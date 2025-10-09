Die Wiesn der Amateure 2025 – die besten Fotos kamen von euch

Die fünfte Jahreszeit in München ist rum. Zur Wiesn lieferten Bayerns Amateure ab. Wir sagen Danke, für all die Partybilder vom Oktoberfest 2025.

Bilder an: E-Mail: info@fussball-vorort.de Instagram: fussballvorort

WhatsApp: 0170/7126650

– Foto: TSV Landsberg

"Völlig losgelöst, von der Erde, schwebt der TSV Landsberg, vöööllig schweeeereloos" – fünf Spiele ohne Niederlage, zuletzt ein 7:1 gegen Ismaning, Platz zwei in der Bayernliga! Kein Wunder, dass die Spieler des TSV Landsberg das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht bekommen. Aus vertraulichen Quellen und zur Beruhigung aller Sportsmänner kann zudem gesagt werden: Maxis "Ziegarn" ist nur ein modisches Accessoire.

– Foto: VfB Forstinning

"Einer geht noch, einer geht noch rein!" Die zweite und dritte Mannschaft des VfB Forstinning feierte mit Kind und Kegel am letzten Tag der Wiesn.

– Foto: TSV Egmating

„Teamwork makes the dream work“ – der TSV Egmating genoss auf der Empore der Fischer Vroni die ein oder andere Maß. Die Herren konnten dabei aufgrund des spielfreien Wochenendes richtig zulangen, während die Damen pflichtbewusst beim Wasser blieben (hust, hust).

– Foto: SpVgg Kammerberg

Unter blauem Himmel trinkt es sich einfach am besten. Die SpVgg Kammerberg zwirbelt sich das Bier in den Mund und trällert dazu: „Bellaaa, Bellaa, Kaaaammerberg!“

– Foto: SV Walpertskirchen

War da etwa Zaubertrank im Bier? Der SV Walpertskirchen kippte sich auf dem Oktoberfest das süffige Elixier in den Körper und fegte anschließend mit sage und schreibe 7:0 über den TSV Ober-Unterhaunstadt hinweg.

– Foto: SC Vierkirchen

Sechs Siege aus sechs Spielen – darauf erstmal ein „Wohlsein“! Der SC Vierkirchen, um Trainer Tim Görlitz, lässt sich momentan von nichts und niemandem aufhalten und tanzt fröhlich auf den Bänken im Schottenhammel.

– Foto: SG Tann Reut

"You`ll näääääveer waalk alooooone" – die SG Tann Reut feiert auf der Wiesn den nächsten Heimsieg. Als Spitzenreiter in der A-Klasse Pfarrkirchen befinden sich die Niederbayern gerade in ganz anderen Sphären. Bestes Beispiel: Der Kicker auf dem Bild ganz links hat scheinbar bereits jeglichen Bodenkontakt verloren und schwebt nur noch durch die Gegend.

– Foto: Gautinger SC

„Hurra, Hurra, die Gautinger sind da!“ Die Gautinger Buam ließen es sich im Bräurosl gutgehen und zeigten Teamgeist – aufm Platz und auf der Wiesn.

– Foto: FC Fraunberg

„Genug getrunken, jetzt wird gesoffen!“ Der FC Fraunberg lässt sich das kühle Blonde im Biergarten schmecken. Vielleicht muss sich der Kreisklassist aber auch den aktuellen Tabellenstand schöntrinken …

– Foto: SV Untermenzing

Die Herren- und Damenmannschaft des SV Untermenzing feiert gemeinsam auf der Wiesn. Denn: „Bier trinkt man nicht allein, sondern in guter Gesellschaft!“

– Foto: SV Untermenzing

Und nochmal die 1. Damenmannschaft des SV Untermenzing, frei nach einem alten Sprichwort: „Ein Bier am Tag hält den Doktor fern“ – oder so ähnlich.

– Foto: TSV Zorneding

Der TSV Zorneding feiert auf der Wiesn ganz nach dem Motto: „Das Bier läuft. Sportlicher wird es heute nicht mehr!“

– Foto: TSV Rohrbach

Karteln und Bier trinken – gibts eine schönere Kombi? Dazwischen musste der TSV Rohrbach mal kurz eine Pyramide bauen, damit auch alle aufs Foto passen. Aber: Es hat sich definitiv gelohnt!

– Foto: VfB Hallbergmoss-Goldach

„Also mei Lieblingstier is da Zapfhahn!“ Der VfB Hallbermoos-Goldach macht nicht nur auf dem Platz eine gute Figur. Auch auf der Wiesn ist die Mannschaft ein echter Hingucker!

– Foto: TSV Gräfelfing

Die erste und zweite Mannschaft des TSV Gräfelfing grüßt gut gelaunt aus dem Löwenbräu. Eine Bitte hätten wir dann aber noch: „Dont drink and drive – just sauf and lauf!“

– Foto: FC Wacker München

FC Wacker München: „Heute lassen wir es mal ruhig angehen, verhalten uns ganz zivilisiert...“

– Foto: FC Wacker München

...Auch FC Wacker München: „Ab auf die Biertische! Mia gengan heit ned hoam!"

– Foto: TuS Holzkirchen

Zwischen Jubel auf dem Spielfeld und Prost im Festzelt: Mit Bierkrügen in der Hand, Lederhosen an den Beinen und einem breiten Lachen im Gesicht genoss der TuS Holzkirchen den Sieg gegen Aschheim in vollen Zügen.

– Foto: FC Finsing

Da will man sich doch am liebsten gleich dazuhocken! Der FC Finsing lässt herzliche Grüße vom Wiesnsamstag ausrichten – und das nach einem 3:1-Heimsieg gegen den BC Attaching. Wohl bekomms!

– Foto: TSV Grünwald

Und einmal bitte alle Lächeln! Für den TSV Grünwald ging es am Wochenende ins Hacker-Zelt. Bevor aus Grünwald ein „Blauwald“ wurde, musste aber noch das obligatorische Treppenbild geknipst werden. Ergebnis: 10/10!

– Foto: TuS Geretsried

Daniel Dittmann kommt ja aus dem Grölen gar nicht mehr raus! Der TuS Geretsried ließ es am Wochenende im Hacker-Zelt krachen. Die erste Mannschaft musste dabei eine bittere Last-Minute-Niederlage gegen den SV Erlbach verdauen, während die zweite Mannschaft aus dem Feiern gar nicht mehr herauskommt: ungeschlagen Tabellenführer – darauf erstmal ein Prosit!

– Foto: SC Malching

Was für ein Anblick, lauter strahlende Gesichter! Der SC Malching organisierte einen Betriebsausflug auf die Wiesn. Dabei hatte der A-Klassist auch den Rest des Wochenendes gut lachen und feierte einen 1:0-Auswärtssieg beim FC Eichenau II.

– Foto: TSV Landsberg II

Wild, wilder, TSV Landsberg! Die zweite Mannschaft bewies erst auf dem Platz große Moral und glich in doppelter Unterzahl zum 3:3 gegen den SV Fuchstal aus – gegen den Tabellenführer wohlgemerkt! Darauf musste angestoßen werden: Deshalb gings für die Lechstädter am nächsten Tag ins Löwenbräu, in dem die Jungs sicherlich auch am Biertisch ihre Qualitäten bis zur letzten Minute unter Beweis stellten.

– Foto: FT Gern

Am Sonntag verpasste die FT Gern eine Überraschung gegen den Spitzenreiter aus Fürstenried. Dennoch kamen die Kreisliga-Kicker im Anschluss im Hofbräu-Zelt noch richtig in Fahrt.

– Foto: TSV Solln

Der TSV Solln II kann beides: Seriös...

– Foto: TSV Solln

... und wuid.

– Foto: SV Gartenstadt Trudering

„Ein Prosit, ein Proooosit, der Gemüüütliiiichkeit!“ Der SV Gartenstadt Trudering macht auch im Bierzelt eine gute Figur. In der Liga ist Trudering bislang ohne Niederlage!

– Foto: VSSTGünzlhofen-Oberschweinbach

„Der Klügere kippt nach“! Der VSST Günzlhofen-Oberschweinbach fand sich in gemütlicher Runde zusammen, um keine Langeweile in einer spielfreien Woche aufkommen zu lassen.

– Foto: TSV Moorenweis

Nein, Bier kalt stellen ist nicht irgendwie auch kochen! In diesem Sinne gings für den TSV Moorenweis aufs Münchner Volksfest, wo es der Kreisligist krachen ließ. Auch in der Liga sorgt der TSV für echte Leckerbissen und befindet sich mit 16 Punkten mitten im Aufstiegsrennen.

– Foto: FC Emmering

Da können die Jungs noch gerade stehen! Taktisch klug legten die Jungs vom FC Emmering den Fototermin vor den Eintritt ins Festzelt. Was würden wir für ein „Nachher-Bild“ geben!

– Foto: TSV Emmering

Heiße Transfernews aus dem Bierzelt! Der FC Emmering, der laut eigener Aussage „geilste Verein im Landkreis Fürstenfeldbruck“, stellt seinen neuen Co-Trainer vor!

– Foto: Kirchheimer SC

Nachdem der TSV Kastl dem Kirchheimer SC fünf Tore eingeschenkt hatte, wollte der KSC auch einmal so richtig einschenken. Also hieß es für die Jungs von Coach Steven Toy „ab auf die Wiesn! Das spielfreie Wochenende muss genutzt werden!“

– Foto: SV Indersdorf

„Wir sind zwar in der Stadt, aber in ders Dorf ists viel gemütlicher!“ Die Jungs vom TSV Indersdorf (Sorry für den bodenlosen Wortwitz) lassen sichs auf der Wiesn gut gehen. Und dazu haben sie auch allen Grund: Mit 5:0 fegte der Kreisklassist im Spitzenspiel über den SV Niederroth hinweg – und das auch noch im Gemeindederby!

– Foto: FC Deisenhofen

Rätselaufgabe: Wie viele Trachtler auf dem Bild gehören zum FC Deisenhofen? Alle? Fast! Mit ganzen 55 Mann tanzte der Bayernligist auf der Wiesn an und übernahm mit erster und zweiter Mannschaft, mit Betreuern und Vorstand die Augustiner-Festhalle!

– Foto: Sven Simon/Imago

Nachschenken statt nachdenken! Auch wenns in der Liga gerade nicht so läuft, hatten auch die Profis des TSV 1860 München ihren Spaß unter dem „Himmel der Bayern.“

– Foto: TSV Brunnthal

Zu viele volle Masskrüge, meine Herren! Die erste und zweite Mannschaft des TSV Brunnthal feierte im Bräurosl ganz nach dem Motto: „Gemeinsam schmeckts am besten!“

– Foto: SV Heimstetten

„Bier auf Wein, das lass sein. Wein auf Bier, das rat ich dir. Bier auf Bier – da bleib ich hier!“ Bayernligist SV Heimstetten ließ sich das kühle Helle schmecken – oder war es doch Frustsaufen nach der Last-Minute-Niederlage im Derby gegen Deisenhofen?

– Foto: SV Dietersheim

„So sehen Sieger aus – Schalalalalaaaa!“ Der SV Dietersheim feiert einen Sechs-Punkte-Sonntag ausgelassen auf der Wiesn. Obs mit einem Traktor-Korso an die Theresienwiese ging?

– Foto: TSV 1860 München III

Der TSV 1860 III war selbstverständlich auch am ersten Wiesn-Wochenende am Start. Ob hier die getrunkene Mass-Anzahl die Aufstellung fürs nächste Spiel entschieden hat?

– Foto: FC Eintracht München

Die Jungs vom FC Eintracht München haben am Wochenende allen gezeigt, wo der Barthel den Most holt: Erst der Derbysieg gegen SV Nord-Lerchenau II, dann Erfrischungsgetränke im Festzelt.

– Foto: SpVgg 1906 Haidhausen

Die SpVgg Haidhausen hat momentan allen Grund zur Freude: Fünf Spiele, fünf Siege, Platz eins in der Tabelle – da darf man auch mal abseits des Rasens richtig Gas geben!

– Foto: SC Oberweikertshofen

Mei, san des fesche Buam! Der SC Oberweikertshofen ließ es am Wochenende richtig krachen! Erst ein 4:0-Heimsieg und dann Teambuilding-Maßnahme auf der Wiesn! Eine Frage stellt sich unsere Redaktion jedoch: Lukas, warum die Sonnenbrille?

– Foto: FC Pipinsried