Die Wiesn der Amateure 2025 – tolle Fotos vom 2. Wochenende

Am Samstag begann in München die fünfte Jahreszeit. Und zur Wiesn laufen die Amateurkicker regelmäßig zur Hochform auf. Die besten Partybilder- und Videos vom Oktoberfest 2025? Hier sind sie!
Bilder und Videos an:
E-Mail: info@fussball-vorort.de
Instagram: fussballvorort
WhatsApp: 0170/7126650
Am Sonntag verpasste die FT Gern eine Überraschung gegen den Spitzenreiter aus Fürstenried. Dennoch kamen die Kreisliga-Kicker im Anschluss im Hofbräu-Zelt noch richtig in Fahrt.
Der TSV Solln II kann beides: Seriös...
... und wuid.
„Ein Prosit, ein Proooosit, der Gemüüütliiiichkeit!“ Der SV Gartenstadt Trudering macht auch im Bierzelt eine gute Figur. In der Liga ist Trudering bislang ohne Niederlage!
„Der Klügere kippt nach“! Der VSST Günzlhofen-Oberschweinbach fand sich in gemütlicher Runde zusammen, um keine Langeweile in einer spielfreien Woche aufkommen zu lassen.
Nein, Bier kalt stellen ist nicht irgendwie auch kochen! In diesem Sinne gings für den TSV Moorenweis aufs Münchner Volksfest, wo es der Kreisligist krachen ließ. Auch in der Liga sorgt der TSV für echte Leckerbissen und befindet sich mit 16 Punkten mitten im Aufstiegsrennen.
Da können die Jungs noch gerade stehen! Taktisch klug legten die Jungs vom TSV Emmering den Fototermin vor den Eintritt ins Festzelt. Was würden wir für ein „Nachher-Bild“ geben!
Heiße Transfernews aus dem Bierzelt! Der TSV Emmering, der laut eigener Aussage „geilste Verein im Landkreis Fürstenfeldbruck“, stellt seinen neuen Co-Trainer vor!
Nachdem der TSV Kastl dem Kirchheimer SC fünf Tore eingeschenkt hatte, wollte der KSC auch einmal so richtig einschenken. Also hieß es für die Jungs von Coach Steven Toy „ab auf die Wiesn! Das spielfreie Wochenende muss genutzt werden!“
„Wir sind zwar in der Stadt, aber in ders Dorf ists viel gemütlicher!“ Die Jungs vom TSV Indersdorf (Sorry für den bodenlosen Wortwitz) lassen sichs auf der Wiesn gut gehen. Und dazu haben sie auch allen Grund: Mit 5:0 fegte der Kreisklassist im Spitzenspiel über den SV Niederroth hinweg – und das auch noch im Gemeindederby!
Rätselaufgabe: Wie viele Trachtler auf dem Bild gehören zum FC Deisenhofen? Alle? Fast! Mit ganzen 55 Mann tanzte der Bayernligist auf der Wiesn an und übernahm mit erster und zweiter Mannschaft, mit Betreuern und Vorstand die Augustiner-Festhalle!
Nachschenken statt nachdenken! Auch wenns in der Liga gerade nicht so läuft, hatten auch die Profis des TSV 1860 München ihren Spaß unter dem „Himmel der Bayern.“
Zu viele volle Masskrüge, meine Herren! Die erste und zweite Mannschaft des TSV Brunnthal feierte im Bräurosl ganz nach dem Motto: „Gemeinsam schmeckts am besten!“
„Bier auf Wein, das lass sein. Wein auf Bier, das rat ich dir. Bier auf Bier – da bleib ich hier!“ Bayernligist SV Heimstetten ließ sich das kühle Helle schmecken – oder war es doch Frustsaufen nach der Last-Minute-Niederlage im Derby gegen Deisenhofen?
„So sehen Sieger aus – Schalalalalaaaa!“ Der SV Dietersheim feiert einen Sechs-Punkte-Sonntag ausgelassen auf der Wiesn. Obs mit einem Traktor-Korso an die Theresienwiese ging?
Der TSV 1860 III war selbstverständlich auch am ersten Wiesn-Wochenende am Start. Ob hier die getrunkene Mass-Anzahl die Aufstellung fürs nächste Spiel entschieden hat?
Die Jungs vom FC Eintracht München haben am Wochenende allen gezeigt, wo der Barthel den Most holt: Erst der Derbysieg gegen SV Nord-Lerchenau II, dann Erfrischungsgetränke im Festzelt.
Die SpVgg Haidhausen hat momentan allen Grund zur Freude: Fünf Spiele, fünf Siege, Platz eins in der Tabelle – da darf man auch mal abseits des Rasens richtig Gas geben!
Mei, san des fesche Buam! Der SC Oberweikertshofen ließ es am Wochenende richtig krachen! Erst ein 4:0-Heimsieg und dann Teambuilding-Maßnahme auf der Wiesn! Eine Frage stellt sich unsere Redaktion jedoch: Lukas, warum die Sonnenbrille?
Endlich waren mal alle pünktlich beim Treffpunkt! Der FC Pipinsried feiert mit versammelter Mannschaft einen 2:0-Heimerfolg im Festzelt. Wir hoffen, dass Doppeltorschütze Florian Gebert keinen Cent zahlen musste.
München – Am Samstag, gegen 12 Uhr, ist Dieter Reiter gefordert. Wie viele Schläge wird Münchens Oberbürgermeister in diesem Jahr brauchen? So oder so heißt es dann wieder: „O'zapft is – auf eine friedliche Wiesn“. Zum 190. Mal findet auf der Theresienwiese das Oktoberfest statt. Vom 20. September bis 5. Oktober herrscht Ausnahmezustand in und um München. Millionen Menschen lassen sich vom größten Volksfest der Welt in den Bann ziehen und feiern ausgelassen.
Für viele Spieler und Fans des Amateurfußballs ein absoluter Pflichttermin. Manche fiebern dem Anstich am Samstag schon seit Tagen und Wochen entgegen. Bei Hendl und Maß wird dann diskutiert, analysiert oder einfach nur gefeiert. Wie schon in den vergangenen Jahren freuen wir uns, wenn ihr uns die besten Bilder und Videos von eurem Wiesn-Besuch mit eurer Mannschaft schickt.
Wir können es kaum erwarten, bis die ersten Videos und Bilder bei uns in der Redaktion ankommen. Für alle, die genauso gespannt wie wir auf die ersten Wiesn-Aufnahmen warten, haben wir hier nochmal die Fotos aus den vergangenen beiden Jahren für euch herausgesucht.
Eine Bitte von uns: Nicht immer schätzen alle Wiesn-Fans ihre Kondition im Vorfeld richtig ein. Schickt uns deshalb bitte nur Videos und Fotos, die euch und euren Mitspielern schmeicheln statt schaden. Wir möchten die Feier-Bilder auch bei merkur.de und tz.de veröffentlichen. In diesem Sinne: "Ein Prosit der Gemütlichkeit" und viel Spaß in den kommenden zweieinhalb Wochen.