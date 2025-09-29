Die Wiesn der Amateure 2025 – tolle Fotos vom 2. Wochenende

Am Samstag begann in München die fünfte Jahreszeit. Und zur Wiesn laufen die Amateurkicker regelmäßig zur Hochform auf. Die besten Partybilder- und Videos vom Oktoberfest 2025? Hier sind sie!

Bilder und Videos an: E-Mail: info@fussball-vorort.de Instagram: fussballvorort

WhatsApp: 0170/7126650

– Foto: FT Gern

Am Sonntag verpasste die FT Gern eine Überraschung gegen den Spitzenreiter aus Fürstenried. Dennoch kamen die Kreisliga-Kicker im Anschluss im Hofbräu-Zelt noch richtig in Fahrt.

– Foto: TSV Solln

Der TSV Solln II kann beides: Seriös...

– Foto: TSV Solln

... und wuid.

– Foto: SV Gartenstadt Trudering

„Ein Prosit, ein Proooosit, der Gemüüütliiiichkeit!“ Der SV Gartenstadt Trudering macht auch im Bierzelt eine gute Figur. In der Liga ist Trudering bislang ohne Niederlage!

– Foto: VSSTGünzlhofen-Oberschweinbach

„Der Klügere kippt nach“! Der VSST Günzlhofen-Oberschweinbach fand sich in gemütlicher Runde zusammen, um keine Langeweile in einer spielfreien Woche aufkommen zu lassen.

– Foto: TSV Moorenweis

Nein, Bier kalt stellen ist nicht irgendwie auch kochen! In diesem Sinne gings für den TSV Moorenweis aufs Münchner Volksfest, wo es der Kreisligist krachen ließ. Auch in der Liga sorgt der TSV für echte Leckerbissen und befindet sich mit 16 Punkten mitten im Aufstiegsrennen.

– Foto: FC Emmering

Da können die Jungs noch gerade stehen! Taktisch klug legten die Jungs vom TSV Emmering den Fototermin vor den Eintritt ins Festzelt. Was würden wir für ein „Nachher-Bild“ geben!

– Foto: TSV Emmering

Heiße Transfernews aus dem Bierzelt! Der TSV Emmering, der laut eigener Aussage „geilste Verein im Landkreis Fürstenfeldbruck“, stellt seinen neuen Co-Trainer vor!

– Foto: Kirchheimer SC

Nachdem der TSV Kastl dem Kirchheimer SC fünf Tore eingeschenkt hatte, wollte der KSC auch einmal so richtig einschenken. Also hieß es für die Jungs von Coach Steven Toy „ab auf die Wiesn! Das spielfreie Wochenende muss genutzt werden!“

– Foto: SV Indersdorf

„Wir sind zwar in der Stadt, aber in ders Dorf ists viel gemütlicher!“ Die Jungs vom TSV Indersdorf (Sorry für den bodenlosen Wortwitz) lassen sichs auf der Wiesn gut gehen. Und dazu haben sie auch allen Grund: Mit 5:0 fegte der Kreisklassist im Spitzenspiel über den SV Niederroth hinweg – und das auch noch im Gemeindederby!

– Foto: FC Deisenhofen

Rätselaufgabe: Wie viele Trachtler auf dem Bild gehören zum FC Deisenhofen? Alle? Fast! Mit ganzen 55 Mann tanzte der Bayernligist auf der Wiesn an und übernahm mit erster und zweiter Mannschaft, mit Betreuern und Vorstand die Augustiner-Festhalle!

– Foto: Sven Simon/Imago

Nachschenken statt nachdenken! Auch wenns in der Liga gerade nicht so läuft, hatten auch die Profis des TSV 1860 München ihren Spaß unter dem „Himmel der Bayern.“

– Foto: TSV Brunnthal

Zu viele volle Masskrüge, meine Herren! Die erste und zweite Mannschaft des TSV Brunnthal feierte im Bräurosl ganz nach dem Motto: „Gemeinsam schmeckts am besten!“

– Foto: SV Heimstetten

„Bier auf Wein, das lass sein. Wein auf Bier, das rat ich dir. Bier auf Bier – da bleib ich hier!“ Bayernligist SV Heimstetten ließ sich das kühle Helle schmecken – oder war es doch Frustsaufen nach der Last-Minute-Niederlage im Derby gegen Deisenhofen?

– Foto: SV Dietersheim

„So sehen Sieger aus – Schalalalalaaaa!“ Der SV Dietersheim feiert einen Sechs-Punkte-Sonntag ausgelassen auf der Wiesn. Obs mit einem Traktor-Korso an die Theresienwiese ging?

– Foto: TSV 1860 München III

Der TSV 1860 III war selbstverständlich auch am ersten Wiesn-Wochenende am Start. Ob hier die getrunkene Mass-Anzahl die Aufstellung fürs nächste Spiel entschieden hat?

– Foto: FC Eintracht München

Die Jungs vom FC Eintracht München haben am Wochenende allen gezeigt, wo der Barthel den Most holt: Erst der Derbysieg gegen SV Nord-Lerchenau II, dann Erfrischungsgetränke im Festzelt.

– Foto: SpVgg 1906 Haidhausen

Die SpVgg Haidhausen hat momentan allen Grund zur Freude: Fünf Spiele, fünf Siege, Platz eins in der Tabelle – da darf man auch mal abseits des Rasens richtig Gas geben!

– Foto: SC Oberweikertshofen

Mei, san des fesche Buam! Der SC Oberweikertshofen ließ es am Wochenende richtig krachen! Erst ein 4:0-Heimsieg und dann Teambuilding-Maßnahme auf der Wiesn! Eine Frage stellt sich unsere Redaktion jedoch: Lukas, warum die Sonnenbrille?

– Foto: FC Pipinsried