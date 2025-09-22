Die Wiesn der Amateure 2025 – eure besten Fotos und Videos

Am Samstag begann in München die fünfte Jahreszeit. Und zur Wiesn laufen die Amateurkicker regelmäßig zur Hochform auf. Die besten Partybilder- und Videos vom Oktoberfest 2025? Hier sind sie!
Bilder und Videos an:
E-Mail: info@fussball-vorort.de
Instagram: fussballvorort
WhatsApp: 0170/7126650
"So sehen Sieger aus – Schalalalalaaaa!" Der SV Dietersheim feiert einen Sechs-Punkte-Sonntag ausgelassen auf der Wiesn.
Der TSV 1860 III war selbstverständlich auch am ersten Wiesn-Wochenende am Start. Ob hier die getrunkene Mass-Anzahl für die Aufstellung im nächsten Spiel entscheidet?
Die Jungs vom FC Eintracht München haben am Wochenende allen gezeigt, wo der Barthel den Most holt: Erst der Derbysieg gegen SV Nord-Lerchenau II, dann Erfrischungsgetränke im Festzelt.
Die SpVgg Haidhausen hat momentan allen Grund zur Freude: Fünf Spiele, fünf Siege, Platz eins in der Tabelle – da darf man auch mal abseits des Rasens richtig Gas geben!
Mei, san des fesche Buam! Der SC Oberweikertshofen ließ es am Wochenende richtig krachen! Erst ein 4:0-Heimsieg und dann Teambuilding-Maßnahme auf der Wiesn! Eine Frage stellt sich unsere Redaktion jedoch: Lukas, warum die Sonnenbrille?
Endlich waren mal alle pünktlich beim Treffpunkt! Der FC Pipinsried feiert mit versammelter Mannschaft einen 2:0-Heimerfolg im Festzelt. Wir hoffen, dass Doppeltorschütze Florian Gebert keinen Cent zahlen musste.
München – Am Samstag, gegen 12 Uhr, ist Dieter Reiter gefordert. Wie viele Schläge wird Münchens Oberbürgermeister in diesem Jahr brauchen? So oder so heißt es dann wieder: „O'zapft is – auf eine friedliche Wiesn“. Zum 190. Mal findet auf der Theresienwiese das Oktoberfest statt. Vom 20. September bis 5. Oktober herrscht Ausnahmezustand in und um München. Millionen Menschen lassen sich vom größten Volksfest der Welt in den Bann ziehen und feiern ausgelassen.
Für viele Spieler und Fans des Amateurfußballs ein absoluter Pflichttermin. Manche fiebern dem Anstich am Samstag schon seit Tagen und Wochen entgegen. Bei Hendl und Maß wird dann diskutiert, analysiert oder einfach nur gefeiert. Wie schon in den vergangenen Jahren freuen wir uns, wenn ihr uns die besten Bilder und Videos von eurem Wiesn-Besuch mit eurer Mannschaft schickt.
Wir können es kaum erwarten, bis die ersten Videos und Bilder bei uns in der Redaktion ankommen. Für alle, die genauso gespannt wie wir auf die ersten Wiesn-Aufnahmen warten, haben wir hier nochmal die Fotos aus den vergangenen beiden Jahren für euch herausgesucht.
Eine Bitte von uns: Nicht immer schätzen alle Wiesn-Fans ihre Kondition im Vorfeld richtig ein. Schickt uns deshalb bitte nur Videos und Fotos, die euch und euren Mitspielern schmeicheln statt schaden. Wir möchten die Feier-Bilder auch bei merkur.de und tz.de veröffentlichen. In diesem Sinne: "Ein Prosit der Gemütlichkeit" und viel Spaß in den kommenden zweieinhalb Wochen.