft schickt.