Die Wiesn der Amateure 2025 – eure besten Fotos und Videos

Für viele Spieler und Fans des Amateurfußballs ein absoluter Pflichttermin. Manche fiebern dem Anstich am Samstag schon seit Tagen und Wochen entgegen. Bei Hendl und Maß wird dann diskutiert, analysiert oder einfach nur gefeiert. Wie schon in den vergangenen Jahren freuen wir uns, wenn ihr uns die besten Bilder und Videos von eurem Wiesn-Besuch mit eurer Mannschaft schickt.

Wir freuen uns schon auf die ersten Einsendungen von der Wiesn 2025

Wir können es kaum erwarten, bis die ersten Videos und Bilder bei uns in der Redaktion ankommen. Für alle, die genauso gespannt wie wir auf die ersten Wiesn-Aufnahmen warten, haben wir hier nochmal die Fotos aus den vergangenen beiden Jahren für euch herausgesucht.

Die Wiesn der Amateure 2023

Die Wiesn der Amateure 2024

Eine Bitte von uns: Nicht immer schätzen alle Wiesn-Fans ihre Kondition im Vorfeld richtig ein. Schickt uns deshalb bitte nur Videos und Fotos, die euch und euren Mitspielern schmeicheln statt schaden. Wir möchten die Feier-Bilder auch bei merkur.de und tz.de veröffentlichen. In diesem Sinne: "Ein Prosit der Gemütlichkeit" und viel Spaß in den kommenden zweieinhalb Wochen.