Die wichtigsten Spiele in Kleve/Bocholt vom Wochenende

Twisteden muss zu Weeze. – Foto: Marcel Eichholz

TSV Weeze – DJK Twisteden (Freitag, 19.30 Uhr). Die beiden Konkurrenten aus dem Kreis Kleve/Geldern haben Eindruck hinterlassen am ersten Spieltag in der Bezirksliga-Gruppe vier. Die DJK hat mit ihrem 8:0 gegen die SGE Bedburg-Hau aufhorchen lassen. Neuling TSV Weeze wäre um ein Haar ebenfalls mit einem Sieg gestartet. Er kassierte beim 1:1 bei Borussia Veen erst in der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer. DJK-Coach Marcel te Nyenhuis hat eine hohe Meinung vom Gegner. „Ich traue dem TSV Weeze zu, dass er eine gute Rolle in der Liga spielt. Und Trainer Ferhat Ökce ist dafür bekannt, seine Teams taktisch sehr gut einzustellen“, sagt te Nyenhuis, der mit seinem Team in dieser Saison mehr Konstanz zeigen will. Das Kreisduell ist da ein erster Gradmesser.

SGE Bedburg-Hau – Alemannia Pfalzdorf (Sonntag, 15 Uhr). Bernard Alijaj, Trainer der SGE Bedburg-Hau, hatte sich eine nicht so aufregende Saison gewünscht, nachdem das Team zwei Jahre im Abstiegskampf gesteckt hat. Kann sein, dass er ganz schnell einen Haken an das Thema machen kann. Denn für die SGE gilt nach dem 0:8 zum Auftakt bei der DJK Twisteden: Jetzt darf es gegen den Nachbarn Alemannia Pfalzdorf nicht einen weiteren Ausrutscher geben. Sonst ist früh in der Saison schon richtig Feuer unter dem Dach. Die Alemannia wiederum steht gegen einen vermutlichen Konkurrenten im Abstiegskampf ebenfalls unter Zugzwang. Es steckt also genug Brisanz in der Partie.

VfB Rheingold Emmerich – RSV Praest (Sonntag, 15 Uhr). Lang, lang ist es her: Dieses Emmericher Derby gab es in der Meisterschaft zum letzten Mal am 18. Mai 2012 in der Bezirksliga. Der RSV siegte 6:0 und stieg am Ende in die Landesliga auf, der VfB musste runter in der A-Liga und sackte noch weiter ab. Jetzt gibt es in der Kreisliga A Rees/Bocholt ein Wiedersehen auf dem Platz. Und ein Mann wird garantiert als Zuschauer dabei sein: Roland Kock, der im Sommer nach 21 Jahren als Trainer in Praest aufgehört und früher einige Jahre bei Rheingold gespielt hat. „Das Spiel lasse ich mir nicht entgehen“, sagt er.

FC Aldekerk – SGE Bedburg-Hau II (Freitag, 20 Uhr). Unterschiedlicher hätte der Saisonauftakt in der Kreisliga A Kleve/Geldern für beide Teams nicht sein können. Der FC Aldekerk setzte sich beim SV Sevelen souverän mit 3:0 durch, was von vielen in dieser Deutlichkeit nicht erwartet worden war. Die SGE II dagegen verlor das erste Heimspiel gegen den SV Nütterden nicht nur mit 2:3, sondern auch noch Jonas Elsmann, der nach einem Foulspiel die Rote Karte bekam. Zusätzlich bitter für die SGE II: Sie glich in Unterzahl zum 2:2 aus und musste dann in der Nachspielzeit den Treffer zum 2:3 hinnehmen. Um einen Fehlstart zu verhindern, benötigt der Gast auf jeden Fall Punkte.

Uedemer SV – TSV Wachtendonk-Wankum (Sonntag, 15.15 Uhr). Der von vielen Trainern als Aufstiegskandidat bezeichnete Uedemer SV empfängt den Bezirksliga-Absteiger aus Wachtendonk. Für beide Teams gab es am ersten Spieltag eine Punkteteilung. Der USV spielte 0:0 gegen den SV Veert, der TSV Wa.-Wa. erreichte ein 2:2 gegen Grün-Weiß Vernum. Um nicht schon früh der Musik hinterherlaufen zu müssen, gilt es für beide Teams am Sonntag einen Sieg einzufahren. Die Fans dürfen sich sicher auf eine offensiv geführte Partie freuen.

